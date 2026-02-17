Hiç Birikimim Yok Nasıl Ev Alabilirim Diyenlere 5 Yöntem Hiç birikimi olmayan ancak ev almak isteyen bireyler için en etkili 5 ev alma yöntemini bu yazıda inceleyebilirsiniz!

Kredi Dereceni Öğren Kişisel Bilgiler Aylık Net Gelir Meslek Eğitim Çalışma şekli Bu işlem kredi notunu düşürmez,

yükselmesi için öneriler sunar Lütfen tüm alanları doldur! Devam Et

Eski dönemlerde hiçbir birikim olmadan ev almak mümkün olmasa da günümüzde çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bu yazımızda hiç birikimi olmayan kişilerin ev sahibi olabilmeleri için başvurabilecekleri 5 etkili yöntemi detaylı bir şekilde ele alacağız. Diğer yandan ipotekli ev satın alma ve tapu güvencesi sürecine değineceğiz.

Hiç Birikimim Yok Nasıl Ev Alabilirim?

Hiç birikimi bulunmayan kişilere ev almak bir hayal gibi gelse de günümüzde bu bireylerin yararlanabileceği pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu kapsamda devlet destekli projeler, peşinatsız krediler, elden taksit seçenekleri, kooperatif yöntemi, teminat gösterme yöntemi ve alternatif finansman modelleri tercih edebileceğiniz yöntemler arasındadır. Gelir durumunuza ve kredi uygunluğunuza göre bu seçeneklerden birini tercih ederek hiç birikiminiz olmadan ev sahibi olabilirsiniz.

Öte yandan hangi seçeneğin size en uygun olduğunu öğrenmek için konut kredisi hesaplama aracımızı kullanabilir, sizin için en avantajlı konut kredisi fırsatlarını tek tuşla listeleyerek başvuru işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Hiç Birikimi Olmayanlar İçin Etkili 5 Yöntem

Hiç birikimi olmayanların ev sahibi olabilmesi için 5 etkili yöntem bulunur. Bunlar arasında; peşinatsız konut kredisi yöntemi, devlet destekli konut projeleri ve sosyal konut fırsatları, kira öder gibi ev sahibi olunan alternatif finansman modelleri, elden taksitli veya kooperatif yoluyla ev sahibi olma yöntemi ve peşinat yerine teminat göstererek ev sahibi olma yöntemi yer alır.

Bu yöntemlerin her biri aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır:

Peşinatsız Konut Kredisi Yöntemi

Peşinatsız konut kredisi, ev almak için birikimi bulunmayan kişilerin ev sahibi edebilmelerine olanak tanıyan finansman türüdür. Peşinatsız kredi; ipotek göstererek, bankaların anlaşmalı olduğu firmaların projelerinden yararlanarak ya da peşinatsız kredi veren bankalar tercih edilerek alınabilir.

Bu doğrultuda; ipotek yöntemiyle peşinatsız konut kredisi alarak ev sahibi olmak için alınmak istenen evin dışında ikinci bir evin teminat gösterilmesi gerekir. Bu durumda bankalar satın alınacak evin yüzde yüzüne kadar peşinatsız kredi verebilir.

Banka anlaşmalı projelerde ise belirli inşaat firmalarıyla yapılan işbirlikleri sayesinde peşinat ödemeden kredi kullanılabilir. Bu yöntem genellikle sıfır konutlar için geçerlidir ve banka, konut bedelini doğrudan inşaat firmasına öder.

Öte yandan bazı bankalar alınmak istenen evin ekspertiz değerinin yüzde yüzüne kadar kredi imkanı sunabilir. Bu durumda peşinat ödemeye gerek kalmadan ev sahibi olunabilir. Ancak bu yöntemlerin hepsi; ekspertiz incelemesi, kredi onayı, ipotek işlemi ve tapu devri gibi esaslara dayanır.

Hangi bankaların peşinatsız konut kredisi sunduğunu öğrenmek ve başvuru işleminizi hızlıca gerçekleştirmek için Peşinatsız Konut Kredisi Veren Bankalar 2026 | Tüm Detaylar başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Devlet Destekli Konut Projeleri ve Sosyal Konut Fırsatları

TOKİ tarafından yürütülen 81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için büyük bir adım atılmıştır. Proje doğrultusunda Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin konut inşa edilmesi planlanmaktadır. İlk evim kredisine alternatif olarak geliştirilen bu projede %10’luk küçük bir peşinat ile 240 ay vadede ev sahibi olunabilir. Dolayısıyla hiç birikimi olmayan bireyler de bu projeye başvurarak %10’luk peşinatı ödeyerek ev sahibi olabilir.

Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olmak: Alternatif Finansman Modelleri

Hiç birikimi olmayan bireylere özel olarak kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan alternatif finansman modelleri bulunur. Bu finansman modelleri genellikle FuzulEv, Eminevim, Birlik Evim gibi şirketler tarafından sunulur. Kredi çekmeden, faiz ödemeden ev sahibi olma imkanı tanıyan bu sistemde alınmak istenen evin bedeli ve ödeme süresi belirlenerek başvuru yapılabilir.

Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan bu sistemde yalnızca organizasyon ücreti adı altında %5 ila %10 oranında hizmet bedeli alınır. Peşinat sunmakla ilgili herhangi bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, birikimi bulunan kişiler ne kadar peşinat verebileceğini de bu aşamada açıkça belirtebilir. Bu bilgiler ışığında başvuru sahibine bir ödeme planı oluşturulur. Böylece her bireyin kendi bütçesine uygun bir şekilde kira öder gibi her ay ödeme yaparak ev sahibi olunabilir.

Bu alternatif finansman modelleri ile ev sahibi olanlara ev teslimi yapılırken genellikle iki yöntem kullanılır: çekiliş / kura ve sıra sistemi. Çekiliş ve kura sisteminde noter huzurunda yapılan kura sonucuna göre teslim tarihi belirlenirken sıra sisteminde katılımcı başvuru sırasında hangi ayda evi teslim alacağını bilerek sisteme dahil olur. Bazı firmalarda ise her iki yöntemin bir arada olduğu hibrit modeller de bulunmaktadır. Evin teslim tarihi geldiğinde ilgili şirket başvuru sahibi adına evin bedelini öder ve ev teslim edilir. Ancak ev teslim edilse bile borç taksitler halinde ödenmeye devam eder. Vade süreleri ise genellikle 60 ila 240 ay arasında değişiklik gösterir.

İpotekli konut kredisinin ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve hangi bankalarda verildiği ile ilgili tüm detayları İpotekli Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır? Veren Tüm Bankalar başlıklı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Elden Taksitle veya Kooperatif Yoluyla Ev Sahibi Olmak

Hiç birikimi olmayan ve kredi kullanmak istemeyen kişiler elden taksitle veya kooperatif yoluyla ev sahibi olabilir. Elden taksitle ev alma yöntemi, genellikle müteahhit veya inşaat şirketlerinin kendi bünyelerinde kredi vermeden yaptıkları ev satışlarında geçerli olan bir yöntemdir. Bu sisteme göre evin bedeli belirli bir vadeye bölünerek aylık taksitler halinde müteahhite ya da inşaat şirketine elden ödenir. Tapu devri ise son taksit ödendikten sonra gerçekleştirilir. Ancak elden taksitle ev alırken sözleşmenin dikkatle hazırlanması, teslim tarihi, ödeme planı ve tapu devri koşullarının açıkça belirtilmesi gerekir. Ayrıca elden yapılan her ödeme makbuz veya dekont ile belgelenmelidir.

Kooperatif sistemi ise ev sahibi olmak isteyen bireylerin bir araya gelerek ortak bir konut projesine dahil olması esasına dayanır. Kooperatif projeleri, belediyeler veya özel kuruluşlar tarafından başlatılabilir. Proje başlatıldıktan sonra projeye dahil olmak isteyen kişiler belirli bir aidat karşılığında sisteme alınır ve tahmini teslimat tarihine göre vade hesaplaması yapılarak ödemeler başlatılır. Bu ödemelerin sadece kooperatifin resmi hesabına yapılması oldukça önemlidir.

Diğer yandan kooperatif sisteminde iki aşamalı kura sistemi uygulanır; ilk kurada hak sahipleri belirlenir. İkinci kurada ise oturma sırası belirlenir. Ancak kooperatif yoluyla ev sahibi olmadan önce kooperatif sözleşmesinin mutlaka okunması ve evin inşa edileceği arsanın imar durumu dikkatle araştırılmalıdır.

Peşinat Yerine Teminat Gösterme Yöntemi

Peşinat yerine teminat gösterme yöntemi, hiç birikimi olmayan ama ev almak isteyen kişiler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu yöntem sayesinde birikimi olmayan kişiler bankaya bir teminat sunarak peşinat ödemeden konut kredisi alabilir ve ev sahibi olabilir. Ancak bu yöntemde satın alınacak evin dışında ikinci bir evin de ipotek olarak gösterilmesi gerekir. Bazı bankalar ev ya da gayrimenkul dışında taşıtları da teminat olarak kabul edebilir. Diğer yandan teminat gösterilecek taşınır ya da taşınmazın başvuru sahibi sahibine ait olma zorunluluğu da yoktur. Kredi borcu tamamen ödendiğinde ve borç bittiğinde ipotek kaldırılır.

İpotekli Ev Satın Alma ve Tapu Güvencesi Süreci

İpotekle ev satın alma işlemi, bankaların alacaklarını güvence altına almak amacıyla uyguladığı bir sistemdir. İpotek işlemi tapu devri sırasında uygulanan bir işlemdir. Aşağıda bu süreç detaylı bir şekilde açıklanmıştır: