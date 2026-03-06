Evlilik Kredisi | Başvuru, Şartlar ve Teklifler

Günümüzde evlilik hazırlığı yapan birçok çift, düğün, ev eşyası ve balayı gibi yüksek maliyetli harcamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan finansman ihtiyacı, farklı kredi seçenekleri ile karşılanabilir. Devlet destekli faizsiz evlilik kredileri ve bankaların sunduğu farklı faiz oranları ile vade seçenekleri, çiftlerin bütçelerine uygun çözümler sunar. Aşağıda bankaların sunduğu avantajlı teklifleri karşılaştırarak kendinize en uygun seçeneği kolayca bulabilir, evlilik sürecinizi daha planlı ve rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.
Evlilik kredisi, evlenme sürecinde ortaya çıkan yüksek maliyetleri karşılamak isteyen çiftlere sunulan finansal bir destektir. Düğün, ev eşyası, balayı gibi harcamalar için nakit ihtiyacı duyan bireyler, bu kredi sayesinde masraflarını planlı bir şekilde yönetebilir. Devlet destekli faizsiz seçenekler ve bankaların sunduğu düşük faizli kampanyalar arasında farklı avantajlar bulunmaktadır.
Özellikle genç çiftlere yönelik hazırlanan faizsiz krediler, belirli yaş, gelir ve mülkiyet kriterlerine bağlı olarak sunulmaktadır. Başvuru süreci ise çoğunlukla e-Devlet üzerinden yürütülmektedir. Özel bankaların evlilik kredileri ise genellikle ihtiyaç kredisi çatısı altında, gelir durumu ve kredi notuna göre şekillenir. Her iki kredi türü de evlilik sürecini maddi anlamda daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi ve bu süreçteki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından faizsiz kredi desteği sunulmaktadır.
Faizsiz evlilik kredisinin şartları şöyle sıralanabilir:
Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Başvuru sahiplerinin Türkiye’de ikamet etmesi,
Başvuru sahiplerinde Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ağır suçların bulunmaması,
Başvuru sahiplerinin 18 - 29 yaş aralığında olması (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olması),
Başvuru sahiplerinin resmi nikah tarihinden en az 2 en fazla 6 ay önce başvuruda bulunması,
Başvuru sahiplerinin taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması,
Başvuru sahibi çiftin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ile son aya ait gelir toplamının (her ikisi de) asgari ücretin 2.5 katını geçmemesi,
Çiftlerin Bakanlık tarafından evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmesi,
Çiftlerin daha önce evlilik kredisi kullanmamış olması.
Faizsiz evlilik kredisi, devletin genç çiftlere evlilik sürecinde maddi destek sağlamak amacıyla sunduğu özel bir finansman seçeneğidir. Bu krediye başvuru süreci belirli adımlar üzerinden ilerler ve yalnızca e-Devlet sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Başvuru yapmak isteyen bireylerin, önceden belirlenmiş kriterleri karşılaması ve süreci eksiksiz şekilde tamamlaması gerekmektedir.
Aşağıda, faizsiz evlilik kredisine başvurmak için izlenmesi gereken aşamalar sıralanmıştır:
Başvuru işlemi, www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak başlatılır. Mobil imza, e-imza veya internet bankacılığıyla da giriş yapmak mümkündür.
Arama çubuğuna “Evlenecek” Gençlerin Desteklenmesi yazıldıktan sonra “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” hizmetine tıklanarak başvuru ekranına ulaşılır.
Ekranın sağ kısmında yer alan “Yeni Başvuru” butonuna tıklanır.
Bilgilendirme tutanağı okunduktan sonra “Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve kabul ediyorum” kutucuğu işaretlenir.
Kişisel bilgiler, planlanan nikâh tarihi, eşin kimlik bilgileri, gelir beyanı, ikamet durumu ve taşınmaz sahipliği gibi alanlar eksiksiz girilir.
Ağır suçlardan hüküm giymemiş olma şartı, otomatik sistem sorgusuyla kontrol edilir.
Evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık programlarına katılım taahhüdü veren kutucuk işaretlenir.
Eşin, e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuruyu en geç 7 gün içinde onaylaması gerekir.
Nikâh gerçekleştikten sonra, en geç 5 gün içinde yine e-Devlet üzerinden evliliğin gerçekleştiği bilgisi sisteme girilir.
Nikâh bildiriminin yapıldığı ayı takip eden ayın 20’sinden sonra kredi tutarı başvuru sahibinin hesabına yatırılır.
Evlilik kredisi başvuru sürecinde bankaların istediği belgeler şu şekildedir:
Gelir beyanı belgesi,
3 ay içerisinde alınmış ikametgah belgesi,
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi,
Emekliler için maaş cüzdanlarının fotokopisi,
Kira geliri varsa tapu ve kira kontratının fotokopisi,
Son 3 ay içinde ve başvuranın ismine düzenlenmiş bir faturanın (elektrik, su, doğalgaz, telefon vb.) aslı.
Evlilik kredisi başvurusu, tercih edilen kredi türüne göre farklı adımlar içerse de genel olarak kolay ve sistematik bir süreçtir. Devlet destekli faizsiz krediye başvurmak isteyen çiftlerin e-Devlet sistemi üzerinden ilgili formu doldurması, gerekli şartları sağlaması ve nikâh tarihlerine göre belirlenen zaman aralığında başvuru yapmaları gerekir. Başvuru sırasında kimlik, gelir beyanı ve müstakbel eşe ait bilgiler istenir. Başvuru onayı için her iki tarafın da sistemi kullanarak süreci tamamlaması zorunludur.
