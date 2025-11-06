Ek Hesap (KMH) Faiz Hesaplama Aracı

Ek Hesap (KMH) Faiz Oranları 2026

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yaptığı son düzenlemelere göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kredili Mevduat Hesabı (KMH) için uygulanabilecek azami akdi faiz oranı %4,50'den %4,25'e; azami gecikme faiz oranı ise %4,80'den %4,55'e düşürülmüştür.

Bu oranlar, bankaların KMH ürünleri için uygulayabileceği en yüksek faiz sınırlarıdır. Ancak bankalar, rekabet koşulları ve müşteri politikalarına bağlı olarak daha düşük faiz oranları da uygulayabilirler.