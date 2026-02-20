Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur? 2026 | Bireysel, Yapılandırılan Borç 2026 yılında bireysel ve yapılandırılmış kredi borçları dahil olmak üzere tüm kredi borçlarının ödenmemesi halinde ne olacağına dair her şey!

2026 yılında kredi borcunu düzenli ödeyemeyen kişiler için süreç, borcun türüne ve ödeme durumuna göre değişiklik göstermektedir. Bireysel veya yapılandırılmış kredi borçları ödenmezse banka, gecikme faizi işletmek, yasal takip başlatmak ve haciz uygulamak gibi haklarını kullanabilir. Yapılandırılan borçlarda bile taksitler aksarsa, borç yeniden ilk haline dönebilir ve yasal süreç devreye girebilir. Bu nedenle borçların düzenli ödenmesi, banka ile iletişimin sürdürülmesi ve gerekirse yapılandırma veya ödeme erteleme yollarının değerlendirilmesi önemlidir. Bu yazımızda kredi borcunun ödenmemesi halinde ne olacağı hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Bireysel kredi borcu ödenmezse yaşanabilecek durumlar, Türkiye'de Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında belirli aşamalarla ilerler. Süreç genellikle gecikme uyarıları ile başlar, art arda taksit ödenmezse yazılı ihtar ve ek süre tanınır, ödenmezse yasal takip (icra) süreci devreye girer. Bu aşamada maaş, banka hesapları veya taşınmazlar haczedilebilir, borç uzun süre tahsil edilemezse varlık yönetim şirketlerine devredilebilir ve kredi notu ciddi şekilde düşer, kara listeye girilebilir. Kefil varsa borçtan sorumlu olur ve yapılandırma veya borç kapatma gibi çözümlerle riskler azaltılabilir.

Bankaya kredi borcu ödenmezse yaşanacak durumlar aşağıdaki gibidir:

Sürecin Genel Aşamaları

Sürecin genel aşamaları aşağıdaki gibidir:

İlk Gecikmeler (İlk 30–60 Gün): Taksit ödenmediğinde banka, bireyi genellikle SMS, e-posta veya telefon yoluyla uyarır. Bu aşamada gecikme faizi işlemeye başlar. Bu faiz, sözleşmedeki akdi faiz oranının en fazla %30 fazlası kadar olabilir. Örneğin, akdi faiz %3 ise gecikme faizi en fazla yaklaşık %3,9 civarında olur. Buna ek olarak BSMV ve KKDF gibi vergiler de borca eklenir.

Art Arda İki Taksit Ödenmezse (Yaklaşık 60 Gün): Bu durumda banka, bireye yazılı ihtarname gönderir ve borcun tamamının ödenmesi için en az 30 gün ek süre tanır. Bu aşamada borç, muaccel yani hemen ödenebilir hale gelir ve gecikme faizi ile BSMV ve KKDF gibi vergiler işlemeye devam eder.

Toplam 90 Gün Sonra Yasal Takip Başlar: Eğer ek süre sonunda borç ödenmezse, banka icra takibi başlatılır ve kredi, “takipteki kredi” statüsüne alınır. Bu aşamada dosya, bankanın hukuk departmanına veya avukatına gönderilir ve yasal süreç resmen başlar.

İcra Takibi ve Haciz Aşaması

Borçluya ödeme emri ulaştıktan sonra 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre içinde itiraz yapılırsa icra takibi geçici olarak durur ve alacaklı banka, borcun varlığını ve miktarını mahkemede ispat etmek zorunda kalır. Eğer 7 gün içinde ödeme yapılmaz veya itiraz edilmezse, icra takibi kesinleşir ve haciz işlemleri başlar.

İcra sürecinde öncelikle borçlunun maaşına haciz uygulanır. 2026 itibarıyla genel kural olarak maaşın en fazla %25’i kesilebilir. Banka hesapları da bloke edilir ve hesaptaki para, alacaklar veya mevduatlar tahsil edilir. Ayrıca taşınmazlar (ev, arsa, işyeri), araçlar ve değerli eşyalar (ziynet eşyası, antika, nakit vb.) haczedilerek icra yoluyla satışa çıkarılır ve borç tahsil edilir.

