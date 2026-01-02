Araç Rehin Kaldırma Nasıl Yapılır? Ne Kadar Sürer? Ücretleri Araç rehin kaldırma işleminin nasıl yapıldığı ve sorgulandığı, geçerlilik şartları, ne kadar sürdüğü, ücreti ve masrafların nasıl hesaplandığı bu yazıda!

En Uygun Taşıt Kredisi Hesaplama Tutar Vade

Taşıt kredilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte araçlara uygulanan rehin kaydının nasıl kadırılacağı merak konusu haline gelmiştir. Bu yazımızda araç rehin kaldırmanın ne olduğunu, geçerlilik şartlarını, noter araç rehin kaldırma ücretlerini ve kredili araç rehin kaldırma masrafının nasıl hesaplandığını ele alacağız. Diğer yandan araç üzerindeki rehin kaydının ve taşıt kredisinde araç rehninin nasıl kaldırıldığını detaylı bir şekilde açıklayacağız. Ayrıca araç rehin sorgulamasının nasıl yapıldığını maddeler halinde sunacağız.

Araç Rehin Kaldırma Nedir?

Araç rehin kaldırma, taşıt kredisi çekilmesi ya da ödenmemiş bir borcun olması durumlarında güvence amacıyla araca uygulanan rehin kaydının şartların sağlanması ile kaldırılmasıdır. Rehin işleminden kaynaklanan araç üzerindeki hak mahrumiyeti aracın satılması ya da devredilmesinin önüne geçer.

Diğer yandan ödenmemiş borca karşılık araca rehin konulması durumunda borç tamamen ödenene kadar rehin kaydı silinmez. Borcun ödenmemesi halinde ise araç alacaklı kişi ya da kurum tarafından yasal yollarla satışa çıkarılabilir.

Araç Rehin Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

​​Araç rehin sözleşmesinin geçerli olması için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

Rehin sözleşmesi imzalayacak kişinin aracın yasal sahibi olması,

Araç rehin sözleşmesinin noter veya banka huzurunda yapılması,

Sözleşmede yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması,

Araç rehin sözleşmesi yapıldıktan sonra rehnin Taşıt Rehin Sicili’ne veya TRAMER sistemine kaydedilmesi.

Araç Üzerindeki Rehin Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki rehin kaldırma işlemi için öncelikle rehnin neden konulduğunun tespit edilmesi gerekir. Genellikle borç ya da kredi borcunun teminatı olarak araç üzerine rehin uygulanabilir.

Aşağıda araç üzerinden rehin kaldırma işlemlerine dair tüm senaryolar sıralanmıştır:

Borç yüzünden rehin konulması durumunda rehnin kaldırılması için öncelikle borcun tüm faiz ve ceza tutarları ile birlikte ödenmesi gerekir. Borcun kapatılmasının ardından araca el koyan kurum ya da bankanın borcun ödendiğine dair bildirimde bulunması gerekir. Bildirimin ardından araç üzerindeki rehin kaldırılır.

Bazen yanlışlıkla araç üzerinde rehin kaydı oluşturulabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında araç sahibinin ilgili kuruma veya icra dairesine dilekçe yazarak hatalı kaydı sildirmesi gerekir.

Rehin kaydının kaldırılmasının bir diğer yolu ise borçlu ile alacaklının anlaşmaya varmasıdır. Borçlunun borcunu yeniden yapılandırması ve ödemeyi taahhüt etmesi durumunda alacaklı rehin kararından vazgeçebilir.

Öte yandan İcra ve İflas Kanunu’na göre rehin süresi dolmasına rağmen alacaklının belirtilen zaman dilimi içerisinde ilgili aracı satmaması durumunda araç sahibinin başvurusu üzerine de araç üzerindeki rehin kaldırılabilir.

Taşıt Kredisinde Araç Rehin Kaldırma Nasıl Yapılır?

Araç kredisi bitince rehin kaldırma işlemi, kredi borcunun tamamen kapatılmasının ardından araç üzerindeki hak mahrumiyetinin kesin olarak kaldırıldığı bir süreçtir. Bu işlem bankalar aracılığıyla yapılabildiği gibi online rehin kaldırma işlemi de kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Aşağıda taşıt kredisinde araç rehin kaldırma işleminin nasıl yapıldığı adım adım anlatılmıştır:

1. Adım: Borcun Tamamının Ödenmesi

Araç rehninin kaldırılması için öncelikle taşıt kredisine ait taksit, faiz, ek ücret gibi borçların tamamının ödenmesi gerekir. Borcun kapatılmasının ardından banka sisteminde borcun ödendiği bilgisi güncellenmektedir.

