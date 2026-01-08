Elektrikli Araç Kredisi Hesaplama | Faiz Oranları 2026

Türkiye’de satılan elektrikli araç marka ve modellerini aşağıda bulabilirsin. Ayrıca elektrikli araç fiyatlarının 2026 yılında ne kadar olduğunu her ay güncellediğimiz Sıfır Araba Fiyatları 2026 sayfamızdan takip edebilir, güncel fiyat değişimlerini anlık olarak öğrenebilirsin.
|Bankalar
|Faiz
min-max
|Anapara
min-max
|Vade
min-max
|%2,85 - %5,00
|1 - 99.999.999 TL
|0 - 48 Ay
|İncele
|%2,90 - %3,29
|5.000 - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,02
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,04 - %3,14
|0 - 400.000 TL
|0 - 48 Ay
|İncele
|%3,09
|1.000 - 360.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,09 - %3,19
|1.000 - 999.999 TL
|0 - 36 Ay
|İncele
|%3,09 - %3,52
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,11
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,19 - %3,69
|1.000 - 10.000.000 TL
|0 - 48 Ay
|İncele
|%3,20 - %3,35
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,40 - %3,50
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%3,42
|1.000 - 500.000 TL
|2 - 48 Ay
|İncele
|%3,49
|1 - 280.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%3,84
|1.000 - 999.999 TL
|3 - 48 Ay
|İncele
|%4,02
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%4,10
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 12 Ay
|%4,29
|1.000 - 1.000.000 TL
|0 - 48 Ay
|%4,50
|1.000 - 280.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%4,51
|1.000 - 10.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%4,54
|1.500 - 5.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%4,72
|0 - 300.000 TL
|3 - 48 Ay
|İncele
|%4,75
|1.000 - 280.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%4,79
|1 - 400.000 TL
|1 - 48 Ay
|İncele
|%4,84
|1.000 - 1.000.000 TL
|3 - 48 Ay
|%5,30
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 48 Ay
|Araç Markası ve Modeli
|Fiyat
|Audi A6 Avant e-tron
|6.891.494 TL
|Audi A6 Sportback e-tron
|6.736.514 TL
|Audi Q4 40 e-tron
|3.920.123 TL
|Audi Q4 Sportback 40 e-tron
|4.060.739 TL
|Audi Q6 SUV e-tron quattro
|7.951.565 TL
|Audi e-tron GT quattro
|10.485.446 TL
|Audi RS e-tron GT quattro
|13.858.214 TL
|Audi S e-tron GT
|11.847.464 TL
|BMW Yeni i4 eDrive40 M Sport Elektrik 2025
|5.172.100 TL
|BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 2025
|6.293.400 TL
|BMW i7 xDrive60 Pure Excellence Elektrik 2025
|12.501.700 TL
|BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 2025
|3.667.500 TL
|BMW X2 sDrive20i M Sport Elektrik 2025
|5.007.700 TL
|BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 2025
|3.722.800 TL
|BMW Yeni iX xDrive60 M Sport Elektrik 2025
|9.228.900 TL
|BYD DOLPHIN 150 kW Comfort
|1.699.000 TL
|BYD ATTO 3 150 kW Design
|2.119.000 TL
|BYD SEAL U DM-i 160 kW Design
|2.358.000 TL
|BYD HAN 380 kW AWD Executive
|4.584.000 TL
|BYD TANG 380 kW AWD Flagship
|5.099.000 TL
|Citroen Yeni Ami 6 kW Elektrik Motor 2025
|540.000 TL
|Citroen Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 2025
|1.395.000 TL
|Citroen Elektrikli ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Max 2025
|1.558.000 TL
|Citroen Elektrikli ë-C4 X 115 KW Max 2025
