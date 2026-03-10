Eminevim, Fuzulev, Birevim ve Katılımevim Güvenilir mi? 2026 Tasarruf finansman sisteminin ne olduğu, sistemin nasıl çalıştığı ve Eminevim, Fuzulev, Birevim ve Katılımevim’in güvenilir olup olmadığı burada!

Eminevim, Fuzulev, Birevim ve Katılımevim gibi tasarruf finansman şirketleri, ev, araç veya iş yeri almak isteyen kişilere faizsiz finansman modeli sunan ve BDDK tarafından denetlenen kuruluşlardır. Bu sistemde katılımcılar belirlenen ödeme planına göre düzenli tasarruf yapar ve organizasyon modeli kapsamında sırayla finansman kullanarak konut veya araç satın alabilir.

Banka kredilerinden farklı olarak bu finansman modelinde faiz uygulanmaz. Bunun yerine organizasyon ücreti alınır. Sistem yasal ve denetimli olsa da yatırılan paralar TMSF güvencesinde değildir ve teslim süresi seçilen plan, grup büyüklüğü ve kura gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle sisteme katılmadan önce sözleşme şartları, organizasyon ücreti ve teslim süresi dikkatle değerlendirilmelidir.

Bu yazımızda tasarruf finansman sisteminin ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, Eminevim, Fuzulev, Birevim ve Katılımevim gibi tasarruf finansman şirketlerinden sistemin nasıl çalıştığını ve güvenilir olup olmadığını ele alacağız. Ayrıca tasarruf finansman sistemiyle nasıl ev ve araç alındığına, Eminevim, Fuzulev, Birevim ve Katılımevim arasındaki farklara ve tasarruf finansman sisteminde teslim sürecine değineceğiz.

Tasarruf Finansman Sistemi Nedir?

Tasarruf finansman sistemi, ev, araç veya iş yeri sahibi olmak isteyen kişilerin bankadan kredi çekmeden, düzenli birikim yaparak finansman elde ettiği bir sistemdir. Bu sistemde aynı amaçla bir araya gelen kişiler belirlenen plan doğrultusunda her ay belirli bir tutar öder. Yapılan ödemeler ortak bir tasarruf havuzunda toplanır ve sistemdeki katılımcılara belirlenen sıraya göre finansman sağlanır.

Finansman hakkını elde eden kişi, almak istediği evi veya aracı satın aldıktan sonra kalan borcunu sistemdeki ödeme planına göre taksitler halinde ödemeye devam eder. Tasarruf finansmanında banka kredilerinden farklı olarak faiz uygulanmaz. Bunun yerine 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş tasarruf finansman şirketleri tarafından organizasyon veya hizmet bedeli alınır.

Faizsiz Ev Alma Sistemi Nasıl Ortaya Çıktı?

Faizsiz ev alma sistemi, özellikle bankalardan konut kredisi kullanmak istemeyen veya faizsiz finansman tercih eden kişiler için geliştirilmiş bir modeldir. Türkiye’de bu sistemin temeli, insanların bir araya gelerek dayanışma yoluyla tasarruf yapmasına dayanmaktadır. İlk uygulamalar 1990’lı yıllarda ortaya çıkmış ve el birliği sistemi ya da altın günü mantığı olarak bilinen tasarruf yönteminden esinlenmiştir.

Bu sistemde aynı amaçla bir araya gelen kişiler düzenli olarak para biriktirir ve oluşan ortak tasarruf havuzu sayesinde katılımcılardan biri sırayla ev sahibi olur. Zamanla bu yöntem bireysel dayanışma modelinden çıkarak şirketler tarafından organize edilen bir finansman sistemine dönüşmüştür. Günümüzde ise faizsiz ev alma sistemi, tasarruf finansman şirketleri tarafından planlı ödeme modelleri ve belirli sözleşme kuralları çerçevesinde uygulanmaktadır.

Tasarruf Finansman Modelinin İşleyiş Mantığı

Katılımcının finansman kullanabilmesi için sistemde belirli bir süre yer alması ve belirlenen tasarruf tutarına ulaşması gerekir. Bu şartlar sağlandığında müşteri finansman tahsisine hak kazanmaktadır. Ödeme aşamasına gelindiğinde ise müşteri öncelikle satın almak istediği evi, aracı veya çatılı iş yerini kendisi belirler. Ardından finansman tutarı doğrudan satıcıya ödenerek satın alma işlemi gerçekleştirilir. Bu yapı sayesinde sistem, tasarrufa dayalı bir finansman modeli olarak işlemektedir.