2. Adım: Rehin Kaldırma Talebinin İletilmesi

Borcun ödenmesinin ardından kredi sahibinin ilgili bankaya rehin kaldırma talebinde bulunması gerekir. Talebin ardından banka rehin fek yazısı düzenleyerek borcun ödendiğini bildirebilir ya da elektronik ortamda e-rehin bildirimi gerçekleştirebilir.

3. Adım: Noter ve Trafik Tescil İşlemlerinin Tamamlanması

Rehin kaldırma işleminin elektronik ortamda yapılmaması durumunda banka tarafından verilen rehin kaldırma belgesinin notere götürülerek onaylatılması ve ardından Trafik Tescil Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir. Bu işlemlerin ardından rehin kaydı sistemden kaldırılabilir. Öte yandan e-rehin sistemi sayesinde bankanın rehin bildirimini gerçekleştirmesi ile notere ya da Trafik Tescil Müdürlüğü’ne gitmeye gerek kalmadan rehin kaydı otomatik olarak kaldırılır.

4. Adım: E-Devlet Üzerinden Sorgulama Yapılması

Rehin kaldırma işleminin tamamlanmasının ardından e-Devlet’e giriş yapılarak “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” üzerinden araç rehin kaydının kaldırılıp kaldırılmadığı kontrol edilebilir.

Araç Rehin Sorgulama Nasıl Yapılır?

Araç rehin sorgulama işlemi e-devlet üzerinden, Noterlik Bilgi Sistemi üzerinden, TRAMER (SBM) üzerinden ve SMS ile yapılabilir. Bu yöntemler ile araç rehin sorgulamanın nasıl yapıldığı aşağıda detaylandırılmıştır:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: Araç rehin sorgulama işlemi e-devlet üzerinden “Trafik Rehin (Taşıt Rehin) Sorgulama” sekmesi seçilerek kolaylıkla yapılabilir. Bu sekmeden rehin tarihi, borç türü ve rehin koyan kurum gibi bilgilere ulaşılabilir.

Noterlik Bilgi Sistemi (NAKİS) Üzerinden Sorgulama: Araç satışı işlemlerinin öncesinde noterde, Noterlik Bilgi Sistemi üzerinden otomatik olarak rehin kontrolü yapılabilir.

TRAMER (SBM) Üzerinden Sorgulama: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden plaka girilerek rehin sorgulama işlemi yapılabilir. Diğer yandan SBM üzerinden araca dair sigorta ve kaza kayıtları da incelenebilir.

SMS ile Sorgulama: e-Devlet’e giriş yapamayanlar araç rehin sorgulama işlemini SMS yoluyla da yapabilir. Bu işlem için mesaj kısmına “DETAY [plaka numarası]” yazılıp 5664’e SMS gönderilmesi yeterlidir. SMS ile rehin sorgulamaya ek olarak araca dair haciz veya kaza bilgilerine de erişilebilir.

Araç Rehin Kaldırma Ne Kadar Sürer?

Araç rehin kaldırma işleminin ne kadar süreceği rehin işleminin hangi usulde yapıldığına göre değişiklik gösterir. Yeni usule göre borcun ödenmesinin ardından e-rehin sistemi üzerinden yapılan rehin kaldırma işlemleri noter veya trafik tescil işlemlerine gerek kalmadan dijital ortamda dakikalar içinde tamamlanabilir.

Ancak eski usule göre rehin konulması durumunda borcun ödenmesine ek olarak noter ve trafik tescil birimlerine de evrak götürülerek onay alınması gerekir. Bu işlemlerin tamamlanması ise 3 ila 7 günü bulabilir. Borçtan kaynaklı rehinlerde ise işlem süresi borcun türüne ve ilgili kurumun yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir.

2026 yılında ipotekli kredinin nasıl alındığını ve hangi bankalarda verildiğini öğrenmek için İpotekli Kredi Nasıl Alınır? İpotekli Kredi Veren Bankalar 2026 başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Noterden Araç Rehin Kaldırma Ücreti Ne Kadar?

