Karavan Kredisi Nasıl Hesaplanır? Karavan Kredisi Veren Bankalar Karavan kredisinin ne olduğu, nasıl hesaplandığı, nasıl alındığı ve bu krediyi sunan bankaların belirlediği faiz oranları bu kapsamlı rehberde!

En Uygun Taşıt Kredisi Tekliflerini Hesapla ve Başvur Tutar Vade

Seyahat etmek ve kamp yapmak, son yıllarda pek çok bireyin dikkatini çeken aktivitelerden biridir. Bu aktivitelerin özel karavanlar ile yapılması ise gezi rotalarının farklı ve kolay bir şekilde keşfedilmesini sağlar. Hayallerindeki karavana uygun ödeme koşulları ile sahip olmak isteyen bireyler, bankalar tarafından özel olarak sunulan karavan kredilerinden faydalanarak avantajları değerlendirebilirler.

Bu yazımızda karavan kredisinin ne olduğuna, nasıl alındığına ve nasıl hesaplandığına değineceğiz. Ayrıca 2026 yılında güncel olarak karavan kredisi veren bankaları ve bu bankaların belirlediği faiz oranlarını kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.

Karavan Kredisi Nedir?

Karavan kredisi, motokaravan ya da çekme karavan satın almak isteyen bireyler için bankalar tarafından taşıt kredisi adı altında sunulan finansman türüdür. Seyahate önem veren ve kamp seven bireylere hitap eden karavan kredisi, bireylerin karavan ihtiyacını finanse etmeye imkan tanır. Bu finansman türü, karavanın bedeli kapsamında 12 ila 48 aya kadar vadelendirme fırsatı sunar.

Karavan satın almada banka kredisi kullanmak isteyen bireylerin bankalar tarafından sunulan güncel faiz oranlarını incelemesi gerekir. Her bankanın belirlediği politika doğrultusunda karavan kredisi için belirlenen faiz oranları değişiklik gösterir. Karavanın nihai fatura değeri kapsamında, vade ve kredilendirme için belirlenen üst sınır da farklılaşır. Ayrıca taşıt kredisi kapsamında sunulan karavan kredilerinde, kredilendirme oranı ve azami vade süresi değişiklik gösterir.

Bu kapsamda aracın nihai fatura değerine göre belirleme yapılır. Aracın miktarına göre belirlenen kredilendirme oranları ve azami vade süreleri aşağıdaki gibidir;

400.000 TL ve altında ise tutarın %70’ine kadar kredi ve maksimum 48 ay vade seçeneği,

400.001 TL ila 800.000 TL arasında ise tutarın %50’sine kadar kredi ve maksimum 36 ay vade seçeneği,

800.001 TL ila 1.200.000 TL arasında ise tutarın %30’una kadar kredi ve maksimum 24 ay vade seçeneği,

1.200.001 TL ila 2.000.000 TL arasında ise tutarın %20’sine kadar kredi ve maksimum 12 ay vade seçeneği.

%0 Faizli ₺60.000 Oran %0 (Faizsiz) İhtiyaç Kredisi ₺35.000 Taksitli Avans ₺25.000 Detay Başvur Mobilden İlk Kez Akbanklı olanlara özel %0 faizli toplamda 60.000TL’ye varan nakit (%0 faizli 35.000TL’ye varan 6 ay vadeli kredi ve %0 faizli 25.000TL’ye varan 3 ay vadeli, Taksitli Avans) fırsatı!

Karavan Kredisi Nasıl Alınır?

Karavan kredisi almak için sunulan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bireylerin öncelikle karavan seçimi yapması ve ardından karavan kredisi veren bankaları araştırması gerekir. Yapılan araştırmaların sonucunda uygun faiz oranları sunan banka tercih edilerek ilgili bankanın şubeleri ziyaret edilebilir. Ayrıca vakit kaybetmeden bu finansman türünden faydalanmak isteyen bireyler, mobil uygulama ve internet bankacılığı aracılığıyla başvuru yapılabilir.

Aşağıdaki adımları takip ederek karavan kredisine başvuru yapmak mümkündür;

Araç Türünün Belirlenmesi: Karavanlar, motokaravan ve çekme karavan olarak ikiye ayrılır. Her iki araç türü için çekilmesi gereken kredi türü farklılık gösterebilir. Bu durumda bireyler motokaravanlar için taşıt kredisine, çekme karavanlar için ise alışveriş kredisine başvurması gerekebilir.