Haczedilemeyen mallar ise borçlunun ve ailesinin temel yaşamını sürdürebilmesi için korunur. Buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk takımı gibi zorunlu ev eşyaları, mesleki araç-gereçler, iki aylık yiyecek ve yakacak stoğu gibi temel ihtiyaçlar haciz kapsamı dışındadır. Aileyle birlikte yaşanan evde haciz yapılsa bile yalnızca borçlunun payı ve haczedilebilir eşyalar etkilenir. Böylece ailenin temel yaşam eşyaları korunmuş olur.

Bu süreçte erken müdahale, yani yapılandırma talebi veya itiraz, hem haciz hem de mal satışını önleyebilir ve bunların etkilerini hafifletebilir.

Uzun Vadeli Sonuçlar (2-3 Yıl Sonrası)

Kredi borcu uzun süre ödenmediğinde ve icra takibiyle tahsil edilemez hale geldiğinde, banka alacağını genellikle bir varlık yönetim şirketine devreder. Bu devir, çoğunlukla borcun yaklaşık 2 yıl tahsil edilememesi sonrasında gerçekleşir. Bazı durumlarda ise bu süre 2–3 yıla kadar uzayabilir. Alacağın devriyle birlikte borçlu ile banka arasındaki hukuki ilişki sona erer ve yeni alacaklı varlık yönetim şirketi olur.

Varlık yönetim şirketleri, borcu genellikle düşük bedelle devraldığı için borçluya daha esnek seçenekler sunabilir. Bu seçenekler arasında faiz indirimi, gecikme faizlerinin silinmesi, 36-48 aya varan uzun vadeli taksit planları veya kısmi ödeme alternatifleri bulunabilir. Böylece borçlunun ödeme gücüne uygun anlaşmalar yapılabilir. Ancak borç ödenene kadar tahsilat sürer ve icra takibi, maaş veya banka hesabına haciz gibi çeşitli riskler devam eder.

Kredi Notu ve Kara Liste Etkisi

Kredi borcunun ödenmemesi, kredi notu üzerinde kısa sürede olumsuz etkiler yaratır. Ödenmeyen taksitler veya geciken ödemeler, Findeks (Kredi Kayıt Bürosu) sistemi tarafından anında kayda alınır ve kredi notu düşmeye başlar. Gecikme süresi uzadıkça bu düşüş daha da belirgin hale gelir.

Özellikle borç yasal takip (icra) sürecine girdiğinde, kredi sicilinde kara liste olarak bilinen olumsuz kayıt oluşur. Bu kayıt, tüm bankalar tarafından görülebilir ve genellikle 5 yıl boyunca kredi geçmişinde kalır. Bu süre boyunca yeni kredi, kredi kartı veya diğer finansman ürünlerine başvurmak zorlaşır. Çoğu zaman başvurular reddedilir veya yüksek faiz oranları uygulanır. Bu nedenle borç ödemelerinde gecikmenin önlenmesi ve olası sorunlarda erken çözüm arayışı, kredi sicilinin korunması açısından kritik öneme sahiptir.

Ancak bazı dönemlerde çıkarılan sicil affı düzenlemeleriyle bu etki hafifletilebilir veya tamamen temizlenebilir. 2026 itibarıyla böyle bir af paketi Meclis gündeminde tartışılıyor olsa da henüz yasalaşmamıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için Kredi Sicil Affı Çıkacak mı? Son Durum Nedir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kefil Durumu

Kredi borcunda kefil bulunması halinde, kefil de asıl borçlu gibi müteselsil kefalet kapsamında borçtan tamamen sorumlu tutulur. Borç 90 gün boyunca (üst üste iki taksit ödemesi yapılmazsa ve 30 günlük ihtar süresi geçerse) ödenmezse, kefil için de icra takibi başlatılabilir. Bu süreçte banka, kefilin mal varlığına, banka hesaplarına ve maaşın en fazla %25’ine kadar haciz koyabilir.

