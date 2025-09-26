Kredi Kartı 3 Kez Asgari Ödeme Yapılırsa Ne Olur? Sürekli Asgari Ödeme Kredi kartına 3 kez ya da sürekli asgari ödeme yapılırsa ne olduğu, asgari ödemenin kaç kez yapılabileceği ve kredi siciline etkileri burada!

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Günlük hayatta gelir ve gider dengesi her zaman sabit olmadığı için zaman zaman ödemelerde zorluk yaşanabilir. Bu noktada daha makul, uygun ve rahatlatıcı çözümlere başvurulabileceği gibi anı kurtaran çözümler de değerlendirilebilir. Kredi kartına asgari ödeme yapmak da bu çözümlerden biri sayılabilir. 3 kez kredi kartı asgari ödemesi yapılması halinde kart kullanımıyla ilgili bir kısıtlamanın olup olmayacağı ise son günlerde en çok araştırılan konular arasındadır.

Bu yazımızda kredi kartı ile asgari ödeme yapıldığında neler olacağını ele alırken en çok merak edilen konulardan biri olan üç kez ve sürekli asgari ödeme yapılması durumunda neler yaşanabileceği detaylarıyla açıklayacağız. Ayrıca kaç defa asgari ödeme yapılabileceğine, asgari ödeme yapmanın kredi sicilini nasıl etkileyeceğine ve asgari tutarın bile ödenemediği durumlarda alternatif çözüm yöntemlerine değineceğiz.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Yapılırsa Ne Olur?

Asgari ödeme tutarı, kredi kartı ile o ay içerisinde yapılan harcamalardan doğan dönem borcuna dair ödenmesi gereken en düşük tutar anlamına gelir. Toplam borç ya da dönem borcunun ödenemediği durumlarda sadece kredi kartı asgari tutarının ödenmesi sorun teşkil etmez; asgari ödeme, borç ödemesi kapsamına girdiği için gecikme faizi ve yasal takip gibi durumlarla karşı karşıya kalınmasının önüne geçer. Ancak buradaki handikap kalan bakiye üzerinden akdi faizin işlemeye devam etmesidir. Bu sebeple ödenmeyen borç artmaya devam eder ve ödeme süreci uzar.

Kredi Kartı 3 Kez Asgari Ödeme Yapılırsa Ne Olur?

Kredi kartına 3 kez asgari ödeme yapılması durumunda kartın kapatılacağına dair bir takım iddialar ve spekülasyonlar söz konusudur. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve BDDK’nın böyle bir düzenlemesinin bulunmadığı açıkça ortaya konulmuştur.

Mevzuat kapsamında, bir yıl içerisinde üç defa asgari tutarın ödenmemesi durumunda kartın nakit kullanıma ve limit artırımına kapatılması söz konusuyken üst üste üç defa ödenmemesi durumunda ise limit artırımına, nakit çekimlere ve alışverişlere kapatma işlemi uygulanır. Ancak 3 ay üst üste asgari ödemek ile ilgili bir yaptırım mevzu bahis değildir.

Diğer yandan 3 ay boyunca kredi kartının asgarisini ödemek kalan borcun üzerine 3 ay akdi faizin işlemeye devam etmesi anlamına gelir. Bu noktada toplam borcun giderek artması kaçınılmazdır. Nitekim bu durum, bankaların gözünde olumlu bir imaj çizmediği gibi ilerleyen süreçlerde kredi notunun düşmesi de söz konusu olabilir.

Kredi Kartı Sürekli Asgari Ödeme Yapılırsa Ne Olur?

Kredi kartının mevcut borcunu her ay asgari tutar üzerinden ödemek günümüzde pek çok insanın tercih ettiği yöntemlerden biridir. Ancak bu yöntem anlık ödeme rahatlığı sağlıyor gibi görünse de uzun vadede büyük ölçekli mali riskleri de beraberinde getirir. Bunun asıl sebebi her ay devreden borca ek olarak uygulanan akdi faizdir. Böyle bir durumda her ay asgari tutar ödenmesine rağmen borç azalmadığı gibi büyümeye devam eder. Buna ek olarak sürekli asgari ödeme yapıldığında yaşanabilecek durumlar şöyle sıralanabilir:

Ödeme Süresinin Uzaması: Ana paranın küçük bir kısmı ödendiği ve büyük bir kısmı faizle birlikte devrettiği için ödeme süresi uzayabilir.

