Motosiklet Kredisi Hesaplama

Motosiklet Kredisi ile ilgili bilmen gereken her şey TeklifimGelsin'de!

Tutar
Vade

Motosiklet kredisi tekliflerine göz at, dilediğin vade süresi ve kredi tutarını gir, bankaların sunduğu faiz oranlarına göre en uygun teklife başvuru işlemini hızlıca gerçekleştir!

Motosiklet Kredisi Faiz Oranları

BankalarFaiz
min-max		Anapara
min-max		Vade
min-max
Garanti BBVA Motosiklet Kredisi%2,85 - %5,001 - 99.999.999 TL0 - 48 Ayİncele
Akbank Motosiklet Kredisi%2,90 - %3,295.000 - 1.000.000 TL1 - 48 Ayİncele
Albaraka Türk Motosiklet Kredisi%3,021.000 - 400.000 TL1 - 48 Ayİncele
ING Motosiklet Kredisi%3,04 - %3,140 - 400.000 TL0 - 48 Ayİncele
Emlak Katılım Motosiklet Kredisi%3,091.000 - 360.000 TL1 - 48 Ayİncele
TEB Motosiklet Kredisi%3,09 - %3,191.000 - 999.999 TL0 - 36 Ayİncele
Türkiye Finans Motosiklet Kredisi%3,09 - %3,521.000 - 999.999 TL1 - 48 Ayİncele
Kuveyt Türk Motosiklet Kredisi%3,111.000 - 999.999 TL1 - 48 Ayİncele
AlternatifBank Motosiklet Kredisi%3,19 - %3,691.000 - 10.000.000 TL0 - 48 Ayİncele
İş Bankası Motosiklet Kredisi%3,20 - %3,351.000 - 999.999 TL1 - 48 Ayİncele
Vakıf Katılım Motosiklet Kredisi%3,40 - %3,501.000 - 400.000 TL1 - 48 Ayİncele
ICBC Motosiklet Kredisi%3,421.000 - 500.000 TL2 - 48 Ayİncele
Ziraat Katılım Motosiklet Kredisi%3,491 - 280.000 TL1 - 12 Ayİncele
Vakıfbank Motosiklet Kredisi%3,841.000 - 999.999 TL3 - 48 Ayİncele
N Kolay Motosiklet Kredisi%4,021.000 - 1.000.000 TL1 - 48 Ay
Koç Finans Motosiklet Kredisi%4,101.000 - 400.000 TL1 - 12 Ay
Yapı Kredi Motosiklet Kredisi%4,291.000 - 1.000.000 TL0 - 48 Ay
TurkishBank Motosiklet Kredisi%4,501.000 - 280.000 TL1 - 48 Ayİncele
DenizBank Motosiklet Kredisi%4,511.000 - 10.000.000 TL1 - 48 Ay
Fibabanka Motosiklet Kredisi%4,541.500 - 5.000.000 TL1 - 48 Ay
QNB Motosiklet Kredisi%4,720 - 300.000 TL3 - 48 Ayİncele
HalkBank Motosiklet Kredisi%4,751.000 - 280.000 TL1 - 48 Ayİncele
Ziraat Bankası Motosiklet Kredisi%4,791 - 400.000 TL1 - 48 Ayİncele
Şekerbank Motosiklet Kredisi%4,841.000 - 1.000.000 TL3 - 48 Ay
AnadoluBank Motosiklet Kredisi%5,301.000 - 999.999 TL1 - 48 Ay

Motosiklet Kredisi Nedir?

Motosiklet kredisi, bireylerin yeni ya da ikinci el bir motosiklet satın alabilmeleri için bankalar aracılığıyla sunulan özel bir taşıt finansmanıdır. Bu kredi türü, taşıt kredisi kapsamında değerlendirildiği için başvuru sürecinde satın alınacak araca ait proforma fatura gibi belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

Motosiklet kredisi hem sıfır kilometre hem de ikinci el motosiklet alımlarında geçerli olmakla birlikte uygulanacak faiz oranı, ödeme planı ve azami vade süresi bankaya ve tercih edilen motosikletin özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Genellikle 48 aya kadar vade seçenekleriyle sunulan motosiklet kredisi, bireysel müşterilere uygun geri ödeme kolaylıkları ile sağlanmaktadır.

Motosiklet kredisi hesaplama işlemini yaparken ihtiyaç duyduğun sıfır motosiklet fiyatlarını senin için özenle hazırladığımız ve her ay güncellediğimiz Motosiklet Fiyatları 2026 isimli yazımızdan öğrenebilirsin.

Motosiklet Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Motosiklet kredi hesaplama işlemi, çekmek istenilen kredinin tutarına ve vade süresine göre gerçekleştirilir. Ayrıca kredilendirme oranları da hesaplama sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir.

Bu kapsamda motosiklet kredileri:

  • 400.000 TL’ye kadar olan taşıtlar için %70’ini aşmayacak şekilde 48 aya kadar

  • 400.000,01-800.000 TL arası olan taşıtlar için %50’sini aşmayacak şekilde ve 36 aya kadar

  • 800.000,01-1.200.000 TL arası olan taşıtlar için %30’unu aşmayacak şekilde ve 24 aya kadar

  • 1.200.000,01-2.000.000 TL arası olan taşıtlar için %20’sini aşmayacak şekilde ve 12 aya kadar vadeli kredi kullandırılır.