Kefilin borçtan kurtulabilmesi için ya borcun tamamını ödenmesi ya da alacaklı banka ile yazılı bir anlaşma yaparak çözüm yollarını değerlendirmesi gerekir. Erken iletişim, kefil açısından da yasal ve mali risklerin azaltılmasında kritik öneme sahiptir.

Yapılandırma ve Kurtulma Yolları

Bankalar, alacaklarının tamamen batık hale gelmesini önlemek amacıyla borç yapılandırma taleplerine çoğu zaman olumlu yaklaşır. Bu nedenle ödeme güçlüğü yaşayan kişilerin, haciz aşamasına gelmeden önce mutlaka bankayla iletişime geçmesi önemlidir. Erken dönemde kurulan iletişim, hem daha uygun ödeme planı oluşturulmasını sağlar hem de sürecin yasal takibe taşınmasını önleyebilir.

2026 yılı itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri kapsamında, gecikmiş ihtiyaç kredileri ve kredi kartı borçları belirli şartlar dahilinde 48 aya kadar yapılandırılabilmektedir. Borçluya, bu yapılandırma hakkından yararlanmak için genellikle 3 aylık bir başvuru süreci tanınmaktadır.

Borç kapatma kredisi çekmek de bir diğer seçenek olabilir. Ancak borç yasal takibe girmişse yeni kredi kullanmak zorlaşır. Bu nedenle en sağlıklı yöntem, gecikme başlar başlamaz bankaya durumu bildirmek ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmektir. Erken hareket etmek, hem kredi sicilinin korunmasına hem de ileride oluşabilecek haciz ve icra risklerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Yapılandırılan Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Yapılandırılan kredi borcu ödenmezse, banka ile yapılan yeni ödeme planı ihlal edilmiş olur ve bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir. Kredi yapılandırma, borcu daha yönetilebilir hale getirmek için sunulan bir kolaylıktır. Ancak bu plana uyulmaması halinde banka, sözleşmede yer alan yasal haklarını kullanabilir.

Bu durumda banka, borcu yapılandırma öncesindeki ilk haline döndürebilir. Ayrıca yasal takip sürecini başlatarak haciz ve diğer hukuki yaptırımları uygulamaya koyabilir. Bu süreçlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

1. Borç İlk Haline (Yapılandırma Öncesi Duruma) Dönebilir

Yapılandırma şartlarına uyulmaması ve taksitlerin düzenli ödenmemesi halinde banka, borcu yapılandırma öncesindeki haline geri çevirebilir. Bu durumda yapılandırma sürecinde ödenmiş olan taksitler geçersiz sayılabilir ve ödenen tutarlar ana borçtan düşülmeyebilir. Ayrıca borç, eski faiz oranları ve gecikme koşulları üzerinden yeniden hesaplanabilir. Böyle bir senaryoda kişi hem yaptığı ödemeleri kaybetme hem de daha yüksek bir borç yükü riskiyle karşılaşır.

2. Yasal Takip (İcra) Süreci Başlatılabilir

Arka arkaya en az iki taksidin ödenmemesi durumunda banka, tüketiciye genellikle 30 gün ek süre tanıyarak borcun tamamını talep etme hakkına sahip olur ve toplam süreç çoğu durumda yaklaşık 90 günü bulur. Bu aşamadan sonra banka hukuki süreci başlatabilir, dosya banka avukatlarına devredilebilir ya da borç varlık yönetim şirketlerine aktarılabilir. Devamında icra takibi başlatılması ve banka hesaplarına haciz konulması söz konusu olabilir. Maaş haczi uygulanması halinde ise yasal sınırlar gereği maaşın tamamına değil, en fazla yüzde 25’ine kesinti yapılabilir.