|2.039.000 TL
|Citroen Elektrikli ë-C4 115 KW Max 2025
|2.087.000 TL
|Fiat 600 2025 MHEV Urban 1.2 136 hp MHEV Otomatik Elektrikli - Benzinli
|1.844.900 TL
|Fiat Topolino 2024 Dolcevita 6 kW/8 HP - 5.5kWh Otomatik - Elektrikli
|572.900 TL
|Fiat E-Doblo Cargo 2025 Maxi Gövde 100kW (136 Hp) / 50kWh Otomatik Elektrik
|2.019.900 TL
|Fiat E-Scudo Van 2025 Maxi (L3) Business 100 kW/136 HP - 75kWh Otomatik Elektrikli
|2.299.900 TL
|Ford Explorer BEV SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Select 2025
|2.050.600 TL
|Ford Capri SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium 2025
|2.334.800 TL
|Ford Puma GEN-E SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik Premium 2025
|1.936.900 TL
|Ford Yeni Journey Courier BEV Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium 2025
|2.000.900 TL
|Ford Yeni E-Transit Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 2025
|2.776.000 TL
|Ford Yeni Transit Custom Van BEV Van, 320S, 160KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025
|2.200.400 TL
|Ford Yeni Tourneo Custom Minibüs BEV Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı), 340L, 160KW, Otomatik, Elektrik
|2.983.200 TL
|Hyundai Inster 2025 Cross Advance 84.5 kW Otomatik Elektrik
|1.662.000 TL
|Hyundai Kona Elektrik 2025 Advance 99 kW Otomatik Elektrik
|2.165.000 TL
|Hyundai Ioniq 5 2025 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 Otomatik Elektrik
|2.324.000 TL
|Hyundai Ioniq 6 2025 Advance 111 kW 4x2 Otomatik Elektrik
|2.270.500 TL
|Jeep Avenger Electric Limited 115 kW
|2.196.128 TL
|Kia EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Standard Range Elektrikli 2025
|2.080.000 TL
|Kia EV3 - 150 kW Otomatik Prestige Standard Range Elektrikli 2025
|2.290.000 TL
|Kia EV6 - 125 kW Otomatik Elegance Standard Range Elektrikli 2025
|3.400.00 TL
|Kia EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Prestige Elektrikli 2025
|5.770.000 TL
|Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Benzin - Elektrik 2025
|11.780.000 TL
|Mercedes EQE 280 AMG Elektrik 2025
|5.440.000 TL
|Mercedes EQS 450 4MATIC Inspiration Elektrik 2025
|9.200.000 TL
|Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 2025
|34.295.000 TL
|Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate Benzin-Elektrik 2025
|11.855.000 TL
|Mercedes EQA 250+ AMG Elektrik 2025
|3.810.000 TL
|Mercedes EQB 250+ AMG Elektrik 2025
|3.915.000 TL
|Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 2025
|13.090.000 TL
|Mercedes G 580 Heritage Elektrik 2025
|14.525.000 TL
|Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 2025
|24.980.000 TL
|MG Marvel R Performance Elektrik
|2.990.000 TL
|Mini Cooper Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrik Favoured
|2.489.200 TL
|Nissan QASHQAI e-POWER 190PS Skypack
|3.303.700 TL
|Opel Corsa Elektrik 100 kW GS 2025
|1.849.000 TL
|Opel Yeni Frontera Elektrik 83 kW GS 2025
|1.634.000 TL
|Opel Astra Elektrik 115 kW GS 2025
|2.384.000 TL
|Opel Yeni Grandland Elektrik 157 kW GS 2025
|3.253.000 TL
|Opel Combo Elektrik 100 kW Edition 2025
|2.021.000 TL
|Opel Zafira Elektrik 100 kW Business VIP
|3.562.000 TL
|Peugeot E-208 GT 100kW Elektrik
|1.954.000 TL
|Peugeot E-308 GT 115kW Elektrik
|2.381.000 TL
