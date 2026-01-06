Yeşil Kart Sigortası Nedir, Nereden Alınır? Fiyatları 2026 Yeşil sigortanın ne olduğu, nasıl alındığı, hangi bankalarda yapıldığı, şartları, kimlere verildiği, hangi ülkelerde geçerli olduğu ve daha fazlası.

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Yurt dışına araçla çıkmayı planlayanlar için dikkat edilmesi gereken birçok detay bulunur. Bu detaylardan biri de Yeşil Kart Sigortası’dır. Bu yazımızda, Yeşil Kart Sigortası ile ilgili merak edilen pek çok soruya pratik ve anlaşılır yanıtlar sunacağız. Sigortanın nereden alınabileceğinden ve hangi bankaların bu hizmeti sunduğuna, fiyat bilgisinden geçerli ülkelere, başvuru şartlarından sürecin nasıl işlediğine kadar pek çok konuyu başlıklar halinde değerlendireceğiz. Araç sahiplerinin seyahate çıkmadan önce bilmesi gerekenleri sistemli bir şekilde aktaran bu içeriğimizde, hazırlık sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Yeşil Kart Sigortası Nedir?

Yeşil Kart Sigortası, yurt dışında yeşil kart sistemine dahil ülkelerde kullanılan araçlar için zorunlu olan bir trafik sigortasıdır. Yani yeşil kart sistemine üye ülkelerde, bir kazayla karşılaşılması durumunda karşı tarafta oluşabilecek maddi ve bedensel zararları bu trafik sigortası karşılar.

Bu sigortayı diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise her ülke için ayrı ayrı poliçe düzenletme zorunluluğu olmamasıdır. Bu sayede sürücüler seyahat boyunca kaza durumlarında mağduriyet yaşamadan süreci hızlı bir şekilde yönetebilir. Yeşil Kart Sigortası, hem yurt dışına çıkan Türk plakalı araçlar hem de Türkiye’ye gelen yabancı plakalı araçlar için güvenli sürüş sağlarken Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede de yasal olarak zorunlu tutulur.

Mevduat Fırsatı! Net Bakiye ₺514.646,57 Oran %40,50 Net Kazanç ₺14.646,57 Detay Başvur

Yeşil Kart Sigortası Nereden Alınır?

Araçla yurt dışına çıkmadan önce mutlaka yapılması gerekenler arasında Yeşil Kart Sigortası yer alır. Yeşil Kart Sigortası’nı birkaç farklı yoldan edinmek mümkündür. Yeşil Kart Sigortası başvurusu için ilk seçenek, Türkiye genelinde hizmet veren yetkili sigorta acenteleridir. Bu acenteler, gerekli belgeleri (araç ruhsatı ve kimlik bilgileri) alarak poliçeyi düzenler ve teslim eder. Seyahat süresine göre sigorta süresi belirlenerek, kapsam netleştirilir ve ödeme sonrası poliçesi hazırlanır.

Yeşil Kart Sigortası almak için bir diğer seçenek ise dijital platformlardır. Örneğin bazı online hizmet sağlayıcılar üzerinden birkaç dakikada teklif alınabilir, gerekli bilgiler doldurularak işlem başlatılabilir. Yeşil Kart poliçesi fiziksel bir belge olduğu için, sistemde belirtilen adrese kargo ile gönderilir. Bu nedenle adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesi çok önemlidir.

Yeşil Kart Sigortası, sadece sigorta acenteleri ve dijital platformlar üzerinden değil, bazı bankalar aracılığıyla da temin edilebilir. Özellikle katılım bankaları bu alanda hizmet sunmaktadır. Banka üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin, şubeye giderek ya da bankanın anlaşmalı sigorta birimi aracılığıyla işlemlerini başlatması mümkündür. Ancak başvuru süreci yine sigorta şirketleriyle iş birliği içinde yürütüldüğünden, düzenlenen poliçe Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu onaylı olur ve fiziki belge olarak teslim edilir. Ayrıca Yeşil Kart Sigortası başvurusu, doğrudan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Turing) web sitesi üzerinden online olarak da yapılabilmektedir.