Yasal takip ile ilgili detaylı bilgi edinmek için Yasal Takip Nedir, Kaç Gün Sürer? Nasıl Kaldırılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

3. Haciz ve Diğer Yaptırımlar Uygulanabilir

Yasal takip süreci başladığında borç yalnızca ana para ile sınırlı kalmaz. Buna ek olarak avukatlık ücretleri, icra masrafları, faiz ve gecikme bedelleri de borca dahil edilir. Bu ek kalemler, mevcut borcun hızla artmasına neden olur ve kişinin ödeme yükünü daha da ağırlaştırır. Süreç ilerledikçe masraflar katlanabileceği için yasal aşamaya gelmeden önce bankayla iletişime geçmek ve çözüm aramak borcun büyümesini önlemek açısından büyük önem taşır.

Kredi Borcu 1 Ay Ödenmezse Ne Olur?

Kredi borcu 1 ay ödenmezse, ödeme gecikmeye düşer ve banka gecikme faizi uygulamaya başlar. Gecikme faizi, ödenmeyen borcun her günü için ayrı ayrı işler. Ayrıca gecikme faizi, normal akdi faiz oranının üzerine eklenir ve genellikle sözleşmede belirtilen üst sınırı aşamaz (örneğin akdi faiz %3 ise gecikme faizi en fazla %3,9 civarında olabilir). Bu faize ek olarak BSMV ve KKDF gibi vergiler de borca yansıtılır. Böylece ödenmeyen taksit için hem akdi faiz hem de gecikme faizi ve vergiler uygulanmış olur.

İlk ayda genellikle banka tarafından SMS, telefon veya e-posta yoluyla hatırlatma ve uyarılar yapılır. Bu aşamada borç henüz yasal takibe düşmez. Ancak gecikmenin devam etmesi durumunda süreç daha ciddi bir boyuta taşınır. Gecikme süresi uzadıkça kredi notundaki düşüş artar ve ileride yeni kredi veya kredi kartı başvurusu ile limit artırım durumu zorlaşabilir.

Bu nedenle bir aylık gecikme yaşanması halinde vakit kaybetmeden ödeme yapılması ya da bankayla iletişime geçilerek çözüm aranması, daha ağır mali ve hukuki sonuçların önüne geçmek açısından önemlidir.

Kredi Borcu 2 Ay Ödenmezse Ne Olur?

Kredi borcu 2 ay ödenmezse, durum ciddi bir gecikme olarak değerlendirilir ve banka daha aktif bir tahsilat sürecine geçer. Öncelikle banka, bireyi SMS, e-posta veya telefonla uyarır, genellikle yazılı bir ihtarname gönderir ve borcun tamamının ödenmesi için 30 günlük ek süre tanır. Bu aşamada borç, akdi faizle birlikte gecikme faizi işlemeye devam eder ve BSMV ile KKDF gibi vergiler de borca eklenir. Ayrıca banka hesabınıza bloke koyabilir veya aynı bankadaki diğer hesaplarınızdan otomatik ödeme yoluyla tahsilat yapabilir.

Arka arkaya iki taksit ödenmediği için borç muaccel hale gelir. Yani banka borcun tamamını talep etme hakkına sahip olur. Borç bu noktada takipteki kredi statüsüne geçer ve banka hukuki süreci başlatmak için dosyayı hukuk departmanına veya avukatına devredebilir.

Kredi notu ciddi oranda düşer ve ileride yeni kredi veya kredi kartı başvuruları zorlaşır. Bu nedenle, borç iki ay geciktiğinde bankayla derhal iletişime geçmek ve gerekirse borç yapılandırma veya çözüm yollarını değerlendirmek büyük önem taşır.

Kredi Borcu 3 Ay Ödenmezse Ne Olur?

Kredi borcu 3 ay yani 90 gün ödenmezse, durum artık ciddi bir temerrüt aşamasına gelir. Öncelikle, ödenmeyen taksitler için banka, akdi faizle birlikte gecikme faizi uygular. Bu faiz, her geçen gün borcun artmasına neden olur. Ayrıca BSMV ve KKDF gibi vergiler ile bazı bankaların ek masrafları, ihtar ücreti veya dosya gideri gibi bedeller de borca eklenir.

