Kredi Kartı İnternet Alışverişine Nasıl Kapatılır? Kredi kartı internet alışverişine nasıl kapatılır, kapattıktan sonra işlem yapılabilir mi? Kart güvenliği için internet alışverişine kapatmak ne kadar güvenli?

Günümüzde dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte, çevrim içi alışveriş pratikleri de gözle görülür biçimde yaygınlaşmıştır. Bu bağlamda kredi kartları, dijital tüketim alanının temel ödeme araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Her ne kadar çeşitli güvenlik protokolleriyle donatılmış olsalar da, bu kartların çevrim içi işlemlere kapatılmasını tercih eden kullanıcı sayısı azımsanmayacak düzeydedir.

Bu yazımızda kredi kartını internet alışverişine kapatma yollarının neler olduğuna değineceğiz. Ayrıca internet alışverişine kapalı olan bir kart ile işlem gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini ve alınan bu önlemin etkili olup olmadığını inceleyeceğiz. Son olarak, kredi kartını internet alışverişine kapatmadan önce bilinmesi gereken unsurlara da göz atacağız.

Kredi Kartını İnternet Alışverişine Kapatma Yolları Neler?

Kredi kartını internet alışverişlerine kapatmak isteyen müşterilerin bankalara başvuru yapması, kartının e-ticaret özelliğini ya da 3D secure onayını kapatması gerekir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 11.08.2017 tarihli kararı çerçevesinde, finansal tüketicinin korunması amacıyla kredi kartlarının internet üzerinden alışverişlerde (e-ticaret) kullanılabilmesi için kart sahibinin açık onayı şartını getirmiştir. Bu düzenleme, izinsiz işlemlerin önüne geçmeyi, finansal okuryazarlığı artırmayı ve kart hamillerinin kendi rızaları olmadan kartlarından harcama yapılmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

Kredi kartını internet alışverişlerine kapatmak isteyen müşteriler, aşağıdaki adımları takip ederek gerekli işlemi tamamlayabilir:

Bankaya Başvuruda Bulunun

Kredi kartını internet alışverişine kapatmak isteyen müşteriler, ilgili bankanın müşteri hizmetlerini arayarak, dijital kanallarını ya da fiziki şubesini ziyaret ederek başvuru talebi oluşturabilir. Bu işlem sırasında başvuru adımları şu şekilde gerçekleştirilebilir;

Mobil Bankacılık veya İnternet Şubesi ile Başvuru: Kredi kartını internet alışverişine kapatmak isteyen bireyler, kredi kartı sağlayıcısı olan bankanın mobil uygulamasına ya da internet bankacılığına giriş yaparak online alışverişe kapatma ayarlarına gidebilir.

Müşteri Hizmetleri ile Başvuru: Kredi kartını internet alışverişlerine kapatmak isteyen bireyler, ilgili bankanın müşteri hizmetlerini arayarak başvuru talebi oluşturulabilir.

Fiziksel Şube Ziyareti ile Başvuru: Kredi kartını internet alışverişlerine kapatmak isteyen bireyler, ilgili banka şubesini fiziki olarak ziyaret ederek talep oluşturabilir.

İnternet Alışverişine Kapalı Kartla İşlem Yapılabilir mi?

İnternet alışverişine kapalı olan bir kart ile online alışveriş yapmak mümkün değildir. Bazı bankalar, kredi kartlarını müşterilere teslim ederken internet alışverişine kapatabilir. Bu, genel olarak müşteri güvenliğini korumak ve izinsiz işlemlerin yapılmasını engellemek için uygulanır. Ancak müşteriler, kendi talepleri ile kartlarını internet alışverişlerine açtırabilirler. Kartı internet alışverişlerine kapalı olan bireyler, ödeme esnasında e-ticaret işlemlerine kapalı hatası alabilirler. Bu durumda müşterinin kendi rızası ile kartını elektronik işlemlere açması ve ardından ödeme işlemini tamamlaması gerekir.

İnternet alışverişlerine kapalı olan bir kredi kartı, yalnızca fiziki mağazalardan ve POS cihazlarından alışveriş yaparken kullanılabilir. Bu özellik, en basit şekilde mobil uygulamalar aracılığıyla açılabilir. Ayrıca bazı alışveriş siteleri, kredi kartı internet alışverişlerine kapalı olan müşterilere ödeme sırasında bir SMS gönderebilir. Bu SMS’de yer alan kod, ilgili ödeme ekranına yazıldığında kredi kartı internet alışverişlerine açılabilir.

Kart Güvenliği İçin İnternet Alışverişine Kapatmak Ne Kadar Etkili?

