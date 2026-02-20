3D Secure Nedir, 3D Secure Ödeme Nasıl Açılır? Tüm Bankalar 3D Secure nedir ve 3D Secure ödeme nasıl açılır? Bankalara göre 3D Secure açma ve kapatma işlemleri nasıl yapılır? İnceleyelim.

3D Secure, ödeme güvenliğini artıran bir sistemdir. İnternet alışverişlerinde 3 boyutlu güvenlik protokolü sağlayan bu sistem; kart sahibi, alışveriş yapılan işletme ve banka arasında köprü görevi görür ve hem müşteriyi hem de işletmeyi özel şifreler aracılığıyla korur. Nitekim yapılan alışveriş esnasında ücretin şirkete yansıtılabilmesi için ödemenin onaylanması gerekmektedir. Böylelikle alışveriş işlemi güvenli ve pratik bir şekilde gerçekleşmiş olur.

3D Secure, güvenli alışveriş imkanı sunan bir sistem olduğundan alışveriş işlemlerinin mükerrer duruma düşmesini engeller. Bu işlem; Visa, MasterCard, Troy, American Express gibi yaygın şekilde kullanılan pek çok kart ile yapılabilir. Ancak 3D Secure sisteminden faydalanmak için banka ile iletişime geçmek, online bankacılık ya da bankaların mobil uygulamasını kullanmak gerekmektedir.

Bu yazımızda 3D Secure ödeme sisteminin ne olduğu hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız. Aynı zamanda 3D Secure sisteminin bankalara göre nasıl açılıp kapatıldığı gibi sorulara da yanıt vereceğiz.

3D Secure Nedir?

3D Secure, internet alışverişlerininin güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan ve bu esnada dolandırıcılığı engelleyen bir sistemdir. Bu sistemde güvenliğin artırılması için 3 farklı taraftan onay alınır ve bankaların tahsilat işlemleri pratik bir şekilde gerçekleşmiş olur. Ayrıca kart bilgilerinin çalınması ve kopyalanması da engellenir.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'in 27/A maddesi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 76.maddesi kapsamında 3D Secure sistemi, online satış kanallarından yapılan alışverişler için güvenli bir ortam yaratır ve müşteriler, herhangi bir hizmeti satın alırken endişe yaşamaz. Ayrıca 3D Secure sisteminde müşterilerin kimlik, iletişim ve ödeme bilgilerinin tamamı gizli kalır. Alışveriş esnasında tüketicilerin banka ya da kredi kartlarında kayıtlı olan cep telefonuna OTP kodu (tek kullanımlık parola) gelir ve sistem arayüzüne bu kod girilir. Bu işlemin amacı, kart sahibinin aynı kişi olduğunu tespit etmek ve güvenliği artırmaktır. Dolayısıyla üçüncü şahıslar, tüketicinin herhangi bir bilgisine erişemediğinden güvenlik ile ilgili sorunların önüne geçilmiş olur.

3D Secure Olmayan Siteler Hangileri?

3D Secure olmayan siteler arasında online alışveriş mağazaları, e-ticaret ve oyun siteleri yer alır. Hepsiburada, Amazon, Trendyol, Boyner, Migros, Çiçek Sepeti gibi e-ticaret siteleri 3D Secure olmadan alışveriş yapma deneyimi sunar. Xbox Store, App Store, Amazon Prime Gaming, PlayStation Store gibi oyun sitelerinin yanı sıra N11, Migros, LC Waikiki, Pull&Bear, Bershka, Zara, Decathlon, H&M, Ayakkabı Dünyası, Apple, Kodak, Canon, Overstock gibi çeşitli online alışveriş mağazaları da herhangi bir güvenlik kodu olmadan alışveriş işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar.

3D Secure istemeyen siteler, hızlı alışveriş desteği sunabilmek için SMS ile doğrulama kodu göndermeden bilgilerin girildiği kart üzerinden işlem tutarını otomatik olarak çeker. Fakat 3D Secure olmadan işlem yapabilmek için daha önce bu sitelerden alışveriş yapmış olmak gerekir. Dolayısıyla bu siteler, daha önce alışveriş yapan kişilerin bilgilerini ve telefon numarasını sistemde kayıt altına alır ve ilk alışverişlerinde 3D Secure işlemi ile alışveriş yaptıktan sonra ekstra bir onay gerekmeden diğer alışverişler de tamamlanmış olur.

3D Secure ile Ödemek İstiyorum Ne Demek?