Üç aylık bir gecikme, bankanın müşteriyi resmi yollarla uyarmasına yol açar. Başlangıçta SMS, e-posta veya telefon ile bilgilendirme yapılırken, ödeme yapılmaması halinde banka resmi bir yazı ile ihtar gönderir. Bu süreç hem borç takibini hem de banka ile iletişimini zorunlu kılar.

Borcun gecikmesi, bireyin kredi sicilini olumsuz etkiler. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Merkez Bankası kayıtlarına yansıyan bu gecikme, ileride yeni kredi veya kredi kartı başvurularının zorlaşmasına neden olur ve bireyin kredi notunu ciddi şekilde düşürür.

Eğer borç üç ay ve üzeri sürede ödenmezse, banka yasal yollara başvurur. Bu aşamada icra süreci başlatılır ve borç tahsilatı için bireyin maaşına, banka hesabına veya diğer mal varlığına haciz konulabilir. Teminatlı kredilerde ise (örneğin konut veya araç kredisi) banka teminatı satışa çıkarabilir. Satıştan elde edilen gelir ise borca mahsup edilir ve kalan borç bireye yansıtılır.

Kredi kartı borcu ödenmediğinde yaşanabilecek durumlar hakkında kapsamlı bilgi edinmek için Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur? 2026 başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Avukata Düşen Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Kredi borcu yasal takip için avukata devredildiğinde alacaklı banka, yasal süreç başlatma hakkı elde eder. Avukat, öncelikle bireye resmi bir ödeme talebi gönderir ve borcun tamamının veya taksitlerinin ödenmesini ister. Bu çağrılara yanıt verilmediği takdirde avukat, borcun tahsili için icra takibi başlatabilir.

İcra takibi sürecinde alacaklı, bireyin maaşına haciz koyabilir, banka hesaplarındaki bakiyeyi bloke edebilir veya taşınabilir mallara el koyabilir. Ayrıca borç takibi, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Merkez Bankası kayıtlarına yansır. Bu durum bireyin kredi sicilini olumsuz etkiler ve kredi notu düşer.

Bu süreçte borç yapılandırma veya taksitlendirme gibi seçenekleri değerlendirmek için gerekli adımları atmak avantaj yaratır. Borç ödemede gecikme, yasal sonuçlar doğurmanın yanı sıra gelecekteki finansal işlemlerde sınırlamalar yaratabilir ve kişinin mali durumu daha da zorlaştırabilir.

Kredi Borcu Ödenmezse Hapis Cezası Var mı?

Kredi borcunun ödenmemesi doğrudan hapis cezası doğurmaz. Hapis cezası ancak borç ilişkisi sırasında kötü niyetli dolandırıcılık, hileli borçlanma veya sahte belge düzenleme gibi suçlar işlendiğinde gündeme gelir. Örneğin, kredi alırken gelir beyanını sahte göstermek veya ödemeye niyeti olmadan borçlanmak, ceza hukuku kapsamına girer ve bu tür durumlarda yasal süreç hapisle sonuçlanabilir.

Banka Kredi Borcu Hangi Durumlarda Silinir?

Kredi borçları, genel olarak bireyin sorumluluğu altında kalır ve tamamen silinmesi nadir bir durumdur. Ancak zamanaşımı, borç affı veya kamu destekleri, borçlunun ölmesi ve bankanın alacaktan vazgeçmesi gibi özel durumlarda borç hukuki olarak sona erebilir veya silinebilir. Bu durumlara ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Zamanaşımı Nedeniyle Borcun Sona Ermesi

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, bankalara olan kredi borçları için zamanaşımı süresi genellikle 10 yıldır. Eğer bu süre boyunca banka borç için herhangi bir yasal işlem başlatmazsa (örneğin icra takibi), borç zamanaşımına uğrar ve borçludan tahsil edilemez.

Bu sürenin geçerli olabilmesi için borcun ödenmemiş olması ve alacaklının yasal takip başlatmamış olması gerekir. Sürecin doğru şekilde değerlendirilmesi için belirli yerlerde bir avukat aracılığıyla icra dosyasının incelenmesi tavsiye edilir.