Ancak 2.000.001 TL ve üzeri motosikletler için taşıt kredisi sunulmamaktadır.

Hesaplama sırasında senin için sunduğumuz hesap makinesini kullanabilir, özel tekliflere kolayca ulaşabilir ve başvuru talebi oluşturabilirsin.

Motosiklet Kredisi Şartları Nelerdir?

Motosiklet taşıt kredisi almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar, bankadan bankaya değişiklik gösterebilir ancak genel olarak şu şekildedir:

  • Kredi başvurusu yapacak kişinin düzenli bir gelire sahip olması gerekir. Bankalar, kredi başvurusunda bulunan kişiden gelir belgesi talep ederler. Bu belgeleri ilgili bankaya iletmen gerekir.

  • Kredi notu, bankaların kredi başvurusunu değerlendirirken dikkate aldıkları önemli bir faktördür. Yüksek kredi notuna sahip kişiler, daha avantajlı faiz oranlarından yararlanabilirler.

  • Motosiklet kredisi almak için genellikle 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

  • Bankalar, motosiklet kredisi verirken belirli bir peşinat talep edebilirler. Bu peşinat oranı, motosikletin değerine göre değişiklik gösterir.

  • Bankalar, sıfır motosiklet kredisi verirken kasko sigortası yapılmasını zorunlu kılabilirler. Bu, motosikletin olası hasarlarına karşı güvence sağlar.

Motosiklet Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

  • Akbank

  • Garanti BBVA

  • N Kolay

  • Fibabanka

  • TEB

  • Albaraka

  • ING

  • Alternatif Bank

  • Kuveyt Türk

  • Türkiye İş Bankası

  • Ziraat Bankası

  • Halkbank

  • ŞekerBank

En Uygun Motosiklet Kredisi Hangi Bankada?

En uygun motosiklet kredisi sunan bankalar arasında Akbank, ING, Alternatif Bank, Kuveyt Türk ve Türkiye İş Bankası öne çıkmaktadır. Bu bankalar, düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleriyle kredi maliyetlerini minimize ederek, motosiklet alımı için finansman arayan bireyler açısından cazip teklifler sunmaktadır. Kredi geri ödeme planlarının esnekliği ve toplam maliyetlerin daha makul seviyelerde olması, bu bankalara olan talebi artırmaktadır.

İkinci El Motosiklet Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

  • Garanti BBVA

  • Akbank

  • QNB

  • Türkiye Finans

  • Yapı Kredi

  • Albaraka

  • Kuveyt Türk

  • İş Bankası

  • VakıfBank

  • TEB Cetelem

  • DenizBank

  • Koç Finans

  • Fibabanka

İkinci El Motosiklet Kredisi Nasıl Alınır?

2.el motosiklet kredisi alabilmek için genellikle 18 yaşını doldurmuş olmak ve düzenli bir gelire sahip olmak gerekir. Ayrıca başvuru sahibinin kredi notunun yeterli olması, belirli bir peşinat ödemesi ve kasko sigortası yaptırması gerekmektedir. Gerekli belgeler arasında kimlik, gelir belgesi, ikametgah belgesi ve motosikletin ruhsatı ile satış belgesi bulunur.

Seçilen bankaya gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılabilir. Başvurular şube, internet bankacılığı veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Onaylandıktan sonra banka, krediyi motosiklet satıcısının hesabına aktarır.

Faizsiz Motosiklet Kredisi Var mı?

Evet, bazı bankalar ve finansman kuruluşları faizsiz motosiklet kredisi imkanı sunmaktadır. Özellikle Yapı Kredi gibi bankalar bu tür faizsiz kredi seçenekleri sağlarken, Fuzulev gibi alternatif finans kuruluşları da benzer çözümler üretmektedir. Ayrıca bazı motosiklet markaları da belirli modellere ve anlaşmalı bankalara özel sıfır faizli finansman teklifleri vermektedir.

Örneğin Honda, PCX Standart ve Deluxe, SH125i, CB500 Hornet ve NX500 gibi pek çok modeline özel olarak faizsiz motosiklet kredisi fırsatları sunmaktadır.

Motosiklet Kredisi Yüzde Kaçını Veriyor?

Motosiklet kredisi genellikle motosikletin değerinin belirli bir yüzdesi kadar verilir. Bankalar, 400.000 TL’ye kadar olan taşıtlar için %70’ini, 400.000,01-800.000 TL arası olan taşıtlar için %50’sini, 800.000,01-1.200.000 TL arası olan taşıtlar için %30’unu, 1.200.000,01-2.000.000 TL arası olan taşıtlar için %20’sini aşmayacak şekilde kredi kullanım imkanı sunar. Ancak 2.000.001 TL ve üzeri olduğu durumda kredi kullanımı bulunmamaktadır.

Sık Sorulan Sorular

  • Evet, motosiklet için kredi çekilebilir. Bankaların belirlediği faiz oranları ve başvuru sahibinin talep ettiği kredi miktarı doğrultusunda bu finansmandan faydalanmak mümkündür.