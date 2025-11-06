EYT Askerlik Borçlanması Nedir, Nasıl Yapılır? EYT askerlik borçlanmasının ne olduğu, nasıl yapıldığı, kimlerin başvurabildiği ve borçlanmanın ne kadar olduğuyla ilgili detaylı bilgiler burada.

EYT (Erken Emeklilik Talebi) kapsamında emekli olmak isteyen kişiler, belirli bir prim ödeme gün sayısına sahip olduklarında ve belirli bir yaşa ulaştıklarında emekli olabilirler. Ancak bazı kişiler prim ödeme gün sayısı yeterli olsa da askerlik yapmamış olabilirler. Bu durumda askerlik borçlanması yaparak prim ödeme gün sayısını artırarak emeklilik hakkı elde edebilirler.

EYT Askerlik Borçlanması Nedir?

EYT, yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar, belirli şartları sağladığı halde yaş nedeniyle emekli olamayan kişileri ifade eder. Bu kişiler, emeklilik yaşının indirilmesi veya diğer haklarının verilmesi için mücadele ederler. Bu bağlamda, EYT'lilerin askerlik borçlanması da söz konusu olabilir. Askerlik borçlanması yapmak için öncelikle SGK'ya başvurmak gerekiyor. Başvuru sırasında askerlik yapılacak dönem, askerlik süresi, askerlik yapılacak birlik ve ödenmesi gereken tutar gibi bilgiler verilmelidir. Askerlik borçlanması için ödenecek tutar, askerlik yapılacak dönem ve süreye göre değişebilmektedir. Ayrıca bazı durumlarda ödeme kolaylığı sağlamak için bedelli askerlik kredisi veren bankalara göz atılabilir.

Askerlik borçlanması yapıldığında, borçlanılan süre prim ödeme gün sayısına eklenecek ve emeklilik için gerekli olan prim ödeme gün sayısı azaltılacaktır. Ancak askerlik borçlanması yapıldığında emekli maaşı hesaplanırken borçlanılan süre dikkate alınarak maaşta bir azalma olabilir. Bu nedenle askerlik borçlanması yapmadan önce detaylı bir hesaplama yapmak ve borçlanmanın avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmek önemlidir.

EYT Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için askerlik borçlanması yapmak isteyenler, askerlik yapmadıkları süreleri borçlanarak emeklilik hakkı kazanma şansına sahip olabiliyor. Askerlik borçlanması yapmak için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl veya Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmak gerekiyor.

Başvuru sırasında talep edilen belgeler arasında askerlik yapmamış olanların terhis belgesi, askerliğini yedek subay, astsubay veya uzman çavuş olarak yapanların ise terhis belgesi ile askerlik görevlerine dair belgeler yer alır.

Başvuru sonrasında SGK, askerlik borçlanması için gerekli olan prim tutarını belirler. Askerlik borçlanması yapmak için ödenecek prim tutarı, borçlanılacak süreye, sigortalının primine ve emeklilik hesaplamalarına göre değişiklik gösterir.

Prim tutarının belirlenmesi ve ödenmesinin ardından, askerlik borçlanması yapılan süreler sigortalının hizmet süresine eklenir ve emeklilik hesaplamalarında dikkate alınır. Bu sayede emeklilikte yaşa takılanlar, borçlanacakları askerlik süresini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilirler.

Askerlik Borçlanmasını Kimler Yapabilir?

Peki kimler askerlik borçlanması yapabilir, bir de buna bakalım. Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için aşağıdaki kişiler başvuruda bulunabilir:

1. Askerlik çağına gelmiş ancak askere gidememiş olanlar (EYT mağdurları)

2. Askerlik görevini yedek subay, yedek astsubay veya uzman jandarma/uzman erbaş olarak tamamlamış olanlar

3. Askerlik görevini sözleşmeli er/erbaş olarak tamamlamış olanlar

4. Askerlik hizmeti sırasında malul olanlar

Bu kişiler, askerlik borçlanması yaparak emeklilik sürelerine katkı sağlayabilirler. Ancak hangi koşullar altında ve ne kadar borçlanma yapabilecekleri konusunda detaylı bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya bağlı bulundukları emekli sandığı ile iletişime geçmeleri önerilir.

Askerlik Borçlanması Ne Kadar?

Askerlik borçlanması ücreti her yıl belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplanır. Borçlanma süresi ve yapılan ödemelerin tutarı, kişinin sigortalılık süresi ve hizmet dökümüne göre değişebilir. Bu nedenle, askerlik borçlanması yapmak isteyen kişilerin SGK'ya başvurarak borçlanma ücretini ve borçlanma yapabilecekleri süreyi öğrenmeleri önerilir.

Askerliği yapmamış kişiler, askerlik borçlanması yaparak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Bu borçlanma işlemi, kişinin sigorta prim gün sayısına eklenerek emeklilik şartlarının sağlanmasına yardımcı olur. Ayrıca askerlik borçlanması yaparak, askerlik süresince kazanılan hakların korunması sağlanır. Askerlik Borçlanması Başvurusu için tıklaman yeterli.

Askerlikten muaf olan insanların askerlik borçlanmasına ihtiyaçları olabilir. Örneğin, askerlikten muaf olan bir kişi çalışmak için yurt dışına gitmek istediğinde veya emeklilik hesabı yaparken prim gün sayısını tamamlamak için askerlik borçlanması yapabilir. Bu kişiler askerlik borçlanması yaparak prim günlerini tamamlayabilir ve emekli olmak için gerekli olan süreyi tamamlayabilirler.

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Askerlik borçlanmasının ne kadar olduğu hakkında kapsamlı bilgi edinmek istiyorsanız Askerlik Borçlanması Ne Kadar? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler sayesinde askerlik borçlanması hesaplama işlemleri hakkında bilgi alabilir, bu borçlanma için taksit yapılıp yapılamayacağını öğrenebilirsiniz.