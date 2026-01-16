Kredi Kartına Taksitle Araba Nasıl Alınır? 12 ve 36 Ay Kredi kartına 12 ve 36 ay taksitle nasıl araba alınacağı ve sıfır araba satın alırken kredi kartına taksit yapmanın mantıklı olup olmadığı bu yazıda!

Artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle araç sahibi olmak isteyen birçok kişi, taşıt kredisi gibi farklı finansman seçeneklerine yönelmektedir. Ancak kullanılan kredinin tutarı her zaman aracın satış bedelini tamamen karşılamayabilir. Bu durumda, kalan bedelin kredi kartı ile ödenmesi gündeme gelmektedir.

Bu yazımızda kredi kartına taksitle araba almanın nasıl mümkün olduğunu ele alacak; ayrıca araç alımında kredi kartıyla taksit yapmanın gerçekten mantıklı olup olmadığına dair merak edilen sorulara kapsamlı yanıtlar sunacağız.

Kredi Kartına Taksitle Araba Nasıl Alınır?

Türkiye’de araç satın alırken kredi kartına taksit yaptırmak mümkündür. Bazı sıfır araç bayileri ve ikinci el araç satışı yapan firmalar kredi kartına taksitli ödeme imkanı sunarken, bazı satıcılar bu ödeme yöntemini kabul etmemektedir. Bu nedenle, araç almayı düşünen kişilerin öncelikle kredi kartına taksit yapan bayi ya da firmaları araştırması gerekir.

Kredi kartı ile taksitle araç alımında, kart limitinin satış bedelini aşmaması hâlinde genellikle belirli bir peşinat ödenir ve kalan tutar taksitlendirilir. İkinci el araç satışlarında taksit vadesi çoğu zaman daha sınırlı olurken, sıfır araç alımlarında daha uzun taksit seçenekleri sunulabilmektedir. Ayrıca kredi kartıyla araç satın alırken uygulanabilecek komisyon oranlarının da dikkate alınması önemlidir. Çünkü bu tür işlemlerde ek maliyetler ortaya çıkabilir ve toplam ödeme tutarı artabilir.

Kredi Kartına 36 Ay Taksitle Araba Nasıl Alınır?

Türkiye’de araç alımında kredi kartına doğrudan 36 ay taksit yapılması mümkün değildir. Çünkü mevcut düzenlemelere göre bireysel kredi kartlarıyla yapılan mal ve hizmet alımlarında en fazla 12 ay taksit uygulanabilmektedir.

Ancak 36 aya varan bir ödeme planı dolaylı yöntemlerle oluşturulabilir. En yaygın uygulama, araç bedelinin büyük kısmının taşıt kredisi ile finanse edilmesi, kalan tutarın ise kredi kartına en fazla 12 ay taksit yapılmasıdır. Taşıt kredilerinde 36 aya kadar vade sunulabildiği için bu yöntem, hem yasal hem de görece daha dengeli bir maliyet avantajı sağlar. Alternatif olarak kredi kartından taksitli nakit avans kullanılarak daha uzun vadeli ödeme planları oluşturulabilir; ancak bu seçenekte faiz oranları genellikle daha yüksek olduğundan toplam geri ödeme tutarı artabilir.

Bazı yetkili bayiler ve araç satışı yapan firmalar ise bankalarla iş birliği kapsamında kredi kartı harcamasını sonradan ihtiyaç kredisine dönüştüren özel kampanyalar sunabilmektedir. Bu tür çözümlerle fiilen 36 aya yaklaşan vadeler mümkün olsa da uygulanacak faiz ve komisyon oranlarının dikkatle incelenmesi önemlidir.

Sıfır araba fiyatlarının 2026 yılında ne kadar olduğunu sizler için hazırladığımız ve her ay güncellediğimiz yüzlerce model ve marka içeren listelerden öğrenebilir ve bu fiyatlara göre kredi kartı taksit seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Kredi Kartına 12 Ay Taksitle Araba Nasıl Alınır?