Borç Affı veya Kamu Destekleri ile Borcun Sona Ermesi

Devlet zaman zaman borç yapılandırmaları veya af programları düzenleyebilir. Bu düzenlemeler kapsamında anaparanın bir kısmı veya gecikme faizleri silinebilir ve taksitlendirme imkânı sunulabilir. Ancak bu tür çözümler her kredi borcunu kapsamaz ve çoğunlukla toplu uygulamalar şeklindedir. Bireysel talepler için geçerli olmayabilir.

Borçlunun Ölmesi Durumunda Borcun Sona Ermesi

Kredi borçları kişiye bağlı borçlardır, bu nedenle borçlu kişinin vefatı durumunda borç mirasçılara geçer. Ancak krediye sigorta yapılmışsa, mirasçılar mirası reddetmişse, banka tahsilat yapamıyorsa veya buna benzer durumlar yaşanırsa borç tamamen ortadan kalkabilir. Bu durumlarda borcun silinip silinmediği hukuki açıdan dikkatle değerlendirilmelidir.

Bankanın Alacaktan Vazgeçmesi Durumunda Borcun Sona Ermesi

Bazı durumlarda banka, borcun tahsilinin pratikte mümkün olmadığını düşündüğünde alacaktan fiilen vazgeçebilir. Genellikle borçlu hakkında birçok takip yapılmış ama sonuç alınamamışsa, borç çok düşükse veya işlem maliyeti yüksekse ve borç “şüpheli alacak” olarak kaydedilmişse böyle bir karar alınabilir. Ancak bu durum, borcun hukuken tamamen silindiği anlamına gelmediği gibi kredi notunu etkilemeye devam edebilir.

SIK SORULAN SORULAR

Kredi Borcu Ödenmezse Ev Satılır mı?

Evet, kredi borcu ödenmezse ve yasal takip süreci kesinleşirse, borcun tahsili için borçluya ait taşınmazlara haciz uygulanabilir ve ev icra yoluyla satışa çıkarılabilir. Genellikle borç 90 günü aştıktan sonra banka icra takibi başlatır. Bu süreçte öncelikle maaş ve banka hesaplarından tahsilat yoluna gidilir. Ancak bu yöntemlerle borç kapatılamazsa, borçluya ait ev dahil taşınmaz mallar haczedilerek satış süreci başlatılabilir.

Kredi Borcu Ödenmezse Annemin Evini Alabilirler mi?

Hayır, kredi borcu size aitse annenizin evi doğrudan haczedilemez. Çünkü icra takibi yalnızca borçlunun kendi mal varlığı üzerinden yürütülür. Ancak anneniz krediye kefil olmuşsa borçtan sorumlu tutulabilir ve kendi mal varlığı için de yasal süreç başlatılabilir. Bunun dışında ev annenize aitse ve borçla hukuki bir bağlantısı yoksa, kredi borcunuz nedeniyle annenizin evine el konulamaz.

Kredi Borcu Ödenmezse Eve Haciz Gelir mi?

Kredi borcu ödenmezse, haciz memurları borcun tahsili için evinize gelebilir ve haczedilebilecek taşınabilir eşyalarınızı alabilir. Ev ipotekli olmasa da bu mümkündür. Ancak bu haciz, borçlunun ve ailesinin temel yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan bazı eşyaları kapsamaz; örneğin buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk takımı, mesleki araç-gereçler ve iki aylık yiyecek/yakacak stoğu gibi temel ihtiyaçlar korunur.

Kredi Kaç Ay Ödenmezse Takibe Düşer?

Kredi borcu genellikle yaklaşık 90 gün, yani 3 ay boyunca ödenmezse yasal takibe düşer. İlk iki ay banka hatırlatma ve ihtar sürecini yürütür. Ancak gecikme 90 günü aştığında kredi “takipteki kredi” statüsüne alınır ve icra süreci başlatılabilir.

