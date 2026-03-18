Garanti Bonus Nerelerde Kullanılır? Güncel Liste 2026

2026 yılında Garanti Bonusun nerelerde kullanıldığı, Bonus puanların hangi sektörlerde ve markalarda geçerli olduğu detaylarıyla bu yazıda!

Garanti Bonus kredi kartı, geniş üye işyeri ağı sayesinde Türkiye’de en yaygın kullanılan kart programlarından biridir. Günlük alışverişlerden online harcamalara kadar birçok farklı alanda kullanılabilen Bonus kartın hangi işyerlerinde geçerli olduğu kullanıcılar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Bu yazımızda 2026 yılında Garanti Bonus kullanım yerlerinin hangileri olduğunu ve hangi markaları kapsadığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Diğer yandan Garanti Bonusun nerelerde kullanılamadığına da değineceğiz. 

Garanti Bonus Nerelerde Kullanılır?

Garanti Bonus’un geçerli olduğu alanlar şöyle sıralanabilir: 

  • Market, zincir mağazalar ve alışveriş merkezleri
  • Akaryakıt istasyonları
  • Giyim, ayakkabı ve aksesuar mağazaları
  • Elektronik ve teknoloji mağazaları
  • Mobilya, beyaz eşya ve yapı marketler
  • Kozmetik ve kişisel bakım mağazaları
  • Restoran, kafe ve yeme-içme işletmeleri
  • Online alışveriş siteleri ve e-ticaret siteleri (Bonus logosu olan yerler)
  • Eğitim merkezleri, kurslar ve okullar
  • Sağlık kurumları, hastaneler ve klinikler
  • Ulaşım, uçak bileti ve turizm firmaları
  • Otel, tatil ve konaklama hizmetleri
  • Araç kiralama şirketleri
  • Spor, eğlence ve aktivite merkezleri
  • Kuyumcular ve mücevher mağazaları
Garanti Bonus Geçen Yerler Listesi

Garanti Bonus kredi kartı, Türkiye genelinde Bonus programına dahil olan binlerce üye işyerinde kullanılmaktadır. Market, giyim, teknoloji, akaryakıt ve online alışveriş siteleri gibi birçok farklı sektörde Bonus kart ile alışveriş yapmak, kampanyalardan yararlanmak ve bonus puan kazanmak mümkündür.

Aşağıda Bonus kartın geçerli olduğu başlıca sektörler ve bu sektörlerde yer alan markalar listelenmiştir.

Garanti Bonus Geçen Marketler

2026 yılında Garanti Bonus geçen marketler şöyle sıralanabilir:

A101ADESEBELÇA SÜPER MARKET
BONVENOBUYURSUN GELSİNCARREFOUR
CARREFOUR EKSPRESCARREFOURSADAMLA MARKET
ERÜLKÜ SÜPER MARKETGURME TABAĞIHALİL PEKDEMİR
HAPPYHAPPY CENTERİSTEGELSİN
KALAFATLAR MARKETKALE MARKETKİLPA
KİPAKULLANAT MARKETMACROCENTER
METRO TÜRKİYEMİGALL GROSS MARKETMİGROS
MİGROS TOPTANONUR MARKETÖZDİLEKTEYİM
PAYFOURRANİ ÇİFTLİĞİSARIYER MARKET
SİSMİK MARKETŞEHZADE MARKETŞOK
TESPOZIRHLI
Garanti Bonus Geçen Giyim Mağazaları

2026 yılında Garanti Bonus geçen giyim mağazaları şöyle sıralanabilir:

