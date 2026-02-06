Gram Altın Transferi Yapan Bankalar 2026 - Transfer Ücretleri Gram altın transferinin ne olduğu, nasıl yapıldığı, transfer yapan bankalar ve ücretleri, alt ve üst limitler, ne zaman hesaba geçtiği ve fazlası bu yazıda.

Finansal işlemlerin dijitalleşmesiyle birlikte, yatırım araçlarının da hızlı ve güvenli bir şekilde yönetilebilmesi her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu gelişmelerin bir yansıması olarak, gram altın transferiyle ilgili bu yazımızda bireylerin ve yatırımcıların bankalar arası altın işlemlerine dair merak ettikleri pek çok soruya kapsamlı yanıt sunmayı amaçlıyoruz.

Altın transferine dair genel süreçlerin yanı sıra, hangi bankaların bu hizmeti sunduğu, hangi şartlarla işlem yapılabildiği ve hangi masrafların söz konusu olduğu gibi konulara odaklanıyoruz. Ayrıca minimum işlem tutarları, altın saflık dereceleri, devlet güvencesi gibi teknik detaylar ve işlem saatleri, limitler, hesaba geçiş süresi gibi pratik bilgilere de yer veriyoruz.

Gram Altın Transferi Nedir?

Gram altın transferi, dijital ortamlar aracılığıyla altın hesabında bulunan altınları nakde çevirmeden başka bir banka hesabına aktarmaya olanak sağlayan bir sistemdir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için vadesiz, vadeli, birikim ya da tasarruf amaçlı bir altın hesabının açılmış olması yeterlidir. Ancak gram altın transferi sadece Altın Transfer Sistemi’ne (ATS) üye bankalar arasında ve gram bazında gerçekleştirilebilir.

Altın Transfer Sistemi sayesinde, altınlarınızı fiziksel olarak taşımadan kendi hesaplarınız arasında ya da başka birinin hesabına güvenli bir şekilde transfer edebilirsiniz. Transfer edilen altınların fiziki karşılıkları ise Takasbank tarafından işletilen sistem kapsamında, Borsa İstanbul’daki bankaların kasalarında güvenli bir şekilde saklanır.

Özetlemek gerekirse, ATS sayesinde altınlar değer kaybetmeden, bankalar arası kolayca ve güvenle transfer edilebilir.

Bankalar Arası Altın Transferi Nasıl Yapılır?

Bankalar arası gram altın transferi işlemi, ATS üyesi bankalarda açılmış altın hesabı üzerinden gerçekleştirilir. Bu hesap vadesiz olabileceği gibi vadeli, birikim ya da tasarruf tipi de olabilir. Bu işlem, dijital kanallar aracılığıyla aşağıdaki adımlar izlenerek yapılabilir:

Altın Hesabının Seçilmesi: Transferin yapılacağı altın hesabı belirlenir.

Transfer İşleminin Başlatılması: Hesap menüsünden Altın Transferi seçeneği açılır.

Alıcı Bilgilerinin Girilmesi: Transferin yapılacağı kişinin adı, soyadı ve altın hesabına ait IBAN bilgisi sisteme yazılır.

Gönderilecek Miktarın Belirlenmesi: Kaç gram altın transfer edileceği seçilir.

Altın Saflık Oranının Kontrol Edilmesi: Gönderen ve alıcı banka arasında saflık oranı farkı varsa, gramajda küçük farklılıklar oluşabileceği göz önünde bulundurulur.

İşlemin Onaylanması: Bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra onay verilir ve transfer işlemi tamamlanır.

Transfer işlemlerinin bankaların işlem saatleri arasında gerçekleştirilmesi gerekir. Bankada yeterli fiziki altın bulunmaması durumunda ise işlem iptal edilir ve altınlar tekrar gönderici hesabına aktarılır.

Altın Transfer Sistemi'nin Özellikleri Nelerdir?

Altın Transfer Sistemi’nin bazı temel özellikleri şunlardır:

Sadece üye bankalar arasında işlem yapılabilir. ATS yalnızca sisteme dahil olan bankalar arasında çalışır. Bu nedenle transfer yapmadan önce alıcı bankanın ATS’ye üye olup olmadığını kontrol etmek gerekir.

