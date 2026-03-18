Garanti Bonus Nerelerde Kullanılır? Güncel Liste 2026 2026 yılında Garanti Bonusun nerelerde kullanıldığı, Bonus puanların hangi sektörlerde ve markalarda geçerli olduğu detaylarıyla bu yazıda!

Garanti Bonus kredi kartı, geniş üye işyeri ağı sayesinde Türkiye’de en yaygın kullanılan kart programlarından biridir. Günlük alışverişlerden online harcamalara kadar birçok farklı alanda kullanılabilen Bonus kartın hangi işyerlerinde geçerli olduğu kullanıcılar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Bu yazımızda 2026 yılında Garanti Bonus kullanım yerlerinin hangileri olduğunu ve hangi markaları kapsadığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Diğer yandan Garanti Bonusun nerelerde kullanılamadığına da değineceğiz.

Garanti Bonus Nerelerde Kullanılır?

Garanti Bonus’un geçerli olduğu alanlar şöyle sıralanabilir:

Market, zincir mağazalar ve alışveriş merkezleri

Akaryakıt istasyonları

Giyim, ayakkabı ve aksesuar mağazaları

Elektronik ve teknoloji mağazaları

Mobilya, beyaz eşya ve yapı marketler

Kozmetik ve kişisel bakım mağazaları

Restoran, kafe ve yeme-içme işletmeleri

Online alışveriş siteleri ve e-ticaret siteleri (Bonus logosu olan yerler)

Eğitim merkezleri, kurslar ve okullar

Sağlık kurumları, hastaneler ve klinikler

Ulaşım, uçak bileti ve turizm firmaları

Otel, tatil ve konaklama hizmetleri

Araç kiralama şirketleri

Spor, eğlence ve aktivite merkezleri

Kuyumcular ve mücevher mağazaları

Garanti Bonus Geçen Yerler Listesi

Garanti Bonus kredi kartı, Türkiye genelinde Bonus programına dahil olan binlerce üye işyerinde kullanılmaktadır. Market, giyim, teknoloji, akaryakıt ve online alışveriş siteleri gibi birçok farklı sektörde Bonus kart ile alışveriş yapmak, kampanyalardan yararlanmak ve bonus puan kazanmak mümkündür.

Aşağıda Bonus kartın geçerli olduğu başlıca sektörler ve bu sektörlerde yer alan markalar listelenmiştir.

Garanti Bonus Geçen Marketler

2026 yılında Garanti Bonus geçen marketler şöyle sıralanabilir:

A101 ADESE BELÇA SÜPER MARKET BONVENO BUYURSUN GELSİN CARREFOUR CARREFOUR EKSPRES CARREFOURSA DAMLA MARKET ERÜLKÜ SÜPER MARKET GURME TABAĞI HALİL PEKDEMİR HAPPY HAPPY CENTER İSTEGELSİN KALAFATLAR MARKET KALE MARKET KİLPA KİPA KULLANAT MARKET MACROCENTER METRO TÜRKİYE MİGALL GROSS MARKET MİGROS MİGROS TOPTAN ONUR MARKET ÖZDİLEKTEYİM PAYFOUR RANİ ÇİFTLİĞİ SARIYER MARKET SİSMİK MARKET ŞEHZADE MARKET ŞOK TESPO ZIRHLI

TEK TIKLA KREDİ KARTINI AL! Garanti Bonus ve Tüm Kredi Kartları Burada! Hemen Başvur

Garanti Bonus Geçen Giyim Mağazaları

2026 yılında Garanti Bonus geçen giyim mağazaları şöyle sıralanabilir:

U.S. POLO ASSN YARGICI YUSUF GİYİM &STYLE ABDULLAH KİĞILI ACCESSORİZE ADİDAS ADİL IŞIK ADL ADL CODENTRY LOVE MY BODY AGENT PROVOCATEUR AHL GİYİM AKINAL BELLA ALDO ALEXANDER MCQUEEN ALTINYILDIZ CLASSİCS ANKARA SHOPPİNG FEST ANTALYA SHOPPİNG DAYS APAYDIN ARMANİ ARMANİ EXCHANGE ARMANİ JUNİOR ATALAR GİYİM ATELİER BY BABY AVVA AYAKKABI DÜNYASI AYAKKABİONLİNE.COM AYYILDIZ B&G STORE BABYMALL BAD BEAR BAMBİ BANANA REPUBLİC BAQA BATH&BODY WORKS BATİK BCBGMAXAZRİA BEAUTY OMELETTE BEBECO BEJ FİNE FACTORY BENETTON BERENİCE BERSHKA BETA BEYMEN BEYMEN BUSİNESS BEYMEN CLUB BEYMEN OUTLET BİGGSHOP.COM BİLSHİRT BİSSE BOTTEGA VENETTA BOYNER BOYNER NOW BRANDY'S BREEZE BROOKS BROTHERS BUJJİA BURBERRY CABANI CACHAREL CALVİN KLEİN CALZEDONİA/INTİMİSSİMİ CAMPER CEYO CHRİSTİAN LOUBOUTİN CİVİL COLİN'S COLLEZİONE COLUMBİA CONVERSE CRİSPİNO ÇETİNKAYA DAGİ DAMAT TWEEN DEFACTO DEFACTO FIT DEİCHMANN DEMSA GRUP DEPPO DERİDEN DERİMOD DERİSHOW DESA DİVARESE DKNY DOGO DOĞAN ÇANTA DOLCE GABBANA D'S DAMAT DUFY EA7 EA7 EMPORİO ARMANİ ECROU-YOYOSO EİTHER OR EKOL GİYİM ELEVENTY ELLE EMPORİO ARMANİ EREN PERAKENDE ERES MODA ERMENEGİLDO ZEGNA FABRİKA FAİK SÖNMEZ FARFETCH FASHFED FAYETTE FENERİUM FERGUSON MATT FİFTH SENSE FLO FOOT LOCKER FOREVER NEW FORMENTİ FRED PERRY FURLA GALERIE LA FAYETTE GANT GAP GİORGİO ARMANİ GİOVANE G. DESİGNERS GİOVANE GENTİLE GİZİA MODA GREYDER GUCCİ GUESS GUESS - GUESS ACCESSORİES - FORNARİNA H&M HARVEY NİCHOLS HATEMOĞLU HAYDİ GİY HEARTBEAT HEMİNGTON HERRY GİYİM HOGAN HOTİÇ HOUSE OF SUPERSTEP HUGO BOSS HUZUR GİYİM IMANNOOR INDUSTRİE DENİM INFORMAL INTERSPORT İNCİ İNTERSPOR İPEKYOL JACADİ JACK&JONES JEANSLAB JİMMY KEY JOKER JOURNEY JUİCY COUTURE KAFT KANZ KARTAL YUVASI KATE SPADE KEMAL TANCA KİDZMONDO KİFİDİS KİĞILI KİP KNİTSS KOM KOTON KURT GEİGER LA SENZA LACOSTE LANVİN LC WAİKİKİ LEE & WRANGLER LESYA BABY LEVENT LOSTRA LEVİ'S LİTTLE BİG LİU JO LOLE LONGCHAMP LORO PİANA LOUİS VUİTTON LOVE MY BODY LUTVELİZADE MACHKA MAJE MANC MANGO MAPA GİYİM MARC BY MARC JACOBS MARELLA MARİNA RİNALDİ MARİPOSA MARKABEBE MARKS & SPENCER MASSİMO DUTTİ MATRAŞ MAVİ MAX MARA MAX&CO. MAYABUTİK.COM MAYMODA MENDO'S MİCHAEL KORS MİNİKSEYLER MİNYCENTER MİSSONİ MİTHAT SELECTİON MİZALLE MNPC ÇOCUK AYAKKABI MODANİSA MOEVA MOEVA LONDON MONCLER MORVEN MOTHERCARE MU MUDO MUGO MUSTANG NANDO NAUTİCA NETWORK NEW BALANCE NG STYLE NİKE NİKE VE BARÇIN SPOR NİNE WEST NOCTURNE NURSACE O BAG OCCASİON OLEG CASSİNİ OXXO OYSHO PABLOSKY PANÇO PARK BRAVO PAUL&SHARK PENTİ PERSPECTİVE PİERRE CARDİN PİNKO POLARİS POLO GARAGE PRADA PULL&BEAR PUMA QUE RAİSA VANESSA RAMSEY RIVUS ROMAN SABRİ ÖZEL SANDRO SARAR SAVE THE DUCK SELMACILEK SENSE SİLK&CASHMERE SNEAKSUP SO CHİC SOOBE SPORFASHİON SPORT WORKS SPORTİVE SPX STAMATİ'S STEFANEL STRADİVARİUS SUNGLASS HUT SUPER DRY SUPERSTEP SUWEN TAMER TANCA TARZIMBU TED BAKER TEMİZ.CO TERGAN THE BADLEY THE KOOPLES TİFFANY TODS TOGO TOM FORD TOMMY HİLFİGER TOMMYLİFE TORY BURCH TRENDY TOPUK TUBA ERGİN TUDORS TWİST UNAN TEKSTİL UNDER ARMOUR UPTOWN VAKKO VARİO SHOES VEPA 62 VEPA OUTLET VETRİNA VİCTORİA'S SECRET VİNCE VOİT VSP W COLLECTİON WE PUBLİC WEEKEND WEEKEND MAX MARA YEŞİM GELİNLİK ZARA

Garanti BBVA Bonus sayfamız üzerinden Garanti Bonus kredi kartı sahibi olabilir ve bonuslarınızı bu mağazalarda kullanabilirsiniz.

