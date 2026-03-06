Evlilik Kredisi | Başvuru, Şartlar ve Teklifler

Evlilik Kredisi Nedir?

Evlilik kredisi, evlenme sürecinde ortaya çıkan yüksek maliyetleri karşılamak isteyen çiftlere sunulan finansal bir destektir. Düğün, ev eşyası, balayı gibi harcamalar için nakit ihtiyacı duyan bireyler, bu kredi sayesinde masraflarını planlı bir şekilde yönetebilir. Devlet destekli faizsiz seçenekler ve bankaların sunduğu düşük faizli kampanyalar arasında farklı avantajlar bulunmaktadır.

Özellikle genç çiftlere yönelik hazırlanan faizsiz krediler, belirli yaş, gelir ve mülkiyet kriterlerine bağlı olarak sunulmaktadır. Başvuru süreci ise çoğunlukla e-Devlet üzerinden yürütülmektedir. Özel bankaların evlilik kredileri ise genellikle ihtiyaç kredisi çatısı altında, gelir durumu ve kredi notuna göre şekillenir. Her iki kredi türü de evlilik sürecini maddi anlamda daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.