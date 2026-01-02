18 Yaş Altı Banka ve Kredi Kartı Veren Bankalar 2026 2026 yılında 18 yaş altına banka kartı ve kredi kartı veren bankaların yanı sıra bu kartların nasıl alınacağına dair bilgiler!

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Banka kartları ve kredi kartları, günlük hayatta yaygın şekilde kullanılan finansal araçlardan biri olarak bilinir. Ancak bu kartlara başvuru yapmak ve bu kartları kullanmak için belirlenen bazı şartlar vardır. 18 yaş altında olan bireylerin banka kartı ve kredi kartı çıkarabilmesi için genel olarak yasal vasisine ya da velisine ihtiyacı vardır. Bazı 12 yaş banka kartı veren bankalar, ebeveyn onayıyla çocuklara temel finansal alışkanlık kazandırmak için özel hesaplar açmaktadır. Ayrıca, 12 yaş kredi kartı veren bankalar da harcama limiti kontrolü sunarak çocuklara güvenli bir şekilde finansal sorumluluk bilinci kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu yazımızda 18 yaş altı banka kartı ve kredi kartı veren bankaların hangileri olduğunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca 18 yaş altı bireylerin banka ve kredi kartlarını nasıl alacağına ilişkin kapsamlı bilgiler sunacağız.

18 Yaş Altı Banka Kartı Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında 18 yaş altı için banka kartı veren bankalar arasında:

Türkiye İş Bankası İlk İmza Hesabı Banka Kartı

Garanti BBVA TAMİ Kart

TEB Global Genç Hesap Banka Kartı

YapıKredi TL Card Banka Kartı

VakıfBank Genç Bankomat Kart bulunmaktadır.

Bu banka ve kartlarına dair detaylar aşağıda detaylı şekilde verilmiştir.

Türkiye İş Bankası İlk İmza Hesabı Banka Kartı

Türkiye İş Bankası İlk İmza Hesabı banka kartı, 12 - 17 yaş arası hesap sahibine özel olarak dizayn edilir. Bu bankamatik kartı ile para çekme işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca İlk İmza hesabına bağlı yatırım hesabı açarak İşCep ve internet şube gibi dijital kanallar üzerinden fon alım-satım işlemleri yapılabilir. İlk İmza Hesabı açtıracak kişinin veli ya da vasisinin İş Bankası müşterisi olması gerekir. Şube üzerinden İlk İmza Hesabı sözleşmesi ve ekleri imzalanarak ücretsiz bir şekilde hesap açılışı tamamlanabilir.

Garanti BBVA TAMİ Kart

Garanti BBVA TAMİ kart, harcama yapılan sektörler üzerinden harcadıkça nakit iade kazanmaya ve tüm banka hesaplarına hızlı bir şekilde anında para göndermeye yardımcı olur. Ayrıca Garanti BBVA’nın ATM’leri aracılığı ile para çekme ve yatırma işlemleri gerçekleştirilebilir. 12 - 18 yaş aralığına sahip olan bireyler, bu karta kolay bir şekilde başvuru yapabilir. Başvuru işlemleri için Garanti BBVA internet şubesine giriş yapıldıktan sonra “Kartlar” sekmesine girilir. Ardından TAMİ kart seçilir ve açılan ekran üzerinden “Başvur” butonuna tıklanır. Bu ekran üzerinden gerekli bilgiler girilir ve başvuru işlemi tamamlanır.

TEB Global Genç Hesap Banka Kartı

TEB Global Genç Hesap banka kartı, 12–17 yaş arası gençlere yönelik olup, birikimler üzerinden faiz getirisi sunar. 100 TL, USD, EUR veya GBP’den itibaren faiz kazanılabilir ve velilerle ortak açılan hesaplarda 30 gün boyunca “hoş geldin faizi” uygulanır (en fazla 5 hesap için). Banka üzerinden gerekli belgeler tamamlandıktan sonra TEB Banka Kartı başvurusu yapılabilir.

Hesap yaş gruplarına göre farklılık gösterir: 12–15 yaş grubundaki müşteriler yalnızca veli veya vasi ile ortak hesap açabilir, kendi adlarına banka kartı sahibi olabilirler ve ATM’den günlük en fazla 100 TL, USD, EUR veya GBP çekebilirler. Para çekme işlemleri sadece 50 veya 100 birimlik tutarlarda yapılabilirken, para yatırma işlemlerinde limit bulunmaz. 16–17 yaş grubundaki müşteriler ise para çekme ve yatırma işlemlerinde herhangi bir sınırlamaya tabi değildir; ATM üzerinden 100 TL, USD, EUR veya GBP’den başlayan işlemler yapabilir ve üst limit 500.000 TL veya muadili döviz tutarıdır.

