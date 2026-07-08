KYK Borç Sorgulama ve Geri Ödeme Rehberi (2026): Yapılandırma ve Erteleme KYK kredi borcunun nasıl hesaplandığı ve sorgulandığı, geri ödemenin hangi kanallardan yapıldığı ve borç ödenmezse neler yaşanabileceği burada!

KYK öğrenim kredisi borcu e-Devlet, GİB/Dijital Vergi Dairesi, Ziraat Bankası ödeme ekranları ve KYK çağrı merkezi üzerinden sorgulanabilir. 2022 düzenlemesiyle faiz ve endeks uygulaması kaldırıldığı için borç, genel olarak öğrencinin aldığı anapara üzerinden hesaplanır. Ancak taksitler zamanında ödenmezse gecikme zammı işler ve borç vergi dairesine aktarılır. KYK borcu kredi kartı, banka kanalları, ATM veya GİB üzerinden ödenebilir, kalan borç istenirse toplu olarak kapatılabilir. İşsizlik ve askerlik gibi durumlarda erteleme yapılabilirken, yapılandırma işlemi yalnızca borcun vergi dairesine devredilmesi ve ilgili dönemde yapılandırma kanunu çıkarılması durumunda mümkündür.

Bu yazımızda KYK kredi borcunun nasıl hesaplandığını ve sorgulandığını, bu borcun hangi kanallar üzerinden ödendiğini ele alacağız. Ayrıca KYK borcu ödenmezse neler yaşanabileceğine ve KYK borç yapılandırma sürecine değineceğiz.

KYK Kredi Borcu Nasıl Sorgulanır?

KYK kredi borcunuzun ödeme dönemine girip girmediğini, toplam borç tutarını ve taksit bilgilerini;

e-Devlet üzerinden, Vergi dairesi (GİB) üzerinden, KYGM Online İşlemler üzerinden ya da KYK çağrı merkezi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet Üzerinden KYK Kredi Borcu Sorgulama

KYK kredi borcunuzu sorgulamanın en pratik yolu e-Devlet Kapısı’dır. Bu kanalda işlem, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı “Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama” hizmeti üzerinden yapılır. Hizmete giriş için e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden biriyle kimlik doğrulaması gerekir.

e-Devlet KYK borcu sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı’na giriş yapın.

Arama alanına “Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama” yazın.

Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetini açın.

Borç, taksit ve geri ödeme planı bilgilerinizi kontrol edin.

Vergi Dairesi (GİB) Üzerinden KYK Kredi Borcu Sorgulama

KYK kredi borcunu, e-Devlet dışında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla da kontrol edebilirsiniz. Ancak KYK kredi borcu, her zaman doğrudan vergi dairesi ekranlarında görünmeyebilir. Bu kanal daha çok borcun tahsilat süreci Gelir İdaresi Başkanlığına aktarıldığında önem kazanır. Bu nedenle GİB üzerinden sorgulama yaparken önce borcun hangi aşamada olduğunu anlamak gerekir.

GİB üzerinden KYK borç sorgulama işlemi için şu adımları izleyebilirsiniz:

Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi sistemine T.C. kimlik numaranız, şifreniz veya desteklenen kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak giriş yapın.

Borç sorgulama ve ödeme alanına girerek adınıza kayıtlı borçları kontrol edin.

Öğrenim veya katkı kredisine ilişkin bir borç görünüyorsa tutar, vade ve ödeme durumunu inceleyin.

Borç vergi dairesine devredilmişse kalan borç, ödeme bilgisi ve varsa yapılandırma durumunu bu ekranlardan takip edebilirsiniz.

KYGM Online İşlemler Üzerinden KYK Kredi Sorgulama

KYK kredi sorgulama işlemi, KYGM Online İşlemler sayfası üzerinden de yapılabilir. Bu sayfada öğrenciler ve mezunlar, öğrenim kredisi, burs ödeme bilgileri ve kredi geri ödeme durumuyla ilgili işlemlere ulaşabilir. KYGM Online İşlemler ekranında ilgili hizmet seçildiğinde sistem genellikle e-Devlet Kapısı’na yönlendirme yapar. Bu nedenle sorgulama için e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden biriyle kimlik doğrulaması gerekir.

KYGM Online İşlemler üzerinden KYK kredi sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

KYGM Online İşlemler sayfasına giriş yapın.

Sayfada yer alan kredi, burs veya geri ödeme sorgulama hizmetlerinden size uygun olanı seçin.

Sistem e-Devlet’e yönlendirirse kimlik doğrulaması yaparak giriş yapın.

Öğrenim kredisi, burs ödeme bilgisi, borç durumu veya geri ödeme planınızı kontrol edin.

KYK Çağrı Merkezi Üzerinden KYK Kredi Borcu Sorgulama

KYK kredi borcunuzla ilgili bilgi almak için diğer yöntemlere ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Çağrı merkezi üzerinden sorgulama yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

444 0 472 numaralı KYK çağrı merkezini arayın.

Sesli yönlendirmeleri takip ederek kredi, burs veya borç işlemleriyle ilgili menüye ilerleyin.

