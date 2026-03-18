Garanti Bonus Nerelerde Kullanılır? Güncel Liste 2026

Garanti Bonus Nerelerde Kullanılır? Güncel Liste 20262026 yılında Garanti Bonusun nerelerde kullanıldığı, Bonus puanların hangi sektörlerde ve markalarda geçerli olduğu detaylarıyla bu yazıda!
Garanti Bonus kredi kartı, geniş üye işyeri ağı sayesinde Türkiye’de en yaygın kullanılan kart programlarından biridir. Günlük alışverişlerden online harcamalara kadar birçok farklı alanda kullanılabilen Bonus kartın hangi işyerlerinde geçerli olduğu kullanıcılar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.
Bu yazımızda 2026 yılında Garanti Bonus kullanım yerlerinin hangileri olduğunu ve hangi markaları kapsadığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Diğer yandan Garanti Bonusun nerelerde kullanılamadığına da değineceğiz.
Garanti Bonus Nerelerde Kullanılır?
Garanti Bonus’un geçerli olduğu alanlar şöyle sıralanabilir:
- Market, zincir mağazalar ve alışveriş merkezleri
- Akaryakıt istasyonları
- Giyim, ayakkabı ve aksesuar mağazaları
- Elektronik ve teknoloji mağazaları
- Mobilya, beyaz eşya ve yapı marketler
- Kozmetik ve kişisel bakım mağazaları
- Restoran, kafe ve yeme-içme işletmeleri
- Online alışveriş siteleri ve e-ticaret siteleri (Bonus logosu olan yerler)
- Eğitim merkezleri, kurslar ve okullar
- Sağlık kurumları, hastaneler ve klinikler
- Ulaşım, uçak bileti ve turizm firmaları
- Otel, tatil ve konaklama hizmetleri
- Araç kiralama şirketleri
- Spor, eğlence ve aktivite merkezleri
- Kuyumcular ve mücevher mağazaları
Garanti Bonus Geçen Yerler Listesi
Garanti Bonus kredi kartı, Türkiye genelinde Bonus programına dahil olan binlerce üye işyerinde kullanılmaktadır. Market, giyim, teknoloji, akaryakıt ve online alışveriş siteleri gibi birçok farklı sektörde Bonus kart ile alışveriş yapmak, kampanyalardan yararlanmak ve bonus puan kazanmak mümkündür.
Aşağıda Bonus kartın geçerli olduğu başlıca sektörler ve bu sektörlerde yer alan markalar listelenmiştir.
Garanti Bonus Geçen Marketler
2026 yılında Garanti Bonus geçen marketler şöyle sıralanabilir:
|A101
|ADESE
|BELÇA SÜPER MARKET
|BONVENO
|BUYURSUN GELSİN
|CARREFOUR
|CARREFOUR EKSPRES
|CARREFOURSA
|DAMLA MARKET
|ERÜLKÜ SÜPER MARKET
|GURME TABAĞI
|HALİL PEKDEMİR
|HAPPY
|HAPPY CENTER
|İSTEGELSİN
|KALAFATLAR MARKET
|KALE MARKET
|KİLPA
|KİPA
|KULLANAT MARKET
|MACROCENTER
|METRO TÜRKİYE
|MİGALL GROSS MARKET
|MİGROS
|MİGROS TOPTAN
|ONUR MARKET