U.S. POLO ASSNYARGICIYUSUF GİYİM
&STYLEABDULLAH KİĞILIACCESSORİZE
ADİDASADİL IŞIKADL
ADL CODENTRY LOVE MY BODYAGENT PROVOCATEURAHL GİYİM
AKINAL BELLAALDOALEXANDER MCQUEEN
ALTINYILDIZ CLASSİCSANKARA SHOPPİNG FESTANTALYA SHOPPİNG DAYS
APAYDINARMANİARMANİ EXCHANGE
ARMANİ JUNİORATALAR GİYİMATELİER BY BABY
AVVAAYAKKABI DÜNYASIAYAKKABİONLİNE.COM
AYYILDIZB&G STOREBABYMALL
BAD BEARBAMBİBANANA REPUBLİC
BAQABATH&BODY WORKSBATİK
BCBGMAXAZRİABEAUTY OMELETTEBEBECO
BEJ FİNE FACTORYBENETTONBERENİCE
BERSHKABETABEYMEN
BEYMEN BUSİNESSBEYMEN CLUBBEYMEN OUTLET
BİGGSHOP.COMBİLSHİRTBİSSE
BOTTEGA VENETTABOYNERBOYNER NOW
BRANDY'SBREEZEBROOKS BROTHERS
BUJJİABURBERRYCABANI
CACHARELCALVİN KLEİNCALZEDONİA/INTİMİSSİMİ
CAMPERCEYOCHRİSTİAN LOUBOUTİN
CİVİLCOLİN'SCOLLEZİONE
COLUMBİACONVERSECRİSPİNO
ÇETİNKAYADAGİDAMAT TWEEN
DEFACTODEFACTO FITDEİCHMANN
DEMSA GRUPDEPPODERİDEN
DERİMODDERİSHOWDESA
DİVARESEDKNYDOGO
DOĞAN ÇANTADOLCE GABBANAD'S DAMAT
DUFYEA7EA7 EMPORİO ARMANİ
ECROU-YOYOSOEİTHER OREKOL GİYİM
ELEVENTYELLEEMPORİO ARMANİ
EREN PERAKENDEERES MODAERMENEGİLDO ZEGNA
FABRİKAFAİK SÖNMEZFARFETCH
FASHFEDFAYETTEFENERİUM
FERGUSON MATTFİFTH SENSEFLO
FOOT LOCKERFOREVER NEWFORMENTİ
FRED PERRYFURLAGALERIE LA FAYETTE
GANTGAPGİORGİO ARMANİ
GİOVANE G. DESİGNERSGİOVANE GENTİLEGİZİA MODA
GREYDERGUCCİGUESS
GUESS - GUESS ACCESSORİES - FORNARİNAH&MHARVEY NİCHOLS
HATEMOĞLUHAYDİ GİYHEARTBEAT
HEMİNGTONHERRY GİYİMHOGAN
HOTİÇHOUSE OF SUPERSTEPHUGO BOSS
HUZUR GİYİMIMANNOORINDUSTRİE DENİM
INFORMALINTERSPORTİNCİ
İNTERSPORİPEKYOLJACADİ
JACK&JONESJEANSLABJİMMY KEY
JOKERJOURNEYJUİCY COUTURE
KAFTKANZKARTAL YUVASI
KATE SPADEKEMAL TANCAKİDZMONDO
KİFİDİSKİĞILIKİP
KNİTSSKOMKOTON
KURT GEİGERLA SENZALACOSTE
LANVİNLC WAİKİKİLEE & WRANGLER
LESYA BABYLEVENT LOSTRALEVİ'S
LİTTLE BİGLİU JOLOLE
LONGCHAMPLORO PİANALOUİS VUİTTON
LOVE MY BODYLUTVELİZADEMACHKA
MAJEMANCMANGO
MAPA GİYİMMARC BY MARC JACOBSMARELLA
MARİNA RİNALDİMARİPOSAMARKABEBE
MARKS & SPENCERMASSİMO DUTTİMATRAŞ
MAVİMAX MARAMAX&CO.
MAYABUTİK.COMMAYMODAMENDO'S
MİCHAEL KORSMİNİKSEYLERMİNYCENTER
MİSSONİMİTHAT SELECTİONMİZALLE
MNPC ÇOCUK AYAKKABIMODANİSAMOEVA
MOEVA LONDONMONCLERMORVEN
MOTHERCAREMUMUDO
MUGOMUSTANGNANDO
NAUTİCANETWORKNEW BALANCE
NG STYLENİKENİKE VE BARÇIN SPOR
NİNE WESTNOCTURNENURSACE
O BAGOCCASİONOLEG CASSİNİ
OXXOOYSHOPABLOSKY
PANÇOPARK BRAVOPAUL&SHARK
PENTİPERSPECTİVEPİERRE CARDİN
PİNKOPOLARİSPOLO GARAGE
PRADAPULL&BEARPUMA
QUERAİSA VANESSARAMSEY
RIVUSROMANSABRİ ÖZEL
SANDROSARARSAVE THE DUCK
SELMACILEKSENSESİLK&CASHMERE
SNEAKSUPSO CHİCSOOBE
SPORFASHİONSPORT WORKSSPORTİVE
SPXSTAMATİ'SSTEFANEL
STRADİVARİUSSUNGLASS HUTSUPER DRY
SUPERSTEPSUWENTAMER TANCA
TARZIMBUTED BAKERTEMİZ.CO
TERGANTHE BADLEYTHE KOOPLES
TİFFANYTODSTOGO
TOM FORDTOMMY HİLFİGERTOMMYLİFE
TORY BURCHTRENDY TOPUKTUBA ERGİN
TUDORSTWİSTUNAN TEKSTİL
UNDER ARMOURUPTOWNVAKKO
VARİO SHOESVEPA 62VEPA OUTLET
VETRİNAVİCTORİA'S SECRETVİNCE
VOİTVSPW COLLECTİON
WE PUBLİCWEEKENDWEEKEND MAX MARA
YEŞİM GELİNLİKZARA

Garanti BBVA Bonus sayfamız üzerinden Garanti Bonus kredi kartı sahibi olabilir ve bonuslarınızı bu mağazalarda kullanabilirsiniz.

