BES Teminatlı Kredi Nedir? Şartları ve Veren Bankalar 2026 BES teminatlı kredinin ne olduğunun yanı sıra BES teminatlı kredi veren bankalar, faiz oranları ve şartları hakkında her şey!

Artan finansman ihtiyacı ve yükselen kredi maliyetleri, bireysel birikimlerini bozdurmadan nakde ulaşmak isteyenler için alternatif çözümleri öne çıkarmaktadır. BES Teminatlı Kredi, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde biriken tutarları bankaya teminat göstererek kredi kullanma imkanı sunan yeni nesil bir finansman modelidir. Bu finansman kapsamında pek çok kişi, avantajlı faiz oranlarından faydalanarak ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılamaktadır.

Bu yazımızda BES teminatlı kredinin ne olduğunu ve nasıl alındığını kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca bu kredinin çeşitleri, hesaplanması, kullanımı ve faiz oranları hakkında bilgiler sunacağız. Son olarak 2026 yılında BES teminatlı kredi veren bankaları detaylarıyla ele alacağız.

BES Teminatlı Kredi Nedir?

BES Teminatlı Kredi, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) biriktirilen tutarların bozdurulmadan, bankaya teminat (temlik) gösterilmesiyle kullanılan bir ihtiyaç kredisi türüdür. Bu kredi modelinde katılımcının BES hesabındaki devlet katkısı ve varsa işveren katkıları hariç birikimleri, alacağın devri yoluyla bankaya devredilerek teminat altına alınır.

BES teminatlı kredinin tutarı belirlenirken, müşterinin talep ettiği kredi miktarının en az 1,2 katı kadar BES birikimi teminat olarak gösterilmektedir. Örneğin 100 bin TL kredi için yaklaşık 120 bin TL’lik BES birikimi gerekmektedir.

Bu uygulama, 3 Haziran 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme sayesinde resmiyet kazanmıştır. Böylece katılımcılar BES birikimlerini bozmadan, emeklilik hedeflerinden sapmadan ve çoğu zaman daha uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabilmektedir. Kredi vadesi boyunca BES birikimleri teminat altında kalır; kredi tamamen ödendiğinde ise üzerindeki blokaj kaldırılır. Ardından birikimler, emeklilik için yeniden değerlenmeye devam eder.

BES Teminatlı Kredi Çeşitleri Nelerdir?

BES teminatlı krediler, bankalar tarafından farklı isimlerle sunulmaktadır. Buna göre BES teminatlı kredi çeşitleri aşağıdaki gibidir;

BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi

BES teminatlı ihtiyaç kredisi, bireysel emeklilik sisteminde bulunan birikimleri bozmak durumunda kalmadan nakit ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan bir finansman türüdür. Bu finansman kapsamında bazı bankalar, devlet katkısı haricindeki BES birikimlerini bankaya teminat gösteren müşterilere ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sunar. Böylelikle müşteriler, emeklilik birikimlerini korurken acil nakit ihtiyaçlarını da kolay bir şekilde karşılayabilir.

BES Teminatlı Konut Kredisi

2026 yılında Türkiye’de BES teminatlı konut kredisi bulunmamaktadır. Bankalar, BES teminatlı kredi adı altında genel olarak ihtiyaç finansmanı sağlamaktadır. Bu krediler konut alımında kullanılabilse de süreç, konut kredisi değil ihtiyaç kredisi kapsamında yürütülmektedir.

BES Teminatlı Kredi Veren Bankalar 2026

2026 yılında BES teminatlı kredi veren bankalar arasında

Albaraka Türk Katılım Bankası

Halkbank

NKolay

Türk Ekonomi Bankası

Türkiye İş Bankası

T.C. Ziraat Bankası bulunmaktadır.