|ÖZDİLEKTEYİM
|PAYFOUR
|RANİ ÇİFTLİĞİ
|SARIYER MARKET
|SİSMİK MARKET
|ŞEHZADE MARKET
|ŞOK
|TESPO
|ZIRHLI
Garanti Bonus Geçen Giyim Mağazaları
2026 yılında Garanti Bonus geçen giyim mağazaları şöyle sıralanabilir:
|U.S. POLO ASSN
|YARGICI
|YUSUF GİYİM
|&STYLE
|ABDULLAH KİĞILI
|ACCESSORİZE
|ADİDAS
|ADİL IŞIK
|ADL
|ADL CODENTRY LOVE MY BODY
|AGENT PROVOCATEUR
|AHL GİYİM
|AKINAL BELLA
|ALDO
|ALEXANDER MCQUEEN
|ALTINYILDIZ CLASSİCS
|ANKARA SHOPPİNG FEST
|ANTALYA SHOPPİNG DAYS
|APAYDIN
|ARMANİ
|ARMANİ EXCHANGE
|ARMANİ JUNİOR
|ATALAR GİYİM
|ATELİER BY BABY
|AVVA
|AYAKKABI DÜNYASI
|AYAKKABİONLİNE.COM
|AYYILDIZ
|B&G STORE
|BABYMALL
|BAD BEAR
|BAMBİ
|BANANA REPUBLİC
|BAQA
|BATH&BODY WORKS
|BATİK
|BCBGMAXAZRİA
|BEAUTY OMELETTE
|BEBECO
|BEJ FİNE FACTORY
|BENETTON
|BERENİCE
|BERSHKA
|BETA
|BEYMEN
|BEYMEN BUSİNESS
|BEYMEN CLUB
|BEYMEN OUTLET
|BİGGSHOP.COM
|BİLSHİRT
|BİSSE
|BOTTEGA VENETTA
|BOYNER
|BOYNER NOW
|BRANDY'S
|BREEZE
|BROOKS BROTHERS
|BUJJİA
|BURBERRY
|CABANI
|CACHAREL
|CALVİN KLEİN
|CALZEDONİA/INTİMİSSİMİ
|CAMPER
|CEYO
|CHRİSTİAN LOUBOUTİN
|CİVİL
|COLİN'S
|COLLEZİONE
|COLUMBİA
|CONVERSE
|CRİSPİNO
|ÇETİNKAYA
|DAGİ
|DAMAT TWEEN
|DEFACTO
|DEFACTO FIT
|DEİCHMANN
|DEMSA GRUP
|DEPPO
|DERİDEN
|DERİMOD
|DERİSHOW
|DESA
|DİVARESE
|DKNY
|DOGO
|DOĞAN ÇANTA
|DOLCE GABBANA
|D'S DAMAT
|DUFY
|EA7
|EA7 EMPORİO ARMANİ
|ECROU-YOYOSO
|EİTHER OR
|EKOL GİYİM
|ELEVENTY
|ELLE
|EMPORİO ARMANİ
|EREN PERAKENDE
|ERES MODA
|ERMENEGİLDO ZEGNA
|FABRİKA
|FAİK SÖNMEZ
|FARFETCH
|FASHFED
|FAYETTE
|FENERİUM
|FERGUSON MATT
|FİFTH SENSE
|FLO
|FOOT LOCKER
|FOREVER NEW
|FORMENTİ
|FRED PERRY
|FURLA
|GALERIE LA FAYETTE
|GANT
|GAP
|GİORGİO ARMANİ
|GİOVANE G. DESİGNERS
|GİOVANE GENTİLE
|GİZİA MODA
|GREYDER
|GUCCİ
|GUESS
|GUESS - GUESS ACCESSORİES - FORNARİNA
|H&M
|HARVEY NİCHOLS
|HATEMOĞLU
|HAYDİ GİY
|HEARTBEAT
|HEMİNGTON
|HERRY GİYİM
|HOGAN
|HOTİÇ
|HOUSE OF SUPERSTEP
|HUGO BOSS
|HUZUR GİYİM
|IMANNOOR
|INDUSTRİE DENİM
|INFORMAL
|INTERSPORT
|İNCİ
|İNTERSPOR
|İPEKYOL
|JACADİ
|JACK&JONES
|JEANSLAB
|JİMMY KEY
|JOKER
|JOURNEY
|JUİCY COUTURE
|KAFT
|KANZ
|KARTAL YUVASI
|KATE SPADE
|KEMAL TANCA
|KİDZMONDO
|KİFİDİS
|KİĞILI
|KİP
|KNİTSS
|KOM
|KOTON
|KURT GEİGER
|LA SENZA
|LACOSTE
|LANVİN
|LC WAİKİKİ
|LEE & WRANGLER
|LESYA BABY
|LEVENT LOSTRA
|LEVİ'S
|LİTTLE BİG
|LİU JO
|LOLE
|LONGCHAMP
|LORO PİANA
|LOUİS VUİTTON
|LOVE MY BODY
|LUTVELİZADE
|MACHKA
|MAJE
|MANC
|MANGO
|MAPA GİYİM
|MARC BY MARC JACOBS
|MARELLA
|MARİNA RİNALDİ
|MARİPOSA
|MARKABEBE
|MARKS & SPENCER
|MASSİMO DUTTİ
|MATRAŞ
|MAVİ
|MAX MARA
|MAX&CO.