Kredi Borcu Ödenmezse Emekli Maaşı Kesilir mi?

Hayır, kredi borcu ödenmediği için emekli maaşınıza doğrudan kesinti uygulanmaz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesine göre, borçlunun açık ve yazılı rızası olmadan emekli maaşı üzerine haciz, kesinti veya bloke konulması yasaktır. Yani bankalar, bireyin maaşına otomatik olarak el koyamaz. Ancak alacaklarını tahsil etmek için başka tahsilat yöntemlerini dener. Emekli maaşı, borçlu olunsa bile yasal olarak korunmuş bir gelir olarak kabul edilir.

Kredi Borcu Ödenmezse Ne Kadar Faiz Gelir?

Kredi borcu ödenmezse, borca akdi faiz ve gecikme faizi işler. Bunlara ek olarak BSMV ve KKDF gibi vergiler de borca eklenir. Faizler borç ödenene kadar günlük olarak işlemeye devam eder ve borç her gün artış gösterir.

5 Yıl Ödenmeyen Kredi Borcu Ne Olur?

5 yıl ödenmeyen kredi borcu genellikle varlık yönetim şirketine devredilir. Borç tamamen silinmediği gibi tahsilat, icra ve haciz riskleri devam eder. Ayrıca bu süreçte kredi sicili olumsuz etkilenir ve yeni kredi başvuruları zorlaşır.

Öte yandan kredi kartı borcunu 5 yıldır ödeyemeyen bireyler için de benzer durumlar söz konusudur. Konu ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için Kredi Kartı Borcumu 5 Yıldır Ödeyemiyorum Diyenlere 5 Çözüm başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

10 Yıl Ödenmeyen Kredi Borcu Ne Olur?

10 yıl ödenmeyen kredi borcu kendiliğinden silinmez. Borcun vadesinden itibaren zamanaşımı 10 yıldır, ancak banka tarafından yapılan her yasal işlem (icra takibi, haciz vb.) bu süreyi yeniden başlatır, dolayısıyla borç hala geçerli olabilir.

Ölen Kişinin Kredi Borcu Ne Olur?

Ölen kişinin kredi borcu, mirasçılar mirası kabul ederse onların sorumluluğuna geçer; reddederlerse borç onlara devredilmez. Reddi miras, miras kalan tüm mal varlığından feragat anlamına gelir ve borç mal varlığını aşarsa mahkemeye başvurulabilir. Ölen kişinin hayat sigortası varsa, borç sigorta kapsamında ödenir ve mirasçılar sorumlu olmaz.

Kredi Borcu Olan Promosyon Alabilir mi?

Evet, kredi borcu olan kişi promosyon alabilir, ancak bazı şartlara dikkat edilmelidir. Bankalar genellikle promosyon ödemelerini maaş veya düzenli gelir hesabına yapar ve kişinin hesabında haciz veya bloke yoksa promosyon ödenir. Ancak kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle hesap üzerinde haciz, bloke veya yasal takip varsa banka promosyon ödemesini kısıtlayabilir veya doğrudan borca mahsup edebilir.

Cezaevine Girenin Kredi Borcu Ne Olur?

Cezaevine giren kişinin kredi borcu otomatik olarak silinmez ve gecikme faizi işlemeye devam eder. Tahsilat cezaevi süresince yapılamasa da borç, kişi serbest kaldığında ödenir. Kredi sicili olumsuz etkilenir ve borcu yapılandırmak için bankayla iletişime geçilmesi gerekir.

Kredi Borcu Olan Emekli Maaşını Başka Bankaya Taşıyabilir mi?

Evet, kredi borcu olan emekli maaşı başka bankaya taşınabilir, ancak bazı durumlara dikkat etmek gerekir. Maaş hesabında haciz veya bloke varsa banka, borç tahsili için ödemeyi doğrudan yeni bankaya aktarmayı sınırlayabilir. Haciz yoksa veya borç yapılandırılmışsa, emekli maaşı başka bankaya taşınabilir ve promosyon veya ek avantajlardan yararlanılabilir.