Bu bankaların sunduğu BES teminatlı kredi işlemlerine dair daha detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Banka Adı Açıklama Aktif Bank BES Teminatlı Kredi Aktif Bank, 750.000 TL’ye kadar BES teminatlı kredi imkanı sunmaktadır. Banka, bu kredi kapsamında en az 3, en fazla 36 ay vade ile finansman kullanımına olanak sağlamaktadır. BES’de birikimi bulunan müşteriler, NKolay ve Aktif Bank’ın çeşitli kanalları üzerinden BES teminatlı krediye başvuru yapabilmektedir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra başvuru sahibine Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından BES birikiminin temlik altına alındığına dair bilgi mesajı iletilmektedir. Ardından kredi tutarı, müşterinin banka hesabına aktarılmaktadır. Albaraka Türk Katılım Bankası BES Teminatlı Kredi Albaraka Türk, farklı vade seçenekleri ve faiz oranları ile BES teminatlı ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Kendi adına BES birikimi olan Albaraka Türk’ün tüm bireysel müşterileri, yalnızca bankanın şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilmektedir. Olumlu değerlendirilen başvurular sonrasında müşteriler, BES teminatlı krediden faydalanabilmektedir. Ayrıca banka, BES teminatlı ihtiyaç kredisi kullanan müşterilere standart faiz oranları üzerinden 20 puan indirim uygulamaktadır. Halkbank BES Teminatlı Kredi Halkbank, avantajlı faiz oranları ve farklı vade seçenekleri ile BES teminatlı ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Müşteriler, kendilerine en yakın Halkbank şubesini ziyaret ederek bu finansmana kolay bir şekilde başvuru yapabilmektedir. Kredi geri ödemeleri, vade süresi boyunca eşit taksitler halinde gerçekleştirilmektedir. Bu ödeme yapısı sayesinde aylık nakit akışı öngörülebilir hale gelirken, bütçe planlamaları da sağlıklı ve kontrollü biçimde yapılabilir. NKolay BES Teminatlı Kredi NKolay, BES teminatlı kredi kapsamında 750.000 TL’ye kadar finansman desteği sunmaktadır. Müşteriler, 125.000 TL'ye kadar olan başvurularda 36 ay, 125.001 TL ile 250.000 TL arasındaki başvurularda 24 ay, 250.001 TL üzerindeki başvurularda maksimum 12 ay vade kullanma hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra kullanılacak kredi vadesi, mevcutta devam eden emeklilik sözleşmesinin vadesini geçmemelidir. Türk Ekonomi Bankası (TEB) BES Teminatlı Kredi Türk Ekonomi Bankası (TEB), uygun taksitlendirme imkanı ve müşteriye özel faiz oranları ile BES teminatlı ihtiyaç kredisi kullanımına olanak sağlamaktadır. Müşteriler, banka şubeleri aracılığıyla bu krediye başvuru yapabilmektedir. Başvuru sürecinde banka, bazı durumlarda kefil ve ek belge talep etmektedir. Ayrıca kredi kapsamında belirlenen faiz oranları ve vade süresi de müşterilerin kredi notuna göre değişiklik göstermektedir. Türkiye İş Bankası BES Teminatlı Kredi Türkiye İş Bankası, avantajlı faiz oranları ve uygun vade seçenekleri ile BES teminatlı ihtiyaç kredisi sağlamaktadır. Müşteriler, bankanın fiziki şubeleri aracılığıyla başvurularını yapabilmektedir. Başvuru sürecinde banka, kredi risk değerlendirmesi kapsamında kefil talep etme hakkını saklı tutar. Bu doğrultuda, başvuru sahibi ile kefil olacak kişinin gelir durumunu gösteren belgeleri bankaya sunması gerekmektedir. Her iki tarafın nüfus cüzdanı bankaya ulaştırıldıktan sonra, başvuru sırasında talep edilen kredi başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması zorunludur. T.C. Ziraat Bankası BES Teminatlı Kredi T.C. Ziraat Bankası, avantajlı faiz oranları ve uygun vade seçenekleri ile BES teminatlı kredi imkanı sunmaktadır. Müşteriler, bankanın şubeleri aracılığıyla başvuru işlemini kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

BES Teminatlı Kredi Nasıl Alınır? Nasıl Kullanılır?

BES teminatlı kredi alırken bazı adımların izlenmesi gerekmektedir. Bu adımlar aşağıdaki gibidir;

Teminatın Belirlenmesi: BES hesabındaki birikimlerin incelenmesi ve bu birikimin teminat olarak gösterilecek kısmının belirlenmesi gerekmektedir. (Talep edilen kredi tutarının en az 1,2 katı kadar BES birikimi bulunmalıdır).

Bankanın Belirlenmesi: BES teminatlı kredi başvurusu yapmadan önce müşterinin, bu krediyi veren bankayı araştırması ve tercihte bulunması gerekir.

