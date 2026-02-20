Kefille Kredi Çekme İşlemleri Nasıl Yapılır? Kefille kredinin nasıl alındığı, kefil olan kişinin kendi adına kredi çekip çekemeyeceği, gerekli kredi notu ve sicil bilgisine dair her şey!

Kredi Hesaplama İhtiyaç Kredisi Konut Kredisi Taşıt Kredisi Aylık Faize Göre Toplam Tutar Vade Faiz Oranı

Farklı ihtiyaçlar doğrultusunda kredi çekebilmek bankalar doğrultusunda gerçekleşen bir işlemdir. Ancak bazı durumlarda bankalar kredi vermemekte ve buna bağlı olarak insanların nakit ihtiyaçları karşılanamayacaktır. Herhangi bir geliri olmayan vatandaşların kredi çekmesine dair bankalar farklı bir yol geliştirdi. Bu yolla beraber kefille kredi çekme işlemleri hayata geçirilmeye başladı.

Nasıl kefil olunacağı ya da bu şekilde ne kadar kredi çekilebileceği bankalar arasında farklılık gösterebiliyor. Bu tip kredi almak için gerekli bilgileri bankalardan temin etmek bir hayli kolay halde gerçekleşebiliyor. Bu aşamada kefil bulmak ve kredi sonuçlarına ulaşmak oldukça kolay bir biçimde gelişecektir.

Kefille Kredi Nasıl Alınır?

Kredi almak için öncelikle belgelenebilir bir gelirin olması gerekmektedir. Aynı zamanda kredi almak için kredi puanının yüksek olması da aranan şartlar arasında bulunmalıdır. Kredi ödemelerinin düzgün yapılmaması halinde bu notun düşmesine sebebiyet verecektir. Bu tip gelişmelerin yaşanması hali de kredi başvurularının onaylanmaması adına yeterli bir sebep olacaktır.

Bankalar tarafından son zamanlarda gelir belgesiz ve evraksız kredi gibi kampanyalar yaygın olarak görülmektedir. Bu reklamların tamamen müşteri çekmek için olduğu bilinmelidir. Bankaların gelir belgesi talep etmemesi halinde daha farklı isteklerinin olacağının bilinmesi önemli bir husustur. Reklamlarda her ne kadar gelir belgesinden bahsedilmiyor olursa olsun farklı istekleri her zaman ortaya çıkabiliyor.

Kredi notunun düşük olduğu müşterilere herhangi bir bankanın kredi verme olasılığı yoktur. Daha önceki kredilerin ödemeleri düzensiz ve kötü görünmesi halinde yapılan başvurular sonuçsuz kalacak olup, kredi puanının düşüklüğünden ötürü bu yönde bir durum gelişebilecektir. Ancak bankalar kredi notu düşük olan müşterileri için farklı bir yol izlemektedir. Kefille kredi çekme işlemleri hususunda seçenekler sunarak, bu doğrultuda gereken şartları aktif bir konumda yaratmaktadır.

Kefil Aracılığı ile Kredi

Kefille beraber kredi çekme işlemlerinde ilk olarak kredi başvurusu yapmak gerekecektir. Kefille kredi çekme hususunda kredi notu uygun olan bir kefil göstermekle bu süreç işleyebilecektir. Ancak bu konuda dikkat edilen birtakım hususlar da bulunmaktadır. Kredi çekmeye uygun bir halde bulunmaları bankanın baz aldığı konular arasında ön planda sayılabilecektir.

Kefille kredi başvurusunda bulunan kişinin aynı hanede ikamet etmemesi

Düzenli ve belgelenebilir bir gelirinin olması

Aynı iş yerinde 3 aydan fazla çalışabiliyor olması

Kefil gösterilecek kişinin kredi puanının yüksek olması

Bu kriterlere sahip olunması durumunda başvuruların genel itibarıyla onaylanması gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Bankaların bu kriterleri fazlasıyla dikkate alacakları bilinecek ve krediye kefil olarak gösterecekleri kişilerin uygunluğu göz ardı edilmeyecektir. Geri ödenebilecek ya da karşılığı verilebilecek biçimde kredilere dair imkanlar yaratılabilecek yönde olacaktır. Herkesin bu şartları karşılaması halinde kefille kredi işlemleri kolay biçimde gerçekleşebilecek konumda bulunacaktır.

Kefille kredi başvurusu yapmadan önce, hem kendi kredi notunuzu hem de göstereceğiniz kefilin kredi durumunu gözden geçirmek sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlar. Bu noktada, TeklifimGelsin mobil uygulaması üzerinden ilk kez üye olanlar, kredi notlarını ücretsiz kredi notu öğrenme fırsatıyla görüntüleyebilir ve böylece hem kendileri hem de kefil için riskleri önceden değerlendirebilirler.

Kefil Olan Kişi Kendi Adına Kredi Çekebilir Mi?

Başkasının kredi almasına kefil olarak vesile olan kişilerin kendi ihtiyaçları adına kredi çekip çekemeyeceklerine dair sorgulama yaptıkları bilinmektedir. Kefille kredi çekme işlemleri konusunda girişimleri geçmişte bulunan kişiler bu yönde bir bilgi arayışına girebilecektir.

Kefil olunduktan sonra bireysel ihtiyaçlar için kredi çekmek isteyenlerin bu talepleri bankadan bankaya göre değişiklik gösterebilecektir. Her bir kredinin katılım şartları farklı olacağından dolayı kullanıcıların bu bilgilere en baştan sahip olmaları önemlidir. Kefilinin ödemesi gereken bedelleri zamanında ve eksiksiz bir biçimde gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Aynı zamanda da ödemeleri aksatması ya da ödeme takvimine uymaması halinde kendileri için kredi çekmeleri gibi bir durum söz konusu olmuyor.