Türkiye’de kredi kartına 12 ay taksitle araba almak, kredi kartına taksit yapan bir bayi veya satıcı bulunmasıyla mümkündür. İlk olarak, sıfır ya da ikinci el araç satışı yapan ve kredi kartıyla taksitli ödeme kabul eden firmaların araştırılması gerekir. Satın alma aşamasında araç bedelinin tamamı ya da bir kısmı, bireysel kredi kartları için geçerli olan en fazla 12 ay taksit sınırı dâhilinde kredi kartına bölünür. Kredi kartı limiti araç bedelini karşılamıyorsa, genellikle bir peşinat ödenir ve kalan tutar taksitlendirilir.

Bu yöntemle araç alırken, satıcı tarafından uygulanabilecek taksit komisyonu ve ek maliyetler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca ikinci el araç satışlarında taksit sayısı ve tutarı daha sınırlı olabileceğinden şartlar firmadan firmaya değişebilir. Kredi kartıyla 12 ay taksitle araba almak isteyenlerin, satın alma öncesinde kart limitini, taksit koşullarını ve toplam ödeme tutarını detaylı şekilde değerlendirmesi önemlidir.

Sıfır Araba Alırken Kredi Kartına Taksit Mantıklı mı?

Sıfır araç alımında kredi kartına taksit seçeneğinden yararlanmak, bireylerin finansal durumu ve ödeme planına bağlı olarak avantajlı olabilir. Özellikle bayiler veya bankalar tarafından sunulan kampanyalar, puan kazanımı ya da özel taksit fırsatları, kredi kartıyla sıfır araç alımını daha cazip hale getirebilir. Bunun yanı sıra, taksit seçeneklerinin görece esnek olması ve işlem sürecinin hızlı ilerlemesi de bu yöntemin tercih edilmesini artıran unsurlar arasındadır.

Ancak sıfır araç alırken kredi kartına taksit yapılması, çoğu zaman ek komisyon ve faiz maliyetlerini beraberinde getirebilir. Ayrıca araç bedelinin yüksek olması, kredi kartı limitinin büyük ölçüde dolmasına ya da tamamen kullanılmasına neden olabilir. Bu nedenle kredi kartıyla taksitli sıfır araç alımının, avantaj ve maliyetleri birlikte değerlendirilerek tercih edilmesi önemlidir.

Araç Alırken Kredi Kartına Taksit Oluyor mu?

Evet, araç satın alırken kredi kartına taksit uygulanabilmektedir. Ancak bu yöntemi tercih etmeden önce, uygulanacak faiz ve komisyon oranlarının yanı sıra bireylerin kendi ödeme planlarını dikkatle değerlendirmesi gerekir. Ödeme aşamasında sorun yaşanmaması için kredi kartı limitinin yeterli olması da büyük önem taşır. Ayrıca araç alımında kredi kartına taksit imkanı sunan bayi veya galerilerin belirlediği taksit sayısı ve ödeme koşulları firmadan firmaya değişiklik gösterebilir.

Araba Bayileri Taksit Yapıyor mu?

Evet, bazı araba bayileri taksit yapıyor. Türkiye’de sıfır araç satan yetkili bayiler ile ikinci el araç satışı yapan galeriler arasında kredi kartına taksit seçeneği sunanlar vardır, ancak bu uygulama her bayi veya galeride standart olarak yoktur.

Bayiler genellikle kendi finansman çözümleri veya banka işbirlikleri çerçevesinde kredi kartına taksit imkanı sağlayabilirler. Özellikle kampanyalı dönemlerde veya bankaların desteklediği özel ödeme planlarında taksit seçenekleriyle ödeme yapılabilir. Ancak her bayi bu yöntemi kabul etmez; bazı satıcılar yalnızca banka kredisi veya peşin ödeme kabul edebilir. Bu nedenle araç almayı planlayan kişilerin, kredi kartına taksit yapıp yapmadığını önceden bayi veya galeriden mutlaka teyit etmesi ve taksit sayısı, faiz/komisyon oranları gibi koşulları netleştirmesi önemlidir.

Taksitle Araba Almak Güvenilir mi?