Müşteri temsilcisine bağlandığınızda KYK öğrenim kredisi borcunuzu sorgulamak istediğinizi belirtin.

Çağrı merkezi, özellikle e-Devlet’te borç bilgisi görünmediğinde, ödeme planını anlamadığınızda veya borcun hangi aşamada olduğunu öğrenmek istediğinizde işe yarar. Ancak çağrı merkezi daha çok bilgi alma ve yönlendirme kanalıdır. Resmi borç, taksit, ödeme ve kalan tutar kontrolü için e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi veya ilgili ödeme ekranları ayrıca kontrol edilmelidir.

KYK Kredi Borcu Hesaplama Nasıl Yapılır? Ödeme Planı

KYK kredi borcu hesaplanırken öncelikle öğrencinin öğrenim süresi boyunca aldığı toplam kredi tutarı esas alınır. 2022 yılında yapılan kanun değişikliğiyle öğrenim kredilerinde faiz ve endeks uygulaması kaldırıldığı için borç, yalnızca alınan anapara üzerinden hesaplanır. Yani, öğrenciye öğrenim kredisi kapsamında toplam ne kadar ödeme yapıldıysa ana borç tutarı da bu miktar olur.

Ancak bu durum, borcun her koşulda sabit kalacağı anlamına gelmez. Taksitler vadesinde ödenmezse, geciken tutarlar için 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme zammı uygulanır. Bu nedenle güncel borç tutarı, alınan kredi miktarına, ödeme planına uyulup uyulmadığına ve borcun gecikmeye düşüp düşmediğine göre değişebilir.

KYK öğrenim kredisi geri ödemesi ise öğretim kurumundan mezun olanlar için öğrenim sürecinin bitiminden iki yıl sonra başlar. Sağlık sebepleri dışında kendi isteğiyle okuldan ayrılan veya herhangi bir nedenle öğretim kurumundan çıkarılan öğrencilerde ise bu süre, kurumla ilişiğin kesildiği tarihten itibaren hesaplanır. Borç, kredi alınan süre kadar aylık dönemler halinde ödenir.

KYK kredi borcu hesaplama işlemi için şu adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle kaç ay boyunca öğrenim kredisi aldığınızı belirleyin. Bu süre içinde hesabınıza yatırılan aylık kredi tutarlarını toplayın. Bulduğunuz toplam tutarı ana borç olarak kabul edin. Bu tutarı öğrenim kredisi aldığınız süreye (örn. 24 ay, 36 ay vb.) bölerek aylık taksit tutarını belirleyin. Vadesi geçmiş taksit varsa gecikme zammı ve vergi dairesi sürecini ayrıca inceleyin.

Örneğin 24 ay boyunca öğrenim kredisi aldıysanız ve bu süre içinde toplam 72.000 TL ödeme yapıldıysa, ana borcunuz 72.000 TL olur. Geri ödeme planı da genel olarak 24 aylık taksit düzenine göre oluşturulur. Bu durumda aylık ortalama taksit, basit bir hesapla 72.000 TL / 24 ay şeklinde düşünülebilir. Ancak taksitler zamanında ödenmezse, vade tarihinden itibaren gecikme zammı işlemeye başlar.

Diğer yandan KYK kredi borcunda erteleme talep edilmesi halinde borç hesabı ayrıca değerlendirilir. Bu süreçte öncelikle borçlunun çalışıp çalışmadığı SGK kayıtları üzerinden kontrol edilir. Borçlunun çalışmadığı doğrulanırsa, ilk yıl için borca herhangi bir ek tutar eklenmeden erteleme yapılabilir. Ancak ertelemenin sonraki yıllarda da devam etmesi halinde borç, her yıl için yüzde 10 artırılarak yeniden hesaplanır. İlgili yılda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranı yüzde 10’un altında kalırsa, bu kez yüzde 10 yerine TÜFE oranı esas alınır. KYK kredi borcu erteleme hakkı ise en fazla üç kez kullanılabilir.

Erteleme yalnızca çalışmama durumuyla sınırlı değildir. Ödeme döneminin askerlik süresine denk gelmesi halinde de borçlu erteleme talebinde bulunabilir. Bu durumda kredi borcu, askerlik dönemi sona erene kadar herhangi bir faiz eklenmeden ertelenir. Böylece askerlik süresi boyunca borca ek bir maliyet yansıtılmadan ödeme süreci ileri alınmış olur.

KYK Borcu Toplu veya Peşin Ödenebilir mi?

Evet, KYK borcu toplu veya peşin olarak ödenebilir. Borçlu, ödeme planındaki taksitleri beklemeden kalan borcunun tamamını kapatabilir. Ancak peşin ödeme yapmadan önce borcun güncel tutarı, vade durumu ve varsa vergi dairesine aktarılıp aktarılmadığı resmi ödeme ekranından kontrol edilmelidir.

KYK Borcu Peşin Ödeme İndirimi Nasıl Hesaplanır?

KYK borcu peşin olarak ödendiğinde doğrudan bir indirim uygulanmaz. Borçlu, isterse kalan borcunu taksitleri beklemeden toplu şekilde ödeyebilir. Ancak bu ödeme, ana borçtan otomatik olarak indirim yapılacağı anlamına gelmez. Çünkü 2022 yılında yapılan düzenlemeyle öğrenim kredilerinde faiz ve endeks uygulaması kaldırılmıştır. Bu nedenle borç, öğrencinin aldığı anapara üzerinden hesaplanır.

