İlk Arabam Kredisi | Yerli Otomobil Aile Destek Programı

2026 yılında verilmesi planlanan ilk arabam kredisine özel tüm detaylar burada! Şartlar belli olduğunda ilk arabam kampanyası kapsamında sunulan yerli otomobil aile destek programını incele; ilk arabam kredini hemen hesapla ve faiz oranlarına göz at!
İlk arabam kredisi hesaplama işlemi ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ancak kredi koşullarının dar gelirli ailelerin ödeme gücüne uygun şekilde düzenlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda, kredinin düşük faizli, uzun vadeli ve esnek ödeme planına sahip olması öngörülüyor. İlk arabam kredi hesaplamasında araç bedeli, peşinat oranı, faiz oranı ve vade süresi gibi unsurlar dikkate alınacak.
Örneğin yerli üretim bir otomobil için %10 ila %20 arasında peşinat istenmesi ve kalan tutarın ise 60 aya kadar vadelendirilmesi mümkün hale gelebilir. 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanan programda sunulacak kredi miktarının aylık taksitler halinde gelir düzeyine göre belirlenmesi ve ödeme kolaylığı sunması gündemde.
Program resmen duyurulduğunda çekmek istediğin kredi miktarı ve vadeye göre geri ödeme koşullarına dair tüm detayları bu sayfada bulabilir, hesaplama işlemini yapabilirsin.
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, 2026 yılı için dar gelirli vatandaşların ilk arabam kampanyası kapsamında yerli otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlayan yeni bir sosyal destek projesidir. Program kapsamında, daha önce hiç araç sahibi olmamış ve Aile Destek Programı’ndan düzenli yardım alan kişilere yerli otomobil desteği sağlanarak, araç alımında ÖTV indirimi ve uygun finansman seçenekleri sunulması planlanıyor.
Bu destekle, özellikle TOGG gibi Türkiye’de üretilen araçlara erişim daha kolay hale gelecek. Vatandaşlara sunulacak devlet destekli ilk arabam kredisi ile ödeme yükü hafifletilirken alım süreci daha erişilebilir hale getirilecek. Şu anda başvurular henüz başlamadı. Başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağıyla ilgili detayların önümüzdeki aylarda ilgili bakanlıklar tarafından açıklanması beklentiler arasında.
İlk arabam kampanyası kapsamında yerli otomobil almak isteyen vatandaşlar için hazırlanan bu yeni destek paketinden faydalanmak için bazı şartlar aranıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin hem sosyal destek kriterlerini karşılaması hem de aile yapısına dair belirli koşulları sağlaması gerekiyor. Aşağıda ilk arabam kampanyasına başvurabilecek kişiler için gerekli başvuru şartları sıralanmıştır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az 3 çocuk sahibi olmak,
Aile Destek Programı’ndan faydalanıyor olmak,
Daha önce üzerine kayıtlı bir otomobil bulunmaması,
Belirli bir gelir düzeyinin altında olmak (düşük gelir grubu).
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı için henüz kesin bir başlangıç tarihi açıklanmadı. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, başvuru süreci ve destek paketine ilişkin tüm detayların önümüzdeki aylarda duyurulacağını belirtti. Başvuru sürecinin nasıl işleyeceği, hangi tarihler arasında yapılacağı ve gerekli belgeler gibi detayların, önümüzdeki aylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
İlk arabam kampanyası kapsamındaki kredi desteğine ilişkin faiz oranları ve geri ödeme koşulları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak yapılan açıklamalardan ve önceki benzer desteklerden yola çıkarak bazı beklentiler öne çıkıyor.
İlk olarak faiz oranlarının, piyasadaki standart taşıt kredilerine kıyasla daha düşük olacağı tahmin ediliyor. Amaç, özellikle dar gelirli ve en az 3 çocuklu ailelerin ödeme gücüne uygun, devlet destekli bir kredi yapısı sunmak. Vade süresinin ise 36 ila 60 ay arasında olması bekleniyor. Ayrıca kredi geri ödemelerinde esnek planlamalar yapılabileceği, yani aylık taksitlerin hane gelirine göre düzenlenebileceği ifade ediliyor.
Net faiz oranı, taksit tutarları ve toplam ödeme planı gibi detaylar, program resmen açıklandığında kamuoyuyla paylaşılacak. Şu anda kampanyaya dair genel çerçeve belirlenmiş olsa da geri ödeme koşulları ilerleyen dönemlerde kesinleşecek.
Evet, ilk arabam kampanyasının yalnızca yerli üretim araçlara verilmesi bekleniyor. Bu kapsamda TOGG’un da programa dahil edilmesi beklentiler arasında. İlk arabam kampanyası TOGG modeli üzerinden de geçerli olabileceği için vatandaşların yerli ve milli araca daha uygun koşullarla ulaşması hedefleniyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda TOGG’un adı net şekilde geçmese de Türkiye’de üretilen yerli araçlara destek verileceği vurgulanıyor.
Bu nedenle kampanyanın resmen başlamasıyla birlikte, yerli üretim desteği kapsamında TOGG’un da İlk Arabam Kredisi ve benzeri teşviklerden yararlanacak modeller arasında yer alma olasılığı oldukça yüksek.
Hayır, TOGG’un ilk arabam kampanyası kapsamında sunulması durumunda, şartların tamamen farklı olması beklenmiyor. Ancak aracın segmenti, fiyat aralığı ve teknik özellikleri göz önüne alındığında, başvuru ve kredi koşullarında bazı ek düzenlemeler yapılabilir. Örneğin TOGG’un diğer yerli araçlara kıyasla daha yüksek fiyatlı olması nedeniyle TOGG için daha uzun vadeli ödeme planları veya daha yüksek kredi limitleri sunulabilir.
Evet, ilk arabam kampanyası kapsamında ÖTV indirimi beklentisi oldukça yüksek. Yetkililerin açıklamalarından yola çıkarak, yerli otomobil satışlarını teşvik etmek ve dar gelirli ailelerin araç almasını kolaylaştırmak için bazı modellerde ÖTV indirimi uygulanabileceği konuşuluyor.
ÖTV indirimiyle birlikte araçların toplam maliyeti önemli ölçüde düşeceği için ilk arabam kampanyası, yerli otomobil desteği ve ilk arabam kredisi gibi unsurlar daha da erişilebilir hale gelecek. Ancak indirim oranı, hangi araçlarda geçerli olacağı ve kapsamı gibi detaylar, program resmi olarak duyurulduğunda netleşecek.