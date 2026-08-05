Kredi Faizleri Düşerse Ev Fiyatları Ne Olur? Artar mı? Kredi faizleri düşerse ev satışlarına ne olacağı ve uzmanların faizler düşerken ev almayı mantıklı bulup bulmadığı detaylarıyla burada!

Kredi faizleri düştüğünde aylık taksitlerin azalması, krediyle ev almayı kolaylaştırarak konut talebini ve ipotekli satışları artırabilir. Konut arzı bu talebe aynı hızda karşılık vermezse ev fiyatları yükselir. Ancak fiyatların yönünü yalnızca faizler değil; enflasyon, gelir düzeyi, peşinat ihtiyacı, bankaların kredi koşulları, inşaat maliyetleri ve bölgesel konut arzı da belirler. Bu nedenle faiz düşüşü her şehirde, sıfır ve ikinci el konutlarda aynı sonucu oluşturmaz.

Bu yazımızda kredi faizleri düşerse ev satışlarına ne olacağını, sıfır ve ikinci el konut fiyatlarının nasıl etkileneceğini ve faiz düşüşünün kiracıları etkileyip etkilemediğini ele alacağız. Ayrıca Türkiye’de geçmiş faiz indirimlerinin konut piyasasını nasıl etkilediğine ve uzmanların faizler düşerken ev almayı mantıklı bulup bulmadığına değineceğiz.

Kredi Faizleri Düşebilir mi?

2026 yılında kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği, enflasyonun seyri ve TCMB’nin para politikası kararlarına bağlıdır. Enflasyonun gerilemeye devam etmesi ve politika faizinin kademeli olarak indirilmesi, bankaların fonlama maliyetlerinin azalmasına katkı sağlayabilir. Bu durum, ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde uygulanan faiz oranlarının da zamanla düşmesini destekleyebilir. Ancak politika faizindeki indirimler kredi faizlerine hemen ve aynı oranda yansımayabilir. Mevduat faizleri, kredi büyümesine yönelik düzenlemeler ve bankaların risk politikaları da kredi maliyetleri üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Dolayısıyla 2026 yılında kredi faizlerinde sınırlı bir gerileme görülebilirken daha belirgin bir düşüşün ekonomik koşullardaki iyileşmeye bağlı olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği ile ilgili daha kapsamlı bilgi sahibi olmak istiyorsanız Kredi Faizleri Düşecek mi? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kredi Faizleri Düşerse Ev Fiyatları Ne Olur?

Kredi faizleri düştüğünde ev fiyatlarının genellikle yükselmesi beklenir. Çünkü faizlerin gerilemesi, konut kredisi taksitlerini azaltarak daha fazla kişinin ev satın alabilecek duruma gelmesini sağlar. Krediye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte konut talebi ve satışlar artar. Satılık konut sayısı bu talebi karşılayacak kadar hızlı yükselmezse fiyatlar da yukarı yönlü hareket eder.

Faiz düşüşünün konut piyasasına etkisi genel olarak şu şekilde gerçekleşir:

Aylık kredi taksitleri azalır: Aynı gelirle daha yüksek tutarda kredi kullanılabilir.

Konut talebi artar: Daha önce taksitleri karşılayamayan kişiler piyasaya girebilir.

İpotekli satışlar yükselir: Konut alımlarında kredi kullanımı daha yaygın hâle gelir.

Satıcıların pazarlık payı azalır: Alıcı sayısı arttıkça satıcılar indirim yapmaya daha az ihtiyaç duyar.

Ev fiyatları yükselmeye başlar: Özellikle satılık konut sayısının sınırlı olduğu bölgelerde fiyat artışı daha belirgin olur.

Ancak faizlerdeki her düşüş, ev fiyatlarını aynı ölçüde artırmaz. Faiz indiriminin bankaların konut kredisi oranlarına ne kadar yansıdığı, hanelerin gelir düzeyi, gerekli peşinat tutarı ve kredi kullanım sınırları talepteki artışın gücünü belirler. Faizler düşmesine rağmen kredi taksitleri gelir seviyesine göre hala yüksek kalıyorsa konut talebindeki canlanma sınırlı olabilir.