Tasarruf Finansman Şirketleri Güvenilir mi?

Tasarruf finansman şirketlerinin güvenilir olup olmadığı, büyük ölçüde şirketin yasal statüsüne ve faaliyet yapısına bağlıdır. Türkiye’de faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri, 2021 yılında yapılan düzenleme sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimi altına alınmıştır. Bu düzenleme ile sektörde faaliyet gösterebilmek için şirketlerin belirli bir sermaye şartını sağlaması ve BDDK’dan faaliyet izni alması zorunlu hale getirilmiştir. Böylece sistem, yasal bir çerçeveye kavuşmuş ve şirketlerin faaliyetleri düzenli olarak denetlenmeye başlanmıştır.

Bu yasal çerçeveyi tamamlayan bir diğer düzenleme ise Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’tir. Söz konusu yönetmelik kapsamında şirketlerin kuruluş şartları, faaliyet alanları, organizasyon yapısı, fonların yönetimi ve denetim süreçleri ayrıntılı biçimde düzenlenmek zorundadır. Bu kurallar sayesinde tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetleri belirli standartlara bağlanmakta ve sistemin daha şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Eminevim Güvenilir mi?

Eminevim, BDDK tarafından yetkilendirilmiş ve yasal olarak denetlenen bir tasarruf finansman şirketidir. 1991 yılında kurulan şirket, Türkiye’de tasarruf finansman sistemi ile ev ve araç sahibi olmayı sağlayan en eski şirketlerden biridir. Şirket, faizsiz finansman modeli ile faaliyet göstermektedir ve tasarruf finansman sektörünün yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca Türkiye’de bu alanda faaliyet gösterebilmek için şirketlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yetkilendirilmesi gerekir ve Eminevim de BDDK’dan faaliyet izni almış tasarruf finansman şirketleri arasında yer alır.

Bu durum, şirketin yasal olarak faaliyet gösterdiğini ve ilgili mevzuat kapsamında denetlendiğini gösterir. Ancak Eminevim ve benzeri tasarruf finansman şirketleri banka değildir. Bu nedenle sisteme yatırılan paralar bankalardaki mevduatlar gibi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi kapsamında bulunmaz.

Tasarruf finansman sisteminde finansman, katılımcıların belirli bir süre tasarruf yapması ve organizasyon planına göre finansman hakkı kazanması esasına dayanır. Bu nedenle sisteme katılmadan önce sözleşme şartlarının, organizasyon ücretinin, teslim sürecinin ve ödeme planının dikkatle incelenmesi önemlidir. Bu noktalar değerlendirildiğinde Eminevim, yasal olarak faaliyet gösteren bir şirket olsa da sistemin işleyişini iyi anlamak kullanıcı açısından kritik bir adımdır.

Fuzulev Güvenilir mi?

Fuzulev, 1992 yılında kurulan ve faizsiz finansman modeli ile Türkiye’de faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketlerinden biridir ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen faaliyet izni kapsamında hizmet sunmaktadır. 2021 yılında yapılan düzenlemeler sonrasında tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösterebilmek için şirketlerin belirli bir sermaye şartını sağlaması ve BDDK’dan lisans alması zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle Fuzulev’in faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmektedir.

Diğer yandan Fuzulev sistemine yatırılan paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi kapsamında değildir. Bu nedenle sisteme katılmadan önce sözleşme şartlarının, organizasyon ücretinin ve teslim sürecinin dikkatle incelenmesi önem taşımaktadır.

Birevim Güvenilir mi?

Birevim, ev veya araç almak isteyenlere faizsiz finansman sağlayan tasarruf finansman şirketlerinden biridir. 2021 yılında yapılan düzenlemeler sonrasında bu sektörde faaliyet gösterebilmek için şirketlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’dan izin alması zorunlu hale gelmiş ve Birevim de gerekli şartları sağlayarak faaliyet izni alan şirketler arasında yer almıştır. Bu nedenle şirket yasal olarak faaliyet göstermekte ve düzenli olarak denetlenmektedir.