Bankalar tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda müşterilerin kefil oldukları süre boyunca bankalara sorun yaratmaması tespit edilmesi halinde kredi çekmelerine izin verilebilecektir. Ancak çekilen kredi rakamlarının aylık taksitiyle kefil olunan kredi aylık tutarının toplamının aylık gelirin üzerinde olmaması hususu baz alınacaktır. Aksi takdirde kredi almak için diğer tüm şartlar karşılansa dahi bankalar tarafından geliri aşılmasından ötürü kredi verilmesi durumu söz konusu olmayacaktır.

Konut Kredisinde Kefil Şartlarına Dair Her Şey başlıklı yazımızı okuyarak konut kredisinde kefile gerek olup olmadığını inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu yazıda yer alan bilgiler sayesinde konut kredisinde kefil istemeyen bankaları öğrenebilir, konut kredisinde kimlerin kefil olamayacağı hakkında kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.

Kefil Kredi Notu ve Sicil İncelemeleri

Bankalar, kefille kredi çekme konusunda talepleri bulunan kullanıcıların sicil incelemelerini yapmaları kaçınılmaz bir durumdur. Ancak bu incelemeler halinde bankaya olan ödemeleri aksatan ve kefilin ödemeyi yapması gerektiği biçimde gerçekleştirmemesi durumundaki kişilere kredi çıkarılması söz konusu olmamaktadır. Bu tip sorumluluk almak isteyen müşterilerin genel itibarıyla demelerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sorun yaşamamaları adına ödeme takvimlerine harfiyen uymaları gerektiği belirtilmektedir.

Ödemelerin aksatılması halinde hem müşteriler hem de banka için sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu yüzden müşterilerin sicil durumlarının yüksek puanlarda bulunması hali bankalarla var olan ilişkilerin esnasında ödemelerde herhangi bir sorun yaratmayacağının göstergesi olacaktır. Ödemelerin sürekli olarak aksatılması durumunda bankalarla yapılan anlaşmaya uygun olarak hareket edilmediğinin göstergesidir. Her banka bu tür bir durumlarla karşı karşıya kaldığında müşterilerine yaptırım uygulayacaktır. Bu durumun sürekli olarak ortaya çıkması hali kredi puanlarına olumsuz yönde etki edebilecektir.

Kefillerin Kredisinde Banka Düzenlemeleri

Kredi çeken müşterilere kefil olan kişilerin sorumluluğu, bu kredileri talep edenlerin ödeme yapmaması sonrasında devreye giriyor. Bu yüzden kefille kredi çekme hususunda ilk olarak direkt kredi alan kişileri göz ardı etmeden hareket etmek gerekecektir. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi için başkalarına kefil olma anlamında tamamen kefillerin kendi şartlarına uygun bir biçimde işlem yapmaları tavsiye edilen bir konu olmalıdır.

Kredi ödemelerinde sorunlarla karşı karşıya kalmamak ve kredi imkanlarından rahat bir biçimde yararlanmak adına ilk aşamada sicil durumu konusunda bilgi sahibi olmak bir hayli önemlidir. Sicilin ve ödeme sürecinin hakkında sorun oluşturacak olan durumlar altında da bankaların gerekli düzenlemelere gidebileceği bilinmektedir.

Kefille Kredi Veren Bankalar

Kredi notu düşük olan ya da belgelenebilir bir geliri bulunmayan müşteriler için bankalar farklı kampanyalar sunmaktadır. Bunlar arasında en temeli ise kefille kredi çekme işlemlerine yönelik olarak görülebilecek yöndedir. Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen ancak gerekli şartları karşılayacak konumda olmayan müşterilere bu bankalar gereken desteği vermektedir.

Garanti BBVA

QNB Finansbank

Ziraat Bankası

Fibabanka

Vakıfbank

Bu bankalar aracılığıyla kredileri kefille beraber almak için farklı kriterlere sahip olmak da gerekiyor. Her zaman bu konuda başvuru yapma ve gerekli şartları içerebilecek faaliyetlere yer verme gibi durumlara sahip olmak da bankalar tarafından baz alınan bir husus olarak görülebiliyor.

Bankalar arasından hangisinin seçileceği hususunda en önemli konu sunulan kredi koşulları olmaktadır. Genel olarak kefille kredi çekme işlemlerini sunan bankaların bu çerçevede kişilerin kamu personeli olması, düzenli maaşlarının bulunması ve kredi notunun yüksek olması gibi şartları karşılamaları gerektiğini beyan etmektedir. Bu tip kefillerin olması halinde büyük ihtimalle kredi almaları olası olacak olan bir durumdur.

Bankaların ortak belirlediği ve paylaşımda bulundukları kredi notu 1700 ile 1900 aralığında olan müşterilerin durumu çok iyidir. Öte yandan 1500 ile 1699 arasında olanlar iyi risk grubu içerisinde yer alarak kredi çekme ihtimalleri yüksektir. Kredi notunun 1100 ile 1499 aralığında olanlar riskli olarak tabir edilir ve bu süre zarfında kendilerinden gelir belgesi istenir.

Kefil ile Kredi Veren Bankalar - Kefille Kredi Şartları başlıklı yazımızı okuyarak kefil ile kredi veren bankaları inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu yazıda yer alan bilgiler ile kefilsiz şartsız kredi kullanma koşulları hakkında bilgi edinebilir, kimlerin kefil olabileceği hakkında daha kapsamlı bilgiler edinebilirsiniz.

Kaynak