ATS ile aynı banka içinde de transfer mümkündür. Aynı bankada birden fazla hesabınız varsa ya da başka bir kişinin aynı bankadaki hesabına altın göndermek istiyorsanız, ATS bu işlemi de destekler.

ATS ile minimum 1 gram gönderim yapılabilir. Sistem üzerinden aktarılabilecek en düşük miktar 1 gramdır. Ancak belirli bir üst sınır yoktur.

Gönderilen altının bankanın kasasında fiziki karşılığı bulunmalıdır. Ancak altınlar genellikle Borsa İstanbul’un saklama kasalarında tutulur.

Transferlerin takibi ve güvenliği sağlanır. İşlemler Takasbank ve Borsa İstanbul’un altyapısı üzerinden gerçekleşir. Böylece hem şeffaflık sağlanır hem de güvenlik riski en aza indirilir.

Bazı bankalar dijital kanal üzerinden altın transferine izin vermez. Güvenlik gerekçesiyle yalnızca şube üzerinden işlem yapılabilen bankalar da mevcuttur.

Aynı banka içindeki transferler daha hızlı ve düşük maliyetli olabilir. İşlem süresi kısalır, masraflar düşebilir.

Gram Altın Transferi Yapan Bankalar 2026

Gram Altın Transferi Yapan Bankalar Minimum İşlem Tutarı Altın Saflık Derecesi Devlet Güvencesi Ziraat Bankası 0,01 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Ziraat Katılım Bankası 1 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Halkbank 1 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Türkiye Finans Katılım Bankası 0,01 gram ve katları 995/1000 950.000 TL VakıfBank 1 gram ve katları 995/1000 950.000 TL VakıfBank 1 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Kuveyt Türk Katılım Bankası 1 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Albaraka Türk Katılım Bankası 1 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Fibabanka 1 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Alternatif Bank 1 gram ve katları 1000/1000 650.000 TL Garanti BBVA 1 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Denizbank 0,01 gram ve katları 995/1000 950.000 TL QNB 1 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Türkiye İş Bankası 1 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Türkiye Emlak Katılım Bankası 0,01 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Odeabank 1 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Akbank 0,01 gram ve katları 995/1000 950.000 TL TEB 0,01 gram ve katları 1000/1000 950.000 TL Dünya Katılım Bankası 0,01 gram ve katları 995/1000 950.000 TL Hayat Finans Katılım Bankası 1 gram ve katları 995/1000 950.000 TL

Bankadan Bankaya Altın Transfer Ücreti Ne Kadar?

Banka Adı 0 - 10 Gr Transfer Ücreti 10 - 100 Gr Transfer Ücreti Kuveyt Türk Katılım Bankası 50 TL + BSMV 100 TL + BSMV Alternatif Bank 50 TL + BSMV 100 TL + BSMV Garanti BBVA 50 TL + BSMV 100 TL + BSMV Fibabanka 50 TL + BSMV 100 TL + BSMV Ziraat Bankası 50 TL + BSMV 100 TL + BSMV Halkbank 57,50 TL + BSMV 115 TL + BSMV Vakıfbank 46 TL + BSMV 92 TL + BSMV Albaraka Türk Katılım Bankası 57,50 TL + BSMV 115 TL + BSMV Türkiye Finans Katılım Bankası 50 TL + BSMV 50 TL + BSMV Vakıf Katılım Bankası 24,50 TL + BSMV 50,81 TL + BSMV QNB 50 TL + BSMV 100 TL + BSMV Türkiye Emlak Katılım Bankası 50 TL + BSMV 100 TL + BSMV Türkiye İş Bankası 46 TL + BSMV 92 TL + BSMV Akbank 60 TL + BSMV 120 TL + BSMV Dünya Katılım Bankası 46 TL + BSMV 92 TL + BSMV

Altın Transfer Sistemi ile Hangi Tür Altınlar Transfer Edilebilir?