Ancak tasarruf finansman sistemi, bankalardaki kredi modelinden farklı bir yapıya sahiptir. Bu sistemde finansman teslimi genellikle kura veya belirlenen tasarruf planına göre gerçekleşmektedir. Teslim tarihi seçilen planın özelliklerine bağlı olarak değişebilmektedir. Ayrıca sisteme katılım sırasında organizasyon ücreti alınabilmekte ve bu ücretin iade şartları sözleşmede belirtilen kurallara göre belirlenmektedir. Bu nedenle sisteme dahil olmadan önce ödeme planı, teslimat süreci ve sözleşme hükümlerinin detaylı şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Katılımevim Güvenilir mi?

Katılımevim’in güvenilir olup olmadığı değerlendirilirken öncelikle şirketin yasal statüsüne bakmak gerekir. Katılımevim, Türkiye’de faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketlerinden biridir ve 2021 yılında yapılan düzenlemelerin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen faaliyet izni kapsamında çalışmaktadır. Bu nedenle şirketin faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte ve sektör düzenli olarak denetlenmektedir.

 Bankacılık Sisteminden Kritik Farkı Katılımevim’in sunduğu sistem bankaların verdiği klasik kredi sisteminden farklıdır. Tasarruf finansman modelinde katılımcılar belirli bir plan doğrultusunda düzenli ödeme yaparak bir tasarruf havuzuna dahil olur ve süreç içinde ev veya araç alımı için finansman kullanabilir. Dolayısıyla sisteme katılmadan önce planın işleyişini, ödeme koşullarını ve sözleşme detaylarını dikkatle incelemek önemlidir.

Eminevim, Fuzulev ve Benzeri Şirketler Devlet Güvencesinde mi?

Hayır, Eminevim, Fuzulev ve benzeri tasarruf finansman şirketleri devlet güvencesinde değildir. Bu şirketlerde birikimler, bankalarda olduğu gibi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigortalanmaz. Dolayısıyla sistemde bulunan tasarruflar için mevduat sigortası kapsamında bir devlet garantisi bulunmamaktadır.

Ancak bu şirketler tamamen denetimsiz de değildir. Türkiye’de tasarruf finansman şirketleri, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösterir ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslanır ve denetlenir. Şirketlerin faaliyet gösterebilmesi için belirli sermaye şartlarını sağlaması ve BDDK’dan izin alması zorunludur.

Ayrıca mevzuat kapsamında şirketlerin müşterilerden topladıkları tasarruflara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebilmek için tasarruf finansman fonu oluşturmaları ve belirli mali güvence mekanizmalarına uymaları gerekir. Ancak bu düzenlemelerin bankalardaki mevduat güvencesi gibi doğrudan devlet garantisi anlamına gelmediği unutulmamalıdır.

Tasarruf Finansman Sistemi ile Ev Almak Mantıklı mı?

Tasarruf finansman sisteminin mantıklı olup olmadığı, kişinin gelir durumu, finansman ihtiyacı ve teslim süresine ilişkin beklentilerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle sisteme katılmadan önce tasarruf finansmanının kimler için avantajlı, kimler için riskli olduğunun değerlendirilmesi gerekir.

Kimler İçin Avantajlı?

Tasarruf finansman sistemi özellikle faizsiz finansman tercih eden kişiler için avantajlı bir seçenek olabilir. Banka kredisi kullanmak istemeyen veya faiz maliyetinden kaçınmak isteyen kişiler, bu sistem sayesinde ev finansmanı sağlayabilir. Ayrıca kredi notu düşük olduğu için banka kredisi kullanamayan kişiler de sisteme katılabilmektedir. Bunun yanında düzenli gelir elde eden ve belirli bir süre tasarruf yapabilecek kişiler için de sistem planlı bir birikim yöntemi sunabilir. Uzun vadede ev sahibi olmayı hedefleyen ve teslim süresi konusunda esnek davranabilen kişiler için tasarruf finansman sistemi alternatif bir finansman yöntemi olarak değerlendirilebilir.

Kimler İçin Riskli?