Konut arzı da fiyatların yönü açısından önemlidir. Yeni konut üretiminin düşük, satılık konut sayısının sınırlı olduğu bölgelerde talep artışı doğrudan fiyatlara yansıyabilir. Buna karşılık yeni projelerin ve satılık konut stokunun fazla olduğu bölgelerde faiz düşüşü fiyatlardan çok satışların artmasını sağlayabilir. Bu nedenle aynı faiz indirimi her şehirde ve her konut türünde aynı sonucu doğurmaz.

Enflasyonun seyri de dikkate alınmalıdır. Faizler düşerken enflasyon beklentileri yüksek kalırsa konut, değerini korumak isteyen yatırımcılar açısından daha cazip hâle gelebilir. Bu durum talebi ve fiyatları daha hızlı artırabilir. Buna karşılık enflasyonun gerilediği, gelir artışının zayıf kaldığı veya ekonomik güvenin düştüğü bir dönemde faiz indiriminin ev fiyatlarına etkisi daha sınırlı olabilir.

Sonuç olarak kredi faizlerinin düşmesi, konut alımını kolaylaştırarak talebi artırır ve çoğu durumda ev fiyatlarının yükselmesine neden olur. Ancak fiyat artışının ne kadar güçlü olacağı; kredi taksitlerine, gelir ve peşinat koşullarına, konut arzına, enflasyona ve piyasa beklentilerine bağlıdır. Özellikle konut arzının sınırlı kaldığı bir ortamda faizlerin belirgin biçimde düşmesi, finansman avantajının kısa sürede ev fiyatlarına yansımasına yol açabilir.

Faiz Düşünce Ev Fiyatları Neden Yükselir?

Faiz oranları düştüğünde konut kredisi kullanmanın maliyeti azalır ve daha fazla kişi ev satın alabilecek duruma gelir. Aylık taksitlerin düşmesi ve aynı gelirle daha yüksek tutarda kredi kullanılabilmesi, alıcıların ödeme gücünü artırarak konut talebini yükseltir. Ancak yeni konutların inşa edilmesi zaman aldığı için piyasadaki konut sayısı bu talebe aynı hızda karşılık veremez. Bu nedenle talebin arzın üzerine çıkması, mevcut konutlara olan ilgiyi artırır ve satış fiyatlarının yükselmesine yol açabilir.

Düşük faiz ortamı yalnızca konut kredisi kullanmak isteyenleri değil, yatırımcıları da piyasaya yönlendirebilir. Mevduat gibi faiz getirisi sağlayan araçların kazancı azaldığında, birikimlerini enflasyona karşı korumak isteyen kişiler gayrimenkul yatırımlarına daha fazla ilgi gösterebilir. Böylece konut talebi hem oturmak amacıyla ev almak isteyenlerden hem de yatırım yapmak isteyenlerden destek görür. Talebin genişlemesiyle birlikte alıcılar uygun kredi koşullarını kaçırmamak için daha hızlı hareket ederken ev sahipleri de piyasadaki bu canlılığı satış fiyatlarına yansıtabilir. Bu durum, konut fiyatlarındaki yükselişin daha da hızlanmasına neden olabilir.

Faiz Düşünce Ev Fiyatları Her Zaman Artar mı?

Hayır, faizlerin düşmesi ev fiyatlarının mutlaka artacağı anlamına gelmez. Kredi faizlerinin gerilemesi aylık taksitleri azaltarak daha fazla kişinin ev almasını kolaylaştırabilir ve talebi artırabilir. Ancak bu etkinin fiyatlara yansıması; hane gelirlerine, peşinat tutarına, bankaların kredi verme koşullarına, ekonomik güvene ve bölgedeki konut arzına bağlıdır.

Konut fiyatları gelir seviyesine göre çok yüksekse, alıcılar gerekli peşinatı karşılayamıyorsa veya bankalar kredi kullanımını sınırlıyorsa faiz düşüşüne rağmen talep beklenen ölçüde artmayabilir. Aynı şekilde satılık konut sayısının fazla olduğu bölgelerde artan talep doğrudan fiyatlara yansımak yerine satış adetlerini yükseltebilir. Bu nedenle faiz düşüşü genellikle konut piyasasını canlandırır ancak ev fiyatlarının ne kadar artacağını, hatta artıp artmayacağını tek başına belirlemez.