Zaman sıkıntısı yaşayanlar veya sigortasını unutanlar için bir diğer pratik yol da sınır kapılarındaki sigorta acenteleridir. Özellikle yoğun çıkış noktalarında, poliçeler acenteler tarafından hızlı bir şekilde düzenlenerek seyahate devam edilmesi sağlanır. Özetlemek gerekirse Yeşil Kart Sigortası’nı ister acenteden, ister internetten, ister Turing sitesi üzerinden, isterseniz de sınır kapısından alabilirsiniz. Önemli olan, yola çıkmadan önce bu yasal güvenceyi yanınızda bulundurmanızdır.

En avantajlı sigorta seçeneklerini karşılaştırmak ve bütçenize en uygun poliçeyi bulmak istiyorsanız, En Uygun Sigorta Fiyatları başlıklı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yeşil Sigorta Yapan Bankalar Hangileri?

Yeşil Sigorta, yalnızca sigorta acenteleri aracılığıyla değil aynı zamanda bazı bankalar üzerinden de yaptırılabilir. Bu hizmeti sunan bankalar ise şunlardır:

Türkiye Finans Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Odeabank

Yeşil Kart Sigortası Fiyatları 2026

2026 yılında yeşil kart sigortası fiyatlarına dair detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir;

Araç Tipi Kod 15 Gün 1 Ay 2 Ay 3 Ay 4 Ay 5 Ay 6 Ay 7-12 Ay OTOMOBİL A 47,25 € 59,06 € 82,69 € 106,31 € 129,94 € 153,56 € 177,19 € 236,25 € TAKSİ A1 105,00 € 131,25 € 183,75 € 236,25 € 288,75 € 341,25 € 393,75 € 525,00 € MiNiBÜS (Sürücü Dahil 10-17) E 115,50 € 144,38 € 202,13 € 259,88 € 317,63 € 375,38 € 433,13 € 577,50 € OTOBÜS (Sürücü Dahil 18-30) E 147,00 € 183,75 € 257,25 € 330,75 € 404,25 € 477,75 € 551,25 € 735,00 € OTOBÜS (Sürücü Dahil 31 ÜSTÜ) E 178,50 € 223,13 € 312,38 € 401,63 € 490,88 € 580,13 € 669,38 € 892,50 € KAMYON, TANKER VE ÇEKİCİ C 262,50 € 328,13 € 459,38 € 590,63 € 721,88 € 853,13 € 984,38 € 1.312,50 € İŞ MAKİNESİ G 63,00 € 78,75 € 110,25 € 141,75 € 173,25 € 204,75 € 236,25 € 315,00 € KAMYONET C1 105,00 € 131,25 € 183,75 € 236,25 € 288,75 € 341,25 € 393,75 € 525,00 € TRAKTÖR G 10,50 € 13,13 € 18,38 € 23,63 € 28,88 € 34,13 € 39,38 € 52,50 € HAFİF REMORK (EŞYA TAŞIMA) F 17,85 € 22,31 € 31,24 € 40,16 € 49,09 € 58,01 € 66,94 € 89,25 € MOTOSİKLET B 37,80 € 47,25 € 66,15 € 85,05 € 103,95 € 122,85 € 141,75 € 189,00 € ÖZEL AMAÇLI TAŞIT - KARAVAN G 147,00 € 183,75 € 257,25 € 330,75 € 404,25 € 477,75 € 551,25 € 735,00 € TARIM MAKİNESİ G 63,00 € 78,75 € 110,25 € 141,75 € 173,25 € 204,75 € 236,25 € 315,00 €

Yeşil Kart Sigortası Şartları Nelerdir?

Yurt dışına araçla çıkacak sürücüler için geçerli olan Yeşil Kart Sigortası, belirli koşullar sağlanarak düzenlenebilir. Bu sigortadan yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar ise aşağıdaki gibidir:

Sigorta yalnızca Türkiye'de tescillenmiş araçlar için düzenlenmelidir.