Garanti Bonus Geçen Petrol ve Benzinlikler

2026 yılında Garanti Bonus geçen petrol ve benzinlikler şöyle sıralanabilir:

ALPET AOS TECHNOLOGY AYTEMİZ BP KADOİL LUKOİL & AKPET OPET PETROL OFİSİ SHELL TOTAL TOTALENERGİES TURKUAZ PETROL VARR

Garanti Bonus Geçen Teknoloji Mağazaları

2026 yılında Garanti Bonus geçen teknoloji mağazaları şöyle sıralanabilir:

TEKNOSA VATAN BİLGİSAYAR APPLE ARENA BİR NUMARA BOSE BRİGHTSTAR CASPER DİGİTURK DYSON EASYCEP ELEKTRİK MARKET EMPA HIZLI SİSTEM EXA BİLGİSAYAR FİNLUX GAMEGARAJ.COM GOLD MASTER GOLD MASTER HOME GÜRGENÇLER HERİGO.COM HUAWEİ INDEX ITOPYA.COM İNDEKS BİLGİSAYAR JBL KOYUNCU ELEKTRONİK MEDİAMARKT MONSTER NOTEBOOK ÖZDİLEK ELEKTRONİK SAMSUNG SONY TELEFUNKEN TROY TURUNCU ELMA VESTEL YENİLİO

Garanti Bonus Geçen Online Alışveriş Siteleri

2026 yılında Garanti Bonus geçen online alışveriş siteleri şöyle sıralanabilir:

Happy.com.tr MİGROS SANAL MARKET özdilekteyim.com SARIYER MARKET APPLE ARÇELİK HEPSİBURADA İNCEHESAP MEDİAMARKT N11 PAZARAMA TRENDYOL DEFACTO FAİK SÖNMEZ GSSTORE İPEKYOL JOKER kaft.com KARTAL YUVASI LESCON MAVİ GİYİM MORHIPO KORAY SPOR TWIST UNDER ARMOUR ADORE IDEFIX ankagame.com gamesatis.com itemci.com maxigame.com oyunfor.com sonteklif.com TCHIBO ALTINBAŞ ALTUN GOLD ANTUR ETS turna.com

Garanti Bonus Geçen Restoran ve Kafeler

2026 yılında Garanti Bonus geçen restoran ve kafeler şöyle sıralanabilir:

12 DEV ADAM AQUA ARAKA ARBY'S ARKESTRA AVLU RESTAURANT BAGET GROUP CATERİNG BAYDÖNER BONAVİAS CAFE & DESSERT BOSTON DRİNK & DESSERT BURGER KİNG BURSA İSHAKBEY CAFE A PLUS COSTA COFFEE D&D HAS DÖNER EGE FERMENTE SUCUKLARI GÜNAYDIN KÖFTE GODİVA HASIRLI VE SAAFİ DÖNER HD İSKENDER HİÇ LOKANTA HOOD MODA İSKELE KAHVE ATEŞİ KAHVE DÜNYASI KİRPİ CAFE KİTCHENETTE KENTUCKY FRİED CHİCKEN LA RİVA CHEF LAHMACUN FIRINI LOKANTA GÖKTÜRK LOKMA LOTİS PRİME RESTAURANT MİCHELLE BRASSERİE MUST NİŞANTAŞI NEWCASTLE WATERGARDEN OD URLA PAPA JOHN'S PİDEM PİDEBYPİDE PİZZA HUT POTANIN PERİLERİ SALATTA SARAY MUHALLEBİCİSİ SBARRO SHAKE SHACK STARBUCKS SÜTİŞ TERECİ VAY BURGER STEAKHOUSE VENEDİK PİZZA

Garanti Bonus Geçen E-Ticaret Siteleri

2026 yılında Garanti Bonus geçen e-ticaret siteleri şöyle sıralanabilir:

TRENDYOL PİCASSOMOBİLİA.COM 100YİLHATİRAPARA.COM ADRES17 ALFA-BETA AMAZON AMAZON PRİME ANAMUR BAHÇESİ AVEDA BALIKESİR ETİ BEEO.COM.TR BELLA MAİSON BİLET ALL BİLET.COM BİLETİX BİLSTORE BRAUN SHOP BURSA İPEK CLİMBOLİC ÇİCEK SATIŞ ÇİÇEK SEPETİ ÇİDEM'S ÇİKOLATA SEPETİ DENİZ BUTİK DİLARA KOÇAK E PTT AVM E-BEBEK ECOCOTTON E-HAMAL EREYON ERŞAN ET GETİR GİTTİGİDİYOR HEPSİBURADA.COM HEPSİEXPRESS HERMARKAM HİPİCON HİPOTENÜS İDEASOFT İNCE HESAP İTALS JOYOUS LİFE JUJU KALEMLİK.COM KARAVAN KİDS KAYTİKA KIRILMAZLAR KUMTEL LEGO LEGO STORE LEZZETLİ HEDİYE LUNLUN ÇİÇEKÇİLİK MAD PARFÜM MARİE CLAİRE MARKA ÇİÇEK MARKAFONİ MARKAPLUS MAX GREY MİGROS SANAL MİLAGRON MİZU MOBİLTEL MODAMIZ BİR MORHİPO N11.COM NEOXZONE OSEVİO.COM ÖZCANLAR KURUYEMİŞ ÖZDILEK PAZARAMA PAZARAMA TATİL PETASYA PETLEBİ PİNKBERRY PİRAYE QİMU BAGS RENKLİ ZEBRA ROYAL CANİN SAHİBİNDEN SANAL ÇADIR SANAL MAĞAZA SHOPİGLO SİTETESCİL STEAM ŞAHLAN KURUYEMİŞ TATLI MEYVE TAZE MASA TİCİMAX TRAKYA'DAN GETİR TRENDYOL GO TURKTİCARET.NET UZAY PASTANESİ VEGAN BAKKAL VİLLA REYONU YAPI SEPETİ YEMEKSEPETİ YOLLA BANA

Garanti Bonus Geçen Süpermarket Zincirleri

2026 yılında Garanti Bonus geçen süpermarket zincirleri şöyle sıralanabilir:

A101 ADESE BELÇA SÜPER MARKET BONVENO CARREFOUR CARREFOUR EKSPRES CARREFOURSA HALİL PEKDEMİR HAPPY CENTER İSTEGELSİN KİLPA KİPA MACROCENTER METRO TÜRKIYE MİGROS MİGROS Toptan ONUR MARKET ÖZDİLEKTEYİM SARIYER MARKET ŞOK TESPO

Garanti Bonus Geçen Beyaz Eşya Mağazaları

2026 yılında Garanti Bonus geçen beyaz eşya mağazaları şöyle sıralanabilir:

ALTUS ARÇELİK BEKO BOSCH ELECTROLUX GAGGENAU MİELE PROFİLO REGAL SİEMENS SİMFER UĞUR.COM WMF

Garanti Bonus Geçen Araç Kiralama Şirketleri

2026 yılında Garanti Bonus geçen araç kiralama şirketleri şöyle sıralanabilir:

YOLCU360 AVEC AVİS BUDGET DAİLYDRİVE RENT A CAR ENTERPRİSE EUROPCAR GARENTA HANEDAN CAR RİGORENT SERVİSLET SİXT TİKTAK TURMOBİL WİNDYCAR

Garanti Bonus Geçen Hava Yolu Şirketleri

2026 yılında Garanti Bonus geçen hava yolu şirketleri şöyle sıralanabilir:

THY AJET ATLAS JET ONURAİR PEGASUS SUN EXPRESS

Garanti Bonus Geçen Kozmetik Mağazaları

2026 yılında Garanti Bonus geçen kozmetik mağazaları şöyle sıralanabilir:

ATELİER REBUL BEBE BEYMEN BEAUTY STUDİO BOBBİ BROWN BRANDROOM CHANEL CHRİSTİAN DİOR CLİNİQUE ESTEE LAUDER EVE MAĞAZACILIK FOREVER LİVİNG JO MALONE KAĞAN PARFÜMERİ KİEHL'S LANCOME LİLAKUTU LOAVERDE L'OCCİTANE LOLABOMB MAC MİSSPERA NARS NUBİA ORIGINS POLAR MODA SEPHORA SEVİL PARFÜMERİ SMASHBOX SU KOZMETİK THE BODY SHOP ZANTE NAİL&BEAUTY

Garanti Bonus Nerelerde Kullanılamaz?

Garanti Bonus kredi kartı birçok mağaza ve internet sitesinde geçerli olsa da, bazı işyerlerinde veya işlem türlerinde kart kullanımı, bonus kazanımı veya taksit yapılması mümkün olmayabilir.

Garanti Bonusun geçerli olmadığı yerler şöyle sıralanabilir: