Elektrikli Araç Kredisi Hesaplama | Faiz Oranları 2026

Türkiye’de satılan elektrikli araç marka ve modellerini aşağıda bulabilirsin. Ayrıca elektrikli araç fiyatlarının 2026 yılında ne kadar olduğunu her ay güncellediğimiz Sıfır Araba Fiyatları 2026 sayfamızdan takip edebilir, güncel fiyat değişimlerini anlık olarak öğrenebilirsin.

Elektrikli Araç Kredisi Faiz Oranları

BankalarFaiz
min-max		Anapara
min-max		Vade
min-max
Garanti BBVA Elektrikli Araç Kredisi %2,85 - %5,001 - 99.999.999 TL0 - 48 Ayİncele
Akbank Elektrikli Araç Kredisi %2,90 - %3,295.000 - 1.000.000 TL1 - 48 Ayİncele
Albaraka Türk Elektrikli Araç Kredisi %3,021.000 - 400.000 TL1 - 48 Ayİncele
ING Elektrikli Araç Kredisi %3,04 - %3,140 - 400.000 TL0 - 48 Ayİncele
Emlak Katılım Elektrikli Araç Kredisi %3,091.000 - 360.000 TL1 - 48 Ayİncele
TEB Elektrikli Araç Kredisi %3,09 - %3,191.000 - 999.999 TL0 - 36 Ayİncele
Türkiye Finans Elektrikli Araç Kredisi %3,09 - %3,521.000 - 999.999 TL1 - 48 Ayİncele
Kuveyt Türk Elektrikli Araç Kredisi %3,111.000 - 999.999 TL1 - 48 Ayİncele
AlternatifBank Elektrikli Araç Kredisi %3,19 - %3,691.000 - 10.000.000 TL0 - 48 Ayİncele
İş Bankası Elektrikli Araç Kredisi %3,20 - %3,351.000 - 999.999 TL1 - 48 Ayİncele
Vakıf Katılım Elektrikli Araç Kredisi %3,40 - %3,501.000 - 400.000 TL1 - 48 Ayİncele
ICBC Elektrikli Araç Kredisi %3,421.000 - 500.000 TL2 - 48 Ayİncele
Ziraat Katılım Elektrikli Araç Kredisi %3,491 - 280.000 TL1 - 12 Ayİncele
Vakıfbank Elektrikli Araç Kredisi %3,841.000 - 999.999 TL3 - 48 Ayİncele
N Kolay Elektrikli Araç Kredisi %4,021.000 - 1.000.000 TL1 - 48 Ay
Koç Finans Elektrikli Araç Kredisi %4,101.000 - 400.000 TL1 - 12 Ay
Yapı Kredi Elektrikli Araç Kredisi %4,291.000 - 1.000.000 TL0 - 48 Ay
TurkishBank Elektrikli Araç Kredisi %4,501.000 - 280.000 TL1 - 48 Ayİncele
DenizBank Elektrikli Araç Kredisi %4,511.000 - 10.000.000 TL1 - 48 Ay
Fibabanka Elektrikli Araç Kredisi %4,541.500 - 5.000.000 TL1 - 48 Ay
QNB Elektrikli Araç Kredisi %4,720 - 300.000 TL3 - 48 Ayİncele
HalkBank Elektrikli Araç Kredisi %4,751.000 - 280.000 TL1 - 48 Ayİncele
Ziraat Bankası Elektrikli Araç Kredisi %4,791 - 400.000 TL1 - 48 Ayİncele
Şekerbank Elektrikli Araç Kredisi %4,841.000 - 1.000.000 TL3 - 48 Ay
AnadoluBank Elektrikli Araç Kredisi %5,301.000 - 999.999 TL1 - 48 Ay

Elektrikli Araç Kredisiyle Satın Alabileceğin Araç Modelleri

Araç Markası ve Modeli Fiyat
Audi A6 Avant e-tron6.891.494 TL
Audi A6 Sportback e-tron6.736.514 TL
Audi Q4 40 e-tron3.920.123 TL
Audi Q4 Sportback 40 e-tron4.060.739 TL
Audi Q6 SUV e-tron quattro7.951.565 TL
Audi e-tron GT quattro10.485.446 TL
Audi RS e-tron GT quattro13.858.214 TL
Audi S e-tron GT11.847.464 TL
BMW Yeni i4 eDrive40 M Sport Elektrik 20255.172.100 TL
BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 20256.293.400 TL
BMW i7 xDrive60 Pure Excellence Elektrik 202512.501.700 TL
BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 20253.667.500 TL
BMW X2 sDrive20i M Sport Elektrik 20255.007.700 TL
BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 20253.722.800 TL
BMW Yeni iX xDrive60 M Sport Elektrik 20259.228.900 TL
BYD DOLPHIN 150 kW Comfort 1.699.000 TL
BYD ATTO 3 150 kW Design2.119.000 TL
BYD SEAL U DM-i 160 kW Design2.358.000 TL
BYD HAN 380 kW AWD Executive4.584.000 TL
BYD TANG 380 kW AWD Flagship5.099.000 TL
Citroen Yeni Ami 6 kW Elektrik Motor 2025540.000 TL
Citroen Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 20251.395.000 TL
Citroen Elektrikli ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Max 20251.558.000 TL
Citroen Elektrikli ë-C4 X 115 KW Max 20252.039.000 TL
Citroen Elektrikli ë-C4 115 KW Max 20252.087.000 TL
Fiat 600 2025 MHEV Urban 1.2 136 hp MHEV Otomatik Elektrikli - Benzinli1.844.900 TL
Fiat Topolino 2024 Dolcevita 6 kW/8 HP - 5.5kWh Otomatik - Elektrikli572.900 TL
Fiat E-Doblo Cargo 2025 Maxi Gövde 100kW (136 Hp) / 50kWh Otomatik Elektrik2.019.900 TL
Fiat E-Scudo Van 2025 Maxi (L3) Business 100 kW/136 HP - 75kWh Otomatik Elektrikli2.299.900 TL
Ford Explorer BEV SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Select 20252.050.600 TL
Ford Capri SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium 20252.334.800 TL
Ford Puma GEN-E SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik Premium 20251.936.900 TL
Ford Yeni Journey Courier BEV Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium 20252.000.900 TL
Ford Yeni E-Transit Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 20252.776.000 TL
Ford Yeni Transit Custom Van BEV Van, 320S, 160KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20252.200.400 TL
Ford Yeni Tourneo Custom Minibüs BEV Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı), 340L, 160KW, Otomatik, Elektrik2.983.200 TL
Hyundai Inster 2025 Cross Advance 84.5 kW Otomatik Elektrik1.662.000 TL
Hyundai Kona Elektrik 2025 Advance 99 kW Otomatik Elektrik2.165.000 TL
Hyundai Ioniq 5 2025 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 Otomatik Elektrik2.324.000 TL
Hyundai Ioniq 6 2025 Advance 111 kW 4x2 Otomatik Elektrik2.270.500 TL
Jeep Avenger Electric Limited 115 kW2.196.128 TL
Kia EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Standard Range Elektrikli 2025 2.080.000 TL
Kia EV3 - 150 kW Otomatik Prestige Standard Range Elektrikli 2025 2.290.000 TL
Kia EV6 - 125 kW Otomatik Elegance Standard Range Elektrikli 2025 3.400.00 TL
Kia EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Prestige Elektrikli 2025 5.770.000 TL
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Benzin - Elektrik 202511.780.000 TL
Mercedes EQE 280 AMG Elektrik 20255.440.000 TL
Mercedes EQS 450 4MATIC Inspiration Elektrik 20259.200.000 TL
Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 202534.295.000 TL
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate Benzin-Elektrik 202511.855.000 TL
Mercedes EQA 250+ AMG Elektrik 20253.810.000 TL
Mercedes EQB 250+ AMG Elektrik 20253.915.000 TL
Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 202513.090.000 TL
Mercedes G 580 Heritage Elektrik 202514.525.000 TL
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 202524.980.000 TL
MG Marvel R Performance Elektrik2.990.000 TL
Mini Cooper Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrik Favoured2.489.200 TL
Nissan QASHQAI e-POWER 190PS Skypack3.303.700 TL
Opel Corsa Elektrik 100 kW GS 20251.849.000 TL
Opel Yeni Frontera Elektrik 83 kW GS 20251.634.000 TL
Opel Astra Elektrik 115 kW GS 20252.384.000 TL
Opel Yeni Grandland Elektrik 157 kW GS 20253.253.000 TL
Opel Combo Elektrik 100 kW Edition 20252.021.000 TL
Opel Zafira Elektrik 100 kW Business VIP3.562.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW Elektrik1.954.000 TL
Peugeot E-308 GT 115kW Elektrik2.381.000 TL
Peugeot E-2008 ALLURE 100kW Elektrik2.133.000 TL
Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp) Elektrik3.252.500 TL
Peugeot E-5008 Allure 157kW (210hp) Elektrik3.365.500 TL
Porsche Yeni Taycan12.142.000 TL
Porsche Yeni Taycan Turbo19.117.000 TL
Porsche Yeni Taycan 4 Cross Turismo12.737.000 TL
Porsche Yeni Taycan Sport Turismo12.232.000 TL
Renault R5 E-Tech Elektrikli 2025 Techno EV40 120hp1.752.000 TL
Skywell ET-5 LR Legend2.175.000 TL
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive3.299.900 TL
Subaru Yeni Forester e-BOXER 2.0i Jun4.144.650 TL
TESLA Model Y – Arkadan Çekiş2.305.500 TL
TOGG T10X V1 RwD Standart Menzil1.862.000 TL
TOGG T10F V1 RWD Standart Menzil1.878.000 TL
Volkswagen ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure 20252.387.000 TL
Volkswagen ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S 20254.177.000 TL
Volvo EX30, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20252.227.360 TL
Volvo EX40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 185kW/252hp 2025 Model - Tescil Yılı: 20253.243.242 TL
Volvo XC60, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, PLUS, DARK Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2025 Model - Tescil Yılı: 20256.383.640 TL
Volvo EC40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA Elektrik 150 kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20253.895.614 TL
Voyah Free 106 kWh AWD, Elektrik, 489 HP High Otomatik5.428.128 TL