YapıKredi TL Card Banka Kartı

YapıKredi TLCard banka kartı, yurt içi ve yurt dışında vadesiz hesaplar üzerinden harcama yapmaya yardımcı olur. 12-18 yaş arası çocuklar için sunulan bu kart ile yapılan alışverişlerden puan kazanılabilir ve YapıKredi ATM'leri üzerinden kolay bir biçimde para çekilebilir. Başvuru işlemleri için bankanın en yakın fiziki şubesi ziyaret edilebilir ya da 444 0 444 Müşteri İletişim Merkezi üzerinden talep oluşturulabilir. Ayrıca YapıKredi İnternet Şube ya da YapıKredi Mobil üzerinden de başvuru yapılabilir.

VakıfBank Genç Bankomat Kart

VakıfBank Genç Bankomat kart, 24 yaş altı gençler ve çocuklar için sunulan kartlardan biridir. Bu karta sahip olan bireyler, hesaplarında mevcut olan bakiye üzerinden nakit çekme ya da harcama yapma imkanına sahip olurlar. Bu karta sahip olabilmek için VakıfBank Mobil üzerinden "Hesaplar > Bankomat Kartları > Bankomat Kart Başvur" ya da VakıfBank İnternet Bankacılığı üzerinden "Kartlar > Kart Başvuru ve Takibi > Bankomat Kart Başvurusu" adımları takip edilebilir. Ayrıca başvuru işlemleri, 0850 222 0 724 numaralı VakıfBank Müşteri İletişim Merkezi ya da VakıfBank şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

18 Yaş Altı Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında Türkiye’de 18 yaş altına doğrudan kredi kartı veren banka bulunmamaktadır. Ancak İş Bankası, VakıfBank ve Akbank gibi bankalar 16 yaş ve üzeri gençler için ek kart seçeneği sunmaktadır. Dolayısıyla, 18 yaşın altındaki bireyler bu bankalar aracılığıyla kendi adlarına olmasa da ailelerinin kartı üzerinden kontrollü şekilde kredi kartı kullanabilirler. Bu uygulamada, asıl kart sahibi veli veya vasi olurken, genç kullanıcı adına bir ek kart çıkarılır ve harcama limiti veli tarafından belirlenir.

18 Yaş Altı Banka Kartı Nasıl Alınır?

18 yaş altı bireylerin banka kartı alabilmeleri için öncelikle bir banka hesabına sahip olmaları gerekmektedir; ancak bu işlem için bazı şartlar aranmaktadır. Türkiye'deki mevzuata göre 18 yaş altındaki bireylerin banka kartı alabilmeleri için veli onayı aranmaktadır. Veli onayı olan bireyler, banka şubelerine giderek hesap açılış işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Hesap açılış sürecinde çocuk, veli ya da yasal vasisi ile birlikte banka şubesine gidebilir. Bu süreçte banka, bireyden bazı belgeler talep eder. 18 yaş altı banka kartı başvurusunda gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

Genç ve velinin T.C. kimlik kartı ya da fotokopisi,

Velinin imzaladığı izin belgesi

Adres teyidi için adres bilgileri,

Telefon bilgileri,

Gerekli durumlarda ek belgeler (Örneğin stajyer öğrenciler için öğrenci belgesi)

Tüm bu belgelerin eksiksiz bir biçimde bankaya iletilmesinin ardından onay işlemleri tamamlanır ve hesap türü seçilir. Veli, sözleşmeyi imzaladıktan ve hesap açılışına onay verdikten sonra hesap açılışı tamamlanır. Ardından banka, kart talebini işler ve bireye banka kartı temin edilir.

18 Yaş Altı Banka Kartı Velisiz Açılabilir mi?

Hayır, 18 yaş altı banka kartı veli izni olmadan açılmamaktadır. Türk Medeni Kanunu’na göre 18 yaşından küçük olan bireylerin sınırlı ehliyeti olduğundan 18 yaşından küçük olan bireylerin banka kartı alabilmesi için yasal olarak bir veli ya da vasisinin onayına ihtiyacı vardır.