Ancak peşin ödeme indirimi daha çok geçmişte takibe alınmış ve gecikme zammı uygulanmış borçlar için gündeme gelir. Bu tür borçlarda indirim, ana borç üzerinden değil, gecikme zammı üzerinden hesaplanır. Şartların sağlanması halinde borç peşin ödenirse, gecikme zammının belirli bir kısmı silinir.

Bu kapsamda:

Borcun tamamı başvuru süresi içinde peşin ödenirse gecikme zammının yüzde 75’i,

Borç 12 ayda ödenirse gecikme zammının yüzde 50’si,

Borç 24 ayda ödenirse yüzde 25’i,

Borç 36 ayda ödenirse yüzde 10’u silinir.

Bu nedenle KYK borcu peşin ödeme indirimi hesaplanırken önce borcun hangi aşamada olduğuna bakılmalıdır. Borç yalnızca anaparadan oluşuyorsa genel bir peşin ödeme indirimi uygulanmaz. Ancak borç gecikmeye düşmüş ve gecikme zammı oluşmuşsa, şartlara göre indirim yalnızca bu gecikme zammı üzerinden yapılır.

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KYK Kredisi Geri Ödemesi Nereden ve Nasıl Yapılır?

KYK kredi borç ödemesinin nereden yapılacağı, borcun ödeme planındaki durumuna göre değişiklik gösterebilir. Borcun henüz vergi dairesine aktarılmadığı durumlarda genellikle Ziraat Bankası’nın GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranı üzerinden ödeme yapılır. Borcun vergi dairesine bildirilmesi durumunda ise Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri veya vergi dairesi vezneleri aracılığıyla öğrenim kredisi borcu ödeme işlemi yapılabilir

KYK geri ödeme işleminin nasıl yapılacağı aşağıda detaylandırılmıştır:

Önce e-Devlet’e giriş yaparak “Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama” hizmetinden borç ve taksit bilgilerinizi kontrol edin.

Bu ekranda borcunuzun normal ödeme planında mı olduğunu yoksa vergi dairesine aktarılıp aktarılmadığını inceleyin.

Borç normal ödeme planındaysa Ziraat Bankası’nın “GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri” ekranına girin.

Bu ekranda “KYK-KREDİ TAHSİLATLARI” seçeneğini seçerek T.C. kimlik numaranızla borç sorgulaması yapın.

Sorgulama sonrası ödeme tutarını kontrol edin ve ödemeyi kredi kartı veya banka kartıyla tamamlayın.

Borç vergi dairesine aktarılmışsa ödeme için Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri veya vergi dairesi veznelerini kullanın.

Ödeme yapmadan önce taksit tutarını, vade tarihini, güncel borç bilgisini ve borcun hangi kurum ekranında göründüğünü mutlaka kontrol edin.

Ödeme tamamlandıktan sonra dekontu saklayın ve işlemin sisteme yansıyıp yansımadığını daha sonra tekrar kontrol edin.

KYK Borcu Hangi Bankalardan Ödenir?

KYK borcu ödemelerinde tek ve sabit bir banka listesinden söz etmek doğru değildir. Çünkü ödeme yapılacak kanal, borcun hangi aşamada olduğuna göre değişiklik gösterir. Borç normal KYK ödeme planındaysa Ziraat Bankası’ndan ödeme yapılabilir. Borç vergi dairesine aktarılmışsa ödeme işlemi GİB’in anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden yapılır.

GİB’in anlaşmalı olduğu bankalar ise şöyle sıralanabilir:

Akbank

DenizBank

QNB

Halkbank

VakıfBank

Yapı Kredi

İş Bankası

Garanti BBVA

TEB

Kuveyt Türk

Türkiye Finans

Ziraat Katılım

Vakıf Katılım

PTT

Ancak bu liste zamanla değişebileceği için ödeme yapmadan önce GİB’in güncel anlaşmalı banka listesini kontrol etmek gerekir.

KYK Borcu Kredi Kartıyla Nasıl Ödenir?

KYK borcunu kredi kartıyla ödemek için öncelikle borcun hangi sistemde göründüğünü kontrol etmek gerekir. Borç normal KYK ödeme planındaysa Ziraat Mobil uygulamasına, Ziraat Bankası internet bankacılığına veya Ziraat Bankası’nın GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri sayfasına giriş yapılır. Ardından ödeme menüsünden “GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri” ya da “KYK-KREDİ TAHSİLATLARI” seçeneği bulunur. Bu alanda T.C. kimlik numarasıyla borç sorgulaması yapılır ve ekranda çıkan taksit ya da toplam borç tutarı kontrol edilir.

Ödenecek tutar seçildikten sonra kredi kartı ile ödeme adımına geçilir. Kart bilgileri girilir, varsa 3D Secure doğrulaması tamamlanır ve ödeme onaylanır. İşlem bittikten sonra dekontun saklanması ve ödemenin sisteme yansıyıp yansımadığının daha sonra tekrar kontrol edilmesi gerekir.

