Vadeli Mevduat Hesabından Vergi Kesilir mi? Vadeli mevduat hesapları ve vergi kesintileri hakkında güncel bilgiler. Faiz oranları ve yatırım avantajları ile ilgili tüm detayları keşfedin.

Vadeli mevduat hesabı, belirli bir süre için bankaya yatırılan paraya faiz uygulanarak kazanç elde edilen bir hesap türüdür ve vadeli mevduat hesaplarından elde edilen kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılır. Bu kesintiye stopaj adı verilir ve bankalar tarafından otomatik olarak uygulanır. Stopaj, elde edilen faiz geliri üzerinden belirli bir oranda yapılan kesintiyi ifade eder. Bu oran, mevduatın vadesine göre değişiklik gösterebilir. Vergi kesintisi, vadeli mevduat hesabı sahiplerinin gelirlerini vergilendirme sürecinin bir parçasıdır ve devletin gelir elde etmesine katkı sağlar.

Bu yazıda, vadeli mevduat hesaplarının işleyişi, faiz oranları, vergi kesintileri ve sağladığı avantajlar hakkında kapsamlı ve güncel bilgiler sunacağız.

Mevduat Getirisi Nedir?

Mevduat getirisi, bankalarda açılan vadeli mevduat hesaplarına yatırılan paranın belirli bir süre sonunda sağladığı kazançtır. Bu kazanç, bankanın mevduat sahibine ödediği faizdir. Faiz oranları bankadan bankaya değişmekle birlikte, genel ekonomik durum ve Merkez Bankası politikalarına bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Mevduat getirisi, yatırımcının anaparasının üzerine eklenen faiz kazancıdır ve yatırım süresinin sonunda hesap sahibine ödenir.

Vadeli Mevduat Hesabından Vergi Kesilir mi?

Evet, vadeli mevduat hesabından vergi kesilir ve bu kesinti, gelir vergisi stopajı olarak uygulanır. Mevduat faizlerinden alınan vergi oranları, hesapta tutulan paranın vade süresine, döviz veya TL olmasına ve bankanın tabi olduğu mevzuata göre değişiklik gösterir. Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarında 6 aya kadar vadede %5, 1 yıla kadar vadede %3, 1 yıl ve üzeri vadede %0 stopaj uygulanırken, döviz mevduat hesaplarında bu oranlar genellikle daha yüksektir. Mevcut düzenlemeler doğrultusunda faiz gelirine uygulanan stopaj oranları zaman içinde değişebilir, bu nedenle hesap açmadan önce güncel oranları kontrol etmek önemlidir. Kesilen vergi, faiz kazancı elde edildiği anda otomatik olarak banka tarafından tahsil edilerek devlete aktarılır.

Stopaj Nedir?

Stopaj, vadeli mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintisidir. Stopaj, devletin doğrudan gelir toplama yöntemlerinden biridir ve vergi yükümlülüğünün kaynağında tahsil edilmesi anlamına gelir. Bankalar, müşterilerinin mevduat hesaplarından elde ettikleri faiz gelirlerinden belirli bir oranı keserek vergi dairesine iletirler. Böylece vergi tahsilatı daha düzenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.

Stopaj Nedir? Nasıl Hesaplanır? başlıklı yazımızı okuyarak stopajın ne olduğu ve nasıl hesaplandığını inceleyebilirsiniz.

Vadeli Mevduat Hesabı Stopaj Oranları

Vadeli mevduat hesaplarından alınan stopaj oranları, mevduatın vadesine göre değişiklik göstermektedir. 1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile güncel stopaj oranları şu şekildedir:

6 aya kadar vadeli mevduatlar için %7,5

1 yıla kadar vadeli mevduatlar için %5

1 yıl ve üzeri vadeli mevduatlar için %2,5

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz hesaplarından Türk lirasına dönüşüm için %0

Altın mevduat hesaplarından Türk lirasına dönüşüm için %0

Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vadeli mevduat hesabı faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik gösterebilir ve birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında Merkez Bankası politika faiz oranları, bankanın likidite durumu, mevduatın vadesi ve yatırım tutarı yer alır. Bankalar, rekabet avantajı sağlamak amacıyla farklı faiz oranları ve promosyonlar sunabilirler. Genellikle uzun vadeli mevduatlar için daha yüksek faiz oranları teklif edilirken, kısa vadeli mevduatlar için daha düşük faiz oranları uygulanabilir.

