Wise Nedir? Wise ile Nasıl Para Gönderilir? Güvenilir mi? Wise’nin ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl açıldığı, güvenilir olup olmadığı, hangi ülkelerde kullanıldığı, hesap ve işlem ücretleri bu rehberde!

Günümüzde farklı para birimlerinde yurt dışına para göndermek, almak ve işlem yapmak bankalar ile sınırlı değildir. Wise gibi alternatif yöntemler ile çoklu para biriminde işlem yapmak mümkündür. Bu yazımızda Wise’nin ne olduğunu, ne işe yaradığını, nasıl açıldığını, kimlerin kullandığını, hesap ve işletim ücretlerinin ne kadar olduğunu ve nasıl para gönderildiğini ele alacağız. Ayrıca Wise ile hangi ülkelere para gönderildiğini tablo halinde sunacağız.

Wise Nedir?

2011 yılında Estonya’da TransferWise adıyla kurulan Wise, uluslararası para transferlerinde kullanıcılarına düşük maliyetli çözümler sunmayı hedefleyen bir finansal teknoloji kuruluşudur. Şirketin kuruluş amacı, yurt dışı para transferlerinde geleneksel bankaların uyguladığı yüksek ücretleri ortadan kaldırmaktır. Bu hedef doğrultusunda geliştirilen sistem, dünya genelinde hızlı, şeffaf ve düşük masraflı para gönderimi yapılmasını sağlar. Zamanla sadece transfer hizmetiyle sınırlı kalmayan Wise, çoklu döviz hesabı, işletme hesabı ve Wise kart gibi ürünleriyle küresel finansal işlemleri daha erişilebilir hale getirmiştir.

Wise Ne İşe Yarar?

Wise, uluslararası para transferleri işlemlerini daha düşük maliyetlerle yapmaya imkan sağlayan bir sistemdir. Wise sayesinde kolayca para gönderip alınabildiği gibi döviz hesabı açılması ve ödemelerin yönetilmesi de mümkündür. Wise’nin avantajları arasında şeffaf bir şekilde kullanıcıya işlem öncesinde ödenecek tutarın gösterilmesi yer alır. 40’tan fazla para biriminde hesap açmaya imkan tanıyan Wise ile 160’tan fazla ülkeye dakikalar içinde para transferi yapılabilir.

Wise Güvenilir mi?

Evet, Wise Türkiye’de güvenli şekilde kullanım imkanı sunan, denetlenen ve lisanslı bir para transfer sistemidir. İngiltere’de Financial Conduct Authority (FCA) tarafından yetkilendirilen Wise 160’tan fazla ülkede faaliyet gösterirken her ülkenin finansal düzenlemelerine uygun hareket eder. Wise, iki adımlı kimlik doğrulama, güçlü şifreleme ve anlık işlem bildirimleri ile kullanıcı haklarını korur.

Diğer yandan Wise, kullanıcıların sahip olduğu fonları şirket hesapları ayrı olacak şekilde özel hesaplarda saklar. Bu sayede şirkette yaşanabilecek bir risk durumundan kullanıcıların paraları etkilenmez.

Kimler Wise Kullanabilir?

Wise kullanabilmek için bireylerin 18 yaşını doldurması ve kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu şartları sağlayan herkes kolaylıkla Wise hizmetlerinden yararlanabilir. Türkiye’de yaşayan kullanıcılara TL para biriminde hesap açma imkanı sunulmasa da Euro, Dolar ve Sterlin gibi döviz cinslerinden hesap açma imkanı tanınmıştır. Bu özellik sayesinde yurt dışında eğitim gören veya dijital göçebe olarak çalışan kişiler finansal işlemlerini tek bir kanaldan yapabilir. Diğer yandan daha düşük maliyetlerle para göndermek ya da almak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler de Wise hizmetlerinden yararlanabilir.

Wise Hesabı Nasıl Açılır?

Wise hesabı açma işlemi online kanallar üzerinden bir kaç adımda tamamlanabilir:

İlk olarak Wise web sitesine giriş yapılır veya Wise mobil uygulaması indirilir.

Ardından kayıt için e-posta adresi ve telefon numarası sisteme girilir.

Daha sonra telefona gönderilen SMS kodu ile ya da e-postaya gönderilen link üzerinden doğrulama işlemi tamamlanır.

Sonrasında ad, soyad, doğum tarihi ve adres gibi kişisel bilgiler sisteme kaydedilir.

Ardından hesabın bireysel hesap mı işletme hesabı mı olacağına karar verilir.

İşletme hesabı olarak açılması durumunda vergi kimlik numarası ve işletme adresi sisteme kaydedilir.

