Kredi Kartı ile Altın Alınır mı? Komisyon ve Taksit Sayısı Kredi kartı ile altın alınır mı? Bu işlem için belirlenen komisyon oranı ve taksit sayısı ne kadar? Kredi kartı ile altın almaya dair tüm bilgiler burada!

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Altına yatırım yapan bireyler, çeşitli kuruluşlar aracılığıyla satın alımlarını gerçekleştirirken kredi kartı ile ödeme yapmak isteyebilirler. Ancak kredi kartı ile altın alma, çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu işlem sırasında bireylerin bankaların politikalarını, komisyon ve taksit oranlarını incelemesi gerekir.

Bu yazımızda kredi kartı ile altın alınıp alınamayacağına değineceğiz. Ayrıca kredi kartı ile altın alırken bu işlemin taksitli yapılıp yapılamayacağı ve komisyon tutarının ne kadar olduğu gibi sorulara yanıtlar vereceğiz.

Kredi Kartı ile Altın Alınır mı?

Evet, BDDK tarafından yapılan yeni düzenlemelere göre kredi kartı ile altın alma işlemlerinde herhangi bir yasak bulunmamaktadır. Dolayısıyla online mağazalar ve kuyumcular aracılığıyla kredi kartı ile altın almak mümkündür. Ancak genellikle ödeme esnasında toplam ücrete komisyon eklendiği için bireylerin detaylı bir araştırma yapması gerekir. Birçok kuyumcudan kredi kartı ile altın almak mümkün olsa da bazı kuyumcular bu işlemi onaylamayabilir. Dolayısıyla taksit yapan ve kredi kartı ile ödeme yapmayı kabul eden kuyumcular ile öncesinde görüşmek gerekir.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Kredi Kartı ile Altın Alırken Komisyon Ne Kadar?

Kredi kartı ile altın alırken komisyon tutarı, %2 ila %5 arasında değişir ve bu miktarlar, bankaların belirlediği politikalara ya da kuyumcunun talebine göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla altın almadan önce komisyon oranları öğrenilmelidir. Örneğin, 5.007 TL’lik çeyrek altın satın alan bir kişiye kuyumcu kredi kartı komisyonu %5 oranında faiz uygularsa ödenmesi gereken toplam maliyet yükselir. Bu durumda komisyon ücreti ile birlikte ödenecek toplam tutar yaklaşık 5.257 TL olur.

Kredi Kartı ile Taksitli Altın Alınır mı?

Evet, yatırım ve birikim yaparken kredi kartı ile taksitle altın almak, bireyler tarafından sıkça kullanılan yöntemlerden biridir. Nakdi olmayan bireyler, altının o günlük fiyatı üzerinden satın alım gerçekleştirebilir. Bu durumda satın alım gerçekleştirdiği kurum ya da kuyumcu, vade farkı üzerinden belirli bir komisyon keser. Kredi kartı ile altın vade farkı seçenekleri, maksimum 3 ay olarak bilindiği için bu süreyi aşmamak kaydıyla işlem taksitlendirilebilir.

Kredi Kartı ile Altın Alımında Kaç Taksit Yapılabilir?

Karttan altın alma işlemlerinde 3 ay taksit imkanı vardır. Bu işlem sırasında toplam maliyete eklenen faiz oranı üzerinden altın alışverişi gerçekleştirilebilir. Örneğin, 3.200 TL’lik altın alışverişini 3 ay taksite bölmek isteyen bir bireye %3 oranında faiz eklenirse toplam maliyet 3.296 TL olur. Bu durumda altında taksit yapan kurum, bu işlemi 3 aya böldüğü takdirde aylık ödeme tutarı yaklaşık 1.099 TL olacaktır. Taksitle altın satışı yapan kurumlar, BDDK tarafından yapılan düzenlemeleri göz önünde bulundurarak işlem taksitlendirebilir. Ancak bazı kurumlar, altının gramı ve toplam maliyeti üzerinden vade süresinde esneklik sunabilir.

2026 yılında fiziki altın alım satımı yapan bankaları öğrenmek istiyorsanız, Fiziki Altın Alan ve Veren Bankalar Hangileri? 2026 başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Bu yazıda, fiziki altın işlemi sunan bankalar, işlem şartları ve dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı şekilde ele alınmaktadır.

36 Ay Taksitle Altın Almak Mümkün mü?

Evet, çeşitli kurumlar, 36 ay taksitle altın alma imkanı sunar. Nakit akışa uygun ödeme imkanı, enflasyona karşı korunma ve altın sermayesinin kur riskine karşı korunmasını sağlayan bu yöntem; güçlü finansman desteğinden biridir. Ancak belirli şartları yerine getirmek gerekir. Örneğin TEB, kuyumculuk sektöründe çalışan tüzel ve gerçek kişilere gram bazında 36 aya kadar vadelendirilen kredi desteği sağlar. Taksitli altın kredisi olarak adlandırılan bu destek, 250 gramdan başlayan altın harcamalarında kullanılır. Bu destekten faydalanmak için Kuyumcular Odasına ait kuyumcu belgesi, son üç yıla ait mali tablo, imza sirküsü, tapu belgesi, nüfus cüzdanı ve vergi levhası ile bankaya başvuru yapmak gerekir.

Kredi Kartı ile Altın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kredi kartı ile altın alırken dikkat edilmesi gereken faktörler aşağıdaki gibidir:

Taksit seçeneklerinin incelenmesi,

Satıcı güvenliğinin tespit edilmesi,

Ek masrafların kontrol edilmesi,

İade ve değişim politikalarının değerlendirilmesi,

Faiz oranlarının incelenmesi,

Ödeme planının değerlendirilmesi,

Fiyatların ve maliyetin karşılaştırılması.

Kredi kartı taksit hesaplama aracımız ile kredi kartı ile altın alımlarında uygulanabilecek taksit sayıları hakkında bilgi alabilir, taksit hesaplama işlemini kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi Kartı ile Altın Satan Kuyumcular Hangileri?

Kredi kartı ile altın satan kuyumcular arasında Tufanlar Kuyumculuk, NadirGold, Zerince Kuyumculuk ve Atasay yer alır. Bu kuyumcular, basılı ve külçe olmayan altın alışverişlerinde 3 aya kadar taksit imkanı sunar.

Kredi Çekip Altın Almak Mantıklı mı?

Kredi çekip altın almak mantıklı seçeneklerden biri olabilir ancak bu durum, kişinin finansal durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu yöntem ile altın alındığında vade süresi uzatıldığı için bütçeye uygun bir şekilde yatırım planı yapılabilir. Dolayısıyla uzun vadeli yapılan birikimler, birey için mantıklı olabilir. Ancak alınan altını kısa sürede bozdurmak isteyen bireyler için kredi çekip altın almak mantıklı değildir. Nitekim çekilen krediye hali hazırda uygulanacak olan faiz oranı, kısa sürede alınıp bozdurulan altından elde edilecek kar oranını karşılamıyor olabilir. Tüm bunların yanında bir diğer dikkat edilmesi gereken husus, kur farkından ve piyasa hareketliliğinden etkilenmemek adına altının kredinin çekildiği gün alınmasıdır.

Kredi Kartı ile Altın Alıp Satmak Ne Kadar Doğru?

Kredi kartı ile altın alıp satmanın doğruluğu, kişinin birikim hedefine göre şekil alır. Bankalar tarafından belirlenen komisyon oranları nedeniyle kısa süreli birikim hedeflerinde kredi kartı ile altın alıp satmak pek mantıklı değildir. Bunun yerine bireylerin uzun vadeli birikim hedefleri için kredi kartı ile altın alması tavsiye edilir. Kurda yaşanan dalgalanmalar ve enflasyon artışları, satış sırasında bireyin olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Kısa süreli birikim hedefleri için harcama sırasında verilen ücret ile satış sırasında alınan ücret arasında fiyat farkları olabilir ve bu fark, birey için dezavantaj yaratabilir.

Kredi Kartı ile Altın Almanın Avantaj ve Dezavantajları

Avantajlar Dezavantajlar Nakit taşımadan alışveriş yapma imkanı sağlar. İşlem sırasında uygulanan komisyon oranları toplam maliyeti artırır. Taksitli ödeme imkanı ile maliyeti zamana yayar (genellikle 3 aya kadar). Taksitli alımlarda kredi kartı faiz oranı üzerinden ek maliyet oluşur. Harcama geçmişi üzerinden finansal kayıt oluşturarak kredi siciline katkı sağlar. BDDK düzenlemeleri gereği ziynet altın dışındaki ürünlere taksit yapılamaması taksit seçeneğini sınırlar. Harcamalar üzerinden puan veya mil biriktirme fırsatı sunar. Her kuyumcu kredi kartı kabul etmeyebilir, satıcı seçeneği sınırlıdır. Online platform ve mobil uygulamalarla şubeye gitmeye gerek kalmadan pratik alım yapma imkanı sunar. Kart limitinin tutarı, yüksek tutarlı altın alımlarında yetersiz kalabilir. Güvenli ödeme altyapısı sayesinde nakit taşıma riskini azaltır. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle alım zamanlaması riskli olabilir. Fatura alarak resmi belgeyle şeffaf ve kayıtlı işlem sunar. Geciken kredi kartı ödemelerinde yüksek gecikme faizi uygulanır. Bankalara göre değişmekle birlikte genellikle 3 ay taksit imkanı sunulur. 185.000 TL ve üzeri işlemlerde MASAK kimlik ibrazı zorunluluğu bulunur. Banka altyapısı sayesinde işlem süreci hızlı ve pratiktir. Borçlanmayı teşvik ederek gereğinden fazla harcama yapma riskine yol açabilir.

