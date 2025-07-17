Vade Sonu Geçmiş Kart Ne Demek? Nasıl Düzeltilir? Tüm Yöntemler Vadesi dolmuş kartın ne olduğu, nasıl düzeltildiği, kaç günde kartın yenilendiği, kart gelene kadar yapılacaklar, kart süresi ile hesap kapanma ilişkisi burada.

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Bankacılık işlemlerinde kartınızın geçerlilik süresi, günlük alışveriş ve ödemelerinizin kesintisiz devamı açısından kritik bir rol oynar. Bu yazımızda öncelikle vade sonu geçmiş kart kavramına dair temel bilgilere yer vereceğiz ardından bu hatanın çeşitli yöntemlerle nasıl giderilebileceğini adım adım anlatacağız.

Ayrıca kart yenileme sürecinin ne kadar sürdüğünü, yeni kart elinize ulaşana dek hangi alternatif çözümleri kullanabileceğinizi, kartınızın süresi dolduğunda banka hesabınızın durumunu ve bu süreçte hesaba para giriş-çıkışı yapıp yapamayacağınızı detaylı bir şekilde ele alacağız.

Vade Sonu Geçmiş Kart Ne Demek?

Vade sonu geçmiş kart uyarısı, kartınızın ön yüzünde yer alan son kullanım tarihinin dolduğunu gösterir. Bu nedenle vadesi dolmuş kartınız ATM’de, POS’ta veya online alışveriş işlemlerinde kullanılamaz, işlemler reddedilir ve expired card hatası verir.

Bu uyarılar belirli kodlarla iletilir (örneğin 54 ya da 33 numaralı kodla) ve bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Ancak bu durumun bakiyeniz veya borç durumunuzla hiçbir alakası yoktur. Bu hatayı önlemek için kartınızın son kullanma tarihini düzenli olarak kontrol edebilir ve süresi dolmadan önce yenileme talebinde bulunabilirsiniz.

Vade Sonu Geçmiş Kart Hatası Nasıl Düzeltilir?

Vade sonu geçmiş kart hatasının ortadan kaldırılması için bir dizi işlem izlenmelidir. Aşağıda, bu sorunun çözümüne yönelik adımları görebilirsiniz:

1. Son Kullanma Tarihinin Kontrol Edilmesi

Kartın ön yüzünde yer alan ay/yıl bilgisi incelenmeli ve bu tarihin geçip geçmediği tespit edilmelidir.

2.Son Kullanma Tarihi Geçmiş ise Alternatif Yöntem: Sanal Kart

Eğer kartınızın son kullanma tarihi geçmiş ise maalesef onu alışverişlerinizde ve diğer işlemlerde kullanamazsınız. Fakat kartınızın vadesinin geçmiş olması banka hesabınızı etkilemez. Dolayısıyla online bankacılık kanalları ya da telefon bankacılığı üzerinden vadeli ya da vadesiz hesabınıza bağlı bir sanal kart oluşturabilir ve vadesi geçmiş kartınız yenilenene kadar ödeme ve alışverişlerinizi kesintiye uğramadan gerçekleştirebilirsiniz.

3. Kart Yenileme Talebinin Oluşturulması

Kartın süresi dolmuşsa, yenileme işlemi şube ziyareti, internet/mobil bankacılık, ATM menüsü veya çağrı merkezi üzerinden başlatılmalıdır.

4. Yeni Kart Teslimatının Takip Edilmesi

Yenileme başvurusu onaylandıktan sonra, yeni kartın postalanma süreci internet/mobil şube veya çağrı merkezi aracılığıyla izlenmelidir.

5. Kartın Aktive Edilip PIN’in Belirlenmesi

Yeni kart elinize ulaştığında ATM’de takılarak PIN oluşturulmalı veya internet/mobil bankacılık üzerinden aktivasyon adımları tamamlanmalıdır.

6. Otomatik Ödeme Talimatlarının ve Kayıtlı Kart Bilgilerinin Güncellenmesi

Fatura ve abonelik ödemeleri ile e-ticaret sitelerindeki kart bilgileri, yeni kart detaylarıyla güncellenerek işlem kesintilerinin önüne geçilmelidir.

Kart Yenileme Kaç Gün Sürer?

Kart yenileme süreci, bankanın otomatik yenileme takvimi veya sizin talebinizle başlatılır ve kart basımı, paketleme ile kargo işlemlerini kapsar. Standart uygulamada bu adımlar, talebin onaylanmasından sonra genellikle 7–10 iş günü içinde tamamlanır. Özellikle yoğun dönemlerde veya mesai dışı taleplerde bu süre 12–15 iş gününe uzayabilir.