Tasarruf finansman sistemi, düşük peşinat tutarıyla kısa sürede ev sahibi olmak isteyen kişiler için her zaman uygun olmayabilir. Çünkü bazı organizasyon modellerinde finansman teslim tarihi kura veya belirli bir tasarruf planına bağlı olarak ilerlemektedir. Ayrıca enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde uzun teslim süreleri, birikimlerin satın alma gücünü etkileyebilir. Bunun yanında organizasyon ücretinin genellikle iade edilmemesi, sistemden erken ayrılmayı düşünen kişiler için bir maliyet oluşturabilir. Bu nedenle teslim süresi konusunda kesin beklentisi olan veya finansmana hızlı şekilde ihtiyaç duyan kişiler için sürecin ve sözleşme şartlarının önceden kapsamlı şekilde incelenmesi önemlidir.

Eminevim, Fuzulev, Birevim ve Katılımevim Sistemi Nasıl Çalışır?

Eminevim, Fuzulev, Birevim ve Katılımevim gibi tasarruf finansman şirketleri, katılımcıların faizsiz şekilde ev, araç veya iş yeri sahibi olabilmesi için farklı organizasyon modelleri sunmaktadır. Bu şirketlerde sistem genel olarak tasarruf temelli bir organizasyon yapısı üzerine kuruludur ve finansman tahsisi belirli yöntemlere göre gerçekleştirilir. Eminevim, Fuzulev, Birevim ve Katılımevim sistemi; tasarruf grubu sistemi, çekilişli sistem ve sıralı teslim sistemi gibi üç farklı yapıda sunulmaktadır. Bu sistemler aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Tasarruf Grubu Sistemi

Tasarruf grubu sistemi, aynı finansman tutarını ve benzer ödeme planını seçen katılımcıların bir araya getirilmesiyle oluşturulan organizasyon modelidir. Katılımcılar belirlenen aylık taksitleri ödeyerek ortak bir tasarruf havuzu oluşturur. Bu havuzda biriken kaynak, belirlenen yöntemlere göre grup içindeki katılımcılara tahsis edilir. Böylece sistemde yer alan kişiler, tasarruf süreci devam ederken belirli dönemlerde finansman kullanma hakkı elde eder.

Katılımcılar finansman hakkı kazandıklarında ise satın almak istedikleri evi, aracı veya iş yerini kendileri bulur. Ödeme ise şirket tarafından doğrudan satıcıya yapılır. Ancak katılımcı finansmanını almış olsa da sistemdeki aylık taksit ödemelerine sözleşmede belirlenen süre boyunca devam eder.

Çekilişli Sistem

Çekilişli sistem, tasarruf finansman şirketlerinde uygulanan ve katılımcıların finansman hakkını belirli dönemlerde yapılan çekilişler sonucunda kazandığı organizasyon modelidir. Bu sistemde aynı finansman tutarını ve ödeme planını seçen kişiler bir tasarruf grubuna dahil edilir. Bu kişiler, her ay düzenli taksit ödeyerek ortak bir tasarruf havuzu oluşturur. Belirlenen dönemlerde yapılan çekilişlerde adı çıkan katılımcılar finansman tahsisine hak kazanır.

Finansman hakkını elde eden kişi satın almak istediği evi, aracı veya iş yerini kendisi belirler ve ödeme şirket tarafından doğrudan satıcıya yapılır. Ancak ödeme yapıldıktan sonra da ilgili katılımcı aylık taksitlerini ödemeye devam eder. Çünkü sistem, tüm katılımcıların belirlenen süre boyunca düzenli ödeme yapması üzerine kuruludur. Bu nedenle finansmanını erken alan kişiler de sözleşmede yer alan vade bitene kadar taksitlerini ödemeyi sürdürür.

Sıralı Teslim Sistemi

Sıralı teslim sistemi, tasarruf finansman şirketlerinde kullanılan ve finansman tahsisinin çekiliş yerine önceden belirlenen sıraya göre yapıldığı organizasyon modelidir. Bu sistemde katılımcılar sisteme dahil olduklarında kendilerine bir teslim sırası belirlenir. Finansman ödemeleri de bu sıraya göre gerçekleştirilir.