Kredi Çekip Altın Almanın Cezası Var mı?

Türkiye’de kredi çekip altın almanın herhangi bir cezası bulunmasa da bankalar, bu durumu engellemek için çeşitli yöntemler uygular. BDDK, çekilen kredilerin altın gibi yatırım araçlarında değerlendirilmesini engellemek için bankaların taahhütname imzalatmasını ve bireylerin kredi sebebini ayrıntılı bir şekilde açıklaması için bankalara yazılı bir dilekçe sunmasını zorunlu hale getirmiştir. Nitekim bankadan altın almak isteyen bireylerin kredi çekmeden bu işlemi gerçekleştirmesi için uygulanan politikalarda da değişilik yapılmıştır. Ancak bankaların bu belgeyi imzalatmaması durumunda bankalara cezai işlemlerin uygulanması yasal hale gelse de kredinin kişisel bir kullanım aracı olması gerekçesiyle bireylere ceza uygulanması yaygın olan durumlardan biri değildir. Yine de bankalar bu durumu tespit ettiğinde kredinin kapatılmasına ya da limitlerin yeniden belirlenmesine ilişkin aksiyonlar alabilir.

İnternetten Kredi Kartı ile Altın Alınır mı?

İnternetten kredi kartı ile altın alma işlemleri, kurumlar ve mağazalar aracılığıyla kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Böylelikle bireyler, internetten kredi kartı ile altın satın alarak zamandan tasarruf edebilir. Ancak satıcının güvenilirliğini tespit etmek son derece önemlidir. Bunun için satıcıya daha önce yapılan yorumları okuyabilir ve satış işlem hacmine göz atabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Kredi Kartı ile Altın Almak Yasak mı?

Hayır, kredi kartı ile altın almak yasak değildir. Online ya da fiziksel mağazalar aracılığıyla kredi kartı ile altın alınabilir.

Kredi Kartı ile Altın Nasıl Alınır?

Kredi kartı ile altın satın alırken tercih edilen mağazanın güvenilirliğini tespit etmek gerekir. Bankaların belirlediği politikalar neticesinde vade süreleri ve faiz oranları incelenerek uygun bir şekilde altın alımı yapılabilir.

Kredi Kartı ile Gram Altın Alınır mı?

Evet, kredi kartı ile gram altın alınabilir. Ancak bu işlemlerde banka ve kuruma göre belirlenen komisyon oranları uygulanır.

Kredi Kartı ile Çeyrek Altın Alınır mı?

Evet, kredi kartı ile çeyrek altın satın alınabilir. Ancak bu işlem için belirlenen politikalar, bankadan bankaya değişiklik gösterir. Dolayısıyla kredi kartına taksitle çeyrek altın alışverişleri için ilgili banka ile görüşmek gerekir.

Kredi Kartı ile Yarım Altın Alınır mı?

Evet, kredi kartı ile yarım altın almak isteyen bireyler bu işlemi kolayca gerçekleştirebilir. Ancak kuyumcu ve banka tarafından belirlenen komisyon tutarını incelemek gerekir.

Kredi Kartı ile Tam Altın Alınır mı?

Evet, kredi kartı ile tam altın satın alınır. Ancak satın alma işlemi sırasında komisyon oranlarından dolayı artan maliyeti göz önünde bulundurmak son derece önemlidir.

Kredi Kartı ile Külçe Altın Alınır mı?

Evet, kredi kartı ile külçe altın alınır. Ancak BDDK, son yaptığı düzenlemeler ile külçe altına taksit yasağı getirmiştir.

Kredi Kartı ile Tek Çekim Altın Alınabilir mi?

Evet, kredi kartı ile tek çekim altın alınabilir. Bazı kuyumcuların taksit yapmamasından dolayı bireyler, tek çekim işlem ile altın satın alabilir. Bu işlem, kredi kartı sağlayıcısı olan bankanın politikalarına bağlı olarak sonradan taksitlendirilebilir.

Maaş Kartıyla Altın Alınır mı?

Evet, maaş kartıyla altın alınabilir. Ancak bu işlemlerde herhangi bir taksit uygulaması yapılmaz.

Banka Kartıyla Altın Alınır mı?

Evet, banka kartıyla altın alınabilir. Ancak bireyler, bu işlem için taksitlendirme emri veremez ve ödeme tek çekim olarak gerçekleştirilir. Dolayısıyla bu tutar, mevcut bakiyeden düşer.

Kaynakça