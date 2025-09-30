Kredi Kartı Komisyonu Nedir? Ne Kadar? Yasal mı? Kredi kartı komisyonunun ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve yasal olup olmadığının yanı sıra bu komisyon ücretinin tutarı hakkında kapsamlı bilgiler burada!

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Kredi kartları, günlük hayatta en sık kullanılan ödeme araçlarından biridir. Bu ödeme araçları ile yapılan alışverişler sırasında bazı işletmeler, işlem başına komisyon ücreti kesmektedir. Komisyon ücreti, yapılan işlemin türüne ve gerçekleştirildiği konuma göre farklı tutarlarda kesilir.

Bu yazımızda kredi kartı komisyonunun ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve yasal olup olmadığını inceleyeceğiz. Ayrıca kredi kartı komisyonunun ne kadar kesildiğinin yanı sıra altın, araç muayenesi ve fatura ödemeleri sırasında kesilen komisyon ücretlerine dair kapsamlı bilgiler sunacağız.

Kredi Kartı Komisyonu Nedir?

Kredi kartı komisyonu, işletmelerin müşterilerden ödeme alırken işlem başına kestikleri ücrettir. Bu ücret oranları genellikle bankalar veya ödeme sağlayıcıları tarafından belirlenir. Komisyon tutarı, işlem anında tahsil edilen tutar üzerinden yüzdelik olarak otomatik kesilir. Ancak bu oranlar belirli dönemler için geçerlidir; bankalar komisyon oranlarında değişiklik yaptığında, kart sahibine çeşitli iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapar.

Ayrıca, kredi kartı komisyon oranları; bankaların veya ödeme sağlayıcılarının politikalarına, işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, kart türüne ve işlem hacmine göre farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar aşağıdaki tabloda detaylı olarak açıklanmıştır:

Farklılıklar Kapsam Sektöre Göre Kredi kartı komisyon oranları, sektör bazında farklılıklara sahip olabilir. Bu kapsamda yüksek riskli sektörlerde komisyon oranları daha fazla olabilir. Ödeme Sistemine Göre Kredi kartı komisyon oranları, ödeme yapılacak sisteme göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle sanal POS ile fiziki POS cihazlarında farklı oranlar uygulanabilir. Banka Anlaşmalarına Göre Büyük işletmeler, bazı bankalarla yaptıkları anlaşmalar sayesinde daha düşük komisyon oranlarıyla çalışabilirler. Ödeme Şekline Göre Ödeme şekilleri, kredi kartı komisyon oranlarını etkiler; özellikle taksitli ödemelerde komisyon oranları genellikle daha yüksek olur.

Kredi Kartı Komisyonu Ne Kadar?

Kredi kartı komisyon oranları genellikle %0 ile %4 arasında değişir ve işlem tutarına göre hesaplanır. Komisyon oranlarının artması, işletmelerin net gelirini azaltır. Bu oranlar sabit olmayıp, işletme veya ödeme sağlayıcısının politikalarına göre farklılık gösterebilir. Örneğin, kredi kartıyla 3.000 TL tutarında bir satış yapan ve %3 komisyon ödeyen bir işletme, bu işlem için 90 TL komisyon öder. Hesaplama şu şekildedir:

Komisyon Tutarı = 3.000 x 0,03 = 90 TL.

Kredi Kartı Komisyonu Nasıl Hesaplanır?

Kredi kartı komisyonu hesaplanırken, genellikle işlem tutarının belirli bir yüzdesi alınır. Ancak bazı durumlarda, işletmenin politikalarına bağlı olarak sabit bir ücret de eklenebilir. Komisyon hesaplama yönteminde bankalar ve işlem türü önemli rol oynar. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı işlemlerde uygulanan komisyon oranları farklılık gösterdiği için, harcamanın yapıldığı konum da önemlidir. En yaygın kullanılan komisyon hesaplama formülü ise şöyledir: Komisyon Tutarı = İşlem Tutarı x Komisyon Oranı.

Kredi Kartı Komisyonu Yasal mı?

Kredi kartı komisyon ücreti, tüketicilere yasal olarak yansıtılmaması gereken bir ücrettir. Dolayısıyla bu ücretin alınması yasaktır. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine göre, işletmeler kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek ücret ya da komisyon talep edemez. Bu tür ücretler haksız sayılır ve kanuna aykırıdır. Ayrıca, Tüketici Mahkemelerinin emsal kararları da bu durumu teyit etmektedir.

Altında Kredi Kartı Komisyonu Ne Kadar?

Kredi kartıyla altın alımında uygulanan komisyon oranları bankadan bankaya değişir ve altının güncel piyasa değeri de bu oranların belirlenmesinde önemli rol oynar. Bazı satıcılar, banka politikalarına göre %2 ile %5 arasında komisyon talep eder. Örneğin, 4.500 TL tutarında altın alımında %2 komisyon uygulanırsa 90 TL, %5 komisyon uygulanırsa 225 TL ek ödeme yapılır.

Kredi kartı ile altın alımları hakkında bilgi almak istiyorsanız Kredi Kartı ile Altın Alınır mı? Komisyon ve Taksit Sayısı başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Araç Muayenesinde Kredi Kartı Komisyonu Ne Kadar?

Araç muayenesinde kredi kartı komisyonu alınmamaktadır. TÜVTÜRK, banka ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde muayene ücreti dışında ek ücret talep edilmediğini belirtmiştir. Ancak bazı muayene istasyonları, araç sahiplerinden kart türüne göre %1 ile %3 arasında değişen komisyon ücreti talep edebilmektedir. Araç sahiplerinin bu ücretler hakkında bilgi edinmesi önemlidir. Komisyon ücretlerinin muayene ücretine eklenmesi yasal olmamakla birlikte, bazı istasyonlarda bu durum yaşanabilmektedir.

Araç satın alımları sırasında kredi kartından faydalanmak istiyorsanız Kredi Kartına Taksitle Araba Nasıl Alınır? 12 ve 36 Ay başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kredi Kartı Fatura Ödeme Komisyonu Ne Kadar?

Kredi kartıyla fatura ödeme komisyon oranları bankadan bankaya farklılık gösterir. Bu oranlar, bankanın politikaları, sektör, kart türü, işlem hacmi ve ödeme şekline göre değişir. Örneğin banka hesabı ile yapılan fatura ödemelerinde genellikle komisyon alınmaz. Otomatik ödeme talimatı verenlerden de çoğunlukla ücret talep edilmez. Ancak otomatik talimat yoksa, fatura tutarının %1 ile %2,5’i arasında komisyon uygulanabilir. Örneğin, Axess kartla tek seferlik fatura ödemelerinde Akbank Mobil ve İnternet’te 1 TL, Akbank şubelerinde ise 2 ile 5 TL arasında ücret alınır.

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