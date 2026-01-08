2. El Araç Kredisi Hesaplama ve Başvuru 2026

İkinci el araç kredisi, bankaların tüm araç modelleri ve markaları için sunduğu finansman türüdür. Bu finansman türünde kredi tutarı ve vade süreleri, aracın kasko değeri üzerinden belirlenir. Bankalar, bu kredi türü için farklı faiz oranları sunmaktadır. 2026 yılında 2. el taşıt kredisi çekmek isteyen bireyler için farklı bankaların sunduğu tüm teklifleri bir araya getirdik.
Hesaplama aracımızı kullanarak ihtiyaç duyduğunuz kredi tutarına göre bankaların sunduğu özel teklifleri inceleyebilir, karşılaştırma yapabilir ve başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
|Bankalar
|Faiz
min-max
|Anapara
min-max
|Vade
min-max
|%2,85 - %5,00
|1 - 99.999.999 TL
|0 - 48 Ay
|İncele
|%2,90 - %3,29
|5.000 - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,02
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,04 - %3,14
|0 - 400.000 TL
|0 - 48 Ay
|İncele
|%3,09
|1.000 - 360.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,09 - %3,19
|1.000 - 999.999 TL
|0 - 36 Ay
|İncele
|%3,09 - %3,52
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,11
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,19 - %3,69
|1.000 - 10.000.000 TL
|0 - 48 Ay
|İncele
|%3,20 - %3,35
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,40 - %3,50
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,42
|1.000 - 500.000 TL
|2 - 48 Ay
|İncele
|%3,49
|1 - 280.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%3,84
|1.000 - 999.999 TL
|3 - 48 Ay
|İncele
|%4,02
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%4,10
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 12 Ay
|%4,29
|1.000 - 1.000.000 TL
|0 - 48 Ay
|%4,50
|1.000 - 280.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%4,51
|1.000 - 10.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%4,54
|1.500 - 5.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%4,72
|0 - 300.000 TL
|3 - 48 Ay
|İncele
|%4,75
|1.000 - 280.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%4,79
|1 - 400.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%4,84
|1.000 - 1.000.000 TL
|3 - 48 Ay
|%5,30
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 48 Ay
Aracın Yaşını Kontrol Edin: Bankalar genellikle 8 yaşına kadar olan araçlar için kredi imkanı sunar.
Kredi Tutarını Belirleyin: Satın almayı planladığınız aracın kasko değeri üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Taşıt kredisi kullanımı, araç bedeline göre belirlenen oranlarla sınırlıdır.
Gerekli Belgeleri Hazırlayın: Başvuru sırasında nüfus cüzdanı, gelir belgesi ve aracın ruhsatı gibi belgeler istenir.
Başvurunuzu Yapın: Seçtiğiniz bankanın şubesine giderek veya online platformları kullanarak 2.el araç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.
Kredi Onayı ve Araç Satın Alma: Kredi onaylandıktan sonra, banka genellikle araç üzerine rehin koyar ve siz de aracınızı satın alabilirsiniz.
Her bankanın faiz oranları ve vade seçenekleri farklılık gösterebilir; bu nedenle yukarıda yer alan ikinci el taşıt kredisi faiz oranları tablomuz ile farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmanız faydalı olacaktır.
2. el taşıt kredisi şartları genel olarak şunlardır:
Gelir Belgesi: Kredi başvurusu yapacak kişinin düzenli bir gelire sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi gerekmektedir.
Kredi Notu: Başvuru sahibinin kredi notunun bankanın belirlediği risk seviyesinin altında olmaması önem taşır.
Yaş Sınırı: Bankalar, kredi verilecek aracın yaşına dair sınırlamalar koymaktadır. Genellikle, 2. el araç kredisi yaş sınırı 8 yaş olarak belirlenmiştir; yani, en fazla 8 yaşındaki araçlar için kredi kullanılabilir. Ancak bazı bankalarda bu sınır 10 yaşa kadar çıkabilmektedir.
Kredi Tutarı ve Vade: Satın alınacak aracın kasko değeri üzerinden kredi tutarı belirlenir. Örneğin, 400.000 TL ve altındaki araçlar için aracın değerinin %70'ine kadar kredi kullanılabilir ve maksimum vade süresi 48 ay olarak uygulanır.
Gerekli Belgeler: Başvuru sırasında nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi, gelir belgesi ve alacağınız araca ait fatura ya da noter satış sözleşmesi gibi belgeler istenir.
İkinci el araç kredisi hesaplama işlemi, aracın kasko değeri, kredi oranı, faiz oranı ve vade süresi gibi faktörlere göre yapılır. Öncelikle, aracın kasko değeri belirlenir; bankalar genellikle bu değeri Türkiye Sigortalar Birliği'nin yayımladığı kasko değer listesine göre hesaplar.
