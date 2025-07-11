Helal Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

İslami usullere uygun olarak hizmet veren bankalar ülkemizde mevcuttur. Kredi çekim işlemlerinde bu şekilde bir hizmet almak isteyenlerin bu bankalara müracaat ettikleri görülmektedir. Helal kredi veren bankalar konusunda daha çok katılım bankaları öne çıkıyor.

Katılım bankalarının belirli dönemlerde ortaya koyduğu kampanyalarla beraber vatandaşların istedikleri şartlara ulaşmaları kolay yoldan gerçekleşebiliyor. Genel itibarıyla kamu bankalarının yeni hizmete açtığı katılım bankası uzantıları bu hususta ön planda yer alıyor. Faiz ödemek istemeyen ve katılım payıyla kredi çekme güdüsüyle hareket eden tüm müşterilere gerekli seçenekler varlık gösterebiliyor. Bu tip kredilerin bazılarında da katkı payları ve işlem ücretleri de bulunuyor.

İslami Şartlara Uygun Helal Kredi Veren Bankalar

Faizsiz bir şekilde helal kredi veren bankalar, özellikle son zamanlarda tercih edilmeye başladı. İslami bankacılık kavramının hayata geçirilmesiyle beraber bu süreç faiz oranları olmadan kendini gösteriyor. Ancak katılım payı adı altında belli başlı ücretler bankalar tarafından tahsil ediliyor.

Katılım bankalarının diğer bankaların işleyişinden herhangi bir farkı bulunmuyor. Helal kredi veren bankalar, bu kredi seçeneklerini çok farklı adlar altında sunmayı sürdürüyor. Böylelikle genel olarak tercih edilen kampanyaları ön planda tutabiliyor. Hemen hemen her bir krediye dair rahatlıkla işlem yapabilme imkanı sunuyor. Faiz ödemeden bu işlemleri gerçekleştirmek gibi bir durum ortaya çıkabiliyor.

Helal Kredi Veren Banka İsimleri

Helal bankacılık sisteminin gelişmesiyle beraber katılım bankalarına olan taleplerde ciddi bir yükseliş ortaya çıkmaya başladı. Faiz ödemeden sadece katkı payı vererek kredi olanaklarından yararlanma imkanı ortaya çıkmaktadır. Bu bankalar şu şekilde sıralanabilir:

· Ziraat Katılım Bankası

· Vakıf Katılım Bankası

· Albaraka Katılım Bankası

· Kuveyttürk Katılım Bankası

· Türkiye Finans Katılım Bankası

Bu bankaların herhangi bir tanesi tercih edilerek, helal krediye yönelmek mümkündür. Böylelikle faiz ödemeden sadece katkı payı odaklı olarak ihtiyaç duyulan nakde ulaşma imkanı gerçekleşebilecektir. Bu tip bankalardan hizmet almakla beraber İslami kurallar yerine getirilecektir. Böylelikle tüm müşterilerin isteklerine uygun kampanyalar doğrultusunda sonuç almaları bir hayli kolay şekilde gerçekleşebilecek olan bir konu olacaktır.

Kredi Çeşitleri Nelerdir? Çeşitlerine Göre Kredi Şartları adlı yazımızı okuyarak kredi çeşitlerinin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca bankaların hangi kredileri verdikleri hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ziraat Katılım Helal Kredi Başvurusu

Ziraat Katılım Bankası’nın sunduğu helal kredi seçenekleri içerisinde konut finansmanı, taşıt finansmanı ve ihtiyaç finansmanı yer almaktadır. Helal kredi veren bankalar arasında var olan bu kamu bankası, faizsiz kredi çekme imkanı yaratmaktadır.

Ziraat Katılım Bankası, konut ve taşıt finansmanı içerisinde 200 bin TL’lik paketlerini aylık %2.10 kar payıyla sunmaktadır. 200 bin TL üzeri işlemlerdeyse bu oran %2.20 olacaktır. Vade sayısı da 120 aya kadar çıkarılacaktır.

Taşıt finansmanındaysa 0 araçlarda %2.30; ikinci el araçlardaysa %2.35 oranda olacaktır. 48 ay vadeli ve 1 milyon TL’ye kadar bu olanaklardan faydalanılacaktır.

Ziraat Katılım Bankası’ndan bu krediye erişmek için bazı başvuru evrakları bulunmaktadır.

· Kimlik

· İkametgah belgesi

· Son 3 aya ait fatura

· Satın alınacak olan unsurların tapu ya da ruhsatları

· Kredi çekecek olan kişinin gelir belgesi

Vakıf Katılım Bankası Kredi Başvurusu

Vakıf Katılım Bankası da helal kredi veren bankalar arasında yer almaktadır. Konut finansmanlarında 100.000 TL’ye kadar aylık olarak %2.50 oranında kar payı alarak 120 ay vade olanağı sunmaktadır.

