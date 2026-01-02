En Çok Taksit Yapan Kredi Kartı Hangisi? 2026 2026 yılında en çok taksit yapan kredi kartı hangisi merak ediyorsan bankalara göre derlediğimiz bu yazımızı inceleyebilirsin!

Çeşitli sektörde kullanılan kredi kartları, alışveriş gibi pek çok alanda taksitli ödeme seçenekleri sunduğundan bireylere oldukça cazip geliyor. Elektronikten giyime, eğitimden sağlığa kadar kullanılan kredi kartları; geniş taksit fırsatları ve esnek ödeme seçenekleri ile öne çıkıyor. Bu yazımızda 2026 yılında en çok taksit fırsatı sunan kredi kartlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Bankalara Göre En Çok Taksit Yapan Kredi Kartları

2026 yılında enflasyonun etkisi, yükselen harcama kalemleri ve dijital alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte, kredi kartlarının sunduğu taksit imkanları her zamankinden daha önemli hale geldi. Bankalar, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre sektör bazlı veya dönemsel kampanyalarla 12 aya varan taksit seçenekleri sunarken, bazı kartlar eğitim, sağlık ya da teknoloji gibi özel alanlarda ekstra vadeler, faizsiz taksitler ve nakit puan fırsatlarıyla öne çıkıyor. Özellikle alışverişte en çok taksit yapan kredi kartları, kullanıcıların ödeme yükünü hafifletmesi ve bütçelerini daha rahat yönetmeleri açısından büyük avantaj sağlıyor. Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki önde gelen bankaların 2026 yılı için sunduğu kredi kartlarının maksimum taksit imkanları, kampanyaları, sektörel avantajları ve puan sistemleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Hangi kartın size en uygun olduğunu belirlemek için kartların detaylarını dikkatlice inceleyebilirsiniz.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Banka & Kart Normal Maks. Taksit Kampanya/Maks. Taksit Sektörler / Açıklamalar Puan & Ekstra Fırsatlar Yapı Kredi Worldcard 12 ay - Bilgisayar, sağlık, eğitim, taşımacılıkta 12 ay, Elektronikte 3 ay taksit imkanı Worldpuan: 1 puan = 1 TL. Mango alışverişine 300 TL puan (≥3.000 TL), Turkcell Pasaj’da 7.000 TL üzeri alışverişe +3 taksit ve puan. World Mobil üzerinden kampanya aktivasyonu gerekli. İş Bankası Maximum 12 ay 18 ay (eğitim/sağlık kampanyası) Elektronikte 4 ay, Tablet/Dernek ödemelerinde 6 ay, Mobilya/Eşyada 9 ay, Eğitim/Uçakta kampanya dahilinde 12 ila 18 aya varan taksit imkanı MaxiPuan: 1 puan = 1 TL. Eğitim harcamalarına 4 ay faizsiz taksit (Haziran 2026). Uçak bileti alımına 3–6 ay vade farksız taksit. Vergi ve kamu ödemelerine taksit imkanı. Garanti BBVA Bonus 12 ay 5 ay (eğitim kampanyası) Giyim, elektronik, mobilya, eğitim harcamalarında Troy ile 4 ila 5 ay taksit imkanı Bonus Puan: 1 puan = 1 TL. Troy kartla eğitim harcamalarında 5 ay faizsiz. Giyim/market alışverişlerinde 4–6 ay kampanyaları. BonusFlaş’tan aktif edilmeli. Akbank Axess 12 ay 7-12 ay (sektöre göre) Elektronik/beyaz eşyada 7 ay kampanya; mobilden başvuruda 25.000 TL’ye kadar faizsiz nakit avans fırsatı Chip-Para: 1 TL değerinde. Miele alışverişine 7 ay taksit + 500 TL chip-para. Mobilden başvurana 25.000 TL’ye kadar faizsiz nakit avans. Wings ve Neo ile uyumlu. CEPTETEB 12 ay - Sinema, tiyatro, pet harcamalarında dijital fırsatlar Dijital harcamalarda sinema, tiyatro, petshop alışverişlerinde indirim. Faizsiz taksit fırsatları, harcama sözüne özel kampanyalar CEPTETEB mobil uygulamasında. Enpara 12 ay 3 işlem (150-9000 TL) faizsiz 150–9000 TL arası alışverişlerde 3 işlem faizsiz, e-ticarette ise 12 ay taksit imkanı Aidatsız kart. 150–9.000 TL arası alışverişlerde 3 işlem için faizsiz taksit. E-ticaret sitelerinde 12 aya kadar vade. Kampanya başvuruları mobil/web üzerinden. DenizBank Bonus 12 ay - Taşımacılık/konaklamada 3 ay, Elektronikte 4 ay, Bilgisayarda 6 ay, Mobilyada ise 9 ay taksit imkanı Bonus puan: 1 TL değerinde. Mobilya alışverişlerinde 9 ay, tatil harcamalarına 3 taksit + 100 TL bonus. Dönemsel %10 indirimli kampanyalar. Nakit çekime uygun vade. HSBC Premier 12 ay 6 ay peşin fiyatına (IKEA), 15% yurt dışı indirimler IKEA alışverişlerinde 6 taksit, duty-free ve yurtdışı restoran harcamalarında %15 indirim ve Mastercard global kampanyalarıyla yurt dışında ek indirim ve avantajlar NakitPuan: 300–500 TL arası marka kampanyaları (Hotiç, hummel, IKEA). Duty-free, yurt dışı restoran ve dijital üyeliklerde %15–20 indirim. Priority Pass, AVIS %30 indirim, Mastercard global kampanyaları.

