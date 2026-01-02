Konut Kredisinde Kefil Şartlarına Dair Her Şey Konut kredisinde kefil gerekli midir? Peki konut kredisinde kefil istemeyen bankalar hangileridir? İnceleyelim

Konut kredisi, yeni ev alıp yatırım yapmak veya kiradan kurtulmak isteyen kullanıcıların tercih ettiği kredi türüdür. Bankaların uyguladıkları faiz ve para politikasına göre konut kredisi çekme şartları değişebiliyor. Konut kredisi almak için en önemli kriterler gelir ve kredi notudur. Kredi notu düşük ve yeteri geliri olmayan bireyler konut kredisinde kefil kullanabilirler.

TeklifimGelsin olarak hazırladığımız bu yazımızda konut kredisinde kefil şartlarına dair tüm bilgiler ile karşındayız. Bu yazımızda kefilin gerekli olduğu durumlar ve kefil olamayan bireyler hakkında bilgilere yer vereceğiz.

Konut Kredisinde Kefil Gerekli Midir?

Konut kredisi, uzun vadeli ve yüksek miktarlarda olan bireysel kredi türüdür. Peki, konut kredisinde kefil gerekli midir? Konut kredisinde ev teminatı gerektiği için bankalar genellikle kefil talep etmez. Ancak kredi notunun yetersiz olması, çalıştığın kurumun güvensizliği, gelirinin krediyi karşılamaması gibi nedenler dolayısıyla kefil talep edilebilir. Bankalar, kredi vermek için bireyleri detaylı bir şekilde incelerler. Bu incelemede kredi notu ve belgelendirilebilir gelir oldukça önemlidir. Kredi notu ve geliri yeterli olan kullanıcılar kefile gerek duymadan BDDK’nın belirlediği azami kredi tutarları doğrultusunda kredi çekebilirler.

Konut Kredisi Kefil Şartları Nelerdir?

Konut kredisi ile uzun vadede düşük faiz oranları ile konut sahibi olunabilir. Kredide taksit ödemelerinin aylık gelirin yüzde 50’sini geçmemesi gerekir. Bazı durumlarda kredi ödemeleri için bireylerin geliri yeterli olmayabilir ve kefil beyan edilmesi istenebilir. Peki, konut kredisi kefil şartları nelerdir? Uzun vadede yüksek miktarlar verilen konut kredisi için her kişi kefil olarak kabul edilmeyebilir. Kefilin aranan koşullara uyması gerekir. Kredi skoru ve gelirin yeterli olması gerekmektedir. Bununla birlikte genel olarak aranan kriter, kefil olacak kişinin aynı şehirde olma şartıdır. Kefil olarak gösterilen kişilerin kefillik şartlarını gösteren belgeleri imzalaması gerekir ve kredinin borçlusu gibi üzerine sistemsel olarak kredi kefilliği gösterilmektedir.. Bankaların kefil istemesinin nedenine baktığımızda; krediye başka bir borçlu olmasını istemesidir. Bu sebeple ilerde doğabilecek tüm sorumluluklar kefil için de geçerli sayılmaktadır.

Konut Kredisinde Kefil İstemeyen Bankalar

Konut kredisine bakıldığında genelde bankalar kefil istemezler. Kredi notundaki, ödeme alışkanlıkları, mevcut ödemeler, kredi ve kredi kartı ödemelerinin düzenli olması konut kredisindeki kefil isteme durumunu etkilemektedir. Aynı zamanda konut kredisi taksit ödemelerinin gelirin yarısını geçmemesi gerekir. Konut kredisinde kefil istemeyen bankalar bu şartları sağlayan kullanıcılara konut kredisini verirler. Kredi notu ve gelirin yeterliliği sayesinde ev banka tarafından ipotek edilir ve kefile gerek kalmaz.

Konut Kredisinde Kimler Kefil Olamaz?

Konut kredisi içerisinde kullanıcıların bankaların istediği koşulları uymaması durumunda kefil istenebilir. Peki, konut kredisinde kimler kefil olamaz? Kredi notu ve geliri yetersiz olan kişiler kefil olamaz, Bankalara göre değişmekle birlikte farklı ilde ikamet eden kişiler kefil olamaz, Kefil olarak gösterilen kişinin kefillik şartlarını gösteren belgeleri imzalamayan ve onay vermeyen kişiler kefil olamaz. Kefil olacak kişinin kredi notunun konut kredisi için yeterli olması gerekir. Bununla birlikte kefilin belgelendirilebilen geliri düşük olduğunda ve kredide taksit ödemelerinin aylık gelirin yüzde 50’sini geçtiği durumlarda kişiler kefil olamaz.