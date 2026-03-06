Arbitraj Fonu Nedir? Nasıl Alınır? Hangi Bankalarda Var? Arbitraj fonunun tanımı, nasıl çalıştığı ve türlerinin yanı sıra 2026 yılında arbitraj fonunun hangi bankalarda olduğu hakkında her şey!

Arbitraj fonları, yatırımcılara çeşitli piyasalardaki fiyat farklılıklarından kazanç sağlama imkanı sunan yatırım araçlarıdır. 2026 itibarıyla bireysel ve kurumsal yatırımcılar, bankalar veya aracı kurumlar üzerinden farklı arbitraj fonlarına yatırım yapabilmektedir. Fonların türü, risk profili ve yatırım stratejileri, yatırımcının tercihine ve yatırım yaptığı kuruma göre değişiklik göstermektedir.

Bu yazımızda arbitraj fonunun ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve türlerini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca bu fonun hangi bankalarda olduğunu, stopaj oranını, avantajlarını, risklerini, nasıl ve nereden alındığını inceleyeceğiz.

Arbitraj Fonu Nedir?

Arbitraj fonu, aynı varlığın farklı piyasalarda veya farklı işlem türlerinde oluşan fiyat farklarını değerlendirerek kazanç sağlamayı hedefleyen bir yatırım fonu türüdür. Bu fonlar, piyasalar arasındaki geçici fiyat dengesizliklerini fırsata çevirdiği gibi eş zamanlı alım-satım işlemleri yaparak riski mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışır.

Örneğin bir hisse senedi, Borsa İstanbul’da (BIST) belirli bir fiyattan işlem görürken, aynı varlığın vadeli sözleşmesi Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) farklı bir fiyat seviyesinde olabilir. Arbitraj fonu, düşük fiyatlı piyasadan alım yapıp yüksek fiyatlı piyasada satış gerçekleştirerek aradaki farktan getiri elde etmeyi amaçlar. Ancak arbitraj fonu piyasadaki fiyat farklılıklarının genellikle kısa süreli olmasına dayanır. Dolayısıyla yapılan işlemler hızlı, planlı ve çoğu zaman algoritmalar aracılığıyla yürütülür.

Arbitraj fonunun ne olduğunu ve nasıl alındığı hakkında kapsamlı bilgi edinmek için Arbitraj Nedir, Nasıl Yapılır? En İyi Arbitraj Siteleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Arbitraj Fonları Nasıl Çalışır?

Arbitraj fonları, finansal piyasalarda aynı varlık ya da birbiriyle bağlantılı enstrümanlar arasında oluşan geçici fiyat farklılıklarını tespit eder. Bu fiyat farklılıklarını eş zamanlı alım-satım işlemleri gerçekleştirerek değerlendiren bir stratejiyle çalışır. Buradaki amaç, geçici fiyat dengesizliklerinden mümkün olan en düşük riskle getiri elde etmektir.

Örneğin bir hisse senedi Borsa İstanbul’da 10 TL’den işlem görürken, aynı hissenin vadeli kontratı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 9,90 TL seviyesinde olabilir. Buradaki fiyat farkı, bir arbitraj fırsatı yaratır. Fon yöneticisi, daha düşük fiyatlı olan vadeli kontratı satın alır ve aynı anda spot piyasada hisseyi 10 TL’den satar. Zaman içinde iki piyasa fiyatı birbirine yaklaştığında aradaki 0,10 TL’lik fark ise fonun kazancı olur. Bu noktada alım ve satım işlemleri eş zamanlı yapıldığı için fiyatın genel olarak yükselmesi ya da düşmesinden doğabilecek risk büyük ölçüde azaltılmış olur.

Benzer şekilde aynı menkul kıymetin iki farklı piyasada farklı fiyatlardan işlem görmesi de arbitraj fırsatı yaratır. Ancak bu işlemlerde fiyat farklılıkları genellikle kısa sürede dengelendiği için hız ve doğru zamanlama büyük önem taşır. Örneğin spot piyasada hisse 50 TL iken, vadeli kontrat 50,40 TL seviyesinde olabilir. Bu durumda fon yöneticisi spot piyasadan hisseyi 50 TL’den alır ve aynı anda vadeli piyasada 50,40 TL’den satar. Vade sonunda fiyatlar birbirine yaklaştığında aradaki 0,40 TL’lik fark kazanç olarak elde edilir.

