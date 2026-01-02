Temassız Ödeme Limiti Ne Kadar? Nasıl Ayarlanır ve Yükseltilir? 2026 yılı temassız ödeme limitlerinin ne kadar olduğu ve nasıl ayarlandığının yanı sıra bu limiti yükseltme ve düşürmeye dair her şey!

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Teknolojinin geliştiği son dönemlerde temassız ödeme sistemi ile yapılan harcamalar da artış göstermektedir. Ancak bu ödeme sistemi aracılığıyla yapılan harcamalar, günlük hayatı kolaylaştırsa da bazı durumlarda tehlike yaratabilir. Olası tehlikelerin minimize edilmesi ve müşterilerin güvenli bir şekilde harcama yapabilmesi açısından BDDK, temassız ödemeler için limit belirleyerek harcama sırasında bu limitin aşılmasını engeller.

Bu yazımızda temassız ödeme limitinin ne olduğunu, nasıl yükseltildiğini ve düşürüldüğünü detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca temassız ödeme limitinin ne kadar olduğuna ve mobil cihazlarla bu ödemenin nasıl yapıldığına dair merak edilen sorulara kapsamlı yanıtlar vereceğiz.

Temassız Ödeme Limiti Nedir?

Temassız ödeme limiti, kredi ya da banka kartları ile şifresiz yapılan harcamalarda geçerli olan üst sınırdır. Bu sınır, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenir. Müşteriler, belirlenen limite kadar şifre kullanmadan ödeme yapabilir. Bu sınır, kartın kaybolması ya da çalınması gibi durumlarda kötüye kullanımı engellemek amacıyla uygulanır.

Temassız ödeme limiti genel olarak kullanılan kartın türüne ve bankanın politikalarına göre değişiklik gösterir. Bu noktada bazı bankalar, müşterilerine daha yüksek limitli temassız kartlar sunabilirken, bazıları daha düşük limitler belirleyebilir. Bu nedenle temassız ödeme limitini öğrenmek için ilgili bankanın mobil uygulamasını kontrol etmek veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçmek gerekir.

Harcama sırasında temassız ödeme limiti aşıldığı takdirde bankalar, ek doğrulama adımları isteyebilir. Bu yönüyle temassız ödeme limiti, harcamaların hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olurken, müşterilere güvenlik açısından önemli avantajlar sunar.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Temassız Ödeme Sistemi Nasıl Çalışır?

Temassız ödeme, fiziksel kartlar ya da dijital cüzdanlar aracılığıyla gerçekleştirilen bir ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönteminde, kart ya da mobil cihaz POS cihazına yaklaştırılarak ödeme işlemi yapılabilir. Sistemin çalışabilmesi için NFC ya da RFID teknolojilerine ihtiyaç duyulur. Ödeme yapmadan önce bu sistemler aktif hale getirilir ve kolay bir şekilde harcama yapılabilir.

Temassız ödeme sistemi, güvenlik açısından müşterilere çeşitli avantajlar sunar. Özel koruma teknolojilerine sahip olan bu sistem, doğrudan temas gerektirmediğinden müşterilere ait kart bilgilerinin kopyalanma ihtimalini minimize eder. Alışveriş sürecinde hız kazandıran temassız ödeme yöntemi ile vakit kaybetmeden küçük miktarlı alışverişlerinizi gerçekleştirebilir, harcama sürecinizi pratik hale getirebilirsiniz.

Temassız Ödeme Limitleri Ne Kadar?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 1 Temmuz 2024 tarihinde yayımladığı düzenleme ile Türkiye'de temassız kartlarla yapılan şifresiz ödemelerin günlük temassız işlem limiti 750 TL’den 1.500 TL’ye çıkarılmıştır. Ancak bu limit, bireylerin isteklerine bağlı olarak değiştirilebilir. Limit işlemlerinde değişiklik yapmak isteyenler, ilgili bankanın mobil bankacılık uygulaması, müşteri hizmetleri ya da resmi web sitesi üzerinden talep oluşturabilir.

Limit artırma işlemi için oluşturulan talep bankaya iletildikten sonra, gerekli incelemeler yapılır ve banka onayı ile limit artışı yapılır. Müşterilerin talep oluşturabileceği noktalar aşağıdaki gibidir;

Günlük temassız işlem limitinin toplam miktarı

Kartın temassız özelliğinin kapatılması

Giyilebilir teknolojilere özel limit tanımlama

Tek seferde yapılacak harcamalara ilişkin şifresiz işlem limiti

Temassız işlemlerde SMS onayı gerekliliği

Mevcut uygulamaya göre şifresiz işlemlerde aylık temassız işlem limiti bulunmamaktadır. Bu kapsamda müşteriler, banka ya da kredi kartlarını yalnızca POS cihazına okutarak tek seferde 1.500 TL’ye kadar olan harcamalarını yapabilir. Müşterilerin güvenliği sağlamak amacıyla belirlenen bu limit, ödeme sırasında şifre girmeden işlem gerçekleştirmeye de yardımcı olur.

