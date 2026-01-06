Çalışma Belgesi Örneği 2026 - Çalışma Belgesi Nasıl Alınır? Tüm çalışma belgesi alma süreci: gereksinimler, başvuru adımları ve örnek belge burada! Belgelerinizi hızlıca edinin!

Çalışma belgesi, çalışanın işi bıraktıktan sonra işverenden alabileceği, hangi işte ne görevde ne kadar süre çalışıldığını gösteren belgedir. Bu yazıda çalışma belgesinin nasıl alınacağı, nereden alınacağı gibi çalışma belgesine dair tüm detayları ele alacağız. Ayrıca çalışma belgesi hazırlamakla uğraşmak istemeyenler için indirmeye hazır çalışma belgesi örneği de sunacağız. Sunduğumuz bu çalışma belgesi örneği dosyasını mobil ya da desktop cihazlarına indirebilirsin.

Çalışma Belgesi Örneği 2026

2026 yılı için hazırladığımız:

Çalışma Belgesi Örneğini buradan cihazınıza indirebilirsiniz.

Çalışma Belgesi Nedir?

Çalışma belgesi, çalışanın işten ayrılırken işverenden talep edebileceği, iş tanımı, süresi, çeşidi gibi bilgileri içeren bir belgedir. İşten ayrılacak olan her birey işverenden çalışma belgesi talep edebilir ve işveren de bu belgeyi vermekle yükümlüdür.

Çalışma belgeleri iki farklı şekilde hazırlanabilmektedir. Bunlardan birincisi daha yüzeysel bilgileri içeren çalışma belgesidir. Bu belge alelade çalışma belgesi olarak adlandırılır ve sadece iş tanımı, iş türü ve iş süresi gibi bilgileri içerir.

İkinci çalışma belgesi ise daha detaylı olarak hazırlanan çalışma belgesidir. Tam çalışma belgesi olarak adlandırılan bu belgede iş tanımı, iş türü ve iş süresi gibi bilgilerin yanı sıra işçinin davranışları ve işverenin işçi hakkındaki yorumlarına da yer verilir.

Çalışma Belgesi Nasıl Alınır?

Çalışan, işten ayrılmasının ardından eski işverenine başvurarak çalışma belgesi talebinde bulunabilir. Bu talepte bulunmak için belirlenen bir zaman dilimi yoktur. Çalışan işten ayrıldıktan hemen sonra ya da 1 yılın ardından işvereninden çalışma belgesi talebinde bulunabilir. Bu talep kurum tercihine bağlı olarak sözlü ya da yazılı şekilde iletilebilir. Belgenin hazırlanmasının ardından işveren çalışana bu belgeyi teslim eder.

Çalışma belgesi almanın bir diğer yolu ise e-devlet kanalını kullanmaktır. E- devlete giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi sorgulama bölümünden çalışma belgesine ulaşılabilir.

Çalışma Muafiyet İzin Belgesi Nasıl Doldurulur?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma muafiyet izin belgesi, çalışma izni bulunmayan yabancılar için oluşturulmuş bir izin türüdür. Bu belge sayesinde çalışma izni olmayan yabancılar Türkiye’de çalışabilir, yaşayabilir ve giriş çıkış yapabilir.

Yabancı kişiler pasaport numaraları ile ya da varsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numaraları ile e-devlet üzerinden e-muafiyet sistemi ile başvuru yapabilir. E-muafiyet sistemine istenen belgeler ve bilgiler yüklendikten sonra başvuru tamamlanır ve incelemeye alınır. Başvurusu kabul edilen yabancılar çalışma muafiyet izin belgesi almaya hak kazanır.

Çalışma Belgesi Nereden Alınır?

Çalışma belgesi iki farklı kanaldan alınabilmektedir. Bu kanallardan ilki e-devlet, ikincisi eski iş yeridir. E-devlet üzerinden çalışma belgesi almak için e-devlete giriş yapılarak Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi sorgulama bölümünden çalışma belgesine ulaşılabilir ve indirilebilir.

Eski iş yerinden çalışma belgesi almak için ise sözlü ya da yazılı olarak çalışma belgesi isteği işverene iletilir. Belgenin hazırlanmasının ardından işveren belgeyi eski çalışana teslim eder.

Son İş Yerinden Alınan Çalışma Belgesi Nedir?

Son iş yerinden alınan çalışma belgesi, kişinin en son çalıştığı iş yerinden aldığı işin tanımı, çeşidi ve süresini gösteren belgedir. Bu belge işten ayrılan kişinin talebi üzerine kanunen işverenin hazırlamakla yükümlü olduğu bir dökümandır. İşçi bu belgeyi ne zaman talep ederse o zaman alma hakkına sahiptir.

Son İş Yerinden Çalışma Belgesi Nereden Alınır?

Son iş yerinden çalışma belgesi iki yerden alınabilir. Bunlardan biri son iş yeri diğeri e-devlet kanalıdır. Son iş yerinden çalışma belgesi almak için kişi eski işveren ile iletişime geçebilir ya da yazılı talep iletebilir. Talebin iletilmesinin ardından işveren belgeyi eski çalışana teslim eder. Ya da e-devlete giriş yapılarak Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi sorgulama bölümünden çalışma belgesine ulaşılabilir ve indirilebilir. Eğer e-devlet üzerinde son iş yerinden çalışma belgesi görünmüyorsa, eski iş yerine başvurmak dışında başka bir yöntem yoktur.

Çalışma Belgesi Yoksa Ne Olur?

Çalışma belgesi, 4857 sayılı İş Kanunu 99.maddesi gereğince tüm işverenlerin istendiği takdirde işçiye vermekle yükümlü olduğu bir belgedir. İşverenin bu belgeyi işçiye vermemesi ya da yanlış bilgilerle vermesi durumunda idari para cezası ödemesi gerekmektedir. 2026 yılında bu idari para cezası tutarı 2.903 TL’dir.