Faiz Düşerse Sıfır ve İkinci El Konut Fiyatları Aynı Şekilde mi Etkilenir?

Hayır, konut kredisi faizlerinin düşmesi sıfır ve ikinci el konut fiyatlarını aynı ölçüde etkilemeyebilir. İkinci el konutlar, satışa hazır olmaları ve toplam konut piyasasında daha geniş bir paya sahip olmaları nedeniyle faiz düşüşüyle artan talebe daha hızlı karşılık verebilir. Nitekim TÜİK Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri’ne göre Haziran ayında ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 86 bin 573’e ulaşmış ve toplam satışların yüzde 66,6’sını oluşturmuştur. Bu nedenle kredi maliyetleri gerilediğinde özellikle merkezi konumda bulunan, oturuma hazır ve kredi kullanımına uygun ikinci el evlerde talep ve fiyat hareketleri daha kısa sürede belirginleşebilir.

Sıfır konutlarda ise talepteki değişimin fiyatlara yansıması daha farklı olabilir. Haziran ayında ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 23,1 artarak 43 bin 406’ya yükselmiş ve ikinci el satışlardan daha hızlı büyümüştür. Ancak ilk el konutların toplam satışlar içindeki payı yüzde 33,4 ile daha sınırlı kalmıştır. Sıfır konut fiyatlarını faizlerin yanı sıra arsa, işçilik ve inşaat maliyetleri, yeni proje arzı ve müteahhitlerin elindeki stok da etkiler. Bu nedenle müteahhitler artan talep karşısında doğrudan fiyat yükseltebileceği gibi düşük peşinat, vadeli ödeme veya kampanyalı satış seçenekleri de sunabilir.

Sonuç olarak faiz düşüşü her iki konut türünde de satışları ve talebi destekleyebilir ancak fiyatlar aynı hızda yükselmez. İkinci el konutlarda piyasanın büyüklüğü ve fiyatların alıcı ile satıcı arasındaki pazarlığa göre belirlenmesi daha hızlı bir hareket oluşturabilir. Sıfır konutlarda ise fiyatların yönü maliyetlere, proje stokuna ve firmaların satış politikasına bağlı olarak şekillenir.

Aşağıdaki grafik ve tablodan 2025-2026 yıllarında yapılan sıfır ve ikinci el konut satışlarını karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz:

Kaynak: TÜİK Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri - Haziran 2026

Konut Türü 2025 2026 Değişim Oranı (%) Sıfır Konut 35.267 43.406 23,1 İkinci El Konut 76.929 86.573 12,5 Toplam 112.196 129.979 15,8

Faiz Düşüşü Kiraları da Etkiler mi?

Evet, faiz düşüşü kiraları doğrudan olmasa da dolaylı olarak etkileyebilir. Konut kredisi faizleri gerilediğinde bazı kiracılar ev satın almaya yönelir ve kiralık konut talebi azalabilir. Bu durum, kiralık konut arzının yeterli olduğu bölgelerde kira artışlarını yavaşlatabilir. Ancak faiz düşüşü yatırım amaçlı konut alımlarını ve ev fiyatlarını artırırsa, ev sahipleri yükselen konut değerini ve yatırım maliyetini kiralara yansıtmak isteyebilir.

Ayrıca kiralık konut arzının sınırlı, nüfus hareketliliğinin ve hane sayısının yüksek olduğu bölgelerde faizlerin düşmesi kiralarda belirgin bir gerileme sağlamayabilir. Bu nedenle kiraların yönünü yalnızca faizler değil; enflasyon, gelir artışı, kiralık konut arzı, bölgesel talep ve yasal düzenlemeler birlikte belirler.

2026 yılında konut kredisi faizlerinin düşüp düşmeyeceği ile ilgili beklentileri merak ediyorsanız Konut Kredisi Faizleri Düşecek mi? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Türkiye'de Geçmiş Faiz İndirimlerinde Konut Piyasası Nasıl Etkilendi?

