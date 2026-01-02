Beyaz Altın Nedir? Sarı Altın ile Beyaz Altının Farkları Beyaz altının ne olduğu, fiyatı, sararıp sararmadığı, sarı altın ile beyaz altın arasındaki farkların neler olduğu bu yazıda!

Merhaba sevgili TeklifimGelsin takipçisi. Yatırım yapman konusunda seni her zaman destekliyoruz. Bu yüzden yatırımı nasıl yapabileceğini, nelere yönelebileceğini doğru seçebilmen için yatırım alanlarını anlatmaya devam ediyoruz! Şimdi sıra beyaz altında!

Beyaz Altın Nedir?

Beyaz altın, gümüş, nikel, çinko veya paladyum gibi beyaz metallerin altınla alaşımıdır.

Beyaz altın özelliklerinden biri, geleneksel sarı altına göre daha dayanıklı ve çizilmeye karşı daha dirençli olmasıdır. Ayrıca, beyaz altın diğer altın türlerine kıyasla daha pürüzsüz bir yüzeye sahiptir ve bu nedenle daha parlak bir görünüme sahiptir. Beyaz altın ayrıca, diğer altın türlerine kıyasla daha hafif bir yapıya sahiptir ve bu nedenle daha rahat bir kullanım sağlar. Beyaz altın, genellikle mücevherlerde, saatlerde ve diğer lüks aksesuarlarda kullanılır ve son yıllarda popülaritesi artmıştır.

Peki gerçek beyaz altın nasıl anlaşılır? Altınla karşılaştırıldığında daha beyaz renkte ve daha parlaktır. Bu nedenle, gümüşten ayırt edilmesi zordur. Ancak beyaz altın genellikle altınla kaplanmış veya kaplanmamış şekilde satılmaktadır. Kaplanmış beyaz altın, altın kaplama katmanı nedeniyle sarımsı bir renge sahip olabilir. Kaplanmamış beyaz altın ise daha beyaz renkte ve daha mat görünümdedir. Bununla birlikte, beyaz altının içeriğini ve saflığını belirlemek için profesyonel bir uzmana veya laboratuvara ihtiyaç vardır.

Sarı Altın ile Beyaz Altın Arasındaki Farklar

Beyaz altın ve sarı altın arasındaki farklar birkaç farklı yönü içerir. Birincisi, beyaz altın rengi itibariyle sarı altından farklıdır. Beyaz altın ayarı, karışımdaki saf altın miktarına bağlıdır. Gümüş renginde bir görünüme sahiptir ve sarı altın, adından da anlaşılacağı gibi, parlak bir sarı rengindedir. İkincisi, beyaz altın genellikle daha dayanıklıdır ve çizilmeye veya aşınmaya karşı daha dirençlidir. Bu nedenle, takı ve mücevher yapımında sıklıkla kullanılır. Üçüncü olarak, beyaz altın daha az saf altın içerir, genellikle %75'i altın ve geri kalanı gümüş, bakır ve paladyum gibi diğer metallerdir. Sarı altın ise genellikle %90 veya daha fazla saf altın içerir. Son olarak, beyaz altın genellikle daha pahalıdır, çünkü üretim süreci daha zahmetlidir ve daha fazla işlem gerektirir.

Sarı altını beyaz altına çevirmek için yapılması gereken işlem, altın alaşımının beyazlatılmasıdır. Bu işlem için genellikle paladyum kullanılır. Paladyum, beyazlatma işlemi sırasında altın alaşımının içine eklenir ve ısıtılır. Bu işlem sonucunda, altın alaşımı beyaz bir görünüme sahip olur. Ancak bu işlem, altın alaşımının ayarında bir değişiklik yapmaz, yani altın hala aynı ayara sahip olacaktır. Bu işlemi yaptırmadan önce, altın alaşımının içindeki diğer metallerin paladyum ile bir reaksiyona girmemesi için uzman bir kuyumcuya danışmanız önerilir. Ayrıca, beyazlatma işlemi sonucunda altının parlaklığı artabilir ve daha güzel görünebilir.

Beyaz Altın Sararır mı?

Beyaz altın sararmaz, ancak zamanla yüzeyinde lekeler oluşabilir. Bu lekeler, cildinizin yağları, kozmetik ürünler ve hatta çevresel faktörlerden kaynaklanabilir.

Sarı Altın ve Beyaz Altın Fiyatı Aynı mı?

Beyaz altın mı, sarı altın mı pahalı? Beyaz altın ucuz mu yoksa sarı altına göre beyaz altın pahalı mı? Gelin bir de bunu açıklayalım. Sarı altın ve beyaz altın, aynı miktarda altın kullanılarak yapılmalarına rağmen farklı özelliklere sahip oldukları için fiyatları da farklı olabilmektedir. Beyaz altın, gümüş, platin veya paladyum gibi metallerle alaşımlı olduğu için sarı altına göre daha pahalı olabilmektedir. Ayrıca beyaz altın üretimi, sarı altına göre daha fazla işçilik gerektirdiği için de fiyatları etkileyebilir. Bununla birlikte, altın fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli olarak değiştiği için sarı altın ve beyaz altın fiyatları arasında bazen farklılıklar olabilir.

