En Çok Taksit Yapan Kredi Kartı Hangisi? 2026

2026 yılında en çok taksit yapan kredi kartı hangisi merak ediyorsan bankalara göre derlediğimiz bu yazımızı inceleyebilirsin!
Yayınlanma Tarihi: 19 Ekim 2024

Çeşitli sektörde kullanılan kredi kartları, alışveriş gibi pek çok alanda taksitli ödeme seçenekleri sunduğundan bireylere oldukça cazip geliyor. Elektronikten giyime, eğitimden sağlığa kadar kullanılan kredi kartları; geniş taksit fırsatları ve esnek ödeme seçenekleri ile öne çıkıyor. Bu yazımızda 2026 yılında en çok taksit fırsatı sunan kredi kartlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Bankalara Göre En Çok Taksit Yapan Kredi Kartları

2026 yılında enflasyonun etkisi, yükselen harcama kalemleri ve dijital alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte, kredi kartlarının sunduğu taksit imkanları her zamankinden daha önemli hale geldi. Bankalar, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre sektör bazlı veya dönemsel kampanyalarla 12 aya varan taksit seçenekleri sunarken, bazı kartlar eğitim, sağlık ya da teknoloji gibi özel alanlarda ekstra vadeler, faizsiz taksitler ve nakit puan fırsatlarıyla öne çıkıyor. Özellikle alışverişte en çok taksit yapan kredi kartları, kullanıcıların ödeme yükünü hafifletmesi ve bütçelerini daha rahat yönetmeleri açısından büyük avantaj sağlıyor. Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki önde gelen bankaların 2026 yılı için sunduğu kredi kartlarının maksimum taksit imkanları, kampanyaları, sektörel avantajları ve puan sistemleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Hangi kartın size en uygun olduğunu belirlemek için kartların detaylarını dikkatlice inceleyebilirsiniz.

Akbank

Yıllık Ödeme

₺909,50

Alışveriş Faizi

%3,25

Gecikme Faizi

%3,55

%0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.
Banka & KartNormal Maks. TaksitKampanya/Maks. TaksitSektörler / AçıklamalarPuan & Ekstra Fırsatlar
Yapı Kredi Worldcard12 ay-Bilgisayar, sağlık, eğitim, taşımacılıkta 12 ay, Elektronikte 3 ay taksit imkanıWorldpuan: 1 puan = 1 TL. Mango alışverişine 300 TL puan (≥3.000 TL), Turkcell Pasaj’da 7.000 TL üzeri alışverişe +3 taksit ve puan. World Mobil üzerinden kampanya aktivasyonu gerekli.
İş Bankası Maximum12 ay18 ay (eğitim/sağlık kampanyası)Elektronikte 4 ay, Tablet/Dernek ödemelerinde 6 ay, Mobilya/Eşyada 9 ay, Eğitim/Uçakta kampanya dahilinde 12 ila 18 aya varan taksit imkanıMaxiPuan: 1 puan = 1 TL. Eğitim harcamalarına 4 ay faizsiz taksit (Haziran 2026). Uçak bileti alımına 3–6 ay vade farksız taksit. Vergi ve kamu ödemelerine taksit imkanı.
Garanti BBVA Bonus12 ay5 ay (eğitim kampanyası)Giyim, elektronik, mobilya, eğitim harcamalarında Troy ile 4 ila 5 ay taksit imkanıBonus Puan: 1 puan = 1 TL. Troy kartla eğitim harcamalarında 5 ay faizsiz. Giyim/market alışverişlerinde 4–6 ay kampanyaları. BonusFlaş’tan aktif edilmeli.
Akbank Axess12 ay7-12 ay (sektöre göre)Elektronik/beyaz eşyada 7 ay kampanya; mobilden başvuruda 25.000 TL’ye kadar faizsiz nakit avans fırsatıChip-Para: 1 TL değerinde. Miele alışverişine 7 ay taksit + 500 TL chip-para. Mobilden başvurana 25.000 TL’ye kadar faizsiz nakit avans. Wings ve Neo ile uyumlu.
CEPTETEB12 ay-Sinema, tiyatro, pet harcamalarında dijital fırsatlarDijital harcamalarda sinema, tiyatro, petshop alışverişlerinde indirim. Faizsiz taksit fırsatları, harcama sözüne özel kampanyalar CEPTETEB mobil uygulamasında.
Enpara12 ay3 işlem (150-9000 TL) faizsiz150–9000 TL arası alışverişlerde 3 işlem faizsiz, e-ticarette ise 12 ay taksit imkanıAidatsız kart. 150–9.000 TL arası alışverişlerde 3 işlem için faizsiz taksit. E-ticaret sitelerinde 12 aya kadar vade. Kampanya başvuruları mobil/web üzerinden.
DenizBank Bonus12 ay-Taşımacılık/konaklamada 3 ay, Elektronikte 4 ay, Bilgisayarda 6 ay, Mobilyada ise 9 ay taksit imkanıBonus puan: 1 TL değerinde. Mobilya alışverişlerinde 9 ay, tatil harcamalarına 3 taksit + 100 TL bonus. Dönemsel %10 indirimli kampanyalar. Nakit çekime uygun vade.
HSBC Premier12 ay6 ay peşin fiyatına (IKEA), 15% yurt dışı indirimlerIKEA alışverişlerinde 6 taksit, duty-free ve yurtdışı restoran harcamalarında %15 indirim ve Mastercard global kampanyalarıyla yurt dışında ek indirim ve avantajlarNakitPuan: 300–500 TL arası marka kampanyaları (Hotiç, hummel, IKEA). Duty-free, yurt dışı restoran ve dijital üyeliklerde %15–20 indirim. Priority Pass, AVIS %30 indirim, Mastercard global kampanyaları.

