İlk Arabam Kredisi | Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İlk Arabam Kredisi Nasıl Hesaplanır?

İlk arabam kredisi hesaplama işlemi ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ancak kredi koşullarının dar gelirli ailelerin ödeme gücüne uygun şekilde düzenlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda, kredinin düşük faizli, uzun vadeli ve esnek ödeme planına sahip olması öngörülüyor. İlk arabam kredi hesaplamasında araç bedeli, peşinat oranı, faiz oranı ve vade süresi gibi unsurlar dikkate alınacak.

Örneğin yerli üretim bir otomobil için %10 ila %20 arasında peşinat istenmesi ve kalan tutarın ise 60 aya kadar vadelendirilmesi mümkün hale gelebilir. 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanan programda sunulacak kredi miktarının aylık taksitler halinde gelir düzeyine göre belirlenmesi ve ödeme kolaylığı sunması gündemde.

Program resmen duyurulduğunda çekmek istediğin kredi miktarı ve vadeye göre geri ödeme koşullarına dair tüm detayları bu sayfada bulabilir, hesaplama işlemini yapabilirsin.