Borç vergi dairesine aktarılmışsa ödeme Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil üzerinden yapılır. Bunun için Dijital Vergi Dairesi’ne ya da GİB Mobil’e e-Devlet şifresiyle, kullanıcı koduyla ya da mobil imzayla giriş yapılabilir. Girişten sonra borç ödeme veya borç sorgulama alanından öğrenim / katkı kredisi borcu sorgulanır. Ekranda görünen borç tutarı, gecikme zammı ve vade bilgisi kontrol edildikten sonra ödenmek istenen tutar seçilir. Daha sonra kredi kartı bilgileri girilir, ödeme onayı verilir ve işlem tamamlanır.

Kredi kartıyla KYK borcu ödeme, toplu ödeme ve taksit seçeneklerine dair ayrıntıları kredi kartıyla KYK borcu nasıl ödenir rehberimizde bulabilirsiniz.

KYK Borcu ATM’den Nasıl Ödenir?

KYK borcunu ATM üzerinden ödemek isteyenler, bankanın sunduğu ödeme menülerini kullanarak işlem yapabilir. Ancak bu seçenek her bankada aynı şekilde sunulmadığı için ödeme adımları bankaya göre değişebilir. Bazı ATM’lerde ödeme adımı “Ödemeler”, bazılarında “Vergi Ödemeleri”, “Kurum Ödemeleri” veya “Eğitim Ödemeleri” başlığı altında bulunabilir. Bu nedenle işlem yaparken ekrandaki menüleri dikkatli kontrol etmek gerekir.

ATM’den KYK borç ödemesi yaparken izlenmesi gereken adımlar şöyle sıralanabilir:

Banka kartınızı ATM’ye takın veya kartsız işlem menüsünü açın.

“Ödemeler” ya da “Vergi / Kurum Ödemeleri” menüsüne girin.

KYK, öğrenim kredisi, katkı kredisi veya vergi dairesi borcu seçeneğini arayın.

T.C. kimlik numaranızı girerek borcu sorgulayın.

Ekranda görünen borç türünü, vade bilgisini ve tutarı kontrol edin.

Ödemeyi onaylayın ve makbuzu alın.

KYK Borcu Ne Zaman Ödenir?

KYK borcu, öğrencinin normal öğrenim süresinin sona ermesinden iki yıl sonra ödenmeye başlar. Ancak öğrencinin mezun olmadan okuldan ayrılması veya öğretim kurumuyla ilişiğinin kesilmesi halinde başlangıç tarihi değişebilir. Sağlık nedeniyle okuldan ayrılan öğrencilerde ödeme başlangıcı ayrılış tarihinden iki yıl sonra başlar. Sağlık nedeni dışında kendi isteğiyle okuldan ayrılan veya öğretim kurumundan çıkarılan öğrencilerde ise okul ile ilişiğin kesildiği tarihten itibaren borç hesaplanır.

Diğer yandan geri ödeme süresi ise genellikle kredi alınan süre kadardır. Örneğin 36 ay öğrenim kredisi aldıysanız, borcunuzu genel olarak 36 aylık taksitler halinde ödemeniz gerekir. KYK borç ödeme taksitleri ise aylık dönemler halinde yapılır ve her taksitin ilgili ayın son gününe kadar ödenmesi gerekir.

Son ödeme günü hafta sonuna veya resmi tatile denk gelirse ödeme süresi, bu günü takip eden ilk iş gününe uzar. Bu nedenle ödeme yaparken yalnızca ay bilgisine değil, sistemde görünen resmi vade tarihine de bakılmalıdır.

KYK Borcu Ödenmezse Ne Olur? (Yasal Takip ve Gecikme)

KYK borcu vadesinde ödenmezse, ilk olarak ödenmeyen taksit gecikmeye düşer. Bu tarihten itibaren ilgili taksit için gecikme zammı uygulanır. Bu nedenle borç yalnızca ana taksit tutarıyla sınırlı kalmaz, ödeme yapılmadıkça gecikme zammı nedeniyle toplam borç artar.

Geciken taksitler son taksitin vade tarihine kadar ödenmezse süreç vergi dairesine aktarılır. Bu aşamadan sonra borç, KYK ödeme planı kapsamında değil, 6183 sayılı Kanun’a göre kamu alacağı olarak takip edilir. Yani borcun sorgulama ve ödeme işlemleri GİB kanalları üzerinden yapılır.

Borç vergi dairesine devredildikten sonra hala ödeme yapılmazsa vergi dairesi tahsilat sürecini başlatabilir. Bu süreçte borçluya ödeme emri gönderilebilir. Borç yine ödenmezse banka hesapları, maaş veya mal varlığı üzerinde haciz gibi yasal takip işlemleri gündeme gelebilir.

İşsizlik ve Askerlik Durumunda KYK Borç Erteleme Şartları

KYK borcu, işsizlik veya askerlik durumunda borçlunun talep etmesi halinde ertelenebilir. Ancak ertelemenin gerçekleşmesi için borçlunun e-Devlet’te yer alan “Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu” hizmeti üzerinden başvuru yapması gerekir. Bu hizmet, öğrenim ve katkı kredisi borçları için erteleme talebi oluşturmak ve daha önce yapılan başvuruların durumunu takip etmek amacıyla kullanılır.

