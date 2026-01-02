Emekliye ÖTV’siz Araç Fiyatları 2026 - Tüm Modeller 2026 yılında emekliye uygulanacak olan ÖTV’siz araçların fiyatları ve emeklilerin ÖTV’siz araç satın alabilmesi için gerekli şartlar burada!

ÖTV’siz araç satın almak, uygun fiyatlardan yararlanarak araç satın almaya yardımcı oluyor. Son dönemlerde öne çıkan haberlerden biri olan emekliye ÖTV’siz araç fırsatları, TBMM’ye sunulsa da herhangi bir netlik bulunmuyor. Yeni düzenlemelere göre emeklilerin ÖTV muafiyetinden faydalanması ve belirlenen vergi miktarını ödemeden araç satın alması mümkün hale geliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama dönemi başladığında gündeme gelmesi beklenen yasa teklifi, kabul edilmesi hâlinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Teklif yasalaşırsa, emeklilere yönelik olarak sıfır kilometre araçlara daha uygun fiyatlarla erişim imkânı sağlanması öngörülüyor.

Emekliye ÖTV’siz Araç Şartları Nelerdir?

Yeni yapılan bu düzenlemeler kapsamında prim gün sayısına göre emeklilere sunulan ÖTV indirim miktarı da artış gösterecek. Yani prim gün sayısı düşük olan emekliler, yüksek olan emeklilere göre daha düşük indirim oranına sahip olacak. Örneğin 5400 prim gününe sahip olan emekliler, 7200 prim gününe sahip olan emeklilere göre daha düşük ÖTV indirim oranından yararlanacak.

ÖTV indirimi, daha önce engelli bireylere de sağlanmıştı. Ancak emekli bireylere sunulan araçların skalası daha az ve belirlenen indirim oranları %30 ila %50 arasında değişiklik gösteriyor. Bu uygulama ile emeklilerin araba sahibi olma olasılığı ve düşük bir ücret ödeyerek satın alma işlemi gerçekleştirmesi mümkün hale geliyor.

Emekliye ÖTV’siz Araç Fiyatları 2026

Emeklilere sunulan ÖTV’siz araç markaları arasında Fiat, Dacia, Renault ve Hyundai yer alıyor. Her bir marka tarafından sunulan modeller sınırlı ve fiyatları değişiklik gösteriyor. Ayrıca fiyatlarda yapılan indirimlerin %30 - %50 arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.

Aşağıda 2026 yılında emekliye ÖTV’siz sunulması beklenen araç markaları ve modelleri yer almaktadır. Bu tabloda yer alan modeller, segmentteki en düşük araçların tahmini %30 ve %50 emekli ÖTV indirimi fiyatlarının karşılığıdır. Ancak fiyatlar tahminidir, meclisten geçmediği için yasalaşmamıştır. Güncel bilgi için TeklifimGelsin’i takip edebilir ve tüm emekli indirimi ÖTV araçlarının fiyatlarını anlık öğrenebilirsiniz.

Marka Model %30 ÖTV’siz Fiyat %50 ÖTV’siz Fiyat Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR Manuel 928.086 TL 837.506 TL Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.054.654 TL 951.721 TL Fiat Doblo Cargo S3 Standart Gövde 1.5 100 HP BlueHDI Manuel Dizel 1.071.530 TL 966.950 TL Fiat Doblo Cargo S3 Maxi Gövde 1.5 100 HP BlueHDI Manuel Dizel 1.088.197 TL 983.617 TL Dacia Sandero Stepway Expression Stepway TCe 90 Auto 1.214.889 TL 1.093.175 TL Dacia Sandero Stepway Extreme Stepway TCe 90 Auto 1.266.222 TL 1.139.365 TL Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.314.133 TL 1.182.476 TL Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.628.037 TL 1.464.931 TL Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel Benzin 1.247.828 TL 1.122.814 TL Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel Benzin 1.111.273 TL 1.002.814TL Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT Benzin 1.275.633 TL 1.147.833 TL Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump Manuel Benzin 1.015.080 TL 916.010 TL

Emekliye ÖTV’siz Araç Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama döneminde gündeme alınması bekleniyor. Teklifin kabul edilmesi hâlinde, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek ve emeklilere sıfır kilometre araçları daha uygun koşullarda edinme imkânı tanınacak.

Emeklilere Sunulan Araç Modelleri Engelli ÖTV’siz Araçlardan Daha mı Az?

Evet, emeklilere sunulan araç modelleri, engellilere sunulan ÖTV’siz araç modellerinden daha az. Engellilere neredeyse tüm marka ve modeller ÖTV’siz şekilde sunulurken, emeklilere sunulan ÖTV’siz araçlar yalnızca 12 adet. 2026 Engelli Araç Listesi ile karşılaştırıldığında emekli ÖTV’siz araç markalarının arasında yalnızca Fiat, Dacia, Renault ve Hyundai’yi yer alıyor.

Emekli ÖTV İndiriminde Son Durum Nedir?

Emekli ÖTV indirimi kapsamında TBMM’ye sunulan tasarı, henüz netlik kazanmamıştır. Bu tasarı, emeklilerin belirli markalar tarafından üretilen ve satışa sunulan sıfır araçları satın alabilmesi için ÖTV indirimi uygulamasını kapsamaktadır. Dolayısıyla emekliler, bu kanunun yasalaşması durumunda belirli markaların araçlarını ÖTV ödemeden satın alabilecekler.

Herhangi bir gelişmenin olması halinde bu yazı içerisinde gerekli güncellemeler yapılacaktır. Sayfamızı takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Emekliye ÖTV İndirimi Meclis'ten Geçti mi?

Emekli ÖTV indirimi kararı TBMM’ye sunulmuş olup henüz Meclis’ten geçmemiştir. Ancak kısa süre içerisinde bu indirim için belirli bir kararın çıkması beklenmektedir.

Emekliye ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Emekliye ÖTV indirimi Resmi Gazete’de henüz yayımlanmamıştır. Ancak TBMM’ye sunulan bu önerinin kısa süre içerisinde kesinleşerek Meclis’ten geçmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Emekli ÖTV indirimli araçlar arasında Fiat, Dacia, Renault ve Hyundai gibi markaların çeşitli modelleri bulunmaktadır. Bu araçlarda, emeklilerin prim gün sayısına göre ÖTV indirimi uygulanması bekleniyor.