Öte yandan arbitraj fonları endeks düzeyinde de işlem yapabilir. Örneğin BIST 100 vadeli kontratı 10.200 puan seviyesinde işlem görürken, endeksi oluşturan hisse senetlerinden oluşan sepetin spot piyasadaki değeri 10.150 puan olabilir. Bu durumda fon yöneticisi vadeli kontratı daha yüksek seviyeden açığa satar ve aynı anda spot piyasada endeksi temsil eden hisse sepetini daha düşük fiyattan satın alır. Vadeli fiyat ile spot fiyat arasındaki fark zamanla kapandığında ise aradaki fiyat farkı fon için getiri olarak realize edilir.

Arbitraj Fonu Türleri Nelerdir?

Arbitraj fonu türleri arasında:

İstatistiksel Arbitraj Fonları,

Hisse Senedi Arbitraj Fonları,

Döviz / Kur Arbitraj Fonları,

Mutlak Getiri Hedefli Arbitraj Fonları,

Birleşme ve Devralma (Merger Arbitrage) Fonları ve

Sabit Getirili (Tahvil) Arbitraj Fonları yer almaktadır.

Bu fonlara ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

İstatistiksel Arbitraj Fonları

İstatistiksel Arbitraj Fonları, geçmiş fiyat verileri ve matematiksel modeller üzerinden varlıklar arasındaki tarihsel ilişkilere odaklanır. Birlikte hareket eden iki hisse ya da enstrüman arasında geçici bir fiyat sapması oluşursa, eş zamanlı alım-satım yaparak bu farktan kazanç sağlamayı hedefler.

Hisse Senedi Arbitraj Fonları

Hisse Senedi Arbitraj Fonları, hisse senetleri ya da hisse ile türev ürünleri arasındaki fiyat farklılıklarını değerlendirir. Örneğin bir hisse senedi Borsa İstanbul’da işlem görürken aynı hissenin vadeli kontratı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda farklı fiyatlanabilir. Fon, düşük olan tarafta alım yapmayı hedeflerken yüksek olan tarafta satış yaparak aradaki farktan getiri elde etmeye çalışır.

Döviz / Kur Arbitraj Fonları

Döviz/Kur Arbitraj Fonları, farklı piyasalarda veya bankalarda oluşan döviz kuru farklılıklarını değerlendirir. Aynı para biriminin farklı işlem kanallarındaki fiyat farkı üzerinden eş zamanlı alım-satım yapılır. Özellikle küresel piyasalarda anlık fiyat değişimlerinden yararlanmayı hedefler.

Mutlak Getiri Hedefli Arbitraj Fonları

Mutlak Getiri Hedefli Arbitraj Fonları, piyasa yönünden bağımsız olarak pozitif getiri sağlamayı amaçlar. Yükselen ya da düşen piyasa koşullarından ziyade fiyat uyumsuzluklarına odaklanır. Riski dağıtmak için birden fazla arbitraj stratejisini aynı anda kullanabilir ve dalgalı dönemlerde daha dengeli performans göstermeyi amaçlar.

Birleşme ve Devralma (Merger Arbitrage) Fonları

Birleşme ve Devralma (Merger Arbitrage) Fonları, şirket satın alma ve birleşme süreçlerinde ortaya çıkan fiyat farklarını değerlendiren arbitraj stratejileridir. Bir şirket başka bir şirketi belirli bir fiyattan satın alacağını açıkladığında, hedef şirketin hisseleri genellikle teklif edilen fiyatın biraz altında işlem görmeye devam eder. Bu fark ise arbitraj fırsatını oluşturur.

Sabit Getirili (Tahvil) Arbitraj Fonları

Sabit Getirili (Tahvil) Arbitraj Fonları; devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri ve diğer faizli menkul kıymetler arasındaki küçük getiri farklarını değerlendiren yatırım fonlarıdır. Bu fonların amacı, faiz piyasasında oluşan geçici fiyat veya getiri uyumsuzluklarından düşük riskle kazanç elde etmektir.

Arbitraj Fonu Nasıl Alınır?

Arbitraj fonu almak için doğru aracı kurumun seçilmesi, yatırım hesabının açılması, risklerin değerlendirilmesi ve yatırımın gerçekleştirilmesi gerekir. Tüm adımlar tamamlandıktan sonra fon performansının takip edilmesi de oldukça önemlidir.

