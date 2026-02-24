Kredi Kartı Limit Aşımı Nedir? Ücreti ve Yüzdesi Kaçtır? Kredi kartı limit aşımı nedir, nasıl olur ve limit aşıldığında neler olur? Bankalara göre kredi kartı limit aşımı ücretleri ve faiz oranları nelerdir?

Kredi kartı günümüzde sıklıkla kullanılan finansal ödeme araçlarından biridir. Günlük hayatta harcama ihtiyaçlarını kolaylaştırmak için sıkça tercih edilen bu araçlar, bireylere sunduğu taksit seçenekleri ve çeşitli avantajlarıyla öne çıkar. Belirli bir limite sahip olan kredi kartlarının bilinçsiz ve sık kullanılması, limit aşımı gibi durumları beraberinde getirir. Belirlenen limitin üzerinde kullanım gerçekleştirildiğinde bankalar herhangi bir kredi kartı limit aşım cezası uygulamadıklarını belirtseler de dönem borcuna limit aşım ücretleri ve faiz oranları yansıtılabilir.

Bu yazımızda kredi kartı limit aşımının ne olduğuna ve nasıl gerçekleştiğine değineceğiz. Ayrıca bankalara göre belirlenen kredi kartı limit aşımının miktarı ve faiz oranları hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Kredi Kartı Limit Aşımı Nedir?

Kredi kartı limit aşımı, bankalar tarafından belirlenen kredi kartı limitinden daha yüksek bir miktarda harcama yapılması durumudur. 2026 yılında yapılan 11367 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı çerçevesinde Bu limit, ilk yıl bireyin aylık net gelirinin iki katını, ikinci yıldan sonra ise aylık gelirin dört katını geçmeyecek şekilde belirlenir. Bazı bankalar, kredi kartı limitinin yetersiz kaldığı durumlarda bireylerin kolay bir şekilde harcama yapmaya devam edebilmesi için limit aşımına izin verir.

Örneğin harcama yapmak isteyen bir birey, harcama sırasında limitin yetersiz olduğunun farkına varmadan işlem gerçekleştirmek isteyebilir. Bu durumda kredi kartı sağlayıcısı olan banka, limit aşımına izin vermişse harcama yapılabilir.

Diğer yandan bazı bankalar, belirledikleri politikalar gereği limit aşımına izin vermeyebilir. Bu durumda bireyler, kredi kartı limit aşımı hatası alır. Bu hata, kredi kartı limitinin yetersiz olduğu ve harcama işleminin gerçekleştirilemediği anlamına gelir.

Kredi Kartı Limit Aşımı Nasıl Oluyor?

Kredi kartı limit aşımı, harcama sırasında kredi kartı limitinin üzerinde işlem gerçekleştirmektir. Bu durum, kredi kartı sahibinin kredi notu üzerinde olumsuz etki yaratabildiği gibi uzun vadede finansal dengeyi bozabilir. Kredi kartı limit aşımı problemi; bankalar tarafından kredi kartı dönem borcuna kredi kartı gecikme faizi ve ek ücretler ile yansıtılır. Ayrıca bazı bankalar, limit aşımını engellemek için bu aşıma izin vermez ve bireyler, alışveriş sırasında red ile karşılaşabilir.

Kredi Kartı Limit Aşım Ücreti Ne Kadar?

Kredi kartı yasal limit aşımı için belirlenen herhangi bir cezai işlem uygulanmamaktadır. Ancak bazı bankalar, limit aşımı durumunda aynı gün içerisinde aşılan tutara alışveriş faizi işletmeye başlar. Ayrıca hesap ekstresine aşım tutarına göre belirlenen ek ücret yansıtılır.

Aşağıdaki tabloya göz atarak bankalar tarafından belirlenen kredi kartı limit aşım ücreti ve faiz oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz:

Banka Ücret ve Faiz Denizbank Kredi Kartı Limit Aşımı Dönem Borcu 25 Bin TL Altı %3,50, Dönem Borcu 25 Bin TL - 150 Bin TL Arasında %4,25, Dönem Borcu 150 Bin TL Üzerinde % 4,75 Yapı Kredi Kredi Kartı Limit Aşımı Dönem Borcu 25 Bin TL Altı %3,80, Dönem Borcu 25 Bin TL - 150 Bin TL Arasında %4,55, Dönem Borcu 150 Bin TL Üzerinde % 5,05 Akbank Kredi Kartı Limit Aşımı Sabit %4,25 Garanti Bankası Kredi Kartı Limit Aşımı Dönem Borcu 25 Bin TL Altı %3,50, Dönem Borcu 25 Bin TL - 150 Bin TL Arasında %4,25, Dönem Borcu 150 Bin TL Üzerinde %4,75 TEB Kredi Kartı Limit Aşımı Sabit % 1,79 Vakıfbank Kredi Kartı Limit Aşımı Limit aşımına izin vermemektedir. Ziraat Bankası Kredi Kartı Limit Aşımı Limit aşımına izin vermemektedir.