Kimlik, pasaport veya ehliyet belgesi yüklenerek kimlik doğrulama işlemleri tamamlanır. Adres doğrulaması için ise fatura veya ikamet belgesinin yüklenmesi yeterlidir.

Ek güvenlik tedbirleri kapsamında kimlik tutularak çekilen fotoğraf sisteme yüklenir.

Yüklenen bu belgeler Wise güvenlik ekibi tarafından incelemeye alınır.

Başvuru onaylandığında hesap genellikle 1–2 iş günü içinde aktifleştirilir.

Aktif hale gelen hesap üzerinden farklı para birimlerinde dijital cüzdanlar oluşturulabilir ve IBAN veya hesap numarası bilgileri ile uluslararası transfer işlemlerine başlanabilir.

Wise Hesap ve İşlem Ücretleri Ne Kadar?

Wise diğer para transfer sistemlerinden farklı olarak genel bir ücretlendirme yapmak yerine kullandığın kadar öde prensibini benimsemiştir. Bu doğrultuda hesap açmak ve para almak genellikle ücretsizdir ancak döviz dönüştürme ve para transferi işlemlerinden ücret alınır. Döviz çevirme işlemlerinden alınan ücret %0,03 ile başlar. Para transfer ücretleri ise gönderilen para birimine, alıcının ülkesine, ödeme yöntemine ve tutarına göre değişiklik gösterir.

Diğer yandan Wise kart kullanıcılarından alışverişler için ek ücret talep edilmez. Sadece döviz dönüşümü durumlarında kur farkı ekstreye yansıtılır. ATM’lerden yapılan çekim işlemleri ise belirli bir limite kadar ücretsizdir. Limitin üzerindeki çekimlerde ise genellikle %2 civarında ücret uygulanır.

Wise ile Nasıl Para Gönderilir?

Wise ile para göndermek için öncelikle Wise web sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapılır. Daha sonra “Para Gönder” sekmesi üzerinden gönderilmek istenen para birimi ve tutar belirlenerek alıcının adı, banka ve adres bilgileri girilir. Ödeme yöntemi olarak banka havalesi, kredi kartı veya mevcut Wise bakiyesi tercih edilebilir. Bu aşamada kesintiler şeffaf bir şekilde sunulduğu için kullanıcı, alıcının eline geçecek net tutarı görebilir. Bilgilerin onaylanmasının ardından genellikle 1 iş günü içerisinde para alıcının hesabına iletilir.

Wise ile Hangi Ülkelere Para Gönderilir?

Wise ile para gönderilebilecek ülkeler aşağıda tablo halinde verilmiştir:

Amerika Birleşik Devletleri Arjantin Avustralya Avrupa Bangladeş Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Krallık Brezilya Bulgaristan Çin Çek Cumhuriyeti Danimarka Endonezya Fas Filipinler Gana Georgia Guatemala Güney Afrika Güney Kore Hindistan Hong Kong İsrail İsveç İsviçre ve Lihtenştayn Japonya Kenya Kolombiya Kosta Rika Macaristan Malezya Meksika Mısır Nepal Nijerya Norveç Pakistan Polonya Romanya Singapore Sri Lanka Tanzanya Tayland Türkiye Uganda Ukrayna Uruguay Vietnam Yeni Zelanda Zambiya

Wise Komisyon Alıyor mu?

Evet, Wise komisyon ücreti almaktadır. Ancak bu komisyon ücreti transfer sırasında şeffaf bir şekilde kullanıcı ile paylaşılır. Döviz çevirme işlemlerinde ise bankaların aksine gerçek piyasa kuru esas alınır. Bu işlem için mevcut durumunda %0,03 civarında hizmet bedeli uygulanır. Para transferlerinde uygulanan komisyon oranı ise para birimine, alıcının ülkesine, ödeme yöntemine ve tutarına göre değişiklik gösterir.

Wise Hesabıma Nasıl Para Alabilirim?

Wise ile para alabilmek için öncelikle ödeme alınmak istenen para biriminde bir hesap açılması gerekir. Hesap açıldıktan sonra Wise web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ilgili para birimine ait IBAN, SWIFT kodu veya hesap numarası bilgileri görüntülenebilir. Bu bilgilerin ödeme yapacak kişi ya da kurum ile paylaşılması durumda ilgili tutar Wise aracılığıyla açılan hesaba aktarılır.