Araç için geçerli bir zorunlu trafik sigortası poliçesi bulunması gerekmektedir.

Yeşil Kart Sigortası için gerekli evraklar arasında araç ruhsatı, kimlik belgesi ve geçerli trafik sigortası poliçesi ibraz edilmelidir.

Sigortaya, fiziksel acenteler aracılığıyla veya sigorta şirketlerinin internet siteleri üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Başvuru sonrasında hazırlanan poliçe, kargo yoluyla beyan edilen adrese gönderileceği için adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesi gerekmektedir.

Bu Sigorta Kimlere Verilir?

Yeşil Kart Sigortası, trafiğe kayıtlı ve geçerli zorunlu trafik sigortası bulunan motorlu taşıtlar için verilir. Bu kapsamda bireysel ve ticari araç sahipleri Yeşil Kart Sigortası’ndan faydalanabilir. Otomobiller dışında kamyon, otobüs, motosiklet, minibüs, kamyonet, iş makineleri ve tarım araçları gibi çeşitli taşıt türleri için de Yeşil Kart Sigortası hazırlanabilir.

Bu sigorta yalnızca Türkiye plakalı araçlar için geçerli olup, yurt dışına çıkış planlayan sürücüler için zorunlu tutulur. Ancak bu sigorta yalnızca Türkiye plakalı araçlara verilir ve yurt dışına kara yoluyla çıkmayı planlayan sürücüler için zorunludur.

Yeşil Kart Araç Sigortası Nasıl Yapılır?

Yeşil Kart Sigortası başvuru süreci oldukça pratik olup birkaç adımda tamamlanabilir. Bu adımlar şöyle sıralanabilir:

Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Başvuru öncesinde araç ruhsatı, geçerli Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi ve kimlik belgesi gibi evrakların eksiksiz olarak hazırlanması gerekir. Ticari araçlar için vergi levhası da talep edilebilir.

Başvuru Yönteminin Belirlenmesi: Sigorta, ister fiziksel olarak yetkili sigorta acenteleri aracılığıyla, isterse online sigorta platformları üzerinden dijital başvuru yapılarak temin edilebilir. Online başvurular, hız ve kolaylık açısından sıklıkla tercih edilir.

Sigorta Süresinin Seçilmesi: Poliçenin geçerlilik süresi 15 gün ile 1 yıl arasında değişir. Seyahatinizin uzunluğuna göre uygun süre belirlenmelidir.

Sigorta Priminin Ödenmesi ve Poliçenin Oluşturulması: Seçilen sigorta süresine ve araç türüne göre hesaplanan prim ödenir. Ödeme sonrası poliçe düzenlenerek sisteme kaydedilir.

Poliçenin Fiziksel Teslimi: Yeşil Kart Sigortası basılı bir belge olduğu için, oluşturulan poliçe kargo ile başvuru sırasında verilen adrese gönderilir. Teslimat süresi genellikle birkaç iş günüdür.

Sınır Kapılarında Alternatif Başvuru: Bazı sınır kapılarında hizmet veren sigorta acenteleri sayesinde, seyahat öncesinde son anda da poliçe yaptırmak mümkündür. Bu, özellikle unutan veya acil çıkış yapacak sürücüler için büyük kolaylık sağlar.

Yeşil Sigorta Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

Kıta Ülkeler Avrupa Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çekya (Çek Cumhuriyeti), Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere (Birleşik Krallık), İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, Kıbrıs (Güney Kıbrıs), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Kuzey Makedonya, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna Asya Azerbaycan, İran, İsrail, Gürcistan Afrika Fas, Tunus Avrupa-Asya Geçişli (Transkıtasal) Ülkeler Beyaz Rusya (Belarus), Rusya

Yeşil Kart Araç Sigortası Nereden Alınır?