Eğer kargo veya posta teslimatlarında gecikme yaşanırsa, banka çağrı merkezi aracılığıyla süreci hızlandırmak mümkün olabilir. Birçok banka ek ücret karşılığında ekspres yenileme seçeneği sunar ve bu hizmet sayesinde yeni kartınız yalnızca 2–3 iş günü içinde adresinize ulaşır.

Alternatif olarak yenilenen kartınızı şubeden teslim almayı tercih ederseniz kart, basım onayından 3–5 iş günü sonra şubeye yönlendirilebilir ve böylece toplam süre kısalabilir. Bankaların çoğu, kartınızın son kullanma tarihinden yaklaşık 30–45 gün önce yenileme sürecini otomatik başlatarak vade dolmadan yeni kartın elinize ulaşmasını hedefler. Böylece vade sonu geçmiş kart sorunu yaşanmadan, düzenli bir yenileme döngüsü işletilmiş olur.

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Yeni Kart Gelene Kadar Ne Yapmalıyım?

Yeni kartınız elinize ulaşana kadar, banka hesabınızla bağlantılı alternatif ödeme yöntemlerini devreye sokabilirsiniz. İnternet veya mobil şubeden birkaç dakikada sanal kart oluşturarak tüm e‐ticaret alışverişlerinizi bu yeni kart numarasıyla gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde mevcut kart bilgilerinizi Apple Pay, Google Pay veya bankanızın mobil cüzdanına ekleyerek mağazalardaki temassız ödemelerinizi de aksamadan devam ettirebilirsiniz.

Faturalarınız içinse otomatik ödeme talimatını geçici olarak farklı bir kredi veya banka kartına yönlendirebilir, isterseniz internet bankacılığından havale/EFT ile manuel ödeme yapabilirsiniz. Nakit ihtiyaçlarınızda ATM’lerden hala geçerli bir kart numaranız varsa günlük çekim limitiniz doğrultusunda işlem yapabilirsiniz.

Kart tamamen iptal edildiyse PTT şubeleri veya mobil ödeme uygulamaları aracılığıyla fatura yatırma seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Böylelikle fiziksel kartınız gelene kadar harcamalarınız ve ödemeleriniz hiçbir sorun yaşamadan devam eder.

Kart Süresi Dolunca Banka Hesabı Kapanır mı?

Hayır, banka hesabı kapanmaz. Kartınızın geçerlilik süresi dolduğunda yalnızca o kart otomatik olarak devre dışı kalır. Banka hesabınız ise tüm hak ve yükümlülükleriyle aynı şekilde varlığını sürdürür. Hesabınızda biriken bakiye, faiz işlemleri ve size sunulan hizmetler kartın bitiş tarihiyle etkilenmez. Hesabın tamamen kapatılabilmesi içinse sizden yazılı veya dijital olarak ayrı bir talep alınması gerekir. İnternet/mobil bankacılık, çağrı merkezi veya şube aracılığıyla hesap kapatma isteği iletilmedikçe, hesabınız açık kalmaya devam eder.

Öte yandan uzun süre hiçbir işlem yapılmayan hesaplar bankaların uyguladığı rutin kontroller sonucunda pasif hale geçirilebilir ve nihai aşamada mevduat limitleri doğrultusunda ilgili yasal düzenlemeler gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilebilir. Bu süreç ise kartın süresinin dolmasıyla değil, hesap hareketliliğinin tamamen durmasıyla ilişkilidir.

Kart Süresi Dolunca Hesaba Para Giriş ve Çıkışı Yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Bir banka kartının son kullanma tarihi dolduğunda sadece o kart numarası ATM ve POS işlemlerine kapatılır. Ancak bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabı tüm işlevleriyle açık kalmaya devam eder. Bu durumda hesabınıza EFT veya havale yoluyla para gönderilebilir. İnternet ve mobil bankacılık üzerinden bakiye sorgulama, para transferi ve fatura ödeme işlemleri kesintisiz yapılabilir.

Fiziksel kartınızın süresi dolsa da hesabınıza erişiminiz kesilmediği için şubeye gidip kimliğinizle vezneden nakit çekebilir veya hesabınıza tanımlı başka bir geçerli kartı kullanarak ATM ve POS’dan işlem yapmaya devam edebilirsiniz. Böylece yeni kartınız gelene kadar para yatırma, çekme ve diğer banka işlemleriniz sorunsuz ilerler.