Arbitraj fonu almak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Doğru Aracı Kurumun Seçilmesi: Yatırımcının öncelikle güvenilir bir aracı kurum veya yatırım platformu seçmesi gerekir. Seçilen platformun arbitraj fonlarına erişim imkanı sunup sunmadığını kontrol etmek de önemlidir. Yatırım Hesabının Açılması: Seçilen aracı kurum üzerinden yatırım hesabı açılır. Örneğin Ziraat Yatırım, İş Yatırım, Garanti BBVA Yatırım veya A1 Capital Yatırım gibi aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açılabilir. Çoğu kurum, dijital başvuru ve kimlik doğrulama ile hızlı bir şekilde hesap açılmasına olanak sağlar. Risklerin Değerlendirilmesi: Her yatırımda olduğu gibi arbitraj fonları da bazı riskler içerir. Bu süreçte yatırımcılar için en önemli faktör genellikle fonun geçmiş dönem performansıdır. Bu nedenle fonun son 6 ay, 1 yıl veya daha uzun vadeli performans verileri, getiri oranları ve fiyat grafikleri yatırım kararında belirleyici rol oynar. Geçmiş performans tek başına gelecekteki getiriyi garanti etmese de, fonun farklı piyasa koşullarında nasıl bir performans sergilediğini görmek yatırımcıya önemli bir fikir verir. Yatırımın Gerçekleştirilmesi: Hesap açılıp kullanıma hazır olduktan sonra seçilen arbitraj fonuna yatırım yapılır. Bu süreçte fonun belirlediği minimum yatırım tutarını dikkate alarak para yatırmak gerekir. Performansın Takip Edilmesi: Yatırım yapıldıktan sonra fonun performansı düzenli olarak izlenir. Gerektiğinde portföyde değişiklik yapılabilir veya yatırım tutarı artırılıp azaltılabilir. Bu süreçte fon raporlarını ve piyasa gelişmelerini takip etmek, getiriyi artırmaya yardımcı olabilir.

Arbitraj Fonu Nereden Alınır?

Arbitraj fonları, lisanslı aracı kurumlar ve yatırım platformları aracılığıyla satın alınabilir. Türkiye’de bu fonlara yatırım yapmak isteyenlerin öncelikle güvenilir bir banka veya aracı kurum seçerek yatırım hesabı açmaları gerekir. Hesap açılışının ardından, fonun belirlediği minimum yatırım tutarı kadar para yatırılarak yatırım işlemi gerçekleştirilebilir.

Türkiye’de arbitraj fonlarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar Akbank Yatırım, İş Yatırım veya Garanti BBVA Yatırım gibi lisanslı banka ve aracı kurumları tercih edebilir. Yatırım hesabı açıldıktan sonra, ilgili fonun şartlarına uygun şekilde alım işlemi yapılır. Bu süreçte fon yöneticileri piyasalardaki alım-satım işlemlerini yönetirken yatırımcılar da fonun performansını düzenli olarak takip edebilir.

Arbitraj Fonu Hangi Bankalarda Var?

Arbitraj fonu olan bankalar arasında:

Akbank,

DenizBank,

Türkiye İş Bankası ve

Ziraat Bankası yer almaktadır.

Bu bankaların fon detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Banka Adı / Fon Kurucusu Fon Adı Kod Akbank / Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Ak Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) LTC DenizBank / Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) DII DenizBank / Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon DPI Türkiye İş Bankası / İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon IIF Ziraat Bankası / Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Ziraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Özel Fon ZTF Ziraat Bankası / Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Ziraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Özel Fon ZP2 Ziraat Bankası / Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Ziraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon ZSB Ziraat Bankası / Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Ziraat Portföy Üçüncü İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Özel Fon ZP3

Arbitraj Fonları Kimler İçin Uygundur?

Arbitraj fonları, düşük riskli yatırım hedefleyen nitelikli yatırımcılar için uygun olabilir. Genel olarak piyasa dalgalanmalarından etkilenmek istemeyen kurumsal ya da bireysel yatırımcılar, arbitraj fonlarına yönelerek yatırımlarını daha uygun bir biçimde değerlendirme fırsatı yakalayabilirler. Yani arbitraj fonlarına yatırım yapmak isteyen bireylerin, düşük riskle kazanç sağlamak istemeleri ve kısa vadeli kazanç hedeflemeleri önemlidir.