Taşıt finansmanı içerisinde 0-5 yaş aralığında olan farklı seçenekler bulunmaktadır. 12 aylık vadede aylık %2.85, 24 aylık vadede aylık %2.90 ve 36 aylık vadede de %2.95 vade olanakları ortaya çıkmaktadır. Taşıt kredisi kadar arsa ve ihtiyaç kredisinde de aynı oranlar geçerliliğini korumaktadır. Vakıf Katılım Bankası’na bu türde başvuru yapmak için bazı evrakları sunmak gerekecektir.

· Kimlik belgesi

· İkametgah

· 3 aya ait fatura örneği

· Satın alınacak olan unsurların tapu ve ruhsatları. Ürün alınması halinde fatura örneği

· Kredi alacak olan kişilerin gelir belgeleri

Albaraka Türk Katılım Bankası Helal Kredisi

Albaraka, konut finansmanı kampanyasında 120 aya kadar vadesiyle 1 milyon TL gibi bir kredi seçeneğini sunabilecektir. Kar payı oranı da %2.15 ile %2.30 arasında farklılık gösterecektir.

Taşıt finansmanlarındaysa 48 aya kadar 500.000 TL’ye kadar hizmet verilebilmektedir. Aylık kar payı da %3.0 olarak tabir edilmektedir.

İhtiyaç finansmanında ise alt ve üst limitler bu kredilerin alınma amacına bağlı olarak farklılık gösterebilecek yönde olmaktadır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası İslam’a Uygun Kredi Başvurusu

Kuveyt Türk Katılım Bankası içerisinde konut finansmanı kampanyasında 120 aya kadar vadeyle 1 milyon TL verilebilmektedir. Aylık 1.89 ile %2.04 aralığında değişiklik gösteren oranlara sahiptir.

Taşıt finansmanındaysa 48 aya kadar vadeyle 500.000 TL üst vadede kredi seçeneğini sunmaktadır. Aylık kar payı da %1.95 olarak belirlenmiştir.

İhtiyaç finansmanı konusunda aylık %2.25 oranında kar payından bahsetmekte ve 36 aya kadar vade imkanını da ortaya koymaktadır.

Türkiye Finans Katılım Bankası İslami Kredi Başvurusu

Türkiye Finans Katılım Bankası da helal kredi veren bankalar arasında yer almaktadır. Konut finansmanı hususunda 1 milyon TL üst limit ve 120 aya kadar vade seçeneğini sunarak; %2.20 oranını belirlemiştir.

Taşıt finansmanı hususunda da 48 aylık vade seçeneği ve aylık %2.17 kar payı imkanı sunmaktadır.

Türkiye Finans Katılım Bankası ihtiyaç finansmanı hususunda da 50.000 TL’ye kadar nakit vermekte ve 36 aylık vade imkanı sunmaktadır. Öte yandan aylık bazda %2.21 oranında kar payını müşterilerine uygulamasıyla bilinmektedir.

Türkiye Finans Katılım Bankası hususunda kredi başvurusu için bazı belgeleri sunmak gerekecektir. Bu belgeler şu şekilde ifade edilebilir.

· Kimlik

· İkametgah

· Güncel faturalar

· Satın alınacak arsa, taşıt ya da hizmetleri gösteren evraklar

· Kredi kullanacak olan kişilere ait gelir belgeleri

Bu evraklar doğrultusunda bankaya ait internet şubeleri ya da en yakın noktaya gidilerek başvurular yapılabilmektedir.

Bazı işlemler esnasında kefil ya da teminat istenmesi durumunu bankalar saklı tutacaktır. Öte yandan müşterilerin var olan kredi sicil notu ve durumları da kredinin onaylanıp onaylanmaması hususunda dikkate alınacaktır. Öte yandan her bir bankanın kredi notları bilgisini paylaştıkları da bilinmelidir.

Türkiye’de İslami Bankacılık Ne Kadar Yaygın?

Türkiye genelinde helal kredi veren bankalar İslami şartlar altında hizmetlerini sunmaktadır. Faiz koymadan sadece katkı payı talep ederek, her türlü kredi finansmanına erişme imkanını yaratmasıyla bilinmektedir.

Helal Kredi Çekmek İçin Hangi Banka Tercih Edilmelidir?

Helal krediler, pek çok katılım bankası tarafından sunulan bir hizmettir. Bu tip başvuruları yapmadan önce var olan vadeyle katkı payı oranlarının ciddi manada araştırılarak, karşılaştırılması gerekmektedir. Böylelikle en doğru seçim yapılacak ve müşterilerin etkin bir sonuç almaları muhtemel olabilecek türde bulunacaktır.

Katılım Bankalarında Kar Payı Helal Midir?

Kar payıyla beraber helal kredi veren bankalar hususunda birtakım sorgulamalar yapılmaktadır. Daha çok katılım bankaları bu şekilde bir işleyiş içerisinde yer almaktadır. İslam dininin helal kıldığı biçimde para kazanan bu bankaların herhangi bir olumsuz durum yaratmadığı bilinmelidir.

Gecelik faiz ya da haram olan durumlardan para kazanılmadığından ötürü kar payı genel itibarıyla helal sıfatını bünyesinde barındırıyor. Bu yüzden gönül rahatlığıyla tercih edilen bir uygulama olarak tabir ediliyor.