İşsizlik nedeniyle KYK borç erteleme şartları şöyle sıralanabilir:

Borçlu erteleme talebinde bulunmalıdır. Borçlunun çalışmadığı SGK kayıtları üzerinden doğrulanmalıdır. İlk erteleme yılında borca herhangi bir ek tutar eklenmez. Sonraki erteleme yıllarında borç, her yıl için yüzde 10 artırılarak hesaplanır. İlgili yılda TÜFE oranı yüzde 10’un altındaysa, yüzde 10 yerine TÜFE oranı uygulanır. Erteleme hakkı en fazla üç kez kullanılabilir.

Ancak erteleme işleminde borcun silinmediği yalnızca ödeme tarihinin ileriye alındığı unutulmamalıdır. Diğer yandan ödeme planı askerlik dönemine denk gelen borçluların erteleme hakkından yararlanabilmesi için başvuru yapmaları gerekir. Şartların sağlanması halinde kredi borcu, askerlik dönemi bitene kadar herhangi bir ilave yapılmadan ertelenebilir.

KYK Borç Yapılandırma Nasıl Yapılır? Taksitleri Ne Kadar?

KYK borcunu mevcut ödeme planıyla ödemekte zorlanan kişiler, borcu yapılandırma yoluna gidebilir. Ancak KYK borcu için yapılandırma, her zaman başvuruya açık olan standart bir işlem değildir. Yapılandırma işlemi genellikle borcun vergi dairesine aktarılması ve ilgili dönemde bir yapılandırma kanununun yürürlükte olması halinde yapılabilir. Bu nedenle KYK borcu yapılandırma veya taksitlendirme işlemi yapmak istiyorsanız öncelikle borcun hangi aşamada olduğunu kontrol etmeniz gerekir.

KYK borcunu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet üzerinden KYK geri ödeme planınızı kontrol edin. Borç vergi dairesine aktarılmışsa Dijital Vergi Dairesi veya GİB ekranından güncel borcu sorgulayın. Yürürlükte bir yapılandırma kanunu varsa başvuru ekranını, başvuru süresini ve ödeme seçeneklerini inceleyin. Peşin ödeme veya taksitli ödeme seçeneklerinden size uygun olanı seçin. Taksitli ödeme seçilecekse taksit sayısını ve uygulanacak katsayıyı kontrol edin. Başvuru sonrası oluşan ödeme planını kaydedin ve ilk taksiti süresi içinde ödeyin.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, KYK borcu vergi dairesine devredildikten sonra yapılandırma ve taksitlendirme yapmak için başvuru yapmak gerekir. Ancak yapılandırmanın kapsamı, başvuru tarihleri, ödeme seçenekleri ve taksit sayıları yalnızca ilgili kanunda belirtilen şartlara göre belirlenir.

Geçmişte yürürlüğe giren 7440 sayılı Kanun’a göre öğrenim ve katkı kredisi borçları için peşin ödeme ve taksitli ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Bu kapsamda borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitle ödenebilmektedir. Taksitli ödeme seçildiğinde ise tercih edilen taksit sayısına göre katsayı uygulanmaktadır.

Örnek taksit mantığı şöyle düşünülebilir:

Seçilen Ödeme Yöntemi Genel Mantık Peşin ödeme Yapılandırılan borç tek seferde ödenir; ilgili kanunda varsa indirim uygulanır. 12 taksit Daha kısa vadeli ödeme, toplam maliyet genellikle daha düşük olur. 24 taksit Orta vadeli ödeme seçeneği sunar. 36 taksit Aylık ödeme yükünü azaltabilir, ancak toplam tutar katsayı nedeniyle artar. 48 taksit En uzun vadeli seçeneklerden biridir. Aylık taksit düşse de toplam ödeme daha yüksek olur.

KYK borç taksitlerinin ne kadar olacağı ise ana borca, varsa gecikme tutarına, yapılandırma kanununun sağladığı indirime, seçilen taksit sayısına ve katsayıya göre belirlenir. Bu nedenle tek bir KYK borç taksit tutarından bahsetmek doğru değildir.

KYK Borç Yapılandırma Ne Zaman Yapılır?

KYK borç yapılandırma, genellikle KYK borcunun vadesinde ödenmemesi, borcun vergi dairesine aktarılması ve o dönemde yapılandırmaya izin veren bir kanun çıkarılması halinde yapılan bir işlemdir. Bu nedenle KYK borcunun ne zaman yapılandırılacağı, borçlunun kendi belirlediği tarihe göre değil, yürürlükteki yapılandırma kanununda yer alan başvuru süresine göre belirlenir. İlgili düzenlemede başvurunun hangi tarihler arasında yapılacağı, ilk taksitin ne zaman ödeneceği ve borcun kaç taksite bölünebileceği ayrıca belirtilir. Borçlu da yalnızca bu süre içinde başvuru yaparak borcunu peşin veya taksitli şekilde yapılandırabilir.