Arbitraj Fonları Hangileri?

2026 yılında Türkiye’de bankalar ve kurumlar tarafından KAP’a bildirilen toplam 49 adet arbitraj fonu bulunmaktadır. Bu fonlar aşağıdaki gibidir:

Fon Adı Portföy Şirketi Fon Türü A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon A1 Capital Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Ak Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Ak Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Ata Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Ata Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Ata Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Ata Portföy Yönetimi Serbest Fon Ata Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Ata Portföy Yönetimi Serbest Fon Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Atlas Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Azimut Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Azimut Portföy Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Bv Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon BV Portföy Yönetimi Serbest Fon Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Deniz Portföy Yönetimi Serbest Fon Deniz Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Deniz Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Hedef Portföy Yönetimi Serbest Fon Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hedef Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Hedef Portföy Katılım İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Hedef Portföy Yönetimi Serbest Fon Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hedef Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hedef Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Hedef Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hedef Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hedef Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Kâr Payı Ödeyen Serbest Fon Inveo Portföy Yönetimi Serbest Fon Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon Inveo Portföy Yönetimi Serbest Fon İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon İstanbul Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon İstanbul Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon İstanbul Portföy Yönetimi Serbest Fon İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon İstanbul Portföy Yönetimi Serbest Fon İstanbul Portföy Üçüncü İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon İstanbul Portföy Yönetimi Serbest Fon İş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon İstanbul Portföy Yönetimi Serbest Fon Kare Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Kare Portföy Yönetimi Serbest Fon Meksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon Meksa Portföy Yönetimi Serbest Fon MT Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon MT Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Neo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Neo Portföy Yönetimi Serbest Fon Nurol Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Nurol Portföy Yönetimi Serbest Fon Nurol Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Nurol Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon One Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon One Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon One Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon One Portföy Yönetimi Serbest Fon Oyak Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon Oyak Portföy Yönetimi Serbest Fon Pardus Portföy Algo Etna İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Pardus Portföy Yönetimi Serbest Fon Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Pardus Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Pardus Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Re-Pie Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Re‑Pie Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Rota Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Rota Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Sparta Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Sparta Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Statech Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Statech Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Strateji Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Strateji Portföy Yönetimi Serbest Fon Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon Tacirler Portföy Yönetimi Serbest Fon Tacirler Portföy Nova İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Tacirler Portföy Yönetimi Serbest Fon Trive Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Trive Portföy Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Serbest Fon Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Ünlü Portföy Yönetimi Serbest Fon Ziraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Özel Fon Ziraat Portföy Yönetimi Serbest Fon Ziraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Özel Fon Ziraat Portföy Yönetimi Serbest Fon Ziraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Ziraat Portföy Yönetimi Serbest Fon Ziraat Portföy Üçüncü İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Özel Fon Ziraat Portföy Yönetimi Serbest Fon

En İyi Arbitraj Fonu Hangisi?

En iyi arbitraj fonunu belirlerken özellikle fonun geçmiş performansını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Son 1 yıllık performans verilerine göre ONE Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon %79,14 getiri ile en iyi arbitraj fonu olarak öne çıkmaktadır.

Öte yandan son 1 yıl içerisinde Pardus Portföy Algo Etna İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon %55,87 getiri ile ikinci sıradayken BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon ise %50,81 getiri ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Arbitraj Fonu Getirisi Ne Kadar Olur?

Arbitraj fonlarının getirisi; fonun yatırım stratejisine, piyasa koşullarına ve risk yönetimi yaklaşımına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genel olarak istatistiksel arbitraj fonları, hisse senetleri veya türev araçlar arasındaki fiyat farklılıklarını değerlendirdiği için piyasa dalgalanmalarına karşı daha korumalıdır. Ancak getiri profili genellikle istikrarlı olsa da yüksek değildir.

Örneğin, son 1 yıllık verilere bakıldığında, MT Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon getiri imkanı sunmazken, Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon %39,33 getiri sunmuştur. Bu dönemde en yüksek getiri ise %79,14 ile ONE Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon’unda kaydedilmiştir.

Arbitraj Fonu Stopaj Oranı Ne Kadar?

Arbitraj fonlarının stopaj oranı, fonun türüne göre değişir. Hisse Senedi Yoğun arbitraj fonlarında stopaj oranı %0’dır, yani yatırımcı elde ettiği gelir üzerinden vergi kesintisi yapılmadan net getirisini alır. Öte yandan serbest arbitraj fonlarında stopaj oranı %17,5 olarak uygulanır, yani gelir üzerinden standart vergi kesintisi yapılır.