Taksitle araba almak genel olarak güvenilir bir yöntemdir. Ancak bu güven, işlemin yapıldığı bayi veya firmanın kurumsallığına ve ödeme koşullarının şeffaflığına bağlıdır. Yetkili bayiler, kurumsal ikinci el firmaları ve bankalarla iş birliği yapan satıcılar aracılığıyla yapılan taksitli araç alımlarında süreç sözleşmelerle güvence altına alınır. Bu nedenle ödeme planı, faiz veya komisyon oranları ve toplam geri ödeme tutarı önceden net olarak belirtildiği sürece taksitle araba almak güvenli kabul edilir.

Buna karşılık, taksitli alımlarda ek maliyetler göz ardı edilmemelidir. Kredi kartına taksit, taşıt kredisi veya firma içi finansman seçeneklerinde uygulanan faiz ve komisyonlar, aracın toplam maliyetini artırabilir. Ayrıca ödeme planının kişisel bütçeye uygun olmaması hâlinde ilerleyen dönemlerde finansal zorluk yaşanabilir. Bu nedenle taksitle araba almadan önce satıcının güvenilirliği, sözleşme detayları ve ödeme koşulları dikkatle incelenmeli; bütçeye uygun ve sürdürülebilir bir ödeme planı tercih edilmelidir.

Aracınızı teminat göstererek kredi kullanmayı düşünüyorsanız, Araba Üzerine Kredi Çekme Şartları - Taşıt İpoteği ile Kredi başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Galeri Kredi Kartına Taksit Nasıl Oluyor?

Galeriden kredi kartına taksitli araba alımı, galerinin bu ödeme yöntemini kabul etmesi ve banka kuralları çerçevesinde işlem yapılmasıyla mümkündür. Öncelikle kredi kartına taksit yapan bir galeri bulunur ve satış öncesinde taksit sayısı netleştirilir. Türkiye’de bireysel kredi kartlarıyla yapılan araç alımlarında en fazla 12 ay taksit uygulanabildiği için, galeri de bu sınırlar içinde işlem yapar. Araç bedelinin tamamı ya da bir kısmı kredi kartından çekilir; kart limiti yeterli değilse genellikle bir peşinat ödenir ve kalan tutar taksitlendirilir.

Galeri satışlarında taksitli ödemeler çoğu zaman komisyonlu yapılır. Galeri, bankanın POS komisyonunu satış bedeline yansıtabilir ve bu da toplam maliyetin artmasına neden olur. Ayrıca ikinci el araç satışlarında taksit sayısı genellikle daha sınırlı olabilir. Bu nedenle galeriden kredi kartına taksitle araba alırken, taksit sayısı, uygulanacak komisyon oranı, toplam ödeme tutarı ve satış sözleşmesinin detayları mutlaka önceden kontrol edilmelidir.

Araç Alımında Kredi Kartı Taksit Komisyon Oranları Ne Kadar?

2026 yılında araç alımında kredi kartına taksit uygulanması hâlinde alınan komisyon oranları için sabit ve resmî bir yüzde bulunmamaktadır. Komisyon oranları; satıcı bayi veya galerinin politikası, bankayla yaptığı POS anlaşması, kullanılan kart türü ve taksit sayısına göre değişiklik göstermektedir. Piyasa uygulamalarına bakıldığında, kredi kartına taksitli araç alımlarında komisyon oranlarının genellikle %2–%5 bandından başlayıp, taksit sayısı arttıkça %10–%25 seviyelerine kadar çıkabildiği görülmektedir.

Özellikle 9–12 ay gibi uzun taksitlerde komisyon oranı belirgin şekilde yükselmekte ve bu tutar çoğu zaman araç bedeline eklenerek tahsil edilmektedir. Bu nedenle 2026’da kredi kartıyla taksitli araç almayı düşünenlerin, bayi veya galeriden net komisyon oranını ve toplam ödeme tutarını işlem öncesinde mutlaka yazılı olarak öğrenmesi, kredi kartı taksit maliyetini taşıt kredisi gibi alternatiflerle karşılaştırarak karar vermesi gerekir.