|MAYABUTİK.COM
|MAYMODA
|MENDO'S
|MİCHAEL KORS
|MİNİKSEYLER
|MİNYCENTER
|MİSSONİ
|MİTHAT SELECTİON
|MİZALLE
|MNPC ÇOCUK AYAKKABI
|MODANİSA
|MOEVA
|MOEVA LONDON
|MONCLER
|MORVEN
|MOTHERCARE
|MU
|MUDO
|MUGO
|MUSTANG
|NANDO
|NAUTİCA
|NETWORK
|NEW BALANCE
|NG STYLE
|NİKE
|NİKE VE BARÇIN SPOR
|NİNE WEST
|NOCTURNE
|NURSACE
|O BAG
|OCCASİON
|OLEG CASSİNİ
|OXXO
|OYSHO
|PABLOSKY
|PANÇO
|PARK BRAVO
|PAUL&SHARK
|PENTİ
|PERSPECTİVE
|PİERRE CARDİN
|PİNKO
|POLARİS
|POLO GARAGE
|PRADA
|PULL&BEAR
|PUMA
|QUE
|RAİSA VANESSA
|RAMSEY
|RIVUS
|ROMAN
|SABRİ ÖZEL
|SANDRO
|SARAR
|SAVE THE DUCK
|SELMACILEK
|SENSE
|SİLK&CASHMERE
|SNEAKSUP
|SO CHİC
|SOOBE
|SPORFASHİON
|SPORT WORKS
|SPORTİVE
|SPX
|STAMATİ'S
|STEFANEL
|STRADİVARİUS
|SUNGLASS HUT
|SUPER DRY
|SUPERSTEP
|SUWEN
|TAMER TANCA
|TARZIMBU
|TED BAKER
|TEMİZ.CO
|TERGAN
|THE BADLEY
|THE KOOPLES
|TİFFANY
|TODS
|TOGO
|TOM FORD
|TOMMY HİLFİGER
|TOMMYLİFE
|TORY BURCH
|TRENDY TOPUK
|TUBA ERGİN
|TUDORS
|TWİST
|UNAN TEKSTİL
|UNDER ARMOUR
|UPTOWN
|VAKKO
|VARİO SHOES
|VEPA 62
|VEPA OUTLET
|VETRİNA
|VİCTORİA'S SECRET
|VİNCE
|VOİT
|VSP
|W COLLECTİON
|WE PUBLİC
|WEEKEND
|WEEKEND MAX MARA
|YEŞİM GELİNLİK
|ZARA
Garanti BBVA Bonus sayfamız üzerinden Garanti Bonus kredi kartı sahibi olabilir ve bonuslarınızı bu mağazalarda kullanabilirsiniz.
Garanti Bonus Geçen Petrol ve Benzinlikler
2026 yılında Garanti Bonus geçen petrol ve benzinlikler şöyle sıralanabilir:
|ALPET
|AOS TECHNOLOGY
|AYTEMİZ
|BP
|KADOİL
|LUKOİL & AKPET
|OPET
|PETROL OFİSİ
|SHELL
|TOTAL
|TOTALENERGİES
|TURKUAZ PETROL
|VARR
Garanti Bonus Geçen Teknoloji Mağazaları
2026 yılında Garanti Bonus geçen teknoloji mağazaları şöyle sıralanabilir:
|TEKNOSA
|VATAN BİLGİSAYAR
|APPLE
|ARENA
|BİR NUMARA
|BOSE
|BRİGHTSTAR
|CASPER
|DİGİTURK
|DYSON
|EASYCEP
|ELEKTRİK MARKET
|EMPA HIZLI SİSTEM
|EXA BİLGİSAYAR
|FİNLUX
|GAMEGARAJ.COM
|GOLD MASTER
|GOLD MASTER HOME
|GÜRGENÇLER
|HERİGO.COM
|HUAWEİ
|INDEX
|ITOPYA.COM
|İNDEKS BİLGİSAYAR
|JBL
|KOYUNCU ELEKTRONİK
|MEDİAMARKT
|MONSTER NOTEBOOK
|ÖZDİLEK ELEKTRONİK
|SAMSUNG
|SONY
|TELEFUNKEN
|TROY
|TURUNCU ELMA
|VESTEL
|YENİLİO
Garanti Bonus Geçen Online Alışveriş Siteleri
2026 yılında Garanti Bonus geçen online alışveriş siteleri şöyle sıralanabilir:
|Happy.com.tr
|MİGROS SANAL MARKET
|özdilekteyim.com
|SARIYER MARKET
|APPLE
|ARÇELİK
|HEPSİBURADA
|İNCEHESAP