Kredi Talebinin İletilmesi: Banka seçiminin ardından BES birikimi bulunan katılımcı, ilgili bankanın sunduğu çeşitli kanallar aracılığıyla BES teminatlı kredi başvurusu yapabilmektedir. Bu süreçte katılımcı, BES birikimlerinin banka tarafından görüntülenmesine izin vererek başvuru talebini bankaya iletebilir.

Alacağın Devri Sözleşmesinin İmzalanması: Bu süreçte BES katılımcısı ile banka arasında alacağın devri (temlik) sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu sözleşme, tarafların karşılıklı iradeleri doğrultusunda, ıslak imza veya bankanın sağladığı kanallar aracılığıyla elektronik imza ile imzalanır ve hukuken bağlayıcıdır. Süreç içerisinde katılımcı, kredi borcunun tamamını ödeyene kadar BES’ini sonlandıramamakta ve başka bir bankaya aktaramamaktadır.

Kredinin Onaylanması: Banka gerekli incelemeleri yaptıktan sonra talep edilen kredi tutarı kişinin banka hesabına yatırmaktadır. Bu süreçte teminat olarak gösterilen tutar, Alacağın Devri Fonları’nda kalmaya ve büyümeye devam etmektedir.

BES Teminatlı Kredi Şartları Nelerdir?

BES teminatlı kredi kullanabilmek için bazı şartların karşılanması gerekmektedir. Bu şartlar arasında teminat, ipotek, kredi türü ve miktar, vade seçenekleri, faiz oranları ve diğer koşullar yer almaktadır.

Bu doğrultuda müşterilerin karşılaması gereken BES teminatlı kredi şartları aşağıdaki gibidir;

Teminat: Temlik altına alınacak BES birikimi, talep edilen kredi tutarının en az 1,2 katı olmalıdır.

İpotek: Bu finansman, BES’in ipotek altına alınması suretiyle verilmektedir. Dolayısıyla BES birikimi, kredi süresince bloke olur ve kredi ödendikten sonra birikimler eski fonlarına iade edilir.

Kredi türü ve miktar: BES teminatlı krediler genel olarak ihtiyaç/tüketici kredisi olarak sunulmaktadır. Ayrıca kredi miktarları da bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Örneğin Aktif Bank, 2.000 TL ila 750.000 TL arasında kredi imkanı sunmaktadır.

Vade seçenekleri: Vade süreleri bankadan bankaya değişmekle birlikte genel olarak 3 ila 36 ay arasında değişmektedir. Yani müşteriler, finansman tutarını yalnızca 36 aya kadar vadelendirebilir.

Faiz oranları: Faiz oranları banka politikalarına göre değişiklik gösterse de genel olarak müşterinin kredi notuna göre belirlenmektedir. Bu durumda bazı bankalar, avantajlı faiz oranları sunarken bazı bankalar müşteriye özel faiz oranları belirlemektedir.

Diğer koşullar: Tüm bankalar, finansman kapsamında müşterilerden kredi tahsis ücreti talep etmektedir.

BES Teminatlı Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

BES teminatlı kredinin faiz oranları bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Bazı bankalar, müşterilere özel faiz oranları sunsa da bazı bankalar, bu oranları mevcut piyasa koşullarına göre belirlemektedir.

Örneğin Aktif Bank, 750.000 TL’ye kadar olan BES teminatlı ihtiyaç kredisi kapsamında %3,59 faiz oranı belirlemiştir. Ziraat Bankası’nın BES teminatlı tüketici kredileri için belirlediği faiz oranları ise 1 ila 12 aylık vadede %4,39, 13 ila 24 aylık vadede %4,19, 25 ila 36 aylık vadede ise %3,99’dur.

BES Teminatlı Kredi Nasıl Hesaplanır?

BES teminatlı kredi hesaplaması sırasında kredi tutarı ve faiz oranı dikkate alınmaktadır. Ayrıca kredi tahsis ücreti, aylık maliyet ve efektif yıllık faiz oranı gibi kalemler de bu hesaplamaya dahil edildikten sonra aylık ödenmesi gereken taksit tutarı belirlenmektedir.

Örneğin Aktif Bank, 750.000 TL’ye kadar olan BES teminatlı ihtiyaç kredisi kapsamında %3,59 faiz oranı belirlemiştir. Buna göre banka aracılığıyla 500.000 TL’lik BES teminatlı krediye 12 ay vadeli şekilde başvuru yapmak isteyen müşterinin maliyet tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;