Türkiye’deki son faiz indirimi süreci, TCMB’nin Aralık 2024’te politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5’e düşürmesiyle başladı. İndirimler 2025 boyunca kesintili biçimde devam etti ve politika faizi Ocak 2026’da yüzde 37’ye kadar geriledi. Bu süreç konut piyasasında en belirgin etkisini krediyle yapılan satışlarda gösterdi. Ancak politika faizindeki düşüş konut kredilerine aynı hızda ve ölçüde yansımadığı için piyasadaki canlanma kademeli gerçekleşti.

Faiz indirimlerinin devam ettiği 2025 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı. Toplam satışlar bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarken ipotekli konut satışlarındaki artış yüzde 49,3’e ulaştı. Aynı dönemde ilk el satışlar yüzde 11,6, ikinci el satışlar ise yüzde 15,6 yükseldi. Bu veriler, faizlerdeki gerileme ve gelecekte daha düşük kredi maliyeti oluşacağı beklentisinin özellikle krediyle konut alımını desteklediğini gösterdi.

2026’nın ilk yarısında ise faiz indirimlerinin etkisi daha çok ipotekli satışlarda görülmeye devam etti. Ocak-haziran döneminde toplam konut satışları yıllık bazda yüzde 3,1 azalmasına rağmen ipotekli satışlar yüzde 32,2 arttı. Haziran 2026’da ipotekli satışların yüzde 72,1, toplam satışların ise yüzde 15,8 yükselmesi, kredi kanalındaki hareketlenmenin güçlendiğine işaret etti. Bununla birlikte yılın ilk yarısındaki toplam satışların gerilemesi, faiz düşüşünün yüksek konut fiyatları, peşinat ihtiyacı ve hane gelirleri üzerindeki baskıyı henüz tamamen ortadan kaldırmadığını gösterdi.

Aşağıdaki grafikte 2025-2026 yıllarında yapılan ipotekli ve diğer satışları karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz:

Kaynak: TÜİK Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri - Haziran 2026

Faiz indirimleri konut fiyatlarında da nominal artışı destekledi ancak enflasyon dikkate alındığında aynı ölçüde reel değer artışı oluşmadı. TCMB verilerine göre Konut Fiyat Endeksi Haziran 2026’da aylık yüzde 2, yıllık yüzde 24,5 yükselirken reel olarak yüzde 5,8 geriledi. Başka bir ifadeyle evlerin TL cinsinden satış fiyatları artmaya devam etti ancak bu artış genel fiyat seviyesinin altında kaldı.

Son dönemdeki veriler birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de faiz indirimlerinin ilk etkisi ev fiyatlarından önce ipotekli satışlarda ortaya çıktı. Konut kredisi kullanımının artması piyasayı hareketlendirdi ancak kredi oranlarının hâlâ yüksek olması, alım gücündeki zayıflık ve yüksek peşinat tutarları toplam talebi sınırladı. Bu nedenle 2024 sonundan 2026 ortasına kadar yaşanan süreç, faiz düşüşünün konut piyasasını desteklediğini fakat fiyatları reel olarak hemen yükseltmediğini gösterdi.

Aşağıdaki grafikte 2020-2026 yılları arasındaki konut piyasası ve faiz analizini net bir şekilde görebilirsiniz:

2026'da Kredi Faizleri ve Ev Fiyatları Ne Durumda?

2026 yılında konut kredisi faizleri önceki döneme göre gerileme eğilimi gösterse de ev satın almayı belirgin biçimde kolaylaştıracak seviyelere henüz inmemiştir. TCMB’nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde tutması ve bankaların konut kredilerinde uyguladığı yıllık ortalama faizlerin yüzde 40’ın üzerinde seyretmesi, krediyle ev almak isteyenlerin aylık taksit ve toplam geri ödeme yükünü yüksek tutmaktadır.

Ev fiyatları ise Türk lirası cinsinden yükselmeye devam etmektedir. TCMB Konut Fiyat Endeksi, Haziran 2026’da aylık yüzde 2, yıllık yüzde 24,5 artmıştır. Ancak fiyatlar enflasyondan arındırıldığında yıllık yüzde 5,8 gerilemiştir. Bu durum, evlerin satış fiyatlarının nominal olarak yükselmesine rağmen reel değerlerinin geçen yılın aynı dönemine göre düştüğünü göstermektedir. Ancak yıllık fiyat endeksi konutların bulunduğu bölgeye göre de değişiklik göstermektedir.