|MEDİAMARKT
|N11
|PAZARAMA
|TRENDYOL
|DEFACTO
|FAİK SÖNMEZ
|GSSTORE
|İPEKYOL
|JOKER
|kaft.com
|KARTAL YUVASI
|LESCON
|MAVİ GİYİM
|MORHIPO
|KORAY SPOR
|TWIST
|UNDER ARMOUR
|ADORE
|IDEFIX
|ankagame.com
|gamesatis.com
|itemci.com
|maxigame.com
|oyunfor.com
|sonteklif.com
|TCHIBO
|ALTINBAŞ
|ALTUN GOLD
|ANTUR
|ETS
|turna.com
Garanti Bonus Geçen Restoran ve Kafeler
2026 yılında Garanti Bonus geçen restoran ve kafeler şöyle sıralanabilir:
|12 DEV ADAM
|AQUA
|ARAKA
|ARBY'S
|ARKESTRA
|AVLU RESTAURANT
|BAGET GROUP CATERİNG
|BAYDÖNER
|BONAVİAS CAFE & DESSERT
|BOSTON DRİNK & DESSERT
|BURGER KİNG
|BURSA İSHAKBEY
|CAFE A PLUS
|COSTA COFFEE
|D&D HAS DÖNER
|EGE FERMENTE SUCUKLARI
|GÜNAYDIN KÖFTE
|GODİVA
|HASIRLI VE SAAFİ DÖNER
|HD İSKENDER
|HİÇ LOKANTA
|HOOD MODA
|İSKELE
|KAHVE ATEŞİ
|KAHVE DÜNYASI
|KİRPİ CAFE
|KİTCHENETTE
|KENTUCKY FRİED CHİCKEN
|LA RİVA CHEF
|LAHMACUN FIRINI
|LOKANTA GÖKTÜRK
|LOKMA
|LOTİS PRİME RESTAURANT
|MİCHELLE BRASSERİE
|MUST NİŞANTAŞI
|NEWCASTLE WATERGARDEN
|OD URLA
|PAPA JOHN'S
|PİDEM
|PİDEBYPİDE
|PİZZA HUT
|POTANIN PERİLERİ
|SALATTA
|SARAY MUHALLEBİCİSİ
|SBARRO
|SHAKE SHACK
|STARBUCKS
|SÜTİŞ
|TERECİ
|VAY BURGER STEAKHOUSE
|VENEDİK PİZZA
Garanti Bonus Geçen E-Ticaret Siteleri
2026 yılında Garanti Bonus geçen e-ticaret siteleri şöyle sıralanabilir:
|TRENDYOL
|PİCASSOMOBİLİA.COM
|100YİLHATİRAPARA.COM
|ADRES17
|ALFA-BETA
|AMAZON
|AMAZON PRİME
|ANAMUR BAHÇESİ
|AVEDA
|BALIKESİR ETİ
|BEEO.COM.TR
|BELLA MAİSON
|BİLET ALL
|BİLET.COM
|BİLETİX
|BİLSTORE
|BRAUN SHOP
|BURSA İPEK
|CLİMBOLİC
|ÇİCEK SATIŞ
|ÇİÇEK SEPETİ
|ÇİDEM'S
|ÇİKOLATA SEPETİ
|DENİZ BUTİK
|DİLARA KOÇAK
|E PTT AVM
|E-BEBEK
|ECOCOTTON
|E-HAMAL
|EREYON
|ERŞAN ET
|GETİR
|GİTTİGİDİYOR
|HEPSİBURADA.COM
|HEPSİEXPRESS
|HERMARKAM
|HİPİCON
|HİPOTENÜS
|İDEASOFT
|İNCE HESAP
|İTALS
|JOYOUS LİFE
|JUJU
|KALEMLİK.COM
|KARAVAN KİDS
|KAYTİKA
|KIRILMAZLAR
|KUMTEL
|LEGO
|LEGO STORE
|LEZZETLİ HEDİYE
|LUNLUN ÇİÇEKÇİLİK
|MAD PARFÜM
|MARİE CLAİRE
|MARKA ÇİÇEK
|MARKAFONİ
|MARKAPLUS
|MAX GREY
|MİGROS SANAL
|MİLAGRON
|MİZU
|MOBİLTEL
|MODAMIZ BİR
|MORHİPO
|N11.COM
|NEOXZONE
|OSEVİO.COM
|ÖZCANLAR KURUYEMİŞ
|ÖZDILEK
|PAZARAMA
|PAZARAMA TATİL
|PETASYA
|PETLEBİ
|PİNKBERRY
|PİRAYE
|QİMU BAGS
|RENKLİ ZEBRA
|ROYAL CANİN
|SAHİBİNDEN
|SANAL ÇADIR
|SANAL MAĞAZA
|SHOPİGLO
|SİTETESCİL
|STEAM
|ŞAHLAN KURUYEMİŞ
|TATLI MEYVE
|TAZE MASA
