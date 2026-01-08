Motosiklet Kredisi Hesaplama

Motosiklet Kredisi ile ilgili bilmen gereken her şey TeklifimGelsin'de!
|Bankalar
|Faiz
min-max
|Anapara
min-max
|Vade
min-max
|%2,85 - %5,00
|1 - 99.999.999 TL
|0 - 48 Ay
|İncele
|%2,90 - %3,29
|5.000 - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,02
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,04 - %3,14
|0 - 400.000 TL
|0 - 48 Ay
|İncele
|%3,09
|1.000 - 360.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,09 - %3,19
|1.000 - 999.999 TL
|0 - 36 Ay
|İncele
|%3,09 - %3,52
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,11
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,19 - %3,69
|1.000 - 10.000.000 TL
|0 - 48 Ay
|İncele
|%3,20 - %3,35
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,40 - %3,50
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,42
|1.000 - 500.000 TL
|2 - 48 Ay
|İncele
|%3,49
|1 - 280.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%3,84
|1.000 - 999.999 TL
|3 - 48 Ay
|İncele
|%4,02
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%4,10
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 12 Ay
|%4,29
|1.000 - 1.000.000 TL
|0 - 48 Ay
|%4,50
|1.000 - 280.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%4,51
|1.000 - 10.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%4,54
|1.500 - 5.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%4,72
|0 - 300.000 TL
|3 - 48 Ay
|İncele
|%4,75
|1.000 - 280.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%4,79
|1 - 400.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%4,84
|1.000 - 1.000.000 TL
|3 - 48 Ay
|%5,30
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 48 Ay
Motosiklet kredisi, bireylerin yeni ya da ikinci el bir motosiklet satın alabilmeleri için bankalar aracılığıyla sunulan özel bir taşıt finansmanıdır. Bu kredi türü, taşıt kredisi kapsamında değerlendirildiği için başvuru sürecinde satın alınacak araca ait proforma fatura gibi belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.
Motosiklet kredisi hem sıfır kilometre hem de ikinci el motosiklet alımlarında geçerli olmakla birlikte uygulanacak faiz oranı, ödeme planı ve azami vade süresi bankaya ve tercih edilen motosikletin özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Genellikle 48 aya kadar vade seçenekleriyle sunulan motosiklet kredisi, bireysel müşterilere uygun geri ödeme kolaylıkları ile sağlanmaktadır.
Motosiklet kredisi hesaplama işlemini yaparken ihtiyaç duyduğun sıfır motosiklet fiyatlarını senin için özenle hazırladığımız ve her ay güncellediğimiz Motosiklet Fiyatları 2026 isimli yazımızdan öğrenebilirsin.
Motosiklet kredi hesaplama işlemi, çekmek istenilen kredinin tutarına ve vade süresine göre gerçekleştirilir. Ayrıca kredilendirme oranları da hesaplama sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir.
Bu kapsamda motosiklet kredileri:
400.000 TL’ye kadar olan taşıtlar için %70’ini aşmayacak şekilde 48 aya kadar
400.000,01-800.000 TL arası olan taşıtlar için %50’sini aşmayacak şekilde ve 36 aya kadar
800.000,01-1.200.000 TL arası olan taşıtlar için %30’unu aşmayacak şekilde ve 24 aya kadar
1.200.000,01-2.000.000 TL arası olan taşıtlar için %20’sini aşmayacak şekilde ve 12 aya kadar vadeli kredi kullandırılır.
Ancak 2.000.001 TL ve üzeri motosikletler için taşıt kredisi sunulmamaktadır.
Hesaplama sırasında senin için sunduğumuz hesap makinesini kullanabilir, özel tekliflere kolayca ulaşabilir ve başvuru talebi oluşturabilirsin.
Motosiklet taşıt kredisi almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar, bankadan bankaya değişiklik gösterebilir ancak genel olarak şu şekildedir:
Kredi başvurusu yapacak kişinin düzenli bir gelire sahip olması gerekir. Bankalar, kredi başvurusunda bulunan kişiden gelir belgesi talep ederler. Bu belgeleri ilgili bankaya iletmen gerekir.
Kredi notu, bankaların kredi başvurusunu değerlendirirken dikkate aldıkları önemli bir faktördür. Yüksek kredi notuna sahip kişiler, daha avantajlı faiz oranlarından yararlanabilirler.
Motosiklet kredisi almak için genellikle 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.
Bankalar, motosiklet kredisi verirken belirli bir peşinat talep edebilirler. Bu peşinat oranı, motosikletin değerine göre değişiklik gösterir.
Bankalar, sıfır motosiklet kredisi verirken kasko sigortası yapılmasını zorunlu kılabilirler. Bu, motosikletin olası hasarlarına karşı güvence sağlar.
En uygun motosiklet kredisi sunan bankalar arasında Akbank, ING, Alternatif Bank, Kuveyt Türk ve Türkiye İş Bankası öne çıkmaktadır. Bu bankalar, düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleriyle kredi maliyetlerini minimize ederek, motosiklet alımı için finansman arayan bireyler açısından cazip teklifler sunmaktadır. Kredi geri ödeme planlarının esnekliği ve toplam maliyetlerin daha makul seviyelerde olması, bu bankalara olan talebi artırmaktadır.
Garanti BBVA
Akbank
QNB
Türkiye Finans
Yapı Kredi
Albaraka
Kuveyt Türk
İş Bankası
VakıfBank
TEB Cetelem
DenizBank
Koç Finans
Fibabanka
2.el motosiklet kredisi alabilmek için genellikle 18 yaşını doldurmuş olmak ve düzenli bir gelire sahip olmak gerekir. Ayrıca başvuru sahibinin kredi notunun yeterli olması, belirli bir peşinat ödemesi ve kasko sigortası yaptırması gerekmektedir. Gerekli belgeler arasında kimlik, gelir belgesi, ikametgah belgesi ve motosikletin ruhsatı ile satış belgesi bulunur.
Seçilen bankaya gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılabilir. Başvurular şube, internet bankacılığı veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Onaylandıktan sonra banka, krediyi motosiklet satıcısının hesabına aktarır.
Evet, bazı bankalar ve finansman kuruluşları faizsiz motosiklet kredisi imkanı sunmaktadır. Özellikle Yapı Kredi gibi bankalar bu tür faizsiz kredi seçenekleri sağlarken, Fuzulev gibi alternatif finans kuruluşları da benzer çözümler üretmektedir. Ayrıca bazı motosiklet markaları da belirli modellere ve anlaşmalı bankalara özel sıfır faizli finansman teklifleri vermektedir.
Örneğin Honda, PCX Standart ve Deluxe, SH125i, CB500 Hornet ve NX500 gibi pek çok modeline özel olarak faizsiz motosiklet kredisi fırsatları sunmaktadır.
Motosiklet kredisi genellikle motosikletin değerinin belirli bir yüzdesi kadar verilir. Bankalar, 400.000 TL’ye kadar olan taşıtlar için %70’ini, 400.000,01-800.000 TL arası olan taşıtlar için %50’sini, 800.000,01-1.200.000 TL arası olan taşıtlar için %30’unu, 1.200.000,01-2.000.000 TL arası olan taşıtlar için %20’sini aşmayacak şekilde kredi kullanım imkanı sunar. Ancak 2.000.001 TL ve üzeri olduğu durumda kredi kullanımı bulunmamaktadır.