Banka Seçimi: Karavan kredisi veren bankaların araştırılmasının ardından faiz oranları ve vade seçenekleri arasında karşılaştırma yapılır. Yapılan karşılaştırma sonucunda en uygun faiz oranlarına ve vade seçeneklerine sahip olan banka seçilir.

Belgelerin Hazırlanması: Nüfus cüzdanı, maaş bordrosu, ikametgâh belgesi ve satın alınmak istenen karanın faturasının ilgili bankaya teslim edilmesi önemlidir. Başvuru yapacak olan bireyin ise 18 yaşından büyük olması gerekir.

Başvuru Adımı: Başvuru adımında bireyler, online imkanları değerlendirmesi ya da şubeyi ziyaret etmesi gerekir. İnternet ya da mobil bankacılık uygulamalar üzerinden başvuru yapılırsa öncelikle sisteme giriş yapılmalı ve başvurular kısmından gerekli adımlar takip edilmelidir. Şube ziyaretinde ise bireylerin müşteri temsilcisi ile görüşerek karavan kredisine başvuru yapmak istediğini dile getirmesi ve temsilcinin yönlendirmeleri ile başvuru formunu doldurması gerekir.

Değerlendirme Süreci ve Onay Adımı: Bankalar, bireyin başvurusunun ardından kredi skoru, gelir durumu ve karavanın nihai değerini incelemeye alır. Yapılan incelemeler sonucunda ise banka, bireyin kredi şartlarına uyum sağlaması halinde başvuruyu onaylar ve sözleşme imzalanır.

Karavan Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Karavan kredisi hesaplama işlemi; satın alınmak istenen karavanın bedeli, vade süresi ve peşinat durumu gibi dinamikler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Karavan kredisi hesaplama adımları aşağıdaki gibidir;

Adım 1: Kredi Tutarının Belirlenmesi

Karavan kredisi almak için öncelikle satın alınacak karavanın fiyatı belirlenir. Kredilendirme oranlarına göre finanse edilen karavan kredisinde araç fiyatı 0 - 400.000 TL arası ise bu fiyatın %70’ine kadar, 400.001 TL ila 800.000 TL arası ise bu fiyatın %50’sine kadar, 800.001 TL ila 1.200.000 TL arası ise bu fiyatın %30’una kadar, 1.200.001 TL ila 2.000.000 TL arası ise tutarın %20’sine kadar kredi çekilebilir. Dolayısıyla hesaplama işleminde bu oranlara dikkat edilir.

Adım 2: Faiz Oranı ve Vade Süresinin Seçilmesi

Bankalar tarafından sunulan vade seçenekleri ve vade oranları incelenir. Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterse de vade süresi maksimum 48 ay ile sınırlandırılmıştır. Bu durumda 400.000 TL’ye kadar olan kredilerin azami vade süresi 48 ay, 2.000.000 TL üzeri kredilerde ise azami vade süresi 12 aydır.

Adım 3: Aylık Taksit Miktarının ve Ödenmesi Gereken Toplam Kredinin Hesaplanması

Bankaların belirlediği faiz oranlarına göre seçilen vade süresi kapsamında aylık ödenmesi gereken taksit sayısı bulunur. Bu işlemin ardından kalan vade sayısı ile aylık taksit tutarı çarpılır ve toplam ödenmesi gereken kredi miktarına ulaşılır.

Örneğin 500.000 TL’lik karavan kredisine başvuru yapmak isteyen bir bireye uygulanacak faiz tutarının %3,49 olduğunu varsayarsak, bireyin aylık ödemesi gereken taksit tutarı yaklaşık 28.443 TL’dir. Kalan vade süresi ve aylık ödenmesi gereken taksit tutarı çarpıldığında ise bireyin vade sonunda ödeyeceği toplam kredi miktarı yaklaşık olarak 1.029.597 TL olacaktır.

En güncel ve uygun sıfır araç fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız, Sıfır Araba Fiyatları 2026 (Haziran) – Bayiden En Ucuz Fiyatlar başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Karavan Kredisi Veren Bankalar 2026

2026 yılında karavan kredisi veren bankalar arasında Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası yer alır. Bu bankaların politikalarına göre belirlediği şartlar değişiklik gösterebilir.