Buna ek olarak Wise üzerinden Ödeme Talep Et” özelliği kullanılarak alınmak istenen tutar ve para birimi seçilerek bir talep bağlantısı oluşturulabilir. Mevcut durumda Wise ile Euro, Dolar, Sterlin, Kanada Doları, Avustralya Doları, Türk Lirası, Romanya Leyi ve Singapur Doları gibi pek çok para biriminde ödeme kabul edilir.

Wise Para Kaç Günde Gelir?

Wise ile yapılan para transfer işlemlerinde uygulanan sabit bir ulaştırma süresi yoktur. Para transfer süresi ilgili ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Gönderim işlemi sırasında tahmini varış süresini açıkça görülebilir. Bazı transfer işlemleri saniyeler içinde gerçekleşirken bazı işlemlerin tamamlanması 1 ila 2 iş günü sürebilir. İşlemlerin hafta sonuna ya da resmi tatillere denk gelmesi durumunda nadiren de olsa transfer işleminin süresi 3 ila 5 iş gününe kadar çıkabilir.

Wise Limiti Ne Kadar?

2026 yılında Wise ile yapılan para transfer limitleri gönderilen para birimine, hedef ülkeye ve kullanılan ödeme yöntemine göre değişiklik gösterir. Türk Lirası gönderimlerinde tek işlemde en fazla 3 milyon TL gönderilebilir. ABD doları (USD) gönderimlerinde genel olarak yerel transferler için işlem başına 1 milyon USD limiti bulunurken SWIFT yoluyla gönderimde bu limit 1,6 milyon USD olur.

Toplamda ise bir kullanıcı 6 milyon USD’ye kadar transfer işlemi yapabilir. Benzer şekilde Euro transfer işlemlerinde de sınır 6 milyon Euro’dur. Ancak 1,2 milyon Euro’nun üzerindeki işlemler yalnızca hesap bakiyesi üzerinden yapılabilir. Diğer yandan İngiliz sterlini işlemlerinde limit 1 milyon GB iken Avustralya doları (AUD) işlemlerinde 1,5 milyon AUD olarak belirlenmiştir.

Wise Hesabıma Nasıl Para Yüklerim?

Wise hesabına para yüklemek için öncelikle hesaba giriş yapılması ve “Bakiye Ekle” seçeneğine tıklanması gerekir. Daha sonra ödeme yöntemi ve hangi para biriminde işlem yapılacağı seçilir. Bu noktada kendi hesap bilgilerinizi girerek hesabınıza para yüklemesi yapabilirsiniz.

Wise Hesabının Banka Hesabından Farkı Nedir?

Kriter Wise Hesabı Banka Hesabı Kuruluş Türü Elektronik para transfer kuruluşudur. Bankacılık lisansına sahip finans kuruluşudur. Fonların Korunması Kullanıcı fonları ile şirket fonları ayrı hesaplarda saklanır. Mevduatlar banka bilançosunda yer alır ve TMSF sigorta kapsamındadır. Mevduat Sigortası Yok (ancak fonlar düzenleyici kurum gözetiminde korunur) Türkiye’de 950.000 TL’ye kadar TMSF güvencesi vardır. Para Birimi Desteği Çoklu para birimi (USD, EUR, GBP, vs.) tek hesapta tutulabilir. Her döviz türü için ayrı hesap gereklidir. Kur Dönüşümü Gerçek piyasa kuru üzerinden, düşük komisyonla dönüşüm yapılır. Banka kuru üzerinden, genellikle yüksek marjla dönüşüm yapılır. Para Transfer Hızı Uluslararası transferler genellikle dakikalar içinde veya aynı gün tamamlanır. SWIFT transferleri 1–5 iş günü bulabilir. Transfer Ücretleri Düşük, şeffaf ve sabit oranlar uygulanır. Yüksek ve çoğu zaman gizli masraflar söz konusudur. Kart Kullanımı Çoklu para birimli Wise kartla dünya genelinde harcama yapılabilir. Banka kartında genellikle tek para birimi kullanılır. Hesap Açma Online olarak birkaç dakika içinde hesap açılabilir. Şubeye giderek ya da online kanallar üzerinden hesap açılabilir. Hedef Kullanım Uluslararası para transferi, döviz saklama, global harcama amaçlı kullanılır. Yerel bankacılık işlemleri, maaş ve mevduat yönetimi amaçlı kullanılır.

Wise Hesabı Neden Kapanır?