Kart güvenliği için internet alışverişine kapatmanın birbirinden farklı etkileri olabilir. Özellikle kötü niyetli kişiler ya da yazılımlar tarafından korunmak isteyen bireyler kredi kartlarını internet alışverişine kaparak, güvenli kullanım imkanı elde edebilir. Kart güvenliği için internet alışverişine kapatmanın etkilerini detaylı bir şekilde inceleyecek olursak;

Kötü Amaçlı Yazılımlara Karşı Ekstra Koruma Sağlaması: Kredi kartı bilgileri, internet alışverişleri sırasında üçüncü kişiler tarafından izlenebilir. Bu durumda telefonunda ve bilgisayarında kötü amaçlı yazılım barındıran müşterilerin kart bilgileri çalınabilir ya da kopyalanabilir. Bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilme riskini azaltmak isteyen bireyler, internet alışverişine kapatma işlemi sayesinde kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmaya başlayabilir. Ancak bu durum, kartın kaybolması ya da çalınması durumunda fiziksel olarak kullanılmasını engellemez. Dolayısıyla online alışverişe kapatma işlemi yalnızca bir önlem niteliğindedir. Dolandırıcılıkları Önlemeye Karşı Ekstra Koruma Sağlaması: Kredi kartları internet alışverişlerinde kullanılırken bireylerin bilgileri de kayıt altına alınır. Kredi kartı bilgileri, internet alışverişlerinde sıkça kullanıldığı için dolandırıcılığa karşı ek bir önlem almak isteyen müşteriler, kredi kartlarını internet alışverişine kapatabilir. Kartın internet alışverişine kapalı olması ise kart bilgilerinin kaydedilmesini engeller.

Kredi Kartınızı Online Alışverişe Kapatmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Kredi kartını online alışverişe kapatmak isteyen bireylerin öncelikle avantajları ve dezavantajları değerlendirmesi gerekir. Bu işlem, belirli güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olsa da ödeme işlemleri konusunda kısıtlama yaşanmasına neden olur.

Kredi kartını online alışverişlere kapatmak isteyen müşteriler, karar vermeden önce aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

Kredi Kartını Online Alışverişe Kapatmanın Avantajları

Dolandırıcılık Koruması: Kart bilgilerinin internet ortamında kayıt altına alınmasını ve üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesini engeller. Bu durumda, kart bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından eline geçirilmesi önlenebilir. Güvenlik Önlemlerinin Artırılması: İnternet alışverişi sırasında yapılabilecek işlemler, yalnızca bireyin onayı ve rızası ile gerçekleştiği için güvenlik önlemleri artırılabilir.

Kredi Kartını Online Alışverişe Kapatmanın Dezavantajları

İşlem Kısıtlaması: Kredi kartını online alışverişlere kapatan kişiler, işlem kısıtlaması yaşayabilir. Özellikle internetten alınmak istenen herhangi bir mal ya da hizmete ödeme yapılamadığı durumlarda ihtiyaç duyulan ürüne ulaşmak zor bir hal alabilir. Acil Durumlarda Zorluk Yaşanması: Kredi kartlarının online alışverişlere kapatılması, acil ihtiyaçların karşılanması konusunda bireylerin zorluk yaşamasına neden olabilir.

Kredi Kartı Kullanmadan İnternet Alışverişi Yapmak Mümkün mü?

Evet, kredi kartı olmadan internet alışverişi yapmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Sanal kredi kartları, elektronik cüzdanlar, kapıda ödeme imkanı, havale ve EFT sistemleri aracılığıyla ödeme gibi yöntemler ile internet alışverişi yapmak mümkündür. Bu yöntemler, fiziksel kredi kartlarına olan ihtiyacı azalttığı için fazla zaman kaybetmeden de alışveriş yapmak kolaylaşır.

Sanal kartın ne olduğu ve ne işe yaradığı gibi konular hakkında bilgi edinmek istiyorsanız Sanal Kart Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Hesaba Para Aktarma başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kredi Kartını İnternet Alışverişine Kapatmak Güvenli Kullanım İçin Yeterli mi?

Hayır, kredi kartlarını internet alışverişine kapatmak, kapsamlı bir güvenlik için yeterli değildir. Bu işlem kredi kartlarının fiziki olarak korunması üzerinde etkili olmadığından, internet üzerinden alışveriş yaparken ek önlemler almak gerekebilir. Bu önlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Sanal Kartların Kullanımı: Sanal kredi kartları, yalnızca belirli işlemlerde kullanılabilen ve tek kullanımlık olarak müşterilere sunulan ödeme aracıdır. Bu ödeme araçları, tek kullanımlık numaralara sahip olduğu için geçici bilgiler ile alışveriş yapmaya destek verir. 3D Secure Sistemlerini Kullanmak: İnternet alışverişleri sırasında ödeme yaparken 3D Secure butonuna tıklamak, ücretin güvenli bir şekilde tahsil edilmesine yapmaya yardımcı olur. Bu sistemler sayesinde kart bilgileri ekstra güvenlik adımları ile korunur. 3D Secure işlemi sırasında kimlik doğrulama işlemi için bireylerin iletişim adreslerine doğrulama kodu gönderilir. Bu doğrulama kodu ile alışveriş yapıldığı takdirde bilgilerin korunması mümkündür. 3D Secure Nedir, 3D Secure Ödeme Nasıl Açılır? Tüm Bankalar adlı yazımızı okuyarak 3D Secure sistemi hakkında daha detaylı bilgi alabilir, nasıl açıldığına dair bilgi edinebilirsiniz.