|Peugeot E-2008 ALLURE 100kW Elektrik
|2.133.000 TL
|Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp) Elektrik
|3.252.500 TL
|Peugeot E-5008 Allure 157kW (210hp) Elektrik
|3.365.500 TL
|Porsche Yeni Taycan
|12.142.000 TL
|Porsche Yeni Taycan Turbo
|19.117.000 TL
|Porsche Yeni Taycan 4 Cross Turismo
|12.737.000 TL
|Porsche Yeni Taycan Sport Turismo
|12.232.000 TL
|Renault R5 E-Tech Elektrikli 2025 Techno EV40 120hp
|1.752.000 TL
|Skywell ET-5 LR Legend
|2.175.000 TL
|Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive
|3.299.900 TL
|Subaru Yeni Forester e-BOXER 2.0i Jun
|4.144.650 TL
|TESLA Model Y – Arkadan Çekiş
|2.305.500 TL
|TOGG T10X V1 RwD Standart Menzil
|1.862.000 TL
|TOGG T10F V1 RWD Standart Menzil
|1.878.000 TL
|Volkswagen ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure 2025
|2.387.000 TL
|Volkswagen ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S 2025
|4.177.000 TL
|Volvo EX30, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025
|2.227.360 TL
|Volvo EX40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 185kW/252hp 2025 Model - Tescil Yılı: 2025
|3.243.242 TL
|Volvo XC60, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, PLUS, DARK Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2025 Model - Tescil Yılı: 2025
|6.383.640 TL
|Volvo EC40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA Elektrik 150 kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025
|3.895.614 TL
|Voyah Free 106 kWh AWD, Elektrik, 489 HP High Otomatik
|5.428.128 TL
Elektrikli araç kredisi, çevreyi koruma ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemek amacıyla bankalar tarafından sunulan özel bir finansman seçeneğidir. Bu kredi, geleneksel benzinli veya dizel araçlara alternatif olarak üretilen elektrikli ve hibrit otomobillerin alımını kolaylaştırır.
Elektrikli ve hibrit araçlar, enerji olarak elektrik kullanmaları nedeniyle egzoz gazı salınımı neredeyse sıfırdır. Bu sayede hava kirliliği azalır, karbon emisyonları düşer ve doğanın korunmasına katkı sağlanır. Bankalar, çevre dostu araçları tercih eden bireyler ve işletmeler için uygun faiz oranları ve avantajlı ödeme planları sunarak bu dönüşümü teşvik etmektedir.
Elektrikli araç kredisi hesaplama işleminde ilk adım, satın alınacak aracın satış fiyatının belirlenmesidir. Bu fiyat, ne kadar kredi çekilebileceğini ve kredinin kaç ayda ödenebileceğini belirleyen temel faktördür. Mevzuata göre, kredi tutarı aracın fiyatına göre sınırlıdır.
Örneğin, 2.000.000 TL değerinde bir elektrikli araç için bu tutarın en fazla %70’i, yani 1.400.000 TL tutarında kredi çekilebilir. Geriye kalan 600.000 TL’lik kısım ise peşinat olarak ödenmelidir. Bu kredi en fazla 48 ay vade ile geri ödenebilir.
Elektrikli taşıt kredisi tutarı belli olduktan sonra bankanın uyguladığı faiz oranı dikkate alınır. Bu orana ek olarak, kredi dosya masrafı, tahsis ücreti, sigorta primi gibi giderler ve vergiler (BSMV ve KKDF gibi) de toplam maliyeti artırır. Tüm bu kalemler, aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarını belirler.
2026 yılı itibarıyla elektrikli araç kredisi sunan bankalar, çevreci taşıt alımlarını desteklemek amacıyla faiz indirimi, dosya masrafı avantajı ve esnek ödeme koşulları gibi çeşitli imkanlar sağlamaktadır.