3D Secure ile ödeme yapmak, internet alışverişlerinin 3 adımlı güvenlik protokolü ile tamamlanmasını sağlar. Bu sistem, ödeme onayından önce kredi kartından ya da banka kartından yapılan alışverişler sırasında müşterilerin talebine bağlı şekilde de gerçekleşebilir. Bazı siteler aracılığıyla yapılan alışverişlerde kart bilgilerini girdikten sonra “3D Secure ile ödemek istiyorum” butonuna tıklayabilir, banka ya da kredi kartınızın bağlı olduğu cep telefonuna gelen şifreyi girebilir ve ardından işleminizi tamamlayarak alışverişinizi sonlandırabilirsiniz.

3D Secure Nasıl Açılır?

3D Secure açma işlemleri; banka ya da kredi kartı sağlayıcıları, müşteri hizmetleri ve online bankacılık ya da mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda alışveriş sırasında ödeme tamamlanmadan önce karşınıza çıkan sayfadan banka bağlantısına tıklayarak açma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

3D Secure Harcama İtirazı Nasıl Yapılır?

3D Secure harcama itirazı, kart sahibinin bankaya yapmış olduğu itiraz neticesinde onaylanır. Burada, bakiyenin provizyonda beklememiş olması ve kart ekstresine yansıtılmış olması gerekmektedir. İtiraz sonucunun olumlu olması halinde kart sahipleri, SMS ya da mail yoluyla bilgilendirilir.

3D Secure Kapatma Nasıl Yapılır?

3D Secure kapatma işlemleri; kredi kartının bağlı olduğu mobil bankacılık uygulamaları, online bankacılık ve müşteri hizmetleri tarafından gerçekleştirilebilir. Bu işlem sonrasında bankalarla iletişime geçerek talebinizin doğruluğunu ve onay durumunu kontrol edebilirsiniz.

Bankalara Göre 3D Secure Açma İşlemleri

Bankalar, müşterilerin internet alışverişini daha güvenli hale getirmek ve dolandırıcılık gibi durumları engellemek amacıyla 3D Secure sistemini kullanır. Bu sistem, müşterilerin istekleri ve talepleri doğrultusunda kullanıldığından pek çok bankaya başvuru yapmak gerekebilir. Yapı Kredi, Ziraat, Garanti BBVA, Vakıfbank ve Kuveyt Türk gibi yaygın olarak tercih edilen bankalar; 3D Secure açma işleminin kolayca gerçekleşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda İş Bankası ve Halkbank, kredi kartlarını ya da banka kartlarını gönderirken 3D Secure sistemini otomatik olarak tanımlar. Böylelikle müşteriler, herhangi bir başvuruya gerek duymadan işlemini tamamlayabilir.

Yapı Kredi 3D Secure Açma

Yapı Kredi 3D Secure açma işlemleri, bankanın web sitesi üzerinden kolayca tamamlanabilir. Kayıt sırasında istenen bilgileri doğru bir biçimde sistem üzerine tanımlayabilir, yönlendirilen sayfadan kendinize ait olan güvenlik mesajını oluşturabilir ve cep telefonu bilgilerini girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda bankanın müşteri temsilcisine bağlanarak, mobil bankacılık üzerinden ya da bankaya giderek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat 3D Secure Açma

Ziraat 3D Secure açma işlemleri, Ziraat Mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra gerçekleştirilir. Burada Ziraat Mobil 3D Secure açma işlemleri için uygulamaya giriş yapabilir, menü kısmından “Kartlarım” sekmesine tıklayarak banka kartınızı ya da kredi kartınızı seçebilir, güvenlik ayarlarından 3D Secure özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda 3D Security açma Ziraat Bankası tarafından kolaylıkla gerçekleşeceğinden pratik bir biçimde işleminizi tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz bankanızla iletişime geçerek ya da bankaya giderek bu işlem için talepte de bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası 3D Secure Açma

Garanti 3D Secure açma işlemleri, Garanti Mobil uygulaması ile pratik şekilde tamamlanabilir. Uygulamaya giriş yaparak internet alışverişi için uygun olan kartınızı seçebilir, güvenlik ayarlarından 3D Secure açma işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz Bankanın politikalarına bağlı olarak cep telefonunuza ya da mail adresinize doğrulama linki gelebilir. Dolayısıyla bu linke tıklayarak Garanti Bonus 3D Security açma işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz bankaya giderek ya da müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek talep oluşturabilirsiniz.