|TİCİMAX
|TRAKYA'DAN GETİR
|TRENDYOL GO
|TURKTİCARET.NET
|UZAY PASTANESİ
|VEGAN BAKKAL
|VİLLA REYONU
|YAPI SEPETİ
|YEMEKSEPETİ
|YOLLA BANA
Garanti Bonus Geçen Süpermarket Zincirleri
2026 yılında Garanti Bonus geçen süpermarket zincirleri şöyle sıralanabilir:
|A101
|ADESE
|BELÇA SÜPER MARKET
|BONVENO
|CARREFOUR
|CARREFOUR EKSPRES
|CARREFOURSA
|HALİL PEKDEMİR
|HAPPY CENTER
|İSTEGELSİN
|KİLPA
|KİPA
|MACROCENTER
|METRO TÜRKIYE
|MİGROS
|MİGROS Toptan
|ONUR MARKET
|ÖZDİLEKTEYİM
|SARIYER MARKET
|ŞOK
|TESPO
Garanti Bonus Geçen Beyaz Eşya Mağazaları
2026 yılında Garanti Bonus geçen beyaz eşya mağazaları şöyle sıralanabilir:
|ALTUS
|ARÇELİK
|BEKO
|BOSCH
|ELECTROLUX
|GAGGENAU
|MİELE
|PROFİLO
|REGAL
|SİEMENS
|SİMFER
|UĞUR.COM
|WMF
Garanti Bonus Geçen Araç Kiralama Şirketleri
2026 yılında Garanti Bonus geçen araç kiralama şirketleri şöyle sıralanabilir:
|YOLCU360
|AVEC
|AVİS
|BUDGET
|DAİLYDRİVE RENT A CAR
|ENTERPRİSE
|EUROPCAR
|GARENTA
|HANEDAN CAR
|RİGORENT
|SERVİSLET
|SİXT
|TİKTAK
|TURMOBİL
|WİNDYCAR
Garanti Bonus Geçen Hava Yolu Şirketleri
2026 yılında Garanti Bonus geçen hava yolu şirketleri şöyle sıralanabilir:
|THY
|AJET
|ATLAS JET
|ONURAİR
|PEGASUS
|SUN EXPRESS
Garanti Bonus Geçen Kozmetik Mağazaları
2026 yılında Garanti Bonus geçen kozmetik mağazaları şöyle sıralanabilir:
|ATELİER REBUL
|BEBE
|BEYMEN BEAUTY STUDİO
|BOBBİ BROWN
|BRANDROOM
|CHANEL
|CHRİSTİAN DİOR
|CLİNİQUE
|ESTEE LAUDER
|EVE MAĞAZACILIK
|FOREVER LİVİNG
|JO MALONE
|KAĞAN PARFÜMERİ
|KİEHL'S
|LANCOME
|LİLAKUTU
|LOAVERDE
|L'OCCİTANE
|LOLABOMB
|MAC
|MİSSPERA
|NARS
|NUBİA
|ORIGINS
|POLAR MODA
|SEPHORA
|SEVİL PARFÜMERİ
|SMASHBOX
|SU KOZMETİK
|THE BODY SHOP
|ZANTE NAİL&BEAUTY
Garanti Bonus Nerelerde Kullanılamaz?
Garanti Bonus kredi kartı birçok mağaza ve internet sitesinde geçerli olsa da, bazı işyerlerinde veya işlem türlerinde kart kullanımı, bonus kazanımı veya taksit yapılması mümkün olmayabilir.
Garanti Bonusun geçerli olmadığı yerler şöyle sıralanabilir:
- Bonus üye işyeri olmayan mağaza ve siteler
- Kart kabul etmeyen (sadece nakit çalışan) işletmeler
- Sanal POS olmayan internet siteleri
- Bahis, kumar ve kripto para siteleri
- Döviz, altın ve yatırım işlemleri
- Vergi, harç ve bazı resmi ödemeler
- Para transferi ve nakit çekim işlemleri
- Taksit veya bonus kampanyasına kapalı sektörler