Öte yandan, bankalardan alınabilecek evlilik kredileri için fiziki şubeler, internet bankacılığı ya da mobil uygulamalar üzerinden başvuru yapılabilir. Bu tür kredilerde başvurular genellikle kimlik, gelir belgesi ve kredi notuna göre değerlendirilir. Şartlara uygun olan başvurulara kısa sürede dönüş sağlanarak kredi tutarı kullanıma sunulur.
Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi yalnızca 18-29 yaş aralığındaki genç çiftlere sunulmaktadır. Kredi tutarı, 18-25 yaş arasındaki gençlere 250.000 TL’ye, 26-29 yaş arasındaki gençlere ise 200.000 TL’ye kadar verilmektedir. Bu krediden yararlanabilmek için belirli gelir sınırlarını aşmamak, taşınmaz mal sahibi olmamak ve ağır suç kaydı bulunmamak gibi önemli şartların sağlanması gerekmektedir. Başvuruların nikâh tarihinden en az 2, en fazla 6 ay önce yapılması zorunludur. Ayrıca çiftlerin evlilik öncesi danışmanlık programlarına katılma taahhüdü vermesi gerekir.
Bankaların sunduğu evlilik kredileri ise daha geniş bir kitleye açıktır. Bu kredilerde yaş sınırı genellikle yoktur; düzenli bir gelire sahip olmak, kredi notunun yeterli seviyede olması ve kimlik gibi temel belgelerin sunulması yeterlidir. Her iki seçenek de farklı başvuru şartlarıyla birlikte sunulmakta olup, kişinin mali durumuna ve evlilik planlarına göre uygun olan kredi türü tercih edilebilir.
2026 yılında evlilik kredisi veren bankaların sayısı önceki yıllara göre oldukça artmıştır. Evlilik kredisi veren bankalardan bazıları şunlardır:
Garanti BBVA
Akbank
QNB
İş Bankası
Enpara
TEB
CEPTETEB
Ziraat Bankası
Yapı Kredi
Albaraka
Halkbank
DenizBank
Türkiye Finans Katılım
Faizsiz evlilik kredisinin geri ödeme koşulları, başvuru sahibine başlangıçta finansal rahatlık sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bakanlık tarafından 200.000 TL ve 250.000 TL şeklinde sunulan bu destek, 2 yıl geri ödemesiz olarak verilmektedir. Geri ödeme süreci üçüncü yılın başında başlar ve kalan 24 ay boyunca sabit taksitlerle tamamlanır.
Nikâh gerçekleştikten sonra sistem üzerinden bildirim yapılmasıyla birlikte kredi desteği işleme alınır ve takip eden ayın 20’sinden sonra kredi tutarı hesaba yatırılır. Ayrıca borç ödemeleri, çiftlerin çocuk sahibi olması ile ertelenebilmektedir. Erteleme süresi her çocuk için 12 aya kadar çıkabilmektedir. Bu kredi desteği, yeni evli çiftlerin ilk yıllarını ekonomik baskı olmadan geçirmelerine olanak tanır.
Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmaları ve henüz 30 yaşına girmemiş olmaları gerekmektedir. Yani bu destek, yalnızca 18 ile 29 yaş arasındaki bireyleri kapsamaktadır. Yaş koşulu hem gelin hem de damat için geçerlidir ve sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilir.
Öte yandan bankalardan alınan evlilik kredilerinde yaşla ilgili herhangi bir üst sınır uygulanmaz. Banka kredilerinde genellikle sadece 18 yaşını geçmiş olmak yeterlidir. Geri kalan şartlar ise kredi notu ve gelir düzeyine bağlı olarak değerlendirilir. Devlet destekli faizsiz kredi daha sınırlı bir yaş grubuna hitap ettiği için yaş sınırına takılan büyük bir kesim banka kredilerini tercih etmektedir.
Evlilik kredisi kapsamında sunulan 150.000 TL’lik kredi desteği 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla arttırılarak 18-25 yaş aralığındaki kişiler için 250.000 TL’ye, 26-29 yaş aralığındaki kişiler için ise 200.000 TL’ye çıkarılmıştır. Bu tutarlar 01/10/2025 tarihi ve sonrası alınan başvurular için uygulanacaktır. Ayrıca daha önce yapılan başvurular için belirlenen nikah tarihine göre kredi ödeme kuralları, 2026 yılında gerçekleştirilecek tüm başvurular için de geçerli olacaktır.
Örneğin; nikâh tarihi Kasım 2025 olan ve nikâh bildirimini Aralık 2025’te yapacak olan bir çiftin kredi ödemesi Ocak 2026’da başlayacağı için, artırılmış kredi tutarından yararlanabilecektir.
Gerekli şartları sağlayan ve başvuru sürecini eksiksiz tamamlayan çiftlere, belirlenen takvim doğrultusunda kredi ödemeleri yapılmaktadır. Güncel durumda da faizsiz evlilik kredisi ödemeleri devam etmekte olup, başvuru onayı alan ve nikâh bildirimi sürecini tamamlayan bireyler, belirlenen ödeme planı çerçevesinde kredilerini almaya hak kazanmaktadır.