Sırası gelen katılımcı, satın almak istediği evi, aracı veya iş yerini kendisi belirler. Ardından şirket, belirlenen finansman tutarını doğrudan satıcıya öder. Katılımcı finansmanını aldıktan sonra da sözleşmede belirlenen süre boyunca aylık taksitlerini ödemeye devam eder. Bu şekilde sistemdeki diğer katılımcıların da sırası geldikçe finansman alması sağlanır.

TASARRUF FİNANSMANINA HEMEN BAŞVUR! Tüm Katılım Finansmanları TeklifimGelsin'de! Teklifleri Gör!

Tasarruf Finansman Şirketleri Nasıl Para Kazanır?

Tasarruf finansman şirketlerinin gelir modeli, katılımcıların yaptığı tasarruf ödemelerinden değil, sistemin kurulması ve yönetilmesi sırasında alınan çeşitli hizmet ücretlerinden oluşmaktadır. Tasarruf finansman sisteminde şirketlerin para kazandığı başlıca kalemler arasında; organizasyon ücreti, dosya masrafları ve erken çıkış kesintileri gibi maddeler bulunmaktadır. Aşağıda tasarruf finansman şirketlerinin gelir kalemleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Organizasyon Ücreti

Tasarruf finansman şirketlerinin en temel gelir kaynağı organizasyon ücretidir. Sisteme katılan kişiler, seçtikleri finansman planına göre bir defaya mahsus olmak üzere organizasyon bedeli öder. Bu ücret, organizasyonun kurulması, katılımcıların sisteme dahil edilmesi, planların oluşturulması ve finansman sürecinin yönetilmesi gibi hizmetler karşılığında alınır. Organizasyon ücretinin tutarı genellikle satın alınmak istenen evin finansman tutarına bağlı olarak %8 ila %14 arasında belirlenmektedir.

Öte yandan konut edinimine yönelik sözleşmeler kapsamında alınan organizasyon ücretleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde konut finansmanı kapsamında değerlendirilmekte ve bu nedenle damga vergisi, harç ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) açısından istisna tutulmaktadır.

Dosya Masrafları

Bazı tasarruf finansman şirketleri, sözleşme hazırlanması, başvuru değerlendirmesi ve işlem süreçlerinin yürütülmesi gibi hizmetler için dosya masrafı veya işlem ücreti talep edebilir. Bu masraflar, organizasyon ücretinden ayrı olarak uygulanmakta ve şirketten şirkete farklılık gösterebilmektedir.

Erken Çıkış Kesintileri

Tasarruf finansman sistemine katılan kişiler, sözleşmede belirtilen süre dolmadan sistemden ayrılmak isterse belirli kesintilerle karşılaşabilir. Böyle bir durumda, organizasyon ücretinin tamamının iade edilmemesi veya belirli bir kısmının kesinti olarak uygulanması mümkündür. Bu nedenle erken ayrılma durumunda uygulanacak kesintilerin sözleşme şartlarında nasıl düzenlendiğinin dikkatle incelenmesi önem taşımaktadır.

Tasarruf Finansman Sisteminde Ev Nasıl Alınır?

Tasarruf finansman sisteminde ev satın alma süreci belirli aşamalardan oluşan planlı bir organizasyon yapısına dayanmaktadır. Genel olarak tasarruf finansman sisteminde ev alma süreci sözleşme süreci, gruba dahil olma ve teslimat süreci olmak üzere üç temel aşamada gerçekleşmektedir. Aşağıda bu aşamalar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Sözleşme Süreci

Tasarruf finansman sisteminde ev almak isteyen bir kişinin öncelikle bir tasarruf finansman şirketine başvurması ve almak istediği evin yaklaşık değerine göre bir finansman planı belirlemesi gerekir. Daha sonra ödeme tutarı, vade süresi ve organizasyon modeli gibi detaylar netleştirilir. Taraflar arasında sözleşme imzalandıktan sonra katılımcı sisteme resmi olarak dahil edilir ve belirlenen organizasyon ücreti ile ilk ödeme planı oluşturulur.