Bankacılık işlemleri genel olarak finansal sorumluluk ve yasal bağlayıcılık gerektirir. Dolayısıyla bu süreçte reşit olmayan bireylerin veli ya da vasileri olmadan bir banka kartı alabilmesi mümkün değildir. Veliler, banka kartı alımına onay verdikten sonra çocuklarının haklarını koruyabilir ve kendi gözetimleri altında çocuklarının harcama yapmalarını sağlayabilirler. Örneğin veli onayı alındıktan sonra online hesap açma ve para çekme gibi işlemler yapılabilir.

18 Yaş Altı Banka Kartlarının Özellikleri Nelerdir?

18 yaş altı banka kartlarının özellikleri bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Ancak bu kartların bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Bu temel özellikler aşağıdaki gibidir;

Vasi Onayı: 18 yaş altı bireylerin banka kartı açtırabilmesi için vasi ya da veli onayı gerekmektedir. Bu durumda bireyler, yasal vasisi ya da velisi ile birlikte bankalara müracaat ederek banka kartı alabilirler.

Sınırlı Kullanım: Bu kartlar genel olarak sınırlı kullanılmaktadır. Yani bankalar, bu kartların kullanımı için bazı şartlar belirlemektedir. Ayrıca bu kartlar ile veli ya da vasi onayı ve kontrolü doğrultusunda işlem yapılabilir.

Genel Kullanım: Bu kartların kullanım alanları bankadan bankaya ve kartın türüne göre değişiklik göstermektedir. Örneğin bazı kartlar ATM’den para çekme ve yatırma, POS ile harcama ve internet alışverişi özelliklerine sahip olurken bazı kartlar ise bu işlemleri sınırlandırabilir.

Yaş Aralığı: Türkiye’de banka kartı kullanım yaşı 12 ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla bu kartları alabilmek için genel olarak 12 yaşından küçük olmamak gerekmektedir.

Süreç: Bu kartların alınabilmesi, kartın teslim edilmesi, hesabın açılması ve sözleşmenin imzalanması için veli ile banka şubelerini ziyaret etmek gerekmektedir.

18 Yaş Altı Kredi Kartı Nasıl Alınır?

18 yaş altı kredi kartı başvurusu işlemleri kapsamında, reşit olmayan bireylerin kendi adlarına kredi kartı edinmeleri genel olarak mümkün değildir. 18 yaş altı bireyler, ailelerinin kartlarına bağlı olarak ek kart sahibi olabilirler. Bu kartlar da kredi kartı gibi kullanılabilmektedir. Özellikle taksitli işlemler ve ek taksit uygulamaları, ek kartlarla mümkündür. Ancak bu kartların özellikleri bankaların politikalarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Garanti BBVA tarafından sunulan ek kart, taksitli işlem özelliği ile öne çıkmaktadır.

Ek kart sahibi olabilmek için 18 yaş altı için ek kart özelliği sunan bankalar ile iletişime geçmek ve başvuru şartları hakkında bilgi almak gerekmektedir.

18 Yaş Altı Kredi Kartı Limitleri Ne Kadar?

Yasal düzenlemelere göre 18 yaşını doldurmamış bir kişi kendi adına kredi kartı başvurusunda bulunması mümkün olmadığı için bu kartlar için belirlenen limit asıl hak sahibi olan velinin ana kartına bağlıdır. Asıl hak sahibi 18 yaş altı birey için çıkarttığı ek kartın limitinin ne kadar olacağını kendi ana kredi kartının limiti üzerinden belirleyebilir.

Bu limit genelde velinin kendi kontrolündedir. Dolayısıyla 18 yaş altı kredi kartlarının limitleri veli/vasi onayı ve bankaların belirlediği özel politikalar çerçevesinde kişiye özel olarak değişiklik göstermektedir.

18 Yaş Altı Kredi Kartlarının Özellikleri Nelerdir?

18 yaş altına doğrudan kredi kartı veren bir banka bulunmadığından reşit olmayan bireylerin ebeveynlerine tahsis edilen kartlar üzerinden kullanabildiği ek kartların bazı özellikleri vardır. Bu özellikler ise şu şekilde sıralanabilir;

Ek kartlar, ana kartın numara ve limitine dahil şekilde kullanılır.

Farklı limit ve numara tanımlanarak kullanıma sunulur.

Taksit, nakit avans ve puan kazanma fırsatları sağlar.

İnternet alışverişlerinde tercih edilir.

Ana karta sahip olan kişi, limit düzenleme yapabilir ya da limit aşımı gibi durumlarda hesabı kapatabilir.

Ek kartın ne olduğu ve ne işe yaradığı hakkında kapsamlı bilgi alabilmek için Ek Kart Nedir, Ne İşe Yarar? Nasıl Alınır? | Limit ve Ekstresi başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.