Bazı bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bankalar Faiz (min-max) Vade (min-max) İş Bankası %34 - %45 28 - 366 gün VakıfBank %47 1 - 60 gün Halkbank %21 - %43 1 - 999 gün Akbank %2 - %51 7 - 400 gün Yapı Kredi %4.5 - %46.5 28 - 730 gün Garanti BBVA %39 - %50 32 - 370 gün

Gelir Vergisi Stopaj Kesintisi Nedir?

Gelir vergisi stopaj kesintisi, mevduat getirisi üzerinden yapılan vergi kesintisidir. Bu kesinti, vadeli mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri üzerinden uygulanır ve bankalar tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Gelir vergisi stopajı, devletin vergi gelirlerini toplama yöntemlerinden biridir ve vergi adaletinin sağlanmasında önemli bir rol oynar.

Mevduat Getirisi için Ne Kadar Gelir Vergisi Stopajı Alınır?

Mevduat getirisi için alınan stopaj kesintisi, yalnızca faiz getirileri üzerinden hesaplanır ve anapara bu kesintiden etkilenmez. Yani yatırılan ana para üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda Gelir Vergisi sadece faiz kazancı üzerinden uygulanır.

Örneğin, hesapta 20.000 TL anapara varsa ve bu tutara ek olarak 500 TL faiz geliri elde edildiyse, toplam bakiye 20.500 TL olur ancak vergi kesintisi bu toplam miktardan değil, yalnızca faiz geliri olan 500 TL üzerinden yapılır.

Bu durum yatırımcıların ana paralarını koruyarak sadece elde ettikleri kazanç üzerinden vergi ödemelerini sağlar. Böylece ana para güvende kalır ve vergi yükümlülüğü sadece elde edilen faiz kazancıyla sınırlı olur. Bu, vadeli mevduat hesaplarının güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım aracı olmasının başlıca sebeplerinden biridir.

Vadeli Mevduat Getirileri Nasıl Hesaplanır?

Vadeli mevduat getirileri, yatırılan ana paranın belirli bir faiz oranı üzerinden hesaplanmasıyla belirlenir. Hesaplama tablosu aşağıda verilmiştir.

Zaman Dilimi Formül Günlük Faiz Getiris (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 365) x Gün Sayısı Aylık Faiz Getirisi (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 12) x Ay Sayısı Yıllık Faiz Getirisi (Anapara / 100) x (Faiz Oranı) x Yıl Sayısı

Örneğin, 100.000 TL anapara, %25 yıllık faiz oranı ve 1 yıl vade ile hesaplandığında:

Getiri = 100.000 × 0.25 × 365/365 = 25.000 TL

Bu durumda, 1 yıl sonunda elde edilen faiz geliri 25.000 TL olacaktır. ​​ Bu hesaplama sonucu, anapara ve faiz getirisi toplamı olarak yatırımcının elde edeceği brüt kazancı ifade eder. Bu brüt kazanç üzerinden stopaj kesintisi yapılır.

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Vadeli Mevduat Hesabı Avantajlı mı?

Vadeli mevduat hesapları, düşük riskli ve sabit getiri sağlayan yatırım araçları olarak kabul edilir. Banka garantisi altında olması ve belirli bir faiz oranı ile kazanç sağlanması, vadeli mevduat hesaplarını avantajlı kılar. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman arayan yatırımcılar için ideal bir seçenek olabilir. Ancak enflasyon oranı ve diğer yatırım araçlarının getiri potansiyeli de göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda kazanç elde etmek için teknik bilgi ve düzenli takip gereklidir. Vadeli mevduat hesapları, risksiz kazanç sağlasa da, enflasyonun üzerinde getiri sağlamadığı durumlarda reel kazanç elde edilmesi zor olabilir.