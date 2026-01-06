Askerlik Borçlanması Ne Kadar? Askerlik borçlanmasının ne olduğunun yanı sıra 2026 yılında askerlik borçlanması bedelleri ve hesaplamaları hakkında bilgiler!

En Uygun Bedelli Askerlik Kredisi Tekifleri Tutar Vade

Askerlik borçlanması, Türk vatandaşlarının askerlik sürelerini emeklilik hesaplamalarına dahil edebilmek için yapacakları mali bir yatırımdır. Bu borçlanma, askerlik süresine göre hesaplanır ve maliyet, seçilen günlük prim oranına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ödemeler, genellikle toplu olarak yapılır ve borçlanma süresi boyunca birikir. Bu yazımızda askerlik borçlanmasının maliyetini etkileyen temel faktörleri ve 2026 yılı için örnek borçlanma tutarlarını ele alacağız.

Askerlik Borçlanması Nedir?

Askerlik borçlanması, sigortalı çalışanların askerlik yaptıkları süreyi, emeklilik hesaplamalarında geçerli bir hizmet süresi olarak değerlendirebilmek için SGK’ya yaptıkları ödemelerdir. Borçlanma ile çalışanların emeklilik yaşı ve/veya prim gün sayısı azaltılabilir. Normal şartlarda askerlik süresince SGK primi yatırılmadığı için bu dönem emeklilik hesaplamasına dahil edilmez. Ancak askerlik borçlanması sayesinde, kişi bu sürede çalışıyormuş gibi prim ödeyerek hem hizmet süresini artırabilir hem de emeklilik yaşını öne çekebilir. Ayrıca bazı durumlarda bedelli askerlik kredisi kullanarak ödeme sürecinizi daha kolay hale getirilebilir ve finansal yükünüzü hafifletilebilirsiniz.

Bu uygulama özellikle emeklilikte yaş ve prim gün sayısı şartlarını sağlayamayanlar için büyük bir avantaj sağlar. Askerlik borçlanması, yalnızca sigorta başlangıcından önce yapılan askerlik süreleri için emeklilik tarihini öne çekme imkanı sunar. Eğer askerlik sigorta girişinden sonra yapılmışsa, sadece prim gün sayısına katkı sağlar. Borçlanılabilecek süre, askerlikte geçirilen toplam gün sayısını geçemez ve bu süre için ödenecek tutar, her yıl SGK tarafından belirlenen günlük borçlanma bedeline göre hesaplanır.

%0 Faizli ₺60.000 Oran %0 (Faizsiz) İhtiyaç Kredisi ₺35.000 Taksitli Avans ₺25.000 Detay Başvur Mobilden İlk Kez Akbanklı olanlara özel %0 faizli toplamda 60.000TL’ye varan nakit (%0 faizli 35.000TL’ye varan 6 ay vadeli kredi ve %0 faizli 25.000TL’ye varan 3 ay vadeli, Taksitli Avans) fırsatı!

Askerlik Borçlanması Hesaplama

Askerlik borçlanmasının hesaplanması, borçlanılacak gün sayısı ve kişinin ödeyeceği günlük prim tutarına bağlıdır. Günlük borçlanma bedeli, borçlanma yapılacak döneme göre değişiklik gösterebilir. 2026 yılı itibarıyla günlük borçlanma bedeli, brüt asgari ücretin %45’i üzerinden hesaplanmaktadır. Bu bedel, askerlik süresine karşılık ödenecek prim tutarının belirlenmesinde temel referans olarak kullanılır.

Buna göre, 12 ay yani 1 yıl borçlanacak olanlar en düşük tutardan 178.362 TL, 18 ay borçlanacak olanlar ise 267.543 TL ödeme yapacak. Askerlik borçlanmasını en yüksek tutardan yapmak isteyenler için ise ödeme, asgari ücretin %45’inin 7,5 katı üzerinden hesaplanacak.

Hesaplama işlemi ise başvuru tarihi, borçlanılacak gün sayısı ve günlük prim tutarının çarpımıyla yapılmaktadır. Örneğin, 01.01.2026 - 30.06.2026 tarihleri arasında başvuru yapan bir kişi, 180 günlük askerlik borçlanması için ödeyeceği prim tutarını, kendi tercihi doğrultusunda aşağıdaki şekilde hesaplayabilir:

Başvuru Tarihi: 01.01.2026 - 30.06.2026 tarihleri arası

Borçlanacağınız Gün Sayısı: 180 gün

Borçlanma Alt Limiti: 63,417.60 TL (Beyan edilen aylık gelir 33,030.00 TL ise)

Borçlanma Üst Limiti: 412,214.40 TL (Beyan edilen aylık gelir 214,695.00 TL ise)

Sonuç olarak 01.01.2026 - 30.06.2026 tarihleri arasında başvuru yapıldığında 180 gün askerlik borçlanması için isteğe bağlı olarak en az 63,417.60 TL, en çok 412,214.40 TL olmak üzere prim ödemesi yaparak borçlanma gerçekleştirilir. Bu miktar, kişinin seçtiği prim ödeme gücüne ve SGK tarafından belirlenen asgari-maksimum sınırlar arasında değişebilir.

Askerlik Borçlanması E-Devlette Gözükür Mü?

Askerlik borçlanması da E-Devlet üzerinden sorgulanabilir ve borç tutarı burada gözükür. Kişinin E-Devlet şifresi ile giriş yapması ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden Hizmet Dökümü bölümünü ziyaret etmesi gerekmektedir. Buradan yapılan borçlanma işlemleri ve borçlanma durumu hakkında bilgiler edinilebilir.

Askerlik Borçlanması Taksit Yapılır Mı?

Askerlik borçlanması için SGK, genellikle peşin ödeme tercih etse de, belli şartlarda taksitlendirme yapılabilmektedir. Ancak bazı durumlarda ücretin yarısı peşin olarak ödendiğinde geri kalan tutar taksitlendirilebilir. Bu şekilde, kişiler bütçelerine uygun şekilde kısmi borçlanma yapabilirler.

EYT kapsamında askerlik borçlanmasının ne anlama geldiğini ve nasıl yapılacağını merak ediyorsanız, EYT Askerlik Borçlanması Nedir, Nasıl Yapılır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Bu yazıda, askerlik süresinin emeklilik hesabına nasıl dahil edildiği, başvuru süreci, gerekli belgeler ve dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı şekilde açıklanmaktadır.

E-Devlet Askerlik Borçlanması Ne Zaman Sonuçlanır?

E-Devlet üzerinden yapılan askerlik borçlanması başvuruları, başvuru tarihinden itibaren genellikle 30 gün içerisinde sonuçlanır. Ancak bu süre, başvurulan döneme ve SGK’nın iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Başvuru sonuçları E-Devlet sisteminden takip edilebilir.

EYT Askerlik Borçlanmasını Geriye Çeker Mi?

Erken yaşta emeklilik (EYT) için askerlik borçlanması, emeklilik yaşını geri çekebilir. Askerlik süresi kadar borçlanma yapıldığında, emeklilik yaşı o süre kadar geri çekilebilir, böylece birey daha erken emeklilik hakkı kazanabilir. Ancak, bu durumun kişinin genel emeklilik durumu ve diğer emeklilik şartlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir.

EYT Askerlik Borçlanması

EYT kapsamında askerlik borçlanması, emekliliğe hak kazanma şartlarını yerine getirmeye yardımcı olan önemli bir faktördür. Bu borçlanma, emeklilik maaşını ve hak ediş tarihini olumlu yönde etkileyebilir. Ancak, EYT ve askerlik borçlanması hakkında en doğru bilgi ve hesaplama için SGK ile iletişime geçmek ve kişisel durum analizi yapmak en sağlıklısıdır.

Askerlik Borçlanması Nasıl Ödenir?

Askerlik borçlanması ödemeleri, genellikle herhangi bir banka aracılığıyla SGK’nın ilgili hesap numaralarına yapılabilir. Ödeme sırasında, borçlanma talep formunun doldurulmuş olması ve ödemenin açıklama kısmında TC kimlik numarası ile birlikte borçlanma yapılan gün sayısının belirtilmesi gerekmektedir. Online bankacılık, banka şubeleri veya PTT aracılığıyla yapılan ödemeler de kabul edilir. Ayrıca ödeme yapmak isteyen kişiler, e-Devlet platformu üzerinden de işlem gerçekleştirebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

2026 Yılı 12 Ay Askerlik Borçlanması Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla askerlik borçlanması hesaplamasında asgari ücretin artmasıyla birlikte maliyetler yükseldi. Buna göre, 12 ay (1 yıl) askerlik borçlanmasını en düşük tutardan yapmak isteyenler, toplam 178.362 TL prim ödeyecekler.

2026 Yılı 15 Ay Askerlik Borçlanması Ne Kadar?

2026 itibarıyla 15 ay (1 yıl 3 ay) askerlik borçlanması yapmak isteyenlerin, ödeyecekleri prim tutarı asgari tutar üzerinden yaklaşık 222.953 TL olacaktır.

2026 Yılı 18 Ay Askerlik Borçlanması Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla askerlik borçlanması maliyetleri, asgari ücret artışıyla birlikte yükselmiştir. Buna göre 18 ay (1,5 yıl) askerlik borçlanması yapmak isteyenler en düşük tutardan ödeme yapacaklarsa, toplam 267.543 TL prim ödemesi gerekmektedir.