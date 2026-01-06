Maaş Zammı Hesaplama 2026 - Emekli, Memur, Asgari Ücret

Maaş Zammı Nasıl Hesaplanır?

Maaş zammı, çalışanların mevcut maaşlarına enflasyon, şirket politikası, performans ya da sektörel gelişmelere bağlı olarak uygulanan bir artış olarak tanımlanır. En yaygın hesaplama yöntemi maaşa belirli bir yüzde oranında zam yapılması şeklinde kullanılan zam hesaplama formülüdür.

Örneğin mevcut net maaşın 40.000 TL olması ve %20 oranında zam yapılması durumunda, 8.000 TL’lik bir artış gerçekleşir. Böylece yeni brüt maaş 48.000 TL’ye yükselmiş olur. Bu hesaplamada, "Yeni maaş = 40.000 × 1,20 = 48.000 TL" formülü kullanılır. Yüzde kaç zam yapıldığını hesaplamak için ise [(48.000 - 40.000) / 40.000] × 100 formülüyle %20 sonucu elde edilir.