Kredi Kartı Limit Aşımı Yüzde Kaç?

Kredi kartı limiti aşıldığı takdirde harcamayı takip eden ilk ekstreye aşım tutarının %3’ü oranında limit aşım ücreti yansıtılır. Dolayısıyla limit aşım ücreti, kredi kartı limitinden aşılan tutar üzerinden hesaplanır. Bireyler, aşılan miktar ödenene kadar biriken faiz ücretlerini de ödemek durumundadır. Ancak bazı bankalar, sabit olarak belirlediği limit aşım ücretleri üzerinden değerlendirme yaparak bireylerden ücret talep edebilir.

Kredi kartı limitinizin nasıl belirlendiğini ve hangi kriterlere göre şekillendiğini merak ediyorsanız, Kredi Kartı Limiti Nasıl ve Neye Göre Belirlenir? Tüm Sırlar başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Gelir durumu, kredi notu ve bankaların değerlendirme kriterleri gibi limit belirlemede etkili olan tüm faktörleri bu yazıda detaylı şekilde bulabilir, limit artırma veya düşürme süreçleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

Kredi Kartı Limiti Aşınca Ne Olur?

Bankalar tarafından belirlenen politikalar ve sözleşme şartları gereği kredi kartı limiti aşıldığı takdirde meydana gelebilecek senaryolar farklılık gösterebilir.

Alışverişin onaylanmaması durumu: Bireyler, alışveriş yaparken kredi kartını sıklıkla kullanır. Ancak ödeme işlemine gelindiği sırada kredi kartı limiti yetersiz ise işlem reddedilir. Bu durumda bireylerin kredi kartı limitini kontrol etmesi ve banka ile iletişime geçmesi gerekir.

Alışverişin onaylanması ancak karta faiz işlemesi durumu: Bireyler, harcama sırasında limitini doldurmuş ancak kredi kartı limit aşımına izin verdiği için bu durumu fark etmemiş ya da sonradan fark etmiş olabilir. Limit aşımı sonucu ise bankalar, ekstre borcuna belirli oranda ek ücret ve faiz yansıtabilir. Bu durumda bireylerin borcunu kapatması ve ekstreye eklenen faiz miktarını ödemesi gerekir.

Kredi kartınızda limit görünmesine rağmen harcama yapamamanızın nedenlerini merak ediyorsanız, Kredi Kartında Kullanılabilir Limit Neden Kullanılamaz? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Provizyondaki işlemler, kart blokeleri, otomatik ödeme talimatları gibi limitinizi etkileyen durumları bu yazıda detaylı şekilde inceleyebilir, limitinizin neden kullanılamadığını öğrenerek çözüm yolları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kredi Kartı Limit Aşım Faizi Nasıl Hesaplanır?

Kredi kartı limitini aşan borç, faiz hesaplamasında dikkate alınır. Örneğin, kartınızın limiti 5.000 TL ise ve 5.500 TL harcama yaptıysanız, 500 TL'lik limit aşımı bulunur. Limit aşımından kaynaklanan borca bankanın belirlediği faiz eklenir. Örneğin, 500 TL’lik limit aşımı ve %3.50 faiz oranı ile hesaplama şu şekilde yapılır:

500 TL x %3.50 = 500 TL x 0.035 = 17,5 TL (limit aşım faizi)

SIK SORULAN SORULAR

Yıl İçinde 2 Kez Limit Aşımı Ne Demek?

Yıl içinde 2 kez limit aşımı, kredi kartı limitinin bir yıl içinde iki kez aşılması anlamına gelir. Bu durum, genellikle yüksek faizler, uyarılar, ekstra ücretler veya kredi notunda olumsuz etkilere yol açabilir. Bankalar, sürekli limit aşımı yapan kullanıcılara kısıtlamalar getirebilir.

Kredi Kartı Limit Aşımı KKB Puanını Düşürür mü?

Evet, kredi kartı limitinin aşılması KKB puanının düşürülmesine neden olur. Çünkü bankalar, bireyin finansal alışkanlıklarını olumsuz olarak değerlendirebilir. Bu nedenle KKB puanında düşüş meydana gelir.

Kredi Kartı Limit Aşımı Yılda 2 Kez Aşınca Ne Olur?

Kredi kartı limitinin yıl içerisinde iki kez aşılması durumunda bankalar, kredi notunu düşürebilir. Ayrıca yeni kredi başvuruları ve limit artış talepleri reddedilebilir.

Limit Aşımı Kredi Kartı Notunu Düşürür mü?

Evet, kredi kartı limit aşımı kredi notu üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bankalar, limit aşımı yapan bireylerin harcamalarını kontrol altında tutamadığını düşünerek kredi notunu düşürebilir.

500 TL Limitli Kredi Kartı Limit Aşımı Olur mu?

Evet, kredi kartının belirlenen sınırının aşılması durumunda limit aşımı meydana gelir. 500 TL’lik kredi kartlarının limiti düşük olduğundan limit aşımı kolay bir şekilde gerçekleşebilir.