Güncel bir yapılandırma kanunu yoksa KYK borcu için yeniden yapılandırma başvurusu yapılamaz. Bu durumda borç normal ödeme planındaysa mevcut taksitlerle ödenmeye devam eder. Borç vergi dairesine aktarılmışsa ödeme işlemleri GİB veya ilgili vergi dairesi üzerinden yapılır.

KYK Borç Yapılandırma Bozulursa Ne Olur?

KYK borç yapılandırması bozulursa, yapılandırma kapsamında sunulan taksitlendirme ve indirim avantajları kaybedilir. Ancak bu durum borcun tamamen silindiği anlamına gelmez. Daha önce yapılan ödemeler borçtan düşülür, kalan tutar ise yapılandırma dışında kalan güncel borç olarak takip edilmeye devam eder.

Yapılandırmanın bozulmasıyla birlikte borç, vergi dairesi takibindeki eski durumuna dönebilir. Bu durumda yapılandırma sırasında silinmesi veya azaltılması planlanan gecikme zammı, Yİ-ÜFE ya da benzeri ek borç avantajları geçerliliğini kaybedebilir. Bu nedenle yapılandırma bozulduktan sonra ödenecek toplam tutar, ilk oluşturulan ödeme planındaki tutardan farklı olabilir. Bu aşamada borcun güncel durumu Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, vergi dairesi vezneleri veya anlaşmalı ödeme kanalları üzerinden kontrol edilmelidir.

KYK Borç Yapılandırma Yapanlar Nelere Dikkat Etmeli?

KYK borç yapılandırması yapan kişilerin özellikle şu noktalara dikkat etmesi gerekir:

Başvuru sonrası oluşan ödeme planı mutlaka kontrol edilmelidir.

Yapılandırmanın geçerli olması için özellikle ilk taksit geciktirilmemelidir.

Taksitlerin son ödeme tarihleri takip edilmelidir.

Peşin ödeme seçildiyse ödeme, başvuru süresi içinde tamamlanmalıdır.

Taksitli ödeme seçildiyse seçilen taksit sayısı ve ödeme aralığı dikkate alınmalıdır.

Daha önce yapılan ödemelerin borçtan düşülüp düşülmediği kontrol edilmelidir.

Güncel borç tutarı Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil üzerinden düzenli olarak takip edilmelidir.

Dekontlar saklanmalı ve ödemelerin sisteme yansıyıp yansımadığı kontrol edilmelidir.

Borçla ilgili tebligat, ödeme emri veya bildirimler dikkate alınmalıdır.

Yapılandırma şartları ilgili kanuna göre değişebileceği için başvuru süresi, taksit sayısı ve ödeme kuralları ayrıca incelenmelidir.

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SIK SORULAN SORULAR

KYK Borcu Evlenince Silinir mi?

Hayır, KYK borcu evlenince otomatik olarak silinmez. Güncel uygulamada KYK öğrenim veya katkı kredisi borcunun terkin edilmesi, evlilik durumuna bağlı değildir. KYGM’nin resmi açıklamasına göre kalan borcun silinmesi; öğrenim sırasında veya sonrasında vefat edilmesi ya da tam teşekküllü hastane sağlık kurulu tarafından yüzde 90 ve üzeri engellilik tespit edilmesi gibi özel durumlarda mümkündür.

KYK Borcu Vergi Dairesine Yönlendirilmiş Ne Demek?

KYK borcunun vergi dairesine yönlendirilmesi, borcun artık tahsilat ve takip açısından ilgili vergi dairesi üzerinden izleneceği anlamına gelir. KYGM’ye göre borç, son taksitin vade tarihine kadar ödenmez veya eksik ödenirse, ödenmeyen taksitler 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmek üzere vergi dairesine bildirilir. Bu aşamadan sonra ödeme, kalan borç ve varsa yapılandırma gibi işlemler için GİB/Dijital Vergi Dairesi veya bağlı vergi dairesi kontrol edilmelidir.

KYK Borcu Kredi Puanını Etkiler mi?

KYK borcu, ödeme planında düzenli şekilde ödendiği sürece kredi puanını doğrudan ve otomatik olarak düşürmez. Ancak borç vadesinde ödenmez, gecikmeye düşer ve sonrasında vergi dairesi takibine aktarılırsa kişinin finansal görünümü olumsuz etkilenir. Bu durumda gecikme zammı işlemeye devam eder ve tahsilat sürecinde yasal işlemler gündeme gelebilir. Bankalar da kredi veya kredi kartı başvurularında yalnızca kredi notuna değil, kişinin genel borç durumuna ve takip süreçlerine de bakabileceği için ödenmeyen KYK borcu dolaylı olarak kredi başvurularını olumsuz etkileyebilir.

KYK Borcu Ödenmezse Hapis Cezası Çıkar mı?

KYK borcu ödenmediğinde süreç öncelikle gecikme zammı, vergi dairesine bildirim ve 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsilat takibi şeklinde ilerler. Ancak vergi dairesi aşamasında ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen yasal sürede ödeme yapılmaz ve mal bildiriminde de bulunulmazsa, 6183 sayılı Kanun’da mal bildiriminde bulunmayanlar için hapsen tazyik düzenlemesi gerçekleşebilir. Bu durumda hapis yaptırımı, KYK borcunun ödenmemesinden dolayı değil, kişinin ödeme emrine rağmen mal bildiriminde bulunmamasından dolayı gündeme gelebilir.