Garanti BBVA tarafından sunulan karavan kredisi, taşıt kredileri için yürürlükte olan mevzuat kapsamında taşıtın nihai değeri üzerinden belirlenen vade ve kredilendirme üst sınırı ile bireylere sunulur. Bu durumda bireylerin sıfır motokaravan alımlarında aracın nihai fatura değeri, ikinci el araç alımında ise aracın kasko değeri üzerinden kredilendirme fırsatı sunulur. Banka, bu kredinin kullanımında satın alınan araca rehin koyar ve bireylerden Noterler Birliği’ne yatırılmak üzere 137.31 TL ek ücret ister. Kredi ücretinin tamamının ödenmesi ile bu rehin araç üzerinden otomatik olarak kalkar. 2. el araçlarda ise kredi vadesi ve araç yaşının toplamı maksimum 144 ay olacak şekilde kredilendirilir. Römork tipi karavanlarda ise Garanti BBVA müşterisi olan bireyler, mobil uygulama ya da internet şube üzerinden başvuru yapabilir. Banka, römork tipi karavanlar için maksimum 500.000 TL’lik kredi limiti belirlediğinden bu noktaya dikkat etmek gerekir.

Yapı Kredi tarafından sunulan karavan kredisinde alınmak istenen aracın motokaravan ya da 750 kg’den yüksek çekme karavan olması gerekir. Kredi çekildikten sonra banka, teminat olarak aracın rehin işlemlerini gerçekleştirir ve kredinin kapanmasından 1 gün sonra araç üzerindeki rehini otomatik olarak kaldırır. Ancak banka, karavan kredisi kullanımında araca kasko yaptırılmasını zorunlu kılar.

İş Bankası tarafından sunulan karavan kredisi ise taşıt kredisi kapsamında sunulur. Burada, yasal düzenlemeler gereği sıfır araçlar için aracın nihai fatura değeri, 2. el taşıt kredileri için aracın kasko değeri üzerinden hesaplanan vade ve kredilendirme oranı üst sınırları geçerlidir.

Karavan Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Karavan kredisi için belirlenen faiz oranları, bankaların politikalarına göre değişiklik göstermektedir. Garanti BBVA, taşıt kredisi kapsamında %3,39 - %5,00 faiz oranı sunarken İş Bankası %3,85 faiz oranı sunmaktadır. Ancak bankaları ziyaret ederek ya da müşteri hizmetlerini arayarak güncel faiz oranlarının öğrenilmesi faydalı olacaktır.

Karavana Taşıt Kredisi Çıkar mı?

Evet, karavan satın alımları için taşıt kredisi kullanılabilir. Bankalar tarafından sunulan finansman seçenekleri incelendikten sonra faiz oranları ve maksimum kredi miktarı karşılaştırılabilir. Ardından bankaların sunduğu ek fırsatlar ve maliyetler değerlendirildikten sonra karavan için taşıt kredisine başvuru yapılabilir. Ancak bazı bankalar karavan kredisini karavanın niteliğine göre farklı kredi türleri ile müşterilerine sunar. Örneğin Garanti BBVA, motokaravanlar için taşıt kredisi kullandırırken römork tipi karavanlar için alışveriş kredisi sunar. Ayrıca banka, römork tipi alışveriş kredilerinde maksimum üst limit olarak 500.000 TL belirlemiştir.

Taşıt kredileri ihtiyaca göre değişiklik gösterir.

En Uygun Karavan Kredisi Hangi Bankada?

En uygun karavan kredisi veren bankanın belirlenmesi için öncelikle bankalar tarafından sunulan faiz oranlarının incelenmesi gerekir. Bu kapsamda bankanın taşıt kredisi seçenekleri incelenebilir. Garanti BBVA, taşıt kredisi kapsamında %3,99 ila %5,00 arası faiz oranları belirlerken İş Bankası’nın belirlediği faiz oranı %3,85’dir. Ancak faiz oranları, krediye başvurulan tarih ve kredi miktarına göre değişiklik göstereceği için kredi miktarının, vade süresinin ve kredi tarihinin belirlenmesi gerekir.