Mevcut düzenlemelere göre, aracın kasko değeri üzerinden belirli oranlarda kredi kullanılabilir:
400.000 TL ve altındaki araçlar için aracın değerinin %70'ine kadar kredi kullanılabilir ve maksimum vade süresi 48 aydır.
400.000,01 TL ile 800.000 TL arasındaki araçlar için aracın değerinin %50'sine kadar kredi kullanılabilir ve maksimum vade süresi 36 aydır.
800.000,01 TL ile 1.200.000 TL arasındaki araçlar için aracın değerinin %30'una kadar kredi kullanılabilir ve maksimum vade süresi 24 aydır.
1.200.000,01 TL ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar için aracın değerinin %20'sine kadar kredi kullanılabilir ve maksimum vade süresi 12 aydır.
2. el araç kredisi çekmek isteyen bireylere en uygun teklif sunan bankalar arasında Vakıfbank, Akbank ve Kuveyt Türk yer almaktadır.
Bankanın belirlediği faiz oranları ise vade sürelerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 400.000 TL’lik 2. el araç kredisine başvuru yapan bir bireye Akbank, 36 aylık vadede %3,70 faiz oranıyla; aylık ödeyeceği tutar 23.586 TL, vade sonunda ödeyeceği toplam tutar ise 851.425 TL olacaktır.
15 yaşındaki araçlar için kredi veren bankalar sınırlıdır. Özellikle Şekerbank, 15 yaşına kadar olan ikinci el araçlar için taşıt kredisi imkanı sunmaktadır. Diğer bankaların çoğu genellikle 5 ila 8 yaşına kadar olan araçlar için kredi sağlamaktadır. Akbank ise bu sınırı 10 yaş olarak belirlemiştir.
2. el araç kredisi; 400.000 TL ve altındaki araçlar için aracın değerinin %70'ine, 400.000,01 TL ile 800.000 TL arasındaki araçlar için aracın değerinin %50'sine, 800.000,01 TL ile 1.200.000 TL arasındaki araçlar için aracın değerinin %30'una ve 1.200.000,01 TL ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar için aracın değerinin %20'sine kadar verilmektedir.
İkinci el araç kredisi kullanırken, bankaların araç yaşıyla ilgili belirlediği sınırlar farklılık gösterebilir. Genel olarak, birçok banka en fazla 5 yaşına kadar olan araçlar için kredi imkanı sunarken, bazı bankalar bu sınırı 8 yaşa kadar çıkarabilmektedir. Örneğin, VakıfBank ve ING Bank 8 yaşına kadar olan araçlar için kredi verirken, Şekerbank 15 yaşına kadar olan araçlara kredi sağlayabilmektedir.
İkinci el araç kredisi çekmek için bankaların fiziki şubeleri, dijital bankacılık hizmetleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla başvuru talebinde bulunmak gerekmektedir. Bankalar, bireyin kredi notuna ve gelir durumuna göre belirli incelemeleri yaptıktan sonra başvuru talebini onaylamaktadır. Ya da bunların hiçbiri ile uğraşmadan 2.el araç kredisi başvurusu yukarıda yer alan hesaplama aracılığıyla bir dakikadan kısa bir sürede tamamlanabilir.
2. el araç kredisinde kredi vadesi, aracın kasko değerine göre belirlenmektedir. Bu durumda fiyatı 400.000 TL’ye kadar olan araçlara 48 ay, 400.001 TL’den 800.000 TL’ye kadar olan araçlara 36 ay, 800.001 TL’den 1.200.000 TL’ye kadar olan araçlara 24 ay, 1.200.001 TL’den 2.000.000 TL’ye kadar olan araçlara 12 ay vade süresi tanınmaktadır.
2. el taşıt kredisi için kredi notunun risksiz seviyede olması gerekir. Bankaların, kredi notu yüksek olan bireylerin başvuru talebinin onaylanma olasılığı yüksektir. Kredi notu 1500 ila 1900 arasında olan bireyler, 2. el araç kredisi finansmanından faydalanabilir.
Bankalar, 2. el taşıt kredisi çekmek isteyen bireylerden gerekli belgeleri sunmasını beklemektedir. Dolayısıyla başvuru sırasında bireylerden bilgilerin tespiti için nüfus cüzdanı ya da pasaport, aylık gelir durumunu resmi olarak belgelenebilmesi için maaş bordrosu, kimlik ve adres doğrulamasının yapılması ve kredi süreci takibinin kolaylaşması için ikametgah belgesi, noterden alınan aracın satış sözleşmesi gibi belgeler istenmektedir. Bu belgelerin tamamlanması halinde 2. el araç kredisi çekilebilir.