Yeşil Kart Araç Sigortası, farklı başvuru kanalları aracılığıyla kolaylıkla temin edilebilir. Bu kanallardan en yaygın olanı, Türkiye genelinde hizmet veren yetkili sigorta acentelerine doğrudan başvurarak sigortayı düzenletmektir. Bu noktada başvuru sahibi, gerekli belgeleri sunarak poliçesini kısa sürede alabilir.

Yüz yüze işlem yapmayı tercih etmeyenler içinse dijital platformlar önemli bir alternatif sunar. Sigorta şirketlerinin kendi web siteleri veya güvenilir online sigorta hizmet sağlayıcıları üzerinden başvuru yapılabilir. İşlem tamamlandığında ise poliçe fiziki olarak kargo ile adrese gönderilir.

Zamanı kısıtlı olan ya da işlemini son dakikaya bırakan sürücüler için ise sınır kapılarındaki sigorta ofisleri devreye girer. Özellikle Kapıkule, İpsala gibi yoğun geçiş noktalarında hızlıca sigorta yaptırmak mümkündür. Hangi yöntem seçilirse seçilsin, yurt dışına çıkmadan önce bu sigortanın mutlaka alınmış olması gerekir.

SIK SORULAN SORULAR

Yeşil Sigorta Online Alınır mı?

Evet, Yeşil Kart Sigortası online olarak alınabilir. Türkiye'de birçok sigorta şirketi ve dijital platform, bu hizmeti çevrimiçi olarak sunmaktadır. İlgili platformlar üzerinden, araç ruhsatı ve mevcut trafik sigortası poliçesi bilgileri girilerek başvuru yapılabilir. Online başvuru sürecinde, kişisel bilgiler, araç bilgileri ve seyahat detayları gibi bilgiler talep edilir. Başvuru tamamlandıktan sonra, Yeşil Kart Sigortası poliçesi fiziksel olarak hazırlanır ve başvuru sahibinin belirttiği adrese kargo ile gönderilir.

Yeşil Kart Sigortası Kaç Günde Çıkar?

Yeşil Kart Sigortası poliçesi genellikle 1 ila 3 iş günü içinde hazırlanarak başvuru sahibinin adresine kargo ile gönderilir. Ancak düzenlenme süresi, başvuru yöntemine ve seçilen sigorta şirketine, yoğunluk durumuna ve kargo teslimat sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Online başvurularda, gerekli bilgilerin eksiksiz girilmesi ve ödeme işleminin tamamlanması sürecin hızlanması açısından önemlidir.

Yeşil Kart Sigortası Özel Hastanede Geçer mi?

Yeşil Kart Sigortası, özel hastanelerde doğrudan geçerli değildir. Bu sigorta, yurt dışında meydana gelen trafik kazalarında karşı tarafa verilen zararları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ancak özel hastanelerde tedavi görmek isteyen kişilerin yeşil kart sigortasında belirtilen bazı koşulları karşılamaları gerekir.

Yeşil Kart Sigortası Kıbrıs’ta Geçer mi?

Hayır, Yeşil Kart Sigortası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçerli değildir. Çünkü KKTC, Yeşil Kart Sistemi’ne üye ülkeler arasında yer almaz. Türkiye’den araçla KKTC’ye gitmek isteyen sürücülerin, bu ülkenin kendi sigorta sistemine uygun ayrı bir trafik sigortası yaptırması zorunludur. Bu işlem genellikle sınır kapılarında ya da feribotla geçiş yapılıyorsa liman girişlerinde gerçekleştirilebilir.

Yeşil Kart Sigortası Dolu Zararını Karşılar mı?

Hayır, Yeşil Kart Sigortası, yalnızca yurt dışında başka kişilere verilen maddi ve bedensel zararları kapsar. Bu nedenle aracın dolu yağışı gibi doğal afetlerden gördüğü zararları karşılamaz. Araçta dolu nedeniyle oluşabilecek göçük, cam kırılması ya da boya hasarı gibi durumların telafisi, ancak kapsamlı bir kasko sigortasıyla mümkündür.