İş Bankası 3D Secure Açma

İş Bankası 3D Secure açma işlemleri için herhangi bir talebe ya da başvuruya gerek yoktur. Kayıt işleminde gerekli olan cep telefonu numarasının bankaya kayıtlı olması gerekmektedir. Böylelikle 3D Secure açma İş Bankası Mobil uygulaması ile pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Vakıfbank 3D Secure Açma

Vakıfbank 3D Secure açma işlemlerini, kart sahibi olarak müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda Vakıfbank Mobil üzerinden internet alışverişine açık olan kartınızı seçebilir, güvenlik ayarlarına tıklayarak 3D Secure açma işlemlerini kolayca tamamlayabilirsiniz.

Halkbank 3D Secure Açma

Halkbank 3D Secure açma işlemleri için bankaya herhangi bir başvuru yapmaya gerek yoktur. 3D Secure sistemi, Halkbank tarafından müşterilere gönderilen kredi kartı ya da internet alışverişlerinde kullanılabilen banka kartlarına otomatik olarak tanımlanır. Böylece müşteriler, alışveriş sırasında herhangi bir işleme gerek kalmadan 3D Secure avantajlarından faydalanabilir.

Kuveyt Türk 3D Secure Açma

Kuveyt Türk 3D Secure açma işlemleri, internet bankacılığı ya da Kuveyt Türk Mobil Şube aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bankanın uygulamasına giriş yaptıktan sonra kart ayarlarından işlemi seçebilir, 3D Secure talebinizi oluşturabilir, anında işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Axess 3D Secure Açma

Axess 3D Secure açma işlemleri, Akbank Mobil uygulaması ya da bankanın müşteri temsilcileri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Uygulamayı açtıktan sonra istenen bilgileri doğru bir biçimde girebilir, menü üzerinden kart ayarlarına tıklayabilir, internet alışverişi yapabileceğiniz kartınızı seçtikten sonra 3D Secure işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz bankaya gidebilir, talebinizi müşteri temsilcinizle birlikte oluşturabilirsiniz.

İninal 3D Secure Açma

İninal 3D Secure açma işlemleri için cep telefonu numaranızın sistem üzerinde kayıtlı olması gerekmektedir. Tüm bilgilerin doğru bir şekilde kayıtlı olması halinde yapılan başvuru sonucunda kartınız, 3D Secure alışverişinize otomatik olarak açılacaktır.

Finansbank 3D Secure Açma

Finansbank 3D Secure açma işlemleri, Finansbank Mobil uygulama üzerinden gerçekleşebilir. Uygulama üzerinden bankanıza 3D Secure başvurusunda bulunabilir, anında işleminizi tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda internet bankacılığına giriş yapma, bankaya gitme ya da müşteri hizmetleri ile iletişime geçme gibi yöntemler sayesinde de talep oluşturabilirsiniz.

Bankalara Göre 3D Secure Kapatma İşlemleri

3D Secure kapatma işlemleri, bankaların politikalarına göre farklılık gösterir. Bu işlem, internet alışverişinde vakit kaybetmek istemeyen ve para tahsilatının erken bir şekilde yapılmasını isteyen bireyler arasında sıkça tercih edilir. Garanti, Yapı Kredi ve Vakıfbank gibi bankalar; müşterilerine mobil uygulama ya da online bankacılık aracılığıyla 3D Secure kapatma kolaylığı tanır. Fakat Akbank, İş Bankası, Denizbank ve Kuveyt Türk gibi bankalar; 3D Secure kapatma için herhangi bir yöntem sunmamaktadır. Dolayısıyla detaylı bilgilerin elde edilebilmesi için bankalarla iletişime geçmek önemlidir.

Garanti 3D Secure Kapatma

Garanti 3D Secure kapatma işlemleri, bankanın Garanti BBVA Mobil uygulaması ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda internet sitelerinden “3D Security sor/sorma” butonlarını da tıklayarak güvenlik onayını kapatabilirsiniz.

Akbank 3D Secure Kapatma

Akbank 3D Secure kapatma işlemi için herhangi bir seçenek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bankanızla iletişime geçerek, 3D Secure işlemini kapatma talebinde bulunabilirsiniz.

Yapı Kredi 3D Secure Kapatma

Yapı Kredi 3D Secure kapatma işlemleri, bankanın müşteri hizmetleri ile kolay bir biçimde gerçekleştirilebilir. Diğer yandan banka, 150 TL ve altı alışverişler için 3D Secure şifresi olmadan da alışveriş yapma olanağı tanır.