Gruba Dahil Olma

Sözleşmenin ardından katılımcı, aynı finansman planını seçen kişilerden oluşan bir tasarruf grubuna dahil edilir. Grup içindeki kişiler belirlenen plan doğrultusunda her ay düzenli ödeme yaparak ortak bir tasarruf havuzu oluşturur. Ancak bu sistemde bankalardaki kredi modelinden farklı olarak katılımcılara hemen nakit ödeme yapılmaz. Katılımcının finansman hakkı elde edebilmesi için sistemde belirli bir süre yer alması ve plan kapsamında belirlenen birikim seviyesine ulaşması gerekir.

Teslimat Süreci

Finansman sırası geldiğinde katılımcı satın almak istediği evi kendisi bulur. Seçilen konutun satışına ilişkin incelemeler ve gerekli belgeler tamamlandıktan sonra finansman tutarı doğrudan evin satıcısına ödenir ve satın alma işlemi gerçekleştirilir. Finansman sağlandıktan sonra katılımcı, kalan borcunu sözleşmede belirlenen ödeme planına göre taksitler halinde ödemeye devam eder.

Ancak sistemde belirlenen finansman tutarı sabit olduğu için uzun teslim süreleri bazı riskler de oluşturabilir. Özellikle verilen peşinat veya aylık taksit tutarı düşük olduğunda katılımcı genellikle daha kalabalık ve teslim süresi daha uzun olan gruplara dahil edilir. Bu durumda finansman sırasının gelmesi için uzun süre beklemek gerekebilir. Bekleme süresi uzadıkça konut fiyatları artabilir ve yüksek enflasyon dönemlerinde başlangıçta belirlenen finansman tutarı almak istenen evi satın almak için yeterli olmayabilir. Bu durumda finansman teslim edildiğinde katılımcının aradaki fiyat farkını kendi imkanlarıyla tamamlaması gerekir.

Tasarruf Finansman Sisteminde Araba Nasıl Alınır?

Tasarruf finansman sisteminde araç almak için belirli bir başvuru ve planlama sürecinin izlenmesi gerekir. Araç alım süreci genel olarak şu aşamalardan oluşmaktadır:

 Adım Adım Süreç İlk olarak bir tasarruf finansman şirketine başvuru yapılır ve satın alınmak istenen aracın yaklaşık değeri belirlenir.

Daha sonra araç bedeline göre finansman planı oluşturularak vade süresi, aylık taksit tutarı ve organizasyon modeli belirlenir.

Ardından taraflar arasında sözleşme imzalanır ve katılımcı sisteme dahil edilir.

Sonrasında katılımcı, sözleşmede belirlenen taksitleri düzenli olarak ödemeye başlar.

Belirli bir süre tasarruf yapıldıktan sonra finansman sırası gelir.

Finansman sırası geldiğinde katılımcının satın almak istediği aracı bulması ve gerekli belgeleri şirkete sunması gerekir.

Yapılan incelemenin ardından finansman tutarı doğrudan araç satıcısına ödenir.

Son olarak araç satın alma işlemi tamamlanır ve katılımcı kalan borcunu sözleşmede belirlenen taksit planına göre ödemeye devam eder.

Eminevim, Fuzulev, Birevim ve Katılımevim Arasındaki Farklar

Eminevim, Fuzulev, Birevim ve Katılımevim arasındaki farklar aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Kriter Eminevim Fuzulev Birevim Katılımevim Kuruluş Yılı / Deneyim 1991 – Türkiye’de tasarruf finansman modelini yaygınlaştıran en eski şirketlerden biridir. 1992 – Fuzul Grup bünyesinde faaliyet göstermektedir. 2016 – Daha yeni fakat hızlı büyüyen şirketlerden biridir. 2018 – Sektöre sonradan giren şirketlerden biridir. BDDK Lisansı Var Var Var Var Sistem Türü Elbirliği sistemi (çekilişli veya çekilişsiz) Çekilişli, çekilişsiz ve erken teslim modelleri Çekilişli ve sabit teslim modelleri Çekilişli ve çekilişsiz finansman modelleri Organizasyon Ücreti Finansman tutarına göre belirlenir. Finansman tutarına göre belirlenir. Finansman tutarına göre belirlenir. Finansman tutarına göre belirlenir. Teslimat Yöntemi Çekiliş, sıra veya sabit teslim Çekiliş, çekilişsiz veya erken teslim Çekiliş veya sabit teslim Çekiliş veya sabit teslim Finansman Türü Ev, araç ve işyeri finansmanı Ev ve araç finansmanı Ev ve araç finansmanı Ev ve araç finansmanı Peşinat Seçeneği İsteğe bağlı İsteğe bağlı İsteğe bağlı İsteğe bağlı Taksit Yapısı Sabit veya artan taksit seçenekleri Sabit veya kademeli taksit seçenekleri Sabit veya planlı artışlı taksit seçenekleri Sabit veya planlı taksit seçenekleri Şube Ağı Türkiye genelinde geniş şube ağı Türkiye genelinde yaygın şubeler Orta seviyede şube ağı Son yıllarda hızla artan şube ağı Dijital Hizmetler Online başvuru ve mobil hizmetler Online başvuru ve dijital işlem Online başvuru imkanı Online başvuru ve finansman hesaplama araçları

