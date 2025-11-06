Kredili Mevduat Hesabı Kullanılmazsa Ne Olur? Faiz ve Ücretler Kredili mevduat hesabının kullanılmaması halinde ne olduğuna, neden bloke olduğuna, faiz ve ücretlerine dair bilgiler burada!

Kredili mevduat hesapları (KMH), bankaların vadesiz hesaplara bağlı olarak sunduğu, hesap sahiplerine ek finansman imkânı sağlayan bir hizmettir. Bu hesaplar sayesinde müşteri, vadesiz hesabında yeterli bakiye olmasa bile belirlenen limit dahilinde harcama yapabilir veya para çekebilir. Kredili mevduat hesapları, acil nakit ihtiyaçlarında oldukça pratik bir çözüm sunarken, bazı müşteriler tarafından kullanılmayabilir.

Bu yazımızda kredili mevduat hesabının ne olduğunu inceleyeceğiz. Ayrıca kredili mevduat hesaplarının kullanılmaması halinde ne olacağını ve faiz işleyip işlemeyeceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Son olarak kredili mevduat hesaplarının neden bloke olduğuna, ne zaman gecikmeye girdiğine ve kaç günde ödenmesi gerektiğine dair merak edilen sorulara yanıtlar vereceğiz.

Kredili Mevduat Hesabı Nedir?

Kredili Mevduat Hesabı (KMH), tüketicilerin kendi bankalarındaki vadesiz mevduat hesaplarına bağlı şekilde çalışan bir finansman ürünüdür. Diğer adıyla Ek Hesap olarak da bilinen Kredi Mevduat Hesabı, banka hesabındaki paranın yetersiz olması durumunda devreye girer. Ardından bankanın tüketicilere tanımladığı limit üzerinden ek nakit kullanmaya yardımcı olur. Bu sayede hesapta bakiye olmadan para çekme, fatura ödeme, alışveriş yapma ve havale ya da EFT gibi işlemler kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Kredili mevduat hesapları genel olarak beklenmeyen harcamaların ya da acil nakit ihtiyaçlarının karşılanması için tercih edilir. Ayrıca kredili mevduat hesaplarında belirlenen limit, tüketicilerin hesabına para yatmadan önce herhangi bir ödeme yapılması gereken durumlarda da büyük kolay sağlar.

Kredili mevduat hesabının en önemli özelliklerinden biri, kullanılmadığı sürece herhangi bir faiz veya ek ücret ödenmemesidir. Ancak limitinizden para kullandığınız anda, yalnızca kullandığınız tutar ve kullanım süresi kadar faiz işletilir. Bu faiz oranı, bankanın belirlediği güncel KMH faiz oranına göre hesaplanır ve genellikle aylık olarak tahsil edilir.

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Kredili Mevduat Hesabı Kullanılmazsa Ne Olur?

Kredili Mevduat Hesabı, yani ek hesap, bankanın tüketicilerin vadesiz hesabına tanımladığı bir kredi limitidir. Bu limit, hesabınızdaki para bittiğinde ya da yetersiz kaldığında devreye girerek kısa süreli nakit ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olur.

Aşağıda kredili mevduat hesabı kullanılmadığında neler olabileceği detaylı şekilde açıklanmıştır.

Faiz ve Masraf Durumu

Kredili mevduat hesapları, hazır bekleyen bakiye özelliğine sahiptir. Tüketiciler, kredili mevduat hesabı (KMH) üzerinden herhangi bir şekilde para çekmezse ya da hesabını eksi bakiyeye düşürmezse banka tarafından hiçbir faiz ya da ücret talep edilmez. Dolayısıyla tüketiciler kendi hesaplarına ek olarak tanımlanan bu hesaptaki limiti kullanmadığı takdirde ek mali yüke de girmemiş olur.

Hesabın Güvence Altına Alınması

Kredili Mevduat Hesabı (KMH), kullanılmadığı sürece finansal güvence olarak işlev görür. Tüketiciler, hesaplarında para kalmaması ya da maaşının yatmaması durumunda, yaklaşan ödemelerini bu limit üzerinden gerçekleştirebilirler. Ancak bu limite ihtiyaç duyulmadığında yalnızca hazır bekleyen bir güvence olarak kalır.

Sınırlı Kredi Notu Etkisi

Kredili mevduat hesabı (KMH), açık olduğu durumlarda kredi notuna herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Çünkü kredi notu, genel olarak tüketicilerin esas borçlanma ve ödeme alışkanlıklarına göre belirlenir. Ancak bazı durumlarda bankalar, kredili mevduat hesabı limitini toplam kredi limiti içerisinde değerlendirebilir. Dolayısıyla tüketicilerin yeni kredi başvurusu yapmadan önce hazırda var olan kredili mevduat hesabı limitlerinin genel finansman kapasitelerini kısmen de olsa etkilediğini unutmamaları gerekir.