2026 yılında noterden araç rehin kaldırma işlemi için uygulanan sabit bir ücret söz konusu değildir. Eski usulde yapılan rehin işlemlerinde banka tarafından verilen rehin fek yazısının noter tarafından onaylanması gerekir. Bu işlem sırasında notere yalnızca noter hizmet bedeli ödenmesi gerekir. Bu ücret işlem türüne ve ilgili notere göre değişiklik gösterebilir. Diğer yandan yeni usulde tüm bu işlemler elektronik ortamda yapıldığı için notere ödenen hiçbir ücret bulunmamaktadır.

Araç Rehin Masrafı Nasıl Hesaplanır?

Araç rehin masrafı, araç üzerine konulan rehnin kaldırılması sırasında ödenen masraflardır. Bu masraflar rehnin eski usulde mi yeni usulde mi konulduğuna göre değişiklik gösterir. Yeni usulde tüm işlemler elektronik ortamda yapıldığı için araç rehin kaldırma masrafı bulunmaz.

Eski usulde ise sisteme noter ve Trafik Tescil Müdürlüğü dahil olur. Bu durumda noter hizmet bedelinin ödenmesi gerekir. Ayrıca bazı durumlarda müşterilerin SMS yoluyla bilgilendirilmesi de ücretli olabilir. Dolayısıyla araç rehin masrafı hesaplama işlemi bu kalemlerin toplanması esasına dayanır.

SIK SORULAN SORULAR

Üzerinde Rehin Olan Araç Satılabilir mi?

Hayır, üzerinde rehin olan araç satılamaz. Aracın satılabilmesi ya da devredilebilmesi için ilgili borcun tamamen ödenmesi ve araç üzerine kayıtlı rehnin kaldırılması gerekir. Rehin kaldırma işleminin ardından satış gerçekleştirilebilir.

Araç Üzerindeki Rehin Hemen Kalkar mı?

Evet, araç üzerindeki rehin hemen kalkabilir. Bunun için borcun tamamının ödenmesi ve ilgili kurumlara rehin kaldırma talebinde bulunulması gerekir. Talebin ardından bankanın borcun ödendiğine dair bildirimde bulunması ile birlikte araç üzerindeki rehin kaldırılır.

Noterden Araç Üzerine Rehin Nasıl Konulur?

Noter aracılığıyla araç üzerine rehin konulması için tarafların noter huzurunda bir araya gelerek aracın plakası, şasi numarası, borçlu ve alacaklı bilgilerini içeren bir rehin sözleşmesi imzalaması gerekir. Noterin bu sözleşmeyi onaylayarak elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletmesi üzerine rehin kaydı yapılmış olur.

Araç Üzerindeki Rehin Kaldırılmadan Satış Yapılırsa Alıcı Hangi Risklerle Karşılaşır?

Araç üzerindeki rehin kaldırılmadan satış yapılması durumunda rehin hakkı devam eder. Dolayısıyla alıcı, aracı satın almış olmasına rağmen kendi adına tescil ettiremez. Diğer yandan borcun ödenmemesi durumunda ilgili banka ya da kurum araca haciz koyabilir ya da satabilir. Yani rehin kaldırılmadan araç alınması durumunda alıcı tam mülkiyet hakkına sahip olamadığı gibi mağduriyet de yaşayabilir.

Rehin Kaldırma Yazısı Noter Onaylı Değilse Geçerliliği Olur mu?

Hayır, noter onayı bulunmayan rehin kaldırma yazısının bir geçerliliği yoktur. Eski usule göre yapılan rehin işlemlerinin kaldırılması için ilgili kuruma ödeme yapıldıktan sonra alınan rehin kaldırma yazısının noterde onaylatılması ve Trafik Tescil Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir. Noterde onaylanmamış bir belgenin Trafik Tescil Müdürlüğü tarafından kabul edilmesi mümkün değildir.

Borç Kapatılmış Olmasına Rağmen Rehin Kaydı Sistemden Kalkmadıysa Ne Yapılmalı?

Borç kapatılmış olmasına rağmen araç üzerindeki rehnin sistemden kaldırılmaması durumunda ilgili banka ya da kurum ile iletişime geçilmeli gerekirse dilekçe yazılmalıdır. Borcun ödendiği teyit edildikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yeniden rehin kaldırma bildirimi gönderilerek rehin kaldırılabilir.

Kaynak