Wise hesabı, güvenlik politikalarına veya kullanım şartlarına aykırı bir hareket olması durumunda kapatılabilir. Wise kuralları kapsamında her kullanıcının yalnızca bir tane hesabı olabilir. Dolayısıyla aynı kişi adına başka bir hesap açılması durumunda sistemin kötüye kullanıldığı düşünülerek ilgili hesap kapatılabilir. Diğer yandan dolandırıcılık şüphesi, yasa dışı işlem girişimleri ya da kullanıcı bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması da hesabın kapatılmasına neden olabilir. Hesap kapandıktan sonra bu hesaba para gönderilmeye çalışılması durumunda ise gönderilen tutar otomatik olarak iade edilir.

Wise Türkiye'de Çalışıyor mu?

Evet, Wise Türkiye’de çalışmaktadır. Ancak burada sunulan hizmetler diğer ülkelere kıyasla çok daha kısıtlıdır. Türkiye’de yaşayan kullanıcılar Wise aracılığı ile yurt dışına para gönderme imkanına sahiptir. Ancak Türkiye’deki yasal düzenlemeler dolayısıyla Wise hesabı açarak döviz biriktirmek, çoklu para birimi hesabı açmak veya doğrudan para almak mümkün değildir. Yani Türkiye’deki kullanıcılar Wise’nin sadece uluslararası para gönderme yönünden faydalanabilir. Buna rağmen düşük işlem ücretleri sayesinde Türkiye’de önemli bir kullanıcı kitlesine sahiptir.

Wise Hangi Banka ile Çalışıyor?

Wise, Türkiye’de doğrudan bir banka ile çalışmadan bazı finansal teknoloji ortaklıkları üzerinden hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de Birleşik Ödeme ve Fibabanka ile anlaşma sağlanmıştır. Bu sayede Fibabanka müşterileri, Wise altyapısını kullanarak uluslararası para transferi hizmetinden yararlanabilmektedir.

Wise Kart Nedir?

Wise kart, kullanıcıların hesap kartındaki parayı dünya genelinde kullanmasına imkan sağlayan çok para birimli ödeme kartıdır. Wise kart, Visa veya Mastercard altyapısıyla çalışabildiği gibi fiziksel ve sanal versiyonlarıyla da kullanılabilir. Wise kartı diğer kartlardan ayıran en büyük özellik 40’tan fazla para birimini tek bir hesapta tutabilmektir. Bu özellik sayesinde alışveriş sırasında harcamanın yapıldığı para birimine otomatik olarak en uygun döviz kuru üzerinden dönüştürme imkanı sunulur.

Wise Türkiye'ye Kart Gönderiyor mu?

Hayır, mevcut durumda Wise Türkiye’ye kart göndermez ve Türkiye’de yaşayan kullanıcılardan Wise kart başvurusu almaz. Bunun sebebi, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ve TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) mevzuatına uygun olmamasıdır.

Wise Kullanmak Yasal mıdır?

Evet, Wise kullanmak yasaldır. Wise faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ilgili kurumlar tarafından denetlenir ve uygun görülmesi halinde lisanslanır. Türkiye’de kullanıcılar, Wise üzerinden yurt dışına TL ve döviz transferi yapabilir. Ancak mevcut yasal düzenlemeler kapsamında, Türkiye’de Wise hesabı açmak, döviz bakiyesi tutmak, para almak veya Wise kartı kullanmak mümkün değildir.

Wise Hangi Ülkenin?

Wise, merkezi Birleşik Krallık’ta (İngiltere) bulunan 2011 yılında kurulan uluslararası bir finans teknolojisi şirketidir. Wise’nin lisansı, İngiltere’de Financial Conduct Authority (FCA) tarafından verilmiştir. Elektronik para kuruluşu (EMI) statüsüne sahip olan Wise, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki faaliyetleri için Belçika Merkez Bankası tarafından da yetkilendirilmiştir.

Wise'in Sahibi Kim?

Wise Taavet Hinrikus ve Kristo Käärmann tarafından kurulan bir şirkettir. Kurulduğu dönemde TransferWise olarak adlandırılmıştır. Wise, günümüzde Londra Borsası’nda işlem gören halka açık bir şirkettir. Dolayısıyla şirketin tek bir sahibi yoktur; bireysel yatırımcılar, kurumsal fonlar ve kurucu ortaklar arasında pay edilmiştir.

Wise Neden Kimlik İstiyor?

Wise, kullanıcı güvenliği ve finansal düzenlemeler kapsamında kimlik doğrulaması yapar. Bu uygulama kara para aklama (AML) ve terör finansmanıyla mücadele kapsamında önlem niteliğindedir. Dolayısıyla Wise hesabı açan kişinin gerçek bir kişi olduğunun kanıtlanması için kimlik belgesi, pasaport veya ehliyet gibi belgelerini sunması gerekir.

Wise Hala Kullanılabilir mi?

Evet, Wise mevcut durumda dünya genelinde aktif bir şekilde kullanılan bir uygulamadır. Türkiye’de de Wise üzerinden yurt dışına para göndermek mümkündür ancak yasal düzenlemeler gereği bazı sınırlamalar söz konusudur.

Wise Kartımla Nereden Para Çekebilirim?

Wise kartı ile dünya genelinde Visa veya Mastercard logosu bulunan tüm ATM’lerden para çekilebilir. Wise kartlar da diğer banka kartları gibi kullanılabilir. Wise ile her ay belirli bir limite kadar ücretsiz para çekilebilir. Bu limitin aşılması durumunda ise diğer bankalardan daha düşük bir işlem ücreti yansıtılır.

Wise ile Türkiye'ye Dolar Nasıl Gönderilir?

Wise ile Türkiye’ye dolar göndermek için Wise hesabına giriş yapıldıktan sonra alıcı ülke olarak Türkiye seçilirken para birimi olarak USD seçilir. Daha sonra alıcının adı ve hesap bilgileri girilerek işlem başlatılır. Gönderilecek tutar gerçek piyasa kuru üzerinden dönüştürülür. Transferin onaylanmasının ardından ilgili tutar 1 ila 2 iş günü içinde Türkiye’deki banka hesabına iletilir.

Wise Rusya'da Çalışıyor mu?

Hayır, mevcut durumda Wise Rusya’da hizmet vermemektedir. Bunun sebebi Rusya’daki finansal yaptırımlar ve uluslararası düzenlemelerdir.

Birden Fazla Wise Hesabım Olabilir mi?

Hayır, birden fazla Wise hesabının olması mümkün değildir. Wise bir kişi için yalnızca tek bir Wise hesabı açılmasına imkan sağlar. Sistem politikaları kapsamında aynı kişinin ikinci bir hesap açması mümkün değildir. Diğer yandan bir kişinin bireysel hesabının dışında şirket hesabı açılmasına izin verilmektedir.

Ortak Bir Wise Hesabım Olabilir mi?

Hayır, mevcut durumda bireysel kullanıcılar ortak bir wise hesap seçeneği söz konusu değildir. Her Wise hesabı yalnızca kimliği doğrulanmış tek bir kişiye aittir. Ancak işletmeler için açılan Wise hesapları birden fazla yetkili kullanıcı ile ortak kullanım imkanı sağlayabilir.

Wise Hesabını Sadece Kendim İçin Açabilir miyim?

Evet, kendi adınıza Wise hesabı açabilirsiniz. İlgili yasalar gereği başkası adına hesap oluşturmak yasaktır. Dolayısıyla her Wise hesabının kimliği doğrulanmış tek bir kişiye ait olması gerekir.

Wise Hesabımda Birden Fazla Para Birimi Tutabilir miyim?

Evet, Wise hesabında 40’tan fazla farklı para para biriminde bakiye tutulabilir. Ancak bu özellik her ülke için geçerli değildir. Örneğin Türkiye’deki kullanıcılar için mevcut düzenlemeler gereği birden fazla para birimi tutma özelliği kısıtlanmıştır. Türkiye’de ikamet eden kullanıcıların hesaplarında döviz bakiyesi tutması yasaktır. Dolayısıyla Wise ile Türkiye’den yalnızca yurt dışına para transferi işlemi yapılabilir.

Wise İşlemleri Şirket Defterlerine Nasıl Yansıtılır?

Wise üzerinden yapılan her işlemin tıpkı banka hesaplarında olduğu gibi şirket defterine kaydedilmesi gerekir. Wise üzerinden gerçekleştirilen para giriş ve çıkışları işletmenin gelir, gider veya transfer işlemi olarak defterlere işlenmelidir. Bu belgeler, vergi denetimlerinde resmi kayıt niteliği taşıyabilir. Diğer yandan para transferinin yurt dışı bir müşteriden tahsilat veya hizmet bedeli şeklinde alınması durumunda ilgili gelir kalemi TL’ye çevrilerek kaydedilmelidir.

Vergi Dairesi Wise Hesaplarını Görür mü?

Vergi dairesinin doğrudan Wise hesaplarına erişme imkanı yoktur. Ancak gerekli bir durum söz konusu olduğunda uluslararası bilgi paylaşımı anlaşmaları kapsamında ilgili bilgilere ulaşabilir. Diğer yandan vergi kaçakçılığı, kara para aklama gibi durumların önlenmesi amacıyla Wise üzerinden yapılan işlemlerin yetkili kurumlarla paylaşılması zorunludur.