Motosiklet Kredisi Nedir?

Motosiklet kredisi, bireylerin yeni ya da ikinci el bir motosiklet satın alabilmeleri için bankalar aracılığıyla sunulan özel bir taşıt finansmanıdır. Bu kredi türü, taşıt kredisi kapsamında değerlendirildiği için başvuru sürecinde satın alınacak araca ait proforma fatura gibi belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

Motosiklet kredisi hem sıfır kilometre hem de ikinci el motosiklet alımlarında geçerli olmakla birlikte uygulanacak faiz oranı, ödeme planı ve azami vade süresi bankaya ve tercih edilen motosikletin özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Genellikle 48 aya kadar vade seçenekleriyle sunulan motosiklet kredisi, bireysel müşterilere uygun geri ödeme kolaylıkları ile sağlanmaktadır.

Motosiklet kredisi hesaplama işlemini yaparken ihtiyaç duyduğun sıfır motosiklet fiyatlarını senin için özenle hazırladığımız ve her ay güncellediğimiz Motosiklet Fiyatları 2026 isimli yazımızdan öğrenebilirsin.