KYK Borcuna Aylık Gecikme Faizi Ne Zaman İşler?

KYK borç taksitleri vadesinde ödenmezse, vade tarihinden itibaren gecikme zammı işlemeye başlar. KYGM’ye göre süresinde ödenmeyen kredi borçlarına 6183 sayılı Kanun kapsamında günlük gecikme zammı uygulanır. Bu nedenle gecikmiş borçlarda yalnızca ana taksit tutarına değil, ödeme ekranında görünen güncel toplam tutara bakmak gerekir.

KYK Bursum, Başarısızlık Durumunda Krediye Döner mi?

Evet, başarısızlık durumunda KYK bursu krediye dönüşebilir. Bu durumda geçmişte burs olarak alınan ödemeler geri istenmez. Ancak bursun krediye çevrildiği tarihten sonra alınan tutarlar geri ödemeli hale gelir.

Evlilik Nedeniyle Soyadı Değişenler KYK Borcunu Nasıl Sorgular?

Soyadı değişen kişiler KYK borcunu yine e-Devlet üzerinden güncel kimlik bilgileriyle sorgulayabilir. e-Devlet kayıtlarında yeni soyadının görünmesi halinde eski soyadıyla işlem yapmaya gerek yoktur. Eğer bilgi uyumsuzluğu varsa önce nüfus kayıtları kontrol edilmelidir.

Ziraat Bankası Dışında Başka Banka Kredi Kartıyla KYK Ödenir mi?

Evet, KYK borcu Ziraat Bankası’nın ödeme ekranı üzerinden ya da e-Devlet üzerinden farklı bankalara ait kredi kartlarıyla da ödenebilir. Borç vergi dairesine aktarılmışsa ödeme için GİB, Dijital Vergi Dairesi, PTT veya anlaşmalı banka kanallarındaki güncel seçenekler kontrol edilmelidir.

KYK Borcu Yapılandırması Bir Veya İki Taksit Ödenmezse Bozulur mu?

KYK borç yapılandırmasının bozulup bozulmayacağı, yararlanılan yapılandırma kanunundaki ödeme şartlarına göre değişir. Bazı düzenlemelerde belirli sayıda taksit aksatma hakkı tanınabilir. Ancak ilk taksitin ödenmemesi, taksitlerin süresinde yatırılmaması veya kanunda belirtilen aksatma sınırının aşılması yapılandırmanın bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle ödeme planındaki özel şartlar ve güncel borç durumu Dijital Vergi Dairesi üzerinden kontrol edilmelidir.

Öğrenciyken (Mezun Olmadan) KYK Borcu Ödenmeye Başlanabilir mi?

KYK öğrenim kredisi borcunun normal ödeme dönemi, öğrencinin öğrenim süresi bittikten veya krediyle ilişiği kesildikten iki yıl sonra başlar. Bu nedenle öğrenciyken standart geri ödeme planı başlamaz. Ödeme yapmak isteyenlerin ise borç ve tahsilat kaydının resmi sistemde oluşup oluşmadığını e-Devlet veya KYK ödeme kanallarından kontrol etmesi gerekir.

Yurt Dışında Yaşayan Gurbetçiler KYK Borcunu Nasıl Öder?

Yurt dışında yaşayan kişiler KYK borçlarını Türkiye’deki dijital ödeme kanalları üzerinden ödeyebilir. Borç normal KYK ödeme planındaysa Ziraat Bankası’nın KYK kredi tahsilatı ekranı veya bankanın dijital kanalları kullanılabilir. Borç vergi dairesine aktarılmışsa ödeme Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil veya e-Devlet’teki vergi borcu ödeme ekranı üzerinden yapılabilir.

KYK Borcu Maaştan Haciz Yoluyla Kesilir mi?

KYK borcu zamanında ödenmez ve vergi dairesi takibine aktarılırsa, borç 6183 sayılı Kanun kapsamında kamu alacağı olarak takip edilebilir. Bu süreçte ödeme emri, banka hesabı haczi veya maaş haczi gibi tahsilat işlemleri gündeme gelebilir. Ancak maaştan kesinti yapılması için borcun gecikmeye düşmesi, takip sürecinin başlaması ve ilgili yasal işlemlerin uygulanması gerekir.

Gib Sisteminde KYK Borcu Görünmüyorsa Ne Yapılmalı?

GİB sisteminde KYK borcu görünmüyorsa öncelikle borcun vergi dairesine aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilmelidir. Borç hala normal KYK ödeme planındaysa GİB ekranında görünmeyebilir. Bu durumda e-Devlet’teki “Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama” hizmeti veya Ziraat Bankası KYK ödeme ekranı kontrol edilmelidir. Borcun vergi dairesine devredildiği biliniyor ancak GİB’de görünmüyorsa, devir işlemi henüz sisteme yansımamış olabilir. Bu durumda daha sonra tekrar sorgulama yapılmalı veya ilgili vergi dairesiyle iletişime geçilmelidir.

