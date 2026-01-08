Elektrikli Araç Kredisi Hesaplama | Faiz Oranları 2026

Elektrikli Araç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Elektrikli araç kredisi hesaplama işleminde ilk adım, satın alınacak aracın satış fiyatının belirlenmesidir. Bu fiyat, ne kadar kredi çekilebileceğini ve kredinin kaç ayda ödenebileceğini belirleyen temel faktördür. Mevzuata göre, kredi tutarı aracın fiyatına göre sınırlıdır.

Örneğin, 2.000.000 TL değerinde bir elektrikli araç için bu tutarın en fazla %70’i, yani 1.400.000 TL tutarında kredi çekilebilir. Geriye kalan 600.000 TL’lik kısım ise peşinat olarak ödenmelidir. Bu kredi en fazla 48 ay vade ile geri ödenebilir.

Elektrikli taşıt kredisi tutarı belli olduktan sonra bankanın uyguladığı faiz oranı dikkate alınır. Bu orana ek olarak, kredi dosya masrafı, tahsis ücreti, sigorta primi gibi giderler ve vergiler (BSMV ve KKDF gibi) de toplam maliyeti artırır. Tüm bu kalemler, aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarını belirler.