Kırmızı Işıkta Geçme Cezası - 2026

Trafik kurallarına uymak hem kişisel hem de genel trafik güvenliği açısından büyük önem taşır. Bunların başında gelen kırmızı ışıkta geçmeme kuralı, sürücü ve yayaların güvenliği için hayati bir öneme sahiptir. Kırmızı ışık, trafik akışını düzenleyerek kazaları önleme amacı güder. Ancak ihlal edildiğinde maddi hasarlarla sınırlı kalmayıp, ciddi yaralanmalara veya ölümcül kazalara da yol açabilir. Bu sebeple kırmızı ışık ihlalinin cezaları ağır olabilir.

Bu yazımızda kırmızı ışıkta geçmenin cezasının ne olduğuna, bu cezanın kaç günde geldiğine ve cezanın sorgulama adımlarına değineceğiz. Ayrıca erken ödeme indirimleri, cezanın indirimli tutarı ve cezanın diğer yasal sonuçlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Kırmızı Işıkta Geçme Cezası

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir ihlal olarak değerlendirilir ve 2026 yılında kırmızı ışıkta geçme cezası, 2.719 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca ceza, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanır ve sürücünün ödemesi gereken tutar 2.039,25 TL’ye düşer. Para cezasının yanı sıra birden fazla kez kırmızı ışıkta geçen bireyler, ceza puanı olarak ek bir yaptırımla da karşı karşıya kalabilir. Bu durumda sürücüye uygulanan ceza puanı 20’dir.

Kırmızı ışıkta geçme eylemi sadece sürücünün değil, diğer sürücülerin ve yayaların hayatını da tehlikeye atar. Bu nedenle, Emniyet Genel Müdürlüğü ve yerel trafik birimleri tarafından bu ihlale karşı kesin yaptırımlar tanımlanır. İhlal yapıldığında, trafik kameraları veya trafik polisleri tarafından tespit edilir ve cezai işlem başlatılır. EDS sistemi ile tespit edilen ihlaller, fotoğraflı kanıtları ile birlikte sürücünün ikâmetgah adresine gönderilir. Bu işlemin ardından sürücünün ceza tutarını, ilgili birimlere ödemesi gerekir.

Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Kaç Günde Gelir?

Kırmızı ışık ihlali tespit edildikten sonra cezanın sürücüye ulaşması genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişebilir. Ancak genellikle ceza tutarı, ilgili kanıtlar ile birlikte cezanın durumuna bağlı olarak 1 ila 10 gün arasında sürücünün ikâmetgah adresine gönderilir.

Cezanın tebliği için resmi süreç, ihlalin yapıldığı andan itibaren işlemeye başlar. Ceza, sürücünün adresine posta yoluyla gönderilir veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabilir. Süreç, posta hizmetlerinin yoğunluğuna ve bölgesel işleyişe göre değişkenlik gösterebilir.

Kırmızı Işık Cezası Sorgulama

Kırmızı ışık cezasını sorgulamak için vatandaşlar çeşitli platformlardan yardım alabilir. Bu platformlar ve sorgulama adımları aşağıdaki gibidir;

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: Sisteme giriş yaptıktan sonra, ceza sorgulama hizmeti aratılır. "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" menüsünden bireyin kimlik doğrulaması yapılır ve ceza sorgulama adımı tamamlanabilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Aracılığıyla Sorgulama: Bireyler, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra trafik cezası sorgulama menüsüne giriş yapabilir. Ardından aracın plakasına yazılan cezayı sorgulayarak kırmızı ışık cezasına ilişkin detaylara erişebilir.

Dijital Vergi Dairesi Üzerinden Sorgulama: Bireyler, GİB tarafından oluşturulan Dijital Vergi Dairesi web sitesine giriş yaptıktan sonra MTV ve TPC ödeme adımından kimlik numarası ve aracın plakası gibi gerekli bilgileri doldurduktan sonra sorgulama adımını tamamlayabilir.

Kırmızı Işık Cezası Erken Ödeme

Kırmızı ışık cezasını erken ödemek isteyen bireyler için indirim uygulanmaktadır. Bu indirim, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 olarak uygulanır. Bu durumda bireyin ödemesi gereken tutar 2.039,25 TL’ye düşmüş olur. Uygulanan indirimin amacı sürücülerin cezalarını zamanında ödemelerini teşvik etmektir.

Plakaya Yazılan Ceza Ödenmezse Ne Olur?

Eğer plakaya yazılan trafik cezası belirlenen süre içinde ödenmezse, çeşitli yasal yaptırımlar devreye girer. Kırmızı ışık ihlali için belirlenen tutarın ödenmemesi durumunda cezanın anapara tutarına %5 oranında gecikme faizi uygulanır. Ancak uygulanan gecikme faizi toplamının, ceza tutarının iki katını geçmemesi gerekir.

Trafik cezasının ödenmemesi durumunda aracın muayene işlemleri durdurulabilir. Dolayısıyla sürücünün aracın muayenesini yaptırabilmesi için belirlenen cezayı ödemesi gerekir.

Uzun süre ödenmeyen cezalar nedeniyle aracın trafikten men edilmesi veya haciz gibi işlemler başlatılabilir. Ayrıca, ceza borçları, vergi borcu gibi devlet alacakları kapsamında değerlendirildiğinden sürücünün devletle olan diğer mali işlemlerine engel oluşturabilir.

Kırmızı Işık Cezasının İndirimli Tutarı Ne Kadar?

Kırmızı ışık cezasının indirimli tutarı, cezanın asıl miktarına ve ödeme zamanına bağlı olarak değişir. Erken ödeme indirimi sayesinde, cezanın asıl tutarından yüzde 25 azaltılmış şekilde ödeme yapılabilir, yani 2.719 TL olan kırmızı ışık cezası, erken ödeme yapılırsa 2.039,25 TL olarak ödenir.

Kırmızı Işıktan Geçmenin Ceza Puanı Nedir?

2026 yılı itibarıyla kırmızı ışıkta geçmenin ceza puanı 20 puan olarak belirlenmiştir. Ciddi ihlallerden biri olan kırmızı ışıktan geçmek, trafik kurallarına aykırı olarak kabul edilir ve sürücü, ceza puanının dışında para cezasına da çarptırılır. Bu ihlal için belirlenen ceza puanı, trafik güvenliğinin sağlanması için önemlidir.

Kırmızı Işık İhlali Yapılırsa Ehliyete El Konulur Mu?

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle ehliyete el konulması, sürücünün toplam ceza puanının 100’ü aşması durumunda mümkündür. Geriye dönük ihlallere bakıldığında, geçmiş bir yıl içerisinde 100 ceza puanına ulaşan sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konulur. Ayrıca sürücü; 1 yıl içerisinde 3. kez ihlal gerçekleştirdi ise 30 gün, 6. kez ihlal gerçekleştirdi ise 45 gün, 9. kez ihlal gerçekleştirdi ise 60 gün süreyle ehliyetine el konulur. Bireylerin bu süre zarfında, uygulanan eğitimlere tabi tutulması ve trafik eğitimi alması gerekebilir.

Kırmızı Işık Kameralarında Hangi Cezalar Kesilebilir?

Kırmızı ışık kameraları, sadece kırmızı ışık ihlallerini değil aynı zamanda hız sınırlarının aşılması gibi diğer trafik kuralları ihlallerini de tespit edebilir. Bu kameralar, belirlenen hız limitlerinin üzerinde seyreden araçları otomatik olarak tespit eder ve ilgili cezaları uygular. Bu şekilde, trafik güvenliğinin artırılması amaçlanır.