Altın Transfer Sistemi'nde, altının türü fark etmeksizin sadece belirli standartlara uygun olan altınlar transfer edilebilir. Çünkü türünden çok, bu standartlara uyması esas alınır. Bu kapsamda en önemli kriter ise altının saflık derecesidir. Genellikle 995/1000 saflık derecesine sahip gram altınlar transfer için uygundur.

Ayrıca transferi yapılacak altının en az 1 gram olması gerekir. Külçe altın gibi büyük miktarlardaki transferler ise daha çok kurumsal düzeyde yapılmaktadır. Bazı özel durumlarda ise fiziki altın yerine geçebilen altın sertifikaları da transfer edilebilmektedir. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için hem gönderici hem de alıcı bankaların Altın Transfer Sistemi’nde kayıtlı olması gerekir.

Gram Altın Bankadan Günün Hangi Saatinde Alınır?

Gram altın almak için en uygun zaman aralığı bankaların çalışma saatleri olan hafta içi 09:00 ile 17:00 arasındadır. Bu saatler arasında bankalar aktif olarak işlem yaparken altın fiyatları da uluslararası piyasalara paralel olarak anlık güncellenir.

Aynı zamanda bankalar tarafından uygulanan makas aralığı da bu saatlerde daha düşüktür. Mesai bitimine yakın saatlerde ise bazı bankaların altın alım-satım işlemini kapatmasından kaynaklı olarak makas aralıklarında açılma görülür. Hafta sonu ya da mesai saatleri dışında ise işlem yapılamaz.

Gram Altın Transferinde Üst ve Alt Limit Var mı?

Bankadan bankaya gram altın transferinde alt limit 1 gram olarak belirlenirken üst limite dair bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak bu sınırlar yalnızca Altın Transfer Sistemi’ne (ATS) dahil olan bankalar arasında yapılan işlemlerde uygulanır.

Bu transfer işlemleri mobil ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabilse de, bazı bankalar yalnızca şube aracılığıyla işlem kabul etmektedir. Ayrıca transfer edilecek altınların saflık oranı da işlem sırasında dikkate alınan önemli kriterlerdendir. Ancak her bankanın altın transferiyle ilgili farklı kuralları bulunduğu için işlem yapmadan önce ilgili bankanın şartları mutlaka öğrenilmelidir.

Altın Transferi Ne Zaman Hesaba Geçer?

Altın transferi işlemleri, genellikle EFT veya havale işlemleriyle benzer hızda gerçekleşir. Eğer gönderici bankanın kasasında, transfer edilmek istenen miktarda fiziki altın mevcutsa, işlem anında tamamlanır ve altın karşı tarafın hesabına geçer.

Ancak yeterli fiziki altın rezervi yoksa talimat hemen işleme alınmaz ve beklemeye alınır. Bu durumda işlem, bankada yeterli altın olduğunda gerçekleştirilir. Eğer gün sonuna kadar rezerv sağlanamazsa transfer talimatı otomatik olarak iptal edilir ve altın gönderici hesaba iade edilir. Bazı bankalarda ileri tarihli transfer talimatı verme imkanı da bulunur. Böylece işlem için uygun koşullar oluştuğunda altın transferi otomatik olarak gerçekleştirilir.

Altın Eft Yapılır Mı?

Altın transfer işlemi, klasik anlamda EFT kullanılarak yapılmaz. Çünkü EFT yalnızca Türk lirası transferleri için geçerlidir. Ancak bankalar arasında altın transferi yapmak mümkündür ve bu işlem genellikle altın virmanı ya da altın transferi olarak adlandırılır. Aynı bankada bulunan iki altın hesabı arasında gram altın transferi kolayca yapılabilirken, farklı bankalar arasında altın transferi ise yalnızca bu hizmeti destekleyen bankalar arasında ve belirli saatlerde mümkündür.

Bankadan bankaya uygulama değişmekle birlikte, altın transferlerinde gram cinsinden işlem yapılır ve bazı bankalar bu işlemler için komisyon veya altın kesintisi uygulayabilir. Bu nedenle altın gönderimi yapmadan önce ilgili bankanın altın transfer şartlarının kontrol edilmesi gerekir.