Temassız Ödeme Limiti Nasıl Ayarlanır?

Temassız ödeme limiti ayarlama işlemleri genel olarak banka onayına tabidir. Bankalar, bu süreci dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirerek müşterilerinin zamandan tasarruf sağlamasına yardımcı olur.

Temassız ödeme limiti ayarı, yükseltmeye ya da düşürmeye yönelik yapılabilir. Ancak bu talepte bulunmadan önce kartın temassız özelliğinin açık olduğundan emin olmak gerekir. Eğer açık değilse, manuel olarak temassız ödeme özelliği açılır.

Limit yükseltme ya da düşürmeye dair bilgiler aşağıdaki gibidir;

Temassız Ödeme Limiti Yükseltme

Temassız işlem limiti artırma işlemini gerçekleştirebilmek için bazı adımların takip edilmesi gerekir. Bu süreçte müşteriler, ilgili bankanın farklı kanallarını kullanarak limit artırma talebinde bulunabilir.

Temassız ödeme limitini yükseltmek için müşterilerin kullanması gereken yöntemler aşağıdaki gibidir:

Mobil Bankacılık Uygulaması Üzerinden Talep Oluşturma: Bankanın mobil bankacılık uygulamasına giriş yaptıktan sonra “kartlarım” ya da “kredi kartı ayarları” menüsüne tıklanır. Bu menü üzerinden “temassız işlem limiti” ya da “şifresiz işlem limiti” seçeneğine bastıktan sonra mevcut limit üzerinden artırma talebi oluşturulabilir. Web Sitesi Üzerinden Talep Oluşturma: Bankanın resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra yukarıda belirtilen menüler üzerinden online talep oluşturulabilir. Fiziki Şube Üzerinden Talep Oluşturma: Bankanın fiziki şubesine giderek müşteri temsilcisi ile görüşülür. Bu süreçte temsilci, müşterinin dilekçe yazmasını isteyebilir ya da farklı yöntemlerle talep oluşturmaya yardımcı olabilir. Çağrı Merkezi Üzerinden Talep Oluşturma: Bankanın çağrı merkezi numarasını arayarak kimlik doğrulama adımlarını tamamlar. Müşteri temsilcisine bağlanıldıktan sonra limit artırımı için talep oluşturulabilir.

Temassız Ödeme Limiti Düşürme

Temassız ödeme limiti düşürme işlemini gerçekleştirmek isteyen müşterilerin kullanabileceği bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir;

Mobil Bankacılık Uygulaması Üzerinden Talep Oluşturma: Bankanın mobil bankacılık uygulamasına giriş yapılır. Kartlarım menüsü üzerinden temassız işlem seçeneğine tıklanır ve limit düşürme adımları takip edilir. Web Sitesi Üzerinden Talep Oluşturma: Bankanın resmi web sitesine giriş yapılır. Ardından kartlarım menüsüne tıklanır ve temassız işlem seçeneğinden limit düşürme adımları takip edilir. Fiziki Şube Üzerinden Talep Oluşturma: Bankanın fiziki şubesine üzerinden de limit düşürme talepleri oluşturulabilir. Bu süreçte müşteri, temsilci ile görüşerek ya da dilekçe yazarak limit düşürme talebi oluşturabilir. Çağrı Merkezi Üzerinden Talep Oluşturma: Bankanın çağrı merkezi numarası aranarak müşteri temsilcisine bağlanılır. Bu süreçte müşterinin bazı bilgileri talep edilerek kimlik doğrulama adımı tamamlanır. Müşteri temsilcisine bağlandıktan sonra temassız ödeme limiti düşürme talebi oluşturulur. Dileyen müşteriler, bu limiti tamamen sıfıra da indirebilir.

Mobil Temassız Ödeme Nasıl Yapılır?

Mobil temassız ödeme yapabilmek için mevcut akıllı cihaz POS makinesine yaklaştırılır. Bu süreçte mobil cihazın NFC özelliğine sahip olması ve bu özelliğin aktif hale getirilmesi gerekir. NFC özelliği açık olduğu takdirde bankanın mobil uygulaması ya da mobil cüzdanlar kullanarak temassız ödeme yapılabilir.