Trendyol 3D Secure Kapatma

Trendyol 3D Secure kapatma işlemleri sırasında kartınıza bağlı olan banka ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda alışveriş sırasında kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra alt kısımda çıkan “3D Secure kullanmak istiyorum” butonuna tıklamadan işlem gerçekleştirdiğiniz takdirde güvenlik için herhangi bir kod gelmeyecektir.

Hepsiburada 3D Secure Kapatma

Hepsiburada 3D Secure kapatma işlemleri sırasında alışveriş yapmak istediğiniz banka ile iletişime geçmeniz yeterlidir. Ayrıca Hepsiburada uygulaması üzerinden gerçekleştireceğiniz alışverişler sırasında “3D Secure kullanmak istiyorum” butonuna tıklamadan işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İş Bankası 3D Secure Kapatma

İş Bankası 3D Secure kapatma işlemleri için herhangi bir olanak sunmamaktadır. Bu nedenle müşteri hizmetlerini arayarak ya da bankanızı ziyaret ederek 3D Secure kapatma başvurunuzu hemen oluşturabilirsiniz.

Vakıfbank 3D Secure Kapatma

Vakıfbank 3D Secure kapatma işlemleri, internet bankacılığı ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla kapatılabilir. Bu durumda bankanızla iletişime geçerek talebinizi oluşturabilir, 3D Secure kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank 3D Secure Kapatma

Denizbank 3D Secure kapatma işlemleri için herhangi bir yöntem bulunmadığından bankanızla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir, talebinizi müşteri hizmetleri ile birlikte oluşturabilirsiniz.

Papara 3D Secure Kapatma

Papara 3D Secure kapatma işlemleri için herhangi bir yöntem sunmadığından müşteriler, ödeme ekranına geldikten sonra 3D Secure işlemlerini tamamlamak durumundadır. Detaylı bilgi alabilmek için bankanın müşterileri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Kuveyt Türk 3D Secure Kapatma

Kuveyt Türk 3D Secure kapatma işlemleri için bir uygulama sunmamaktadır. Bu nedenle banka ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir, ardından talep oluşturabilirsiniz.

Kredi Kartı 3D Secure Kapatma Nasıl Yapılır?

Kredi kartı 3D Secure kapatma işlemleri, müşteri hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Öncelikle kredi kartınıza bağlı olan bankayı arayarak talebinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca bankanızın böyle bir uygulaması varsa mobil uygulama ya da online bankacılık aracılığıyla da işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İnternet alışverişlerinde kredi kartı ile alışveriş yapabilmek için bazı yöntemlerin uygulanması gerekir. Ancak bazı müşteriler, güvenliğini sağlamak için bu özelliği kapatmak da isteyebilir. Kredi Kartı İnternet Alışverişine Nasıl Kapatılır? adlı yazımızı okuyarak kredi kartını internet alışverişlerine kapatmak için gerekli adımları inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu işlemi gerçekleştirmeden önce bilinmesi gereken tüm hususları öğrenebilirsiniz.

3D Secure Kodu Gelmiyorsa Nedeni Ne Olabilir?

3D Secure kodu gelmiyor ise doğrulama bilgileriniz hatalı ya da kartınız internet alışverişlerine kapalı olabilir. Aynı zamanda bankanızın sisteminde sorun olması ya da kartınızın internet alışverişleri için belirlenen limiti dolması halinde de cep telefonuna kod gelmeyebilir. Bunun yanı sıra kart bakiyesinin yetersiz olması ve alışveriş yapmak istediğiniz site ile kartınızın uyumsuzluğu da bu sorunu meydana getirebilir.

3D Secure Olmadan Alışveriş Yapılabilir mi?

Evet, 3D Secure olmadan alışveriş yapabilmek için bankanıza 3D Secure kapatma talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca alışveriş sırasında sitelerin sunduğu “3D Secure kullanmak istiyorum” butonuna tıklamamak da, güvenliğe takılmadan işlem gerçekleştirmeye yardımcı olur.

Amazon 3D Secure Sorunu Nasıl Giderilir?

Amazon, işlem limiti yüksek olan alışverişlerde 3D Secure işlemleri için kredi kartınıza bağlı olan cep telefonunuza SMS ile kod gönderir. Bu sorun, gerekli bilgilerin güncel olmaması ve bankanızda yaşanan yoğunluk nedeniyle de oluşabilir.

3D Secure Nasıl Aktifleştirilir?

3D Secure aktifleştirme işlemleri, bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilir. Bazı bankalar, kart oluştururken 3D Secure sistemini otomatik olarak tanımlar. Dolayısıyla bazı kartlar için 3D Secure aktifleştirmeye yoktur. Ancak otomatik tanımlı olmayan kartlar için bankaların müşteri hizmetleri ile iletişime geçilebilir.