Aşağıdaki grafikten bölgelere göre konut fiyat endeksini görebilirsiniz:

Kaynak: Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiraci Kira Endeksi

Diğer yandan yüksek kredi maliyetlerine rağmen ipotekli konut satışlarında belirgin bir toparlanma görülmektedir. Haziran 2026’da toplam konut satışları yıllık yüzde 15,8 artarak 129 bin 979’a, ipotekli satışlar ise yüzde 72,1 yükselerek 25 bin 993’e ulaşmıştır. Bununla birlikte yılın ilk altı ayında toplam konut satışları yüzde 3,1 azalırken ipotekli satışların yüzde 32,2 artması, krediyle yapılan alımların hareketlenmeye başladığını ancak yüksek ev fiyatları, peşinat ihtiyacı ve gelir düzeyinin genel talebi sınırlamaya devam ettiğini göstermektedir.

Sonuç olarak 2026 yılında kredi faizleri hâlâ yüksek, ev fiyatları ise nominal olarak yükseliş eğilimindedir. Buna karşılık enflasyon dikkate alındığında konut fiyatlarında reel gerileme yaşanmaktadır. Kredi faizlerinin daha belirgin biçimde düşmesi hâlinde ipotekli satışlar ve konut talebi hızlanabilir. Ancak konut arzı aynı ölçüde artmazsa kredi maliyetindeki düşüşün sağladığı avantaj kısa sürede ev fiyatlarına yansıyabilir.

Faizler Düşerken Ev Almak Mantıklı mı? Uzman Görüşleri

Faizler düşerken ev almak, uygun fiyatlı bir konut bulunması ve kredi taksitlerinin hane bütçesini zorlamaması halinde mantıklı olabilir. Konut kredisi faizlerinin gerilemesi aylık ödemeleri azaltırken daha önce alım kararını erteleyen kişileri de piyasaya yöneltebilir. Talepte yaşanan bu artış, özellikle konut arzının sınırlı olduğu bölgelerde ev fiyatlarını yükseltebilir. Bu nedenle daha düşük faiz beklenirken konut fiyatında oluşabilecek artış, kredi maliyetindeki düşüşten sağlanacak avantajın bir bölümünü ortadan kaldırabilir.

2026 verileri de konut piyasasının faiz beklentileriyle birlikte hareketlenmeye başladığını göstermektedir. Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,1, toplam konut satışları ise yüzde 15,8 artmıştır. Aynı dönemde konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 24,5 yükselirken enflasyondan arındırıldığında yüzde 5,8 gerilemiştir. Bu tablo, ev fiyatlarının Türk lirası cinsinden artmaya devam ettiğini ancak reel olarak geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük seviyede bulunduğunu göstermektedir.

Uzmanların faizlerin gelecekteki seyriyle ilgili görüşleri ise bu noktada ikiye ayrılmaktadır. Bazı uzmanlar konut kredisi faizlerindeki düşüşün yılın ilerleyen dönemlerinde devam edebileceğini ve aylık oranların daha düşük seviyelere yaklaşabileceğini öngörmektedir. Buna karşılık bazı ekonomistler, kredi faizlerinde kalıcı ve belirgin bir gerileme görülebilmesi için öncelikle enflasyonun daha güçlü biçimde düşmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle faizlerin gerilemeye devam etmesi mümkün olsa da düşüşün ne zaman ve hangi ölçüde gerçekleşeceği kesin değildir.

Yalnızca daha düşük faiz beklentisiyle ev alımını ertelemek bu nedenle her zaman avantajlı olmayabilir. Oturmak amacıyla ev alan, yeterli peşinatı bulunan ve mevcut kredi taksitlerini gelirini zorlamadan ödeyebilen kişiler için uygun fiyatlı bir konut bulunduğunda alım yapmak değerlendirilebilir. Buna karşılık yüksek tutarda kredi kullanılması gerekiyorsa, aylık taksitler bütçede ciddi baskı oluşturuyorsa veya konutun kısa sürede satılması planlanıyorsa faizlerin ve kredi koşullarının biraz daha netleşmesini beklemek daha temkinli olabilir.