Mobil temassız ödeme yapmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir;

Cihazın Uygunluğunu Kontrol Edin: Mobil temassız ödeme işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle cihazın yakın alan iletişimi yani NFC özelliğine sahip olması gerekir. Kartınızı Tanımlayın: Temassız ödeme yapılacak cihaza bankanın mobil uygulaması ya da dijital cihaz uygulamaları indirilir. Ardından uygulamaya kredi ya da banka kartı tanımlanır. Bu süreçte bazı bankalar, güvenliği artırabilmek için müşterilerden onay talep edebilir. Bu talep onaylandıktan sonra kart sisteme tanımlanır. Ödeme Yapın: Her POS cihazı bu işleme uygun olmadığından, ödeme sırasında temassız ödeme simgesinin olup olmadığı kontrol edilir. Bu simgenin olması halinde ödeme yapılırken mobil cihaz POS cihazına yaklaştırılır. Bazı durumlarda bu işlemler için onay ve şifre ile doğrulama gerekebilir. Doğrulama adımı tamamlandıktan sonra işlem onaylanır ve ödeme onayı POS cihazı üzerinde kart sahibine gösterilir.

NFC hakkında detaylı bilgi alabilmek için NFC Nedir, NFC ile Ödeme Nasıl Yapılır? Tüm Telefonlar başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Temassız Ödeme Güvenli mi? Güvenlik İpuçları

Temassız ödeme işlemi güvenli olsa da bu süreçte bazı unsurları göz önünde bulundurmak ve bankanın belirlediği işlem limitlerine dikkat etmek gerekir. Bu ödeme sisteminde her ödeme sırasında farklı bir şifreleme yöntemi kullanılır. Böylelikle kart bilgilerinin kopyalanması gibi durumlar engellenerek güvenlik artırılır.

Ayrıca mobil cihazlara tanımlanan biyometrik doğrulamalar ile işlem gerçekleştirmek, güvenliğin artırılmasına ve kullanıcı hatalarının engellenmesine yardımcı olur. Temassız ödemeler sırasında güvenli bir şekilde işlem gerçekleştirmek için alınan önlemler aşağıdaki gibidir;

BDDK tarafından tek seferde yapılan harcamalar için işlem sınırı bulunmaktadır.

Temassız ödemenin art arda tekrarlanması ile şifre zorunluluğu vardır.

Her ödeme sırasında farklı kodlar üretilir.

NFC özelliği ile sadece yakın mesafeden ödeme yapılabilir.

Kayıp ya da çalıntı gibi durumlarda dolandırıcılık riskini önlemek amacıyla kart anında iptal edilebilir.

Kartın okunmasını engellemek amacıyla üretilen koruyucu cüzdan uygulamaları ya da mobil bankacılık uygulamaları kullanılabilir.

Temassız Ödeme Limiti Neden Artırılmıyor? Çözüm Yolları

Temassız ödeme limitinin artırılamamasının nedenlerinden biri, bu limitin BDDK tarafından belirlenmesi ve bankaların müşteri güvenliğini sağlamak için çeşitli tedbirler almasıdır. 2024 yılında temassız ödeme işlemleri için belirlenen limitin 2026 yılında 1.500 TL olmasının ardından müşterilerin bu limiti aşması engellenmektedir. POS cihazları üzerinden yapılan ödemelerde bu limit aşılırsa, sistem otomatik olarak ödemeyi durdurmakta ve işlemi iptal etmektedir.

Kredi Kartı ve Banka Kartında Temassız Ödeme Limitleri Farklı mı?

2026 yılı itibarıyla şifresiz temassız ödeme limiti 1.500 TL’dir. Bu sınır, banka ve kredi kartlarında aynıdır. Ancak bazı durumlarda bu limitler, bankaların belirlediği politikalara göre değişiklik gösterebilir. Bu durum, kartın türü ile değil, bankanın risk politikası ile bağlantılıdır.

Örneğin Ziraat Katılım Bankası, temassız özelliği bulunan TROY kart ile 750 TL ve altındaki alışveriş işlemlerinin şifresiz ödenmesini mümkün kılarken İş Bankası ve Ziraat Bankası gibi bankalar, 1.500 TL altındaki harcamaların şifresiz yapılmasına imkan tanır. Şifresiz şekilde gerçekleştirilecek olan harcamanın tutarı tek seferde 1.500 TL’yi geçerse, müşterilerden şifre talep edilebilir. Bu noktada kullanılan kartın türü fark etmeksizin kart şifresinin mutlaka girilmesi gerekir.

Temassız Ödeme Limiti Günlük mü Aylık mı?

Temassız ödeme limiti yalnızca günlük yapılan harcama miktarları için belirlenmiştir. Bu kapsamda belirlenen günlük limit, tek seferde 1.500 TL’ye kadar olan harcamalar için geçerlidir. BDDK tarafından yapılan düzenleme kapsamında bu limit için aylık sınır belirlenmemiştir. Dolayısıyla müşterilerin harcama sırasında günlük işlem limitlerine dikkat etmesi, ödeme aşamasının hızlanması ve kesintiye uğramaması açısından önemlidir.

Günlük tek seferde 1.500 TL’nin üzerinde işlem gerçekleştirilmesi halinde ödeme, POS cihazı tarafından otomatik olarak reddedilir. Müşterilerin ise şifre girerek işlemine devam etmesi gerekir.