3D Secure Hatası Nasıl Düzeltilir?

3D Secure hatasını düzeltmek için öncelikle doğrulama bilgilerinin kontrol etmek gerekir. Ayrıca alışveriş sırasında alınan hatalar, kartınızın internet alışverişine kapalı olması ya da internet alışverişi için belirlenen limitlerle de ilgili olabilir. Dolayısıyla bu hataları giderebilmek için kartınızın internet alışverişine açık, bakiyenizin ve limitinizin yeterli olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Daha hızlı çözüm için bankanızın müşteri hizmetlerine bağlanabilir, kısa sürede hataya çözüm bulabilirsiniz.

3D Secure İle Ödeme Yapmak Ne Demek?

3D Secure ile ödeme yapmak, alışveriş esnasında ilgili bilgileri girdikten sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunu sistem arayüzüne girmektir. Bu sistem sayesinde alışverişinizi güvenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

3D Secure İle Ödeme Yapılmazsa Ne Olur?

3D Secure sistemi ile ödeme yapılmadığı takdirde güvenlik ile ilgili riskler ve sorunlar meydana gelir. Ayrıca kart, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda dolandırıcılık gibi sorunlar meydana gelebilir.

3D Secure Kullanmak Zorunlu Mu?

Hayır, 3D Secure kullanmak müşterilerin insiyatifine göre değişebilir. Alışveriş esnasında 3D Secure işlemini aktif ya da pasif hale getirebilir, işleminize dilediğiniz şekilde devam edebilirsiniz.

3D Secure Kapatılabilir mi?

3D Secure kapatma işlemleri, bankaların politikalarına göre değişiklik göstermektedir. Bazı bankalar kapatma işlemine müsaade ederken, bazı bankalar bu işlem için herhangi bir yöntem sunmamaktadır.

3D Secure Olmadan Alışveriş Yapılır mı?

Evet, 3D Secure olmadan alışveriş yapılabilir. Online siteler üzerinden alışveriş yaparken 3D Secure sistemini pasif hale getirebilir, alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

3D Secure Güvenlik Doğrulaması Yapılamadı Ne Demek?

3D Secure güvenlik doğrulaması yapılamaması, alışveriş esnasında kartınızdan herhangi bir ücret tahsil edilmediğini belirtir. Bu durumda bankanızla iletişime geçerek sorununuza çözüm bulabilir, bilgilerinizin doğruluğunu teyit edebilirsiniz.

3D Secure Ne Zaman Aktif Olur?

3D Secure, müşterilerin özel bir talebi bulunmadığı takdirde genellikle aktiftir. Bazı siteler üzerinden yapılan alışverişlerde, işlem limitine bağlı olarak 3D Secure aktif hale gelir.

3D Secure Onayı Nasıl Yapılır?

3D Secure onayı, bankanın internet sitesi üzerinden ya da alışveriş esnasında ödeme yapmadan önce yapılabilir.

Hepsiburada 3D Secure Var mı?

Hepsiburada, alışveriş esnasında “3D Secure kullanmak istiyorum” butonu ile müşterilerine güvenli bir alışveriş imkanı sunar.

İnnial 3D Secure Kod Gelmiyorsa Nedeni Ne Olabilir?

İnnial 3D Secure kod gelmemesinin nedenleri arasında bilgilerin hatalı girilmesi, alışveriş yapmak istenilen kartın limitinin olmaması ya da internet alışverişlerine kapalı olması gibi durumlar da yer alır.

3D Secure Kullanmayan Bankalar Var mı?

Hayır, 3D secure kullanmayan bankalar bulunmamaktadır. Bankalar tarafından müşterilere gönderilen kredi ya da banka kartları, ek bir talep olmadığı takdirde 3D Secure özelliği aktif şekilde gelir.

Amazon 3D Secure Var mı?

Amazon yalnızca belirli bir miktarın üzerinde olan alışveriş işlemleri için 3D Secure güvenlik hizmetini kullanmaktadır.

3D Secure Güvenli mi?

Evet, 3D Secure güvenli bir işlemdir. İnternet alışverişlerinde kart sahibi, işletme ve banka arasındaki bağlantının korunmasını sağlar.

3D Secure Sms Gelmiyor, Neden?

3D Secure işleminde SMS gelmemesinin sebepleri arasında gereken bilgilerin yanlış olması ya da bankanın yoğunluğu yer alır.