Arbitraj Fonları Hangi Piyasalarda İşlem Yapar?

Arbitraj fonları, farklı piyasalardaki fiyat farklılıklarından kazanç sağlamayı hedefleyen yatırım araçlarıdır ve işlem yaptıkları piyasalar fonun stratejisine göre değişir.

Bu fonların genel olarak işlem yaptıkları piyasalar aşağıdaki gibidir:

Borsa İstanbul Hisse Senetleri Piyasası: Hisse senedi yoğun arbitraj fonları, Borsa İstanbul’daki (BİST) hisse senetlerindeki fiyat farklılıklarını ve kısa vadeli dalgalanmaları değerlendirir.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları (VİOP): Döviz, endeks veya hisse senedine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri üzerinden arbitraj fırsatları yakalanabilir.

Borsa Yatırım Fonları (BYF/ETF) ve Endeks Piyasaları: Endeks bazlı fonlar, farklı piyasalarda işlem gören hisse ve endeks ürünlerinin fiyat uyumsuzluklarını değerlendirir.

Uluslararası ve Döviz Piyasaları: Uluslararası ve döviz piyasalarında da arbitraj fırsatları oluşabilir. Ancak Türkiye’deki arbitraj fonlarının çoğu işlemleri ağırlıklı olarak Borsa İstanbul ile Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası arasındaki fiyat farklarından yararlanarak gerçekleşir.

Tahvil ve Mevduat Piyasaları: Faiz farklarından yararlanmak amacıyla kısa vadeli tahvil ve mevduat ürünleri de arbitraj fonlarının portföyünde yer alabilir.

Arbitraj Fonu Avantajları Nelerdir?

Arbitraj fonları; düşük risk, istikrarlı getiri, portföy çeşitliliği ve yüksek piyasa verimliliği gibi konularda yatırımcılara bazı avantajlar sağlar. Bu avantajlara ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Düşük Risk: Bu fonlar, işlemlerini fiyat farklılıkları üzerinden gerçekleştirdikleri için piyasa dalgalanmalarından daha az etkilenir. Dolayısıyla yatırımcılara daha düşük riskle kazanç elde etme fırsatı sunar.

İstikrarlı Getiri Sağlama: Bu fonlar, piyasa fiyatlarının dengesizliklerinden faydalanarak kısa vadeli kazanç sağlamaya çalışırlar ve genellikle uzun vadeli riskler taşımazlar.

Portföy Çeşitliliği: Bu fonlar, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine de yardımcı olur. Bu sayede portföyün genel risk profili düşürülebilir ve farklı bir gelir kaynağı elde edilebilir.

Yüksek Piyasa Verimliliği: Bu fonlar likit varlıklara yatırım yaparlar. Böylece yatırımcılar paylarını kolay ve hızlı bir şekilde nakde çevirebilirler. Ayrıca gerçekleştirilen arbitraj işlemleri, piyasalardaki fiyat farklılıklarının azalmasına katkı sağlayarak fiyatların daha dengeli oluşmasına ve piyasa verimliliğinin artmasına yardımcı olur.

Arbitraj Fonu Riskleri Nelerdir?

Arbitraj fonunun riskleri arasında beklenmedik piyasa hareketleri, likidite, kaldıraç kullanımı yer almaktadır.

Bu risklere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Olası Riskler Risk Seviyesi Piyasada öngörülemeyen ani dalgalanmalar fonun stratejisini olumsuz etkileyebilir. Düşük-Orta Bazı piyasalarda hızlı alım-satım işlemleri zorlaşabilir, bu da likidite riskini beraberinde getirir. Orta Kullanılan kaldıraç, beklenmedik piyasa hareketlerinde ciddi zararlara yol açabilir. Yüksek Döviz kurları ve uluslararası piyasalar nedeniyle kur riski ile ülke riski ortaya çıkabilir. Orta

Kaldıraçlı işlemin ne olduğu, nasıl ve nerede yapıldığı gibi konular hakkında kapsamlı bilgi edinmek için Kaldıraçlı İşlem Nedir, Nasıl ve Nerede Yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Arbitraj Fonları Hangi Dönemlerde Daha İyi Performans Gösterir?

Arbitraj fonları genellikle yüksek volatilite dönemlerinde, piyasanın yatay seyrettiği zamanlarda ve faiz artışının olduğu ortamda daha iyi performans gösterir.