Garanti Bonus Geçen Petrol ve Benzinlikler

2026 yılında Garanti Bonus geçen petrol ve benzinlikler şöyle sıralanabilir:

ALPETAOS TECHNOLOGYAYTEMİZ
BPKADOİLLUKOİL & AKPET
OPETPETROL OFİSİSHELL
TOTALTOTALENERGİESTURKUAZ PETROL
VARR

Garanti Bonus Geçen Teknoloji Mağazaları

2026 yılında Garanti Bonus geçen teknoloji mağazaları şöyle sıralanabilir:

TEKNOSAVATAN BİLGİSAYARAPPLE
ARENABİR NUMARABOSE
BRİGHTSTARCASPERDİGİTURK
DYSONEASYCEPELEKTRİK MARKET
EMPA HIZLI SİSTEMEXA BİLGİSAYARFİNLUX
GAMEGARAJ.COMGOLD MASTERGOLD MASTER HOME
GÜRGENÇLERHERİGO.COMHUAWEİ
INDEXITOPYA.COMİNDEKS BİLGİSAYAR
JBLKOYUNCU ELEKTRONİKMEDİAMARKT
MONSTER NOTEBOOKÖZDİLEK ELEKTRONİKSAMSUNG
SONYTELEFUNKENTROY
TURUNCU ELMAVESTELYENİLİO

Garanti Bonus Geçen Online Alışveriş Siteleri

2026 yılında Garanti Bonus geçen online alışveriş siteleri şöyle sıralanabilir:

Happy.com.trMİGROS SANAL MARKETözdilekteyim.com
SARIYER MARKETAPPLEARÇELİK
HEPSİBURADAİNCEHESAPMEDİAMARKT
N11PAZARAMATRENDYOL
DEFACTOFAİK SÖNMEZGSSTORE
İPEKYOLJOKERkaft.com
KARTAL YUVASILESCONMAVİ GİYİM
MORHIPOKORAY SPORTWIST
UNDER ARMOURADOREIDEFIX
ankagame.comgamesatis.comitemci.com
maxigame.comoyunfor.comsonteklif.com
TCHIBOALTINBAŞALTUN GOLD
ANTURETSturna.com

Garanti Bonus Geçen Restoran ve Kafeler

2026 yılında Garanti Bonus geçen restoran ve kafeler şöyle sıralanabilir:

12 DEV ADAMAQUAARAKA
ARBY'SARKESTRAAVLU RESTAURANT
BAGET GROUP CATERİNGBAYDÖNERBONAVİAS CAFE & DESSERT
BOSTON DRİNK & DESSERTBURGER KİNGBURSA İSHAKBEY
CAFE A PLUSCOSTA COFFEED&D HAS DÖNER
EGE FERMENTE SUCUKLARIGÜNAYDIN KÖFTEGODİVA
HASIRLI VE SAAFİ DÖNERHD İSKENDERHİÇ LOKANTA
HOOD MODAİSKELEKAHVE ATEŞİ
KAHVE DÜNYASIKİRPİ CAFEKİTCHENETTE
KENTUCKY FRİED CHİCKENLA RİVA CHEFLAHMACUN FIRINI
LOKANTA GÖKTÜRKLOKMALOTİS PRİME RESTAURANT
MİCHELLE BRASSERİEMUST NİŞANTAŞINEWCASTLE WATERGARDEN
OD URLAPAPA JOHN'SPİDEM
PİDEBYPİDEPİZZA HUTPOTANIN PERİLERİ
SALATTASARAY MUHALLEBİCİSİSBARRO
SHAKE SHACKSTARBUCKSSÜTİŞ
TERECİVAY BURGER STEAKHOUSEVENEDİK PİZZA

Garanti Bonus Geçen E-Ticaret Siteleri

2026 yılında Garanti Bonus geçen e-ticaret siteleri şöyle sıralanabilir:

TRENDYOLPİCASSOMOBİLİA.COM100YİLHATİRAPARA.COM
ADRES17ALFA-BETAAMAZON
AMAZON PRİMEANAMUR BAHÇESİAVEDA
BALIKESİR ETİBEEO.COM.TRBELLA MAİSON
BİLET ALLBİLET.COMBİLETİX
BİLSTOREBRAUN SHOPBURSA İPEK
CLİMBOLİCÇİCEK SATIŞÇİÇEK SEPETİ
ÇİDEM'SÇİKOLATA SEPETİDENİZ BUTİK
DİLARA KOÇAKE PTT AVME-BEBEK
ECOCOTTONE-HAMALEREYON
ERŞAN ETGETİRGİTTİGİDİYOR
HEPSİBURADA.COMHEPSİEXPRESSHERMARKAM
HİPİCONHİPOTENÜSİDEASOFT
İNCE HESAPİTALSJOYOUS LİFE
JUJUKALEMLİK.COMKARAVAN KİDS
KAYTİKAKIRILMAZLARKUMTEL
LEGOLEGO STORELEZZETLİ HEDİYE
LUNLUN ÇİÇEKÇİLİKMAD PARFÜMMARİE CLAİRE
MARKA ÇİÇEKMARKAFONİMARKAPLUS
MAX GREYMİGROS SANALMİLAGRON
MİZUMOBİLTELMODAMIZ BİR
MORHİPON11.COMNEOXZONE
OSEVİO.COMÖZCANLAR KURUYEMİŞÖZDILEK
PAZARAMAPAZARAMA TATİLPETASYA
PETLEBİPİNKBERRYPİRAYE
QİMU BAGSRENKLİ ZEBRAROYAL CANİN
SAHİBİNDENSANAL ÇADIRSANAL MAĞAZA
SHOPİGLOSİTETESCİLSTEAM
ŞAHLAN KURUYEMİŞTATLI MEYVETAZE MASA
TİCİMAXTRAKYA'DAN GETİRTRENDYOL GO
TURKTİCARET.NETUZAY PASTANESİVEGAN BAKKAL
VİLLA REYONUYAPI SEPETİYEMEKSEPETİ
YOLLA BANA

Garanti Bonus Geçen Süpermarket Zincirleri

2026 yılında Garanti Bonus geçen süpermarket zincirleri şöyle sıralanabilir:

A101ADESEBELÇA SÜPER MARKET
BONVENOCARREFOURCARREFOUR EKSPRES
CARREFOURSAHALİL PEKDEMİRHAPPY CENTER
İSTEGELSİNKİLPAKİPA
MACROCENTERMETRO TÜRKIYEMİGROS
MİGROS ToptanONUR MARKETÖZDİLEKTEYİM
SARIYER MARKETŞOKTESPO

Garanti Bonus Geçen Beyaz Eşya Mağazaları

2026 yılında Garanti Bonus geçen beyaz eşya mağazaları şöyle sıralanabilir:

ALTUSARÇELİKBEKO
BOSCHELECTROLUXGAGGENAU
MİELEPROFİLOREGAL
SİEMENSSİMFERUĞUR.COM
WMF

Garanti Bonus Geçen Araç Kiralama Şirketleri

2026 yılında Garanti Bonus geçen araç kiralama şirketleri şöyle sıralanabilir:

YOLCU360AVECAVİS
BUDGETDAİLYDRİVE RENT A CARENTERPRİSE
EUROPCARGARENTAHANEDAN CAR
RİGORENTSERVİSLETSİXT
TİKTAKTURMOBİLWİNDYCAR

Garanti Bonus Geçen Hava Yolu Şirketleri

2026 yılında Garanti Bonus geçen hava yolu şirketleri şöyle sıralanabilir:

THYAJETATLAS JET
ONURAİRPEGASUSSUN EXPRESS

Garanti Bonus Geçen Kozmetik Mağazaları 

2026 yılında Garanti Bonus geçen kozmetik mağazaları şöyle sıralanabilir:

ATELİER REBULBEBEBEYMEN BEAUTY STUDİO
BOBBİ BROWNBRANDROOMCHANEL
CHRİSTİAN DİORCLİNİQUEESTEE LAUDER
EVE MAĞAZACILIKFOREVER LİVİNGJO MALONE
KAĞAN PARFÜMERİKİEHL'SLANCOME
LİLAKUTULOAVERDEL'OCCİTANE
LOLABOMBMACMİSSPERA
NARSNUBİAORIGINS
POLAR MODASEPHORASEVİL PARFÜMERİ
SMASHBOXSU KOZMETİKTHE BODY SHOP
ZANTE NAİL&BEAUTY

Garanti Bonus Nerelerde Kullanılamaz?

Garanti Bonus kredi kartı birçok mağaza ve internet sitesinde geçerli olsa da, bazı işyerlerinde veya işlem türlerinde kart kullanımı, bonus kazanımı veya taksit yapılması mümkün olmayabilir.

Garanti Bonusun geçerli olmadığı yerler şöyle sıralanabilir: 

  • Bonus üye işyeri olmayan mağaza ve siteler
  • Kart kabul etmeyen (sadece nakit çalışan) işletmeler
  • Sanal POS olmayan internet siteleri
  • Bahis, kumar ve kripto para siteleri
  • Döviz, altın ve yatırım işlemleri
  • Vergi, harç ve bazı resmi ödemeler
  • Para transferi ve nakit çekim işlemleri
  • Taksit veya bonus kampanyasına kapalı sektörler