KYK Kredisi Borcu Kişinin Mirasına Dahil midir?

Hayır, KYK öğrenim kredisi borcu, borçlunun vefatı halinde mirasçılara kalan standart bir borç gibi değerlendirilmez. Öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra vefat eden kişilerin kalan KYK kredi borçları terkin edilir. Bu nedenle borçlunun ölümü halinde mirasçıların öncelikle ilgili kurum kayıtlarını kontrol etmesi ve gerekli durumlarda borcun silinmesi için başvuru sürecini takip etmesi gerekir.

Engelli Bireyler İçin KYK Borcu Silinme Şartları Nelerdir?

Engelli bireylerde KYK borcunun silinebilmesi için kişinin yüzde 90 ve üzeri engelli olduğunun tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekir. Bu şart sağlandığında kalan öğrenim kredisi borcu terkin edilebilir. Daha düşük engellilik oranlarında ise borcun otomatik olarak silinmesi söz konusu değildir.

Kredi Kartına Taksit Yaparak KYK Borcu Ödenir mi?

Evet, KYK borcu kredi kartıyla ödenebilir. Ancak kredi kartına taksit yapılıp yapılamayacağı ödeme kanalına ve kartın bağlı olduğu bankanın uygulamasına göre değişir. KYK veya GİB ekranında ödeme tek çekim görünebilir. Bazı bankalar ise dönemsel olarak kamu ödemeleri, vergi ödemeleri ya da eğitim ödemeleri için sonradan taksitlendirme imkanı sunabilir.

KYK Borç Ödeme Tarihlerini Kendimiz Belirleyebilir miyiz?

Hayır, KYK borç ödeme tarihleri borçlu tarafından belirlenemez. Geri ödeme planı, kredi alınan süre ve resmi vade tarihleri dikkate alınarak oluşturulur. Borçlu taksitlerini bu plana göre öder. Ancak isterse vadesi gelmeden ödeme yapabilir veya kalan borcunu toplu şekilde kapatabilir. Ödeme tarihini değiştirmek isteyen kişiler ise yalnızca şartları sağlıyorsa erteleme ya da ilgili dönemde varsa yapılandırma seçeneklerini değerlendirebilir.

İkinci Üniversite Okuyanların KYK Borcu Ertelenir mi?

Hayır, ikinci üniversite okumak, KYK borcunun erteleneceği anlamına gelmez. KYK borcunda erteleme için borçlunun e-Devlet üzerinden başvuru yapması ve erteleme şartlarını taşıması gerekir. Borç ödeme vadesi henüz gelmemişse veya taksitler aksatılmadan ödeniyorsa, işsizlik ya da askerlik gibi durumlar SGK kayıtlarıyla doğrulanırsa erteleme talebi değerlendirilebilir.

KYK Borcu Ödenmeden Bankalardan Kredi Çekilebilir mi?

Evet, KYK borcu bulunan bir kişi bankalardan kredi başvurusu yapabilir. KYK borcu tek başına banka kredisi kullanılmasını otomatik olarak engellemez. Ancak borç vadesinde ödenmemiş, gecikmeye düşmüş veya vergi dairesi takibine aktarılmışsa bankaların değerlendirme sürecinde olumsuz bir unsur olarak görülebilir. Bu nedenle kredi başvurusu yapmadan önce KYK borcunun güncel durumu, gecikme olup olmadığı ve vergi dairesine devredilip devredilmediği kontrol edilmelidir.

Yüksek Lisans KYK Kredisi İle Lisans Kredisi Aynı Anda mı Ödenir?

Hayır, yüksek lisans KYK kredisi ile lisans KYK kredisi her zaman aynı anda ödenmez. Her kredi için geri ödeme planı, ilgili öğrenim dönemine ve kredi alınan süreye göre ayrı ayrı oluşturulur. Lisans kredisi için ödeme zamanı geldiyse bu borç ödenmeye başlar. Yüksek lisans kredisi için ise ayrıca kendi geri ödeme planı oluşur. Ancak iki borcun ödeme dönemleri aynı zamana denk gelirse, kişi aynı dönemde iki ayrı KYK kredi borcu ödeyebilir.

Vefat Durumunda Öğrenim Kredisi (KYK) Borcuna Ne Olur?

KYK öğrenim kredisi borcu olan kişi öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra vefat ederse, kalan kredi borcu silinir. Bu durumda borç mirasçılara devredilen standart bir borç gibi değerlendirilmez. Borcun terkin edilmesi için ölüm bilgisinin kurum kayıtlarına yansıması veya gerekli durumlarda ilgili kuruma başvuru yapılması gerekebilir.

Af Çıkması Durumunda Ödenmiş KYK Borçları İade Edilir mi?

KYK borçlarıyla ilgili af, yapılandırma veya terkin düzenlemelerinde daha önce ödenmiş tutarların iade edilip edilmeyeceği ilgili kanuna göre belirlenir. Geçmiş düzenlemelerde genellikle yürürlük tarihinden önce tahsil edilen tutarların iade edilmeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle af çıkması, daha önce ödenmiş KYK borçlarının otomatik olarak geri alınabileceği anlamına gelmez.

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