Bu dönemlere ilişkin değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:

Yüksek Volatilite Dönemleri

Arbitraj fonları, piyasalardaki fiyat farklılıklarından kâr elde etmeye odaklandığı için yüksek volatilite dönemlerinde daha iyi performans gösterebilir. Hisse senedi, döviz veya türev araçlar piyasasında fiyatlar hızlı hareketlendiğinde, arbitraj fırsatları daha sık ortaya çıkar. Bu durum, fon yöneticilerine kısa vadeli alım-satım fırsatları sunar. Ancak volatilitenin yüksek olması, belirsizlik gibi risklerin artış göstermesine neden olabilir. Bu nedenle fonun stratejisi ve risk yönetimi becerisi, performans üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

Volatilitenin ne olduğu ve nasıl hesaplandığı hakkında kapsamlı bilgi edinmek için Volatilite Nedir, Nasıl Hesaplanır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yatay Piyasa Koşulları

Arbitraj fonları, fiyatların uzun süre dar bir aralıkta seyrettiği dönemlerde (yatay piyasa) istikrarlı getiriler sağlayabilir. Bu tür piyasalarda büyük yükseliş ya da düşüşler olmayacağı için fiyat farklılıkları ve spread (makas aralığı) fırsatları daha öngörülebilir hale gelir. Özellikle istatistiksel arbitraj veya sabit gelir arbitraj stratejisi uygulayan fonlar, yatay piyasalarda risksiz ya da düşük riskli kazançlar elde etme potansiyeline sahiptir.

Faiz Artışı Ortamı

Faiz oranlarının yükseldiği dönemlerde, arbitraj fonlarının bazı stratejileri öne çıkar. Sabit getirili araçlar veya vadeli işlem piyasalarında arbitraj fırsatları, faiz artışıyla birlikte değerlenen kısa vadeli finansal enstrümanlarda ortaya çıkabilir. Bu durum, fon yöneticilerinin portföyü faiz hareketlerine göre optimize etmesine ve risk-getiri dengesini sağlamasına olanak tanır. Ancak faiz artışı likidite ve piyasa volatilitesini de etkileyebileceği için fon stratejisinin buna uygun şekilde esnek olması gerekir.

Arbitraj Fonlarının Valör Süresi Nedir?

Arbitraj fonlarının valör süresi, yatırımcının fon alım veya satım talimatı verdikten sonra işlemin gerçekleşip paranın hesaba geçmesi için geçen süredir. Türkiye’deki birçok arbitraj fonunda alım ve satım işlemleri genellikle T+1 ya da T+2 valör ile gerçekleşir. Yani yatırımcı bugün işlem yaptığında, fon payı veya satıştan elde edilen tutar bir sonraki iş gününde hesaba yansır. Ancak kesin valör bilgisi için fonun izahnamesi TEFAS platformu üzerinden kontrol edilmelidir.

 Örnek Pazartesi günü (T günü) saat 13:30'dan önce emir verildiğinde: Alım işlemi: Fon alım emri T+1 valör ile işleme alınır. Buna göre pazartesi verilen alım emri salı günü fon portföyüne yansır ve yatırımcı fon paylarını bu tarihte hesabında görür.

Satım işlemi: Fon satış emri genellikle T+2 valör ile gerçekleşir. Yani pazartesi verilen satış emrinin nakit karşılığı çarşamba günü yatırımcının hesabına geçer ve kullanılabilir hale gelir.

Arbitraj Fonları ile Para Piyasası Fonları Arasındaki Farklar Nelerdir?

Arbitraj fonları ile para piyasası fonları arasında yatırım stratejisi, risk düzeyi, getiri potansiyeli, likidite ve kullanım amacı açısından bazı farklar bulunmaktadır.