SIK SORULAN SORULAR

Konut Fiyatları Sadece Faizlere mi Bağlıdır?

Hayır, konut fiyatlarını yalnızca faiz oranları belirlemez. Enflasyon, döviz kuru, inşaat maliyetleri, konut arzı, gelir düzeyi ve bölgesel talep de fiyatlar üzerinde etkili olur.

Faiz Düşmeden Ev Fiyatları Artabilir mi?

Evet, faizler yüksek kalırken de ev fiyatları artabilir. İnşaat maliyetlerinin yükselmesi, konut arzının yetersiz olması ve enflasyondan korunmak isteyenlerin konuta yönelmesi fiyatları artırabilir.

Faizler Tekrar Yükselirse Ev Fiyatları Düşer mi?

Faizlerin yükselmesi ev fiyatlarının kesin olarak düşeceği anlamına gelmez. Kredi talebi ve satışlar azalabilir ancak enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle fiyatlar yükselmeye devam edebilir.

Bankalar Faiz Düştüğünde Kredi Vermeyi Kolaylaştırır mı?

Faizlerin düşmesi kredi kullanımını kolaylaştırabilir ancak kredi onay koşulları tamamen ortadan kalkmaz. Bankalar gelir, kredi notu, mevcut borçlar, peşinat ve ekspertiz değerini değerlendirmeye devam eder.

Faiz Düşüşü Yatırım Amaçlı Konut Alımlarını Artırır mı?

Evet, kredi maliyetlerinin azalması yatırım amaçlı konut talebini artırabilir. Mevduat getirilerinin düşmesi de yatırımcıların kira geliri ve değer artışı amacıyla konuta yönelmesine neden olabilir.

Faiz Düşerse Konut Kredisi Taksitleri Ne Kadar Azalır?

Taksitlerdeki azalma kredi tutarına, vadeye ve faiz oranındaki düşüşe göre değişir. Özellikle yüksek tutarlı ve uzun vadeli kredilerde küçük bir faiz indirimi bile toplam geri ödemeyi önemli ölçüde azaltabilir.

Kredi Faizleri Düştüğünde Peşinat Oranı Değişir mi?

Hayır, faizlerin düşmesi peşinat oranını doğrudan değiştirmez. Kullanılabilecek kredi tutarı, konutun ekspertiz değeri ve yürürlükteki kredi oranlarına göre belirlenir.

Faiz İndirimi Sonrası Konut Piyasası Ne Kadar Sürede Hareketlenir?

Konut piyasasının hareketlenmesi, faiz indiriminin banka kredi oranlarına yansımasına bağlıdır. Kredi maliyetleri belirgin şekilde düşerse ipotekli satışlarda birkaç ay içinde artış görülebilir.

Faizler Düşmeden Önce mi, Düştükten Sonra mı Ev Almak Daha Avantajlıdır?

Faizler düşmeden önce talep düşük olduğu için pazarlık imkânı daha yüksek olabilir. Faizler düştükten sonra taksitler azalabilir ancak artan talep nedeniyle konut fiyatları yükselebilir.

Faiz Düşüşü Konut Balonu Oluşmasına Neden Olabilir mi?

Hayır, faiz düşüşü tek başına konut balonu oluşturmaz. Ancak kredi kullanımının hızla artması ve konut fiyatlarının gelirlerden daha hızlı yükselmesi aşırı fiyatlanma riskini artırabilir.

TCMB Politika Faizindeki Düşüş Kredi Faizlerine Ne Zaman Yansır?

Politika faizindeki düşüş, konut kredilerine hemen ve aynı oranda yansımaz. Bankaların fonlama maliyetlerine ve piyasa koşullarına bağlı olarak bu süreç birkaç hafta veya birkaç ay sürebilir.

Faiz Düşüşü Tüm Şehirlerde Ev Fiyatlarını Aynı Şekilde Etkiler mi?

Hayır, faiz düşüşünün etkisi şehirden şehre ve bölgeden bölgeye değişir. Konut talebinin güçlü, arzın ise sınırlı olduğu bölgelerde fiyat artışı daha belirgin olabilir.

Kaynakça