TEB, sunduğu uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredi seçenekleriyle elektrikli araç kredisi alanında öne çıkmaktadır. Benzer şekilde Garanti BBVA da elektrikli araçlara özel faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Ziraat Bankası’nın, özellikle yerli üretim TOGG modeli için hazırladığı kampanyalarda dosya masrafı muafiyeti ve uygun faiz oranları dikkat çekmektedir.
Bu bankaların yanı sıra, Halkbank da çevreci taşıt kredisi kapsamında sıfır kilometre araçlara yönelik çeşitli finansman seçenekleri sunmaktadır. İş Bankası, Akbank ve ING gibi özel bankalar da düşük faizli kredi teklifleriyle bu alandaki rekabeti sürdürmektedir. Katılım bankacılığı tarafında ise Vakıf Katılım, elektrikli araçlar için sunduğu kâr payı oranları ve esnek vade seçenekleriyle finansman desteği sağlayarak alternatif çözümler sunmaktadır.
Elektrikli otomobil kredisi başvurusu yapmadan önce bankaların dikkate aldığı bazı temel şartların karşılanması gerekir. Bu şartlar aşağıda sıralanmıştır:
Krediye konu olan aracın tam elektrikli ya da hibrit özellikte olması
Başvuru sahibinin belgelenebilir bir geliri ve SGK kaydının olması
Başvuruda bulunan kişinin kredi notunun uygun olması
Araçla ilgili işlemler için proforma fatura veya ruhsat belgesinin sunulması
Kasko ya da sigorta gibi güvencelerin sunulması
Evet, 2. el elektrikli araç kredisi şartları ve faiz oranları sıfır araç kredilerine göre bazı açılardan farklılık gösterir. Öncelikle 2. el araçlarda aracın satış fiyatı yerine genellikle kasko değerini esas alınır. Aracın yaşı da kredi çekmek için belirleyici bir unsurdur. Bu sınır genellikle 8 yaşa kadar olan araçlar için geçerli olsa da bazı bankalar araç yaşı sınırını 10 yıla kadar çıkarabilmektedir.
Faiz oranları açısından bakıldığında, ikinci el elektrikli araçlar için sunulan oranlar çoğu zaman sıfır araçlara benzer seviyelerde olsa da bazı bankalar riski daha yüksek gördüğü için oranları bir miktar yukarıda tutmaktadır. Ayrıca ikinci el araç kredilerinde başlangıçta istenen peşinat oranı da daha yüksek olabilir.
Elektrikli araç kredilerinde, aracın satış fiyatı kredi limitini doğrudan belirler. Araç fiyatı yükseldikçe bankaların sunabileceği kredi oranı düşer ve geri ödeme süresi kısaltılır. Belirli bir fiyat seviyesinin üzerinde olan araçlar için kredi desteği sağlanmamaktadır. Bu düzenlemeler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenmiş olup, tüm bankalar tarafından uygulanması zorunludur.
Bankaların sunduğu standart elektrikli taşıt kredilerinde faiz oranları değişiklik gösterirken 2026 yılı itibarıyla geçerli tutar ve vade koşulları şu şekildedir:
0 - 2.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70’ine kadar ve 48 ay,
2.500.001 - 5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50’sine kadar ve 36 ay,
5.000.001 - 6.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30’ una kadar ve 24 ay,
6.500.001 - 7.500.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20’sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.
Evet, TOGG’a özel sunulan elektrikli araç kredisinin limitleri, ödeme koşulları ve faiz oranları standart elektrikli araç kredilerinden daha avantajlıdır. Nitekim 2026 yılı itibarıyla başta Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan daha sonra İş Bankası, Garanti BBVA ve TEB gibi özel bankaların da dahil olduğu kampanya kapsamında avantajlı kredi imkanı sunulmaktadır.
TOGG Kredi Hesaplama sayfamız ile her ay güncellenen kampanya koşullarını, faiz oranlarını takip edebilir; güncel gelişmelerden anlık olarak haberdar olarak çekmek istediği kredi tutarını hesaplayabilirsin.