Bu farklara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Özellik Arbitraj Fonları Para Piyasası Fonları Yatırım Stratejisi Farklı piyasalardaki fiyat farklılıklarından kâr elde etmeye odaklanır. Hisse senedi, tahvil ve türev araçlar kullanılabilir. Kısa vadeli borçlanma araçlarına (hazine bonosu, mevduat, kısa vadeli tahvil) yatırım yapar. Risk Düzeyi Risk düzeyi genellikle orta ya da düşüktür. Arbitraj fırsatlarına bağlı olarak piyasa hareketlerinden daha az etkilenir. Risk düzeyi düşüktür. Sermaye kaybı riski minimal seviyededir. Getiri Potansiyeli Getiri potansiyeli genellikle orta seviyededir. Ancak bu durum, piyasa fırsatlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Getiri potansiyeli düşük ya da orta seviyededir. Faiz ve kısa vadeli getiriler üzerinden stabil kazanç sağlar. Likidite Fon paylarının nakde dönüşümü hızlıdır. Kısa vadeli yatırım olduğu için likidite yüksektir. Kullanım Amacı Riskini sınırlayarak yüksek frekansta fırsat kazancı elde etmek. Sermaye korunumu ve düşük riskle istikrarlı kısa vadeli getiri sağlamak.

Arbitraj Fonları Enflasyona Karşı Korur mu?

Arbitraj fonları enflasyona karşı doğrudan koruma sağlamamaktadır. Bu durumun nedenleri aşağıdaki gibidir:

Arbitraj fonları, piyasalardaki fiyat farklılıklarından kâr elde etmeye odaklanır. Ana stratejisi kısa vadeli fırsatları değerlendirmektir.

Bu fonların getirisi çoğunlukla piyasalardaki fiyat uyumsuzluklarından elde edilen kısa vadeli fırsatlara dayanır. Dolayısıyla enflasyon oranının üzerinde bir koruma sunmayı garanti etmez.

Enflasyon yüksek olduğunda arbitraj fonlarının sağladığı getiri reel olarak düşük kalabilir. Yani nominal kazanç enflasyonu karşılamayabilir.

Yatırımcının amacı, enflasyona karşı koruma ise genellikle enflasyon endeksli tahviller veya emtia/fiyat endeksli araçlar gibi enflasyon korumalı ürünleri tercih edebilir.

SIK SORULAN SORULAR

Arbitraj Fonu Bist Düşerken Kazandırır mı?

Arbitraj fonları, Borsa İstanbul (BIST) düşerken de kazanç sağlayabilir. Bunun nedeni, arbitraj stratejilerinin genellikle piyasa yönünden bağımsız fırsatları kullanmasıdır. Yani bu fonlar, hisse senetlerinin değer kazanmasını beklemek yerine fiyat farkları, vadeli işlemler ve kısa pozisyonlar üzerinden getiri elde etmeyi hedefler.

Arbitraj Fonu Dolar Yükselince Etkilenir mi?

Arbitraj fonları, dolar yükseldiğinde doğrudan etkilenmez. Ancak portföylerinde döviz veya dövize duyarlı varlıklar varsa TL cinsinden değer kazanabilir veya risk yaşayabilir. Buradaki etki, fonun stratejisine ve yatırım yaptığı varlıklara bağlıdır.

Arbitraj Fonu Güvenilir mi?

Arbitraj fonları göreceli olarak güvenlidir ve piyasa düşüşlerinden daha az etkilenir. Ancak tamamen risksiz değildir. Fon yöneticisinin stratejisi ve piyasa koşulları, arbitraj fonlarının performansını etkileyebilir.

Arbitraj Fonu Devlet Güvencesinde mi?

Hayır, arbitraj fonları devlet güvencesinde değildir. Bu fonlar, SPK tarafından denetlenir ve yatırım stratejileri genel olarak piyasa hareketlerinden bağımsız şekilde gerçekleşir.

Arbitraj Fonu Günlük Kazandırır mı?

Evet, arbitraj fonları günlük olarak kazanç sağlayabilir. Ancak getiri genellikle küçük ve istikrarlı olduğu için hızlı bir yüksek kazanç beklenmemelidir.

Arbitraj Fonu Hafta Sonu Getiri Yazar mı?

Hayır, arbitraj fonları hafta sonu getiri yazmamaktadır. Bu fonlar yalnızca borsa işlem günlerinde değer kazanır. Dolayısıyla hafta sonu ve resmi tatillerde fon değeri değişmez. Ancak hafta sonu ya da resmi tatili takip eden ilk iş günü açıklanan fiyat, tatil süresince oluşan getiriyi de kapsar.

Arbitraj Fonu Mevduattan Daha mı Kârlıdır?

Arbitraj fonları, düşük riskle piyasa fırsatlarından kazanç elde ederek mevduattan daha yüksek getiri sağlayabilir. Ancak getiri garanti değildir ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Kaynakça