Tasarruf Finansman Sisteminde Teslim Süreci Nasıl İşler?

Tasarruf finansman sisteminde teslim süreci, katılımcının seçtiği organizasyon modeline göre değişiklik göstermektedir. Sistem genel olarak çekilişli teslim, sıralı teslim ve peşinatlı erken teslim olmak üzere üç farklı yöntemle uygulanmaktadır. Bu modellere göre teslim süreci aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Çekilişli Teslim

Çekilişli teslim, tasarruf finansman sisteminde finansman teslim tarihinin kura yöntemiyle belirlendiği organizasyon modelidir. Bu modelde sisteme katılan kişiler belirli bir gruba dahil edilir ve her ay düzenli olarak yapılan çekilişlerle finansman teslim sırası belirlenir. Çekilişte adı çıkan katılımcı, o ay içinde konut veya araç finansmanını kullanma hakkı elde eder. Çekilişte çıkmayan katılımcılar ise taksitlerini ödemeye devam eder ve sonraki aylarda yapılacak çekilişlere katılmayı sürdürür. Bu nedenle çekilişli teslim modelinde finansmanın hangi ayda alınacağı önceden kesin olarak bilinmez. Teslim tarihi çekiliş sonucuna göre belirlenir.

Sıralı Teslim

Sıralı teslim, tasarruf finansman sisteminde finansmanın kura ile değil, önceden belirlenen bir sıraya göre verildiği teslim modelidir. Bu modelde sisteme katılan kişiler için sözleşme aşamasında bir teslim sırası oluşturulur ve katılımcının finansmanı hangi ayda alacağı baştan belirlenir. Sistem başladıktan sonra her ay sıradaki katılımcıya finansman sağlanır; örneğin 20 kişilik bir grupta ikinci sırada bulunan kişi ikinci ayda, üçüncü sırada bulunan kişi ise üçüncü ayda teslim alır. Bu sayede katılımcılar finansmanı hangi tarihte kullanacaklarını önceden bilir ve buna göre planlama yapabilir. Finansman teslim edildikten sonra katılımcı, sözleşmede belirlenen taksitleri vade sonuna kadar ödemeye devam eder.

Peşinatlı Erken Teslim

Peşinatlı erken teslim, tasarruf finansman sisteminde katılımcının belirli bir peşinat ödeyerek finansmanı daha kısa sürede alabildiği teslim modelidir. Bu yöntemde kişi sisteme katılırken finansman tutarının belirli bir kısmını peşinat olarak öder. Ödenen peşinat tutarı finansman miktarından düşülür ve kalan tutar sistem tarafından karşılanır. Peşinat verildiği için teslim süresi genellikle daha kısa olur ve katılımcı konut veya araç finansmanını sistemin ilk dönemlerinde kullanabilir. Bu yöntemde de diğerlerinde olduğu gibi finansman teslim edildikten sonra katılımcı, kalan borcunu sözleşmede belirlenen taksit planına göre vade sonuna kadar ödemeye devam eder.

Tasarruf Finansman Sisteminden Çıkmak Mümkün mü?

Evet, tasarruf finansman sistemine katılan kişiler, belirli şartlar çerçevesinde sistemden çıkabilmektedir. Ancak sistemden ayrılma süreci, imzalanan sözleşmede yer alan hükümler ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülür. Bu nedenle sistemden çıkmadan önce sözleşmede yer alan fesih ve iade şartlarının dikkatle incelenmesi önemlidir.