Kredi Notunun Etkilenmesi: Bankalar sürekli asgari ödeme yapan birini ödeme gücü zayıf müşteri olarak değerlendirir. Bu yüzden kredi notunda düşüşler meydana gelebilir.

Ödeme Zorluğu: Ana paraya her ay akdi faizin eklenmesi mevcut borç durumunda artışa neden olabilir. Dolayısıyla aylık ödenen asgari tutarda da artış gözlenebilir.

Limit Sıkıntısı: Kredi kartı borcuna asgari ödeme yapıldığı takdirde kartta sadece ödenen asgari tutar kadar limit açılır. Bu nedenle toplam limit kadar harcama yapılması söz konusu olmayabilir.

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Kredi Kartı Asgari Ödeme Kaç Defa Yapılabilir?

En fazla kaç kez asgari ödeme yapılabileceği ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu noktada önemli olan husus kredi kartı borcunun asgari tutarının da olsa ödenmesidir. Ancak bu tutarda 1 yıl içinde en fazla 3 kez ödenmezse kredi kartı nakit kullanımına ve limit artırımına kapatılır. 3 kez üst üste ödenmemesi durumunda ise kart nakit kullanımına ve limit artırımına kapatıldığı gibi alışveriş işlemlerine de kapatılır.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Sicili Bozar mı?

Hayır, kredi kartına asgari ödeme yapmak, kredi sicilinin bozulması için tek başına yeterli bir sebep değildir. Çünkü kredi ekstresinin son ödeme tarihine kadar yapılan bir asgari ödeme, borç ödemesi yerine geçer. Bu durumda borç gecikmiş ya da ödenmiş sayılmaz.

Borç yükünün büyümesi, ödemenin gecikmesi ya da hiç yapılmaması durumunda ise kredi notu düşer. Gecikme kaydının oluşması ise kredi sicilini doğrudan bozabilecek bir etkendir. Gecikmenin 3 defa tekrarlanması halinde kart kullanımıyla ilgili yaptırımlar söz konusu olduğu gibi süreç yasal takibe kadar gidebilir. Netice itibarıyla, asgari ödeme yapmak kısa vadede doğrudan kredi sicilini bozmasa da uzun vadede borcun büyümesi ve ödeme zorluğu yaşanması halinde kredi sicilinin bozulmasına dolaylı bir şekilde etki edebilir.

Kredi Kartının Asgarisini Ödeyince Borçtan Düşer mi?

Asgari ödeme yapıldığında kredi kartının toplam borcunun belirli bir kısmı ödenir ve ana paradan düşülür. Ancak kalan anapara üzerinden akdi faiz uygulanmaya devam eder ve bu borç sonraki dönemlere devreder. Burada, bir yandan asgari ödeme tutarının borçtan düşüldüğü diğer yandan ise kalan borca akdi faizin eklenmeye devam ettiği bir sistem söz konusudur. Dolayısıyla her ay devreden anapara ile akdi faiz toplam borcu yükseltmeye devam eder. Bu yüzden imkanların izin vermesi durumunda borcun tamamen kapatılması en iyi çözümdür.

Asgari Tutarı Dahi Ödeyemiyorsam Ne Yapabilirim?

Kredi kartı borcunun asgari tutarının dahi ödenemediği durumlar, borcun bir kar topu gibi büyümesine, kredi notu ve kredi sicilinin olumsuz etkilenmesine, ödeme güçlüğünün yaşanmasına ve bu minvaldeki durumlara sebep olabilir. Süreç böyle bir çıkmaza girmeden önce değerlendirilebilecek birkaç yöntem ise şu şekilde sıralanabilir:

Borç Yapılandırma: Banka ile görüşme sağlanarak mevcut borçların yapılandırılması ve makul taksitlere bölünmesi talep edilebilir.

Borç Kapatma Kredisi: Kredi kartı faizleri normal kredi faizlerine göre daha yüksek seyreder. Bu yüzden daha düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi veren bankalar değerlendirilerek tek bir kredi düzenli taksitler halinde ödenebilir.

Bütçe Kontrolü: Aylık gelir-gider kalemleri net bir şekilde ortaya konularak gereksiz harcamaların önüne geçilebilir.

Ek İş Edinme: Boş zamanlar ek bir iş ile değerlendirilerek ikinci bir gelir sağlanabilir.

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