Elektrikli Araç Kredisi Nedir?

Elektrikli araç kredisi, çevreyi koruma ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemek amacıyla bankalar tarafından sunulan özel bir finansman seçeneğidir. Bu kredi, geleneksel benzinli veya dizel araçlara alternatif olarak üretilen elektrikli ve hibrit otomobillerin alımını kolaylaştırır.

Elektrikli ve hibrit araçlar, enerji olarak elektrik kullanmaları nedeniyle egzoz gazı salınımı neredeyse sıfırdır. Bu sayede hava kirliliği azalır, karbon emisyonları düşer ve doğanın korunmasına katkı sağlanır. Bankalar, çevre dostu araçları tercih eden bireyler ve işletmeler için uygun faiz oranları ve avantajlı ödeme planları sunarak bu dönüşümü teşvik etmektedir.

Elektrikli Araç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Elektrikli araç kredisi hesaplama işleminde ilk adım, satın alınacak aracın satış fiyatının belirlenmesidir. Bu fiyat, ne kadar kredi çekilebileceğini ve kredinin kaç ayda ödenebileceğini belirleyen temel faktördür. Mevzuata göre, kredi tutarı aracın fiyatına göre sınırlıdır.

    Örneğin, 2.000.000 TL değerinde bir elektrikli araç için bu tutarın en fazla %70’i, yani 1.400.000 TL tutarında kredi çekilebilir. Geriye kalan 600.000 TL’lik kısım ise peşinat olarak ödenmelidir. Bu kredi en fazla 48 ay vade ile geri ödenebilir.

    Elektrikli taşıt kredisi tutarı belli olduktan sonra bankanın uyguladığı faiz oranı dikkate alınır. Bu orana ek olarak, kredi dosya masrafı, tahsis ücreti, sigorta primi gibi giderler ve vergiler (BSMV ve KKDF gibi) de toplam maliyeti artırır. Tüm bu kalemler, aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarını belirler.

    En Uygun Elektrikli Araç Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

    2026 yılı itibarıyla elektrikli araç kredisi sunan bankalar, çevreci taşıt alımlarını desteklemek amacıyla faiz indirimi, dosya masrafı avantajı ve esnek ödeme koşulları gibi çeşitli imkanlar sağlamaktadır.

    TEB, sunduğu uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredi seçenekleriyle elektrikli araç kredisi alanında öne çıkmaktadır. Benzer şekilde Garanti BBVA da elektrikli araçlara özel faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Ziraat Bankası’nın, özellikle yerli üretim TOGG modeli için hazırladığı kampanyalarda dosya masrafı muafiyeti ve uygun faiz oranları dikkat çekmektedir.