Mevcut Bakiye Üzerinden İşlem Gerçekleştirme

Tüketiciler, bazı durumlarda kredili mevduat hesabı olmasına rağmen, bu hesabı kullanmadıkları için varlığını fark etmeyebilir. Bu durumda kredili mevduat hesabı, diğer vadesiz mevduat hesapları gibi işlem görmeye devam eder. Ancak para yatırma, para çekme, fatura ödeme gibi çeşitli işlemler, tüketicilerin mevcut bakiyesi üzerinden gerçekleştirilir.

Limit Güncelleme

Kredili mevduat hesapları uzun süre kullanılmadığında, bazı bankalar bu durumdaki müşterileri düşük riskli veya risksiz olarak değerlendirebilir. Ancak hesabın çok uzun süre kullanılmaması ve hiçbir işlem yapılmaması durumunda banka, kredili mevduat hesabının limitini otomatik olarak düşürebilir veya hesabı kapatabilir. Bu durumda kredili mevduat hesabının kapatılmasını veya limitinin düşürülmesini önlemek için hesap sahibinin belirlenen limiti zaman zaman kullanması önemlidir.

Hazır Kredi Niteliği

Kredili mevduat hesapları kullanılmadığı sürece hazır kredi niteliği olarak işlemeye devam eder. Ayrıca tüketicilere herhangi bir maliyet çıkarmadığı gibi acil durumlarda erişebileceği bir finansman desteği de sağlar. Örneğin beklenmedik bir ödeme çıkması durumunda bu limit kullanılabilir.

Kredili Mevduat Hesabı Kullanılmazsa Faiz İşler mi? Ücret Durumu

Hayır, kredili mevduat hesabı kullanılmazsa herhangi bir faiz işlemez. Yani tüketiciler, kredili mevduat hesabı üzerinden yalnızca kullandıkları kredinin miktarı üzerinden faiz ödemesi yaparlar. Ancak bu hesap açık olduğu sürece kullanılmasa bile bazı masraflar devreye girebilir. Bazı bankalar açık olan bu hesaplardan yıllık ücret ya da hesap işletim ücreti talep edebilir.

KMH Neden Bloke Olur?

Kredili mevduat hesapları (KMH), borçların gecikmesi, hesabın hukuki işlemlere tabii tutulması, bankaların güvenlik önlemleri alması ve yapılandırma gibi nedenlerden dolayı bloke olur.

Bu nedenlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Durum: Borçların Gecikmesi: Kredili mevduat hesapları, tüketicilere ek hesap/eksili bakiye imkânı tanır. Bu hesaplardan yapılan harcamaların ödenmemesi ya da borcun gecikmeye uğraması durumunda banka, hesabı bloke edebilir. Durum: Hesabın Hukuki İşlemlere Tabii Tutulması: Tüketicinin banka hesabı, borçların ödenmemesi gibi nedenlerden dolayı haciz ya da icra işlemlerine tabii tutulabilir. Bu durumda banka, müşterinin hesabına bloke koyabilir. Durum: Bankanın Güvenlik Önlemleri: Bankalar, bazı durumlarda müşterilerinin hesabını güvence altına almak isterler. Bu esnada finansal durumu değişen ya da şüpheli işlem gerçekleştirdiğini düşünen müşterilerin hesabını bloke edebilir. Ancak bu işlem genel olarak geçici olmaktadır. Müşteri, kimlik bilgilerini ve gelir belgesini bankaya ileterek bloke kaldırma başvurusu yapabilir. Durum: Yapılandırma İşlemleri: Bankalar, bazı durumlarda müşterilerinin kredi yapılandırmasına gitmeleri ya da limitlerini düşürmeleri halinde kredili mevduat hesaplarına bloke koyabilir. Bu durumda müşterinin ilgili banka ile iletişime geçmesi gerekir.

Kredili Mevduat Hesabı Ne Zaman Gecikmeye Girer?

Kredili mevduat hesapları, bu hesaptan yapılan borcun ödenmemesi halinde gecikmeye girer. Bu süreçte banka, borçlunun hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar geçen süre içerisinde borcunu ödememesi halinde faiz uygular. Bu faiz her gün işlemeye devam eder.

Gecikmeye giren borcun faizi, yasal oranlar üzerinden hesaplanarak müşteriye yansıtılır. İki ay üst üste borç ödenmemesi halinde ise yasal takip başlatılır. Üçüncü dönemde de borçlu ödeme yapmazsa, banka tarafından haciz işlemleri başlatılır ve genel olarak maaşın dörtte birlik kısmına el konulur.

KMH Kaç Günde Ödenmeli?

Kredili mevduat hesaplarının son ödeme tarihi genel olarak bankaların politikalarına göre değişiklik gösterir. Yani, her bankanın kredili mevduat hesabının borcu için belirlediği ödeme süresi farklı olmakla birlikte genel olarak 10 gündür.

Kredili mevduat hesaplarının hesap kesim tarihi genellikle her ayın son günüdür. Hesabın kesilmesinden sonraki 10 gün içerisinde müşterinin borç miktarını ödemesi gerekir. Bu borç ödenmediği takdirde gecikme faizi uygulanır.