Sözleşme Feshi

Sözleşme feshi, tasarruf finansman sistemine katılan kişinin imzaladığı sözleşmeyi kendi isteğiyle sona erdirerek sistemden ayrılması anlamına gelir. Katılımcı, sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde tasarruf finansman şirketiyle yaptığı finansman anlaşmasını sonlandırabilir ve sistemden çıkma talebinde bulunabilir. Fesih işlemi genellikle katılımcının şirkete yazılı başvuru yapmasıyla gerçekleştirilir; bu başvuru dilekçe ile, müşteri hizmetleri üzerinden veya bazı şirketlerde sunulan dijital başvuru kanalları aracılığıyla yapılabilir. Fesih talebi şirkete ulaştıktan sonra sözleşme sona erdirilir ve katılımcının sistemde biriktirdiği tasarruf tutarı için iade süreci başlatılır. Ancak fesih işleminin geçerli olabilmesi için sözleşmede yer alan prosedürlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerekir.

Ücret İadesi Süreci

Ücret iadesi süreci, tasarruf finansman sisteminden ayrılan katılımcıya, sistemde ödediği tasarruf tutarlarının belirli şartlar çerçevesinde geri ödenmesini ifade eder. Katılımcı sözleşmesini feshettikten sonra şirket, sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda iade işlemlerini başlatır. Bu süreçte genellikle katılımcının ödediği tasarruf taksitleri iade edilir; ancak sisteme girişte alınan organizasyon ücreti çoğu durumda geri ödenmez. Bunun nedeni organizasyon ücretinin, sisteme katılım ve organizasyonun kurulması karşılığında alınan bir hizmet bedeli olarak değerlendirilmesidir. İade işlemi yapılmadan önce katılımcının ödeme geçmişi, sözleşme şartları ve varsa borç durumu kontrol edilir; gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra iade edilecek tutar belirlenir ve sözleşmede belirtilen süre içinde geri ödeme gerçekleştirilir.

İade süresi ise tasarruf finansman sisteminden ayrılan katılımcıya yapılacak geri ödemenin ne kadar süre içinde gerçekleştirileceğini ifade eder. Katılımcı sözleşmesini feshettikten sonra sistemde biriktirdiği tasarruf tutarının iadesi, sözleşmede belirtilen süre sonunda yapılır ve bu süre tasarruf finansman şirketlerinde genellikle 6 ay ile 12 ay arasında değişebilmektedir. Ayrıca tasarruf finansman sözleşmelerinde cayma hakkı da bulunmaktadır. Katılımcı, sözleşmeyi imzaladıktan sonra 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabilir. Bu durumda ödenen tutarlar iade edilir.

 Dikkat! 14 günlük cayma süresi geçtikten sonra sözleşmenin feshedilmesi halinde genellikle yalnızca ödenen tasarruf tutarları iade edilir ve organizasyon ücreti iade kapsamına dahil edilmez.

Tasarruf Finansman Şirketleri Hangi Evleri Finanse Eder?

Tasarruf finansman şirketleri aracılığıyla konut finansmanı sağlanabilmesi için satın alınacak evin hukuki ve teknik açıdan belirli şartları karşılaması gerekir.

Tasarruf finansman şirketlerinin finanse edebildiği evler şu şekilde sıralanabilir:

Tapusu bulunan ve resmi olarak satış işlemi yapılabilen konutlar,

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunan daireler,

İskanı (yapı kullanma izin belgesi) bulunan tamamlanmış konutlar,

Bankalar tarafından da konut olarak kabul edilen bağımsız bölümler,

Değer tespiti yapılabilen ve resmi satış bedeli belirlenebilen evler,

İpotek, haciz veya satışa engel ciddi hukuki sorunları bulunmayan konutlar,

Türkiye sınırları içinde bulunan ve tapu devri yapılabilen taşınmazlar.

 Dikkat! Tapusu olmayan yapılar, hisseli tapu ile satılan bazı taşınmazlar, imarsız yapılar veya hukuki problemi bulunan konutlar çoğu tasarruf finansman şirketi tarafından finansman kapsamına alınmamaktadır. Bu nedenle satın alınacak evin tapu durumu ve hukuki şartlarının önceden incelenmesi oldukça önemlidir.

Kaynakça