    Bu bankaların yanı sıra, Halkbank da çevreci taşıt kredisi kapsamında sıfır kilometre araçlara yönelik çeşitli finansman seçenekleri sunmaktadır. İş Bankası, Akbank ve ING gibi özel bankalar da düşük faizli kredi teklifleriyle bu alandaki rekabeti sürdürmektedir. Katılım bankacılığı tarafında ise Vakıf Katılım, elektrikli araçlar için sunduğu kâr payı oranları ve esnek vade seçenekleriyle finansman desteği sağlayarak alternatif çözümler sunmaktadır.

    Elektrikli Araç Kredisi Şartları Nelerdir?

    Elektrikli otomobil kredisi başvurusu yapmadan önce bankaların dikkate aldığı bazı temel şartların karşılanması gerekir. Bu şartlar aşağıda sıralanmıştır:

    • Krediye konu olan aracın tam elektrikli ya da hibrit özellikte olması

    • Başvuru sahibinin belgelenebilir bir geliri ve SGK kaydının olması

    • Başvuruda bulunan kişinin kredi notunun uygun olması

    • Araçla ilgili işlemler için proforma fatura veya ruhsat belgesinin sunulması

    • Kasko ya da sigorta gibi güvencelerin sunulması

    2.El Elektrikli Araç Kredisinin Şartları ve Faiz Oranları Farklı mı?

    Evet, 2. el elektrikli araç kredisi şartları ve faiz oranları sıfır araç kredilerine göre bazı açılardan farklılık gösterir. Öncelikle 2. el araçlarda aracın satış fiyatı yerine genellikle kasko değerini esas alınır. Aracın yaşı da kredi çekmek için belirleyici bir unsurdur. Bu sınır genellikle 8 yaşa kadar olan araçlar için geçerli olsa da bazı bankalar araç yaşı sınırını 10 yıla kadar çıkarabilmektedir.

    Faiz oranları açısından bakıldığında, ikinci el elektrikli araçlar için sunulan oranlar çoğu zaman sıfır araçlara benzer seviyelerde olsa da bazı bankalar riski daha yüksek gördüğü için oranları bir miktar yukarıda tutmaktadır. Ayrıca ikinci el araç kredilerinde başlangıçta istenen peşinat oranı da daha yüksek olabilir.

    Elektrikli Araç Kredisi Limitleri Ne Kadar? Ne Kadar Kredi Çıkar?

    Elektrikli araç kredilerinde, aracın satış fiyatı kredi limitini doğrudan belirler. Araç fiyatı yükseldikçe bankaların sunabileceği kredi oranı düşer ve geri ödeme süresi kısaltılır. Belirli bir fiyat seviyesinin üzerinde olan araçlar için kredi desteği sağlanmamaktadır. Bu düzenlemeler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenmiş olup, tüm bankalar tarafından uygulanması zorunludur.

    Bankaların sunduğu standart elektrikli taşıt kredilerinde faiz oranları değişiklik gösterirken 2026 yılı itibarıyla geçerli tutar ve vade koşulları şu şekildedir:

    • 0 - 2.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70’ine kadar ve 48 ay,

    • 2.500.001 - 5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50’sine kadar ve 36 ay,

    • 5.000.001 - 6.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30’ una kadar ve 24 ay,

    • 6.500.001 - 7.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20’sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.

    TOGG Elektrikli Araç Kredisinin Limitleri ve Ödeme Koşulları Farklı mı?

    Evet, TOGG’a özel sunulan elektrikli araç kredisinin limitleri, ödeme koşulları ve faiz oranları standart elektrikli araç kredilerinden daha avantajlıdır. Nitekim 2026 yılı itibarıyla başta Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan daha sonra İş Bankası, Garanti BBVA ve TEB gibi özel bankaların da dahil olduğu kampanya kapsamında avantajlı kredi imkanı sunulmaktadır.

      TOGG Kredi Hesaplama sayfamız ile her ay güncellenen kampanya koşullarını, faiz oranlarını takip edebilir; güncel gelişmelerden anlık olarak haberdar olarak çekmek istediği kredi tutarını hesaplayabilirsin.

      TOGG Kredisini İncele

