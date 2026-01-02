Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır? - 4A, 30 Günlük ve Maaşa Göre Sigorta primi nasıl hesaplanır? Adım adım rehberimizle sigorta priminin hesaplanma sürecini ve etken faktörleri öğrenin.

Sigorta primi, işverenlerin çalışanların belli haklara sahip olabilmeleri için devlete ödediği ücrettir. Bu haklar arasında sağlık hizmetleri ve emeklilik durumunda doğan haklar yer alır. Sigorta primlerinin hesaplanmasını etkileyen bazı faktörler vardır. Bu yazıda 4A sigorta primi primi, 30 günlük sigorta primi, maaşa göre sigorta primi, engelli sigorta primi, bebek bakıcısı sigorta primi, memur sigorta primi, kasko sigorta primi, isteğe bağlı sigorta primi gibi sigorta prim hesaplamasıyla ilgili tüm detayları ele alacağız.

Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Sigorta primi hesaplama işlemi için belirli verilerin bilinmesi gerekir. Bu verilerden en önemlisi brüt maaşlardır. Kamu görevlileri brüt maaş tutarlarını e-devlet aracılığıyla öğrenebilir. Özel sektör çalışanları ise insan kaynakları biriminden aldıkları maaş bordrosuyla brüt maaş tutarını öğrenebilir.

Sigorta primi hesaplama sırasında bilinmesi gereken bir diğer veri ise prim oranıdır. Sigorta prim oranların her yıl devlet tarfından sınırlaları belirlenir ve iş veren bu alt ve üst sınır çerçevesinde çalışanına sigorta prim ödemesi yapar. Sigorta primi, brüt maaş ile prim oranı çarpılarak hesaplanır.

Örneğin asgari ücretle çalışan bir kişi için işverenin ödeyeceği sigorta primini hesaplayalım. Brüt asgari ücret 20.002,50 TL’dir. Asgari ücretliler için SGK prim oranı ise %15’dir. Bu durumda:

20.002,50 x %15 = 3.000,38 TL sigorta primi ödenir.

4A Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

4A, Bağ-Kur ve SSK’nın SGK’ya bağlandığı sırada SSK’ya dahil olanları kapsayan sigorta türünün yeni adıdır. 4a sigorta primi hesaplama yapılırken brüt maaş sigorta prim oranı ile çarpılır. Sigorta prim oranları ise bazı başlıklara göre ayrılır. Bu başlıklara yakından bakalım:

Genel Sağlık Sigortası

Sigortalı Payı: %5

İşveren Payı: %7,5

Toplamda: %12,5

İşsizlik Sigortası Primi

Sigortalı Payı: %1

İşveren Payı: %21 – 27,5

Toplamda: %37,5 – 43

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

İşveren Payı: %1 – 6,5

Genel sağlık sigortası oranı, işsizlik sigorta primi oranı ya da kısa vadeli sigorta kolları oranı ile brüt maaş çarpılarak 4A sigorta primi hesaplanabilir.

30 Günlük Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

30 günlük sigorta primi hesaplama işlemi için net bir tutar ortaya koymak yanlış olur. Çünkü asgari ücret ile çalışan bir kişinin 30 günlük sigorta primi hesaplaması ile 30.000 TL ücret ile çalışan bir kişinin 30 günlük sigorta primi eşit olmayacaktır.

30 günlük sigorta primi, diğer sigorta primi hesaplamalarında olduğu gibi burada da brüt maaş ile sigorta primi oranı çarpılarak hesaplanır.

Örneğin, 30.000 TL brüt maaşı olan bir çalışanı ele alalım. SGK prim oranı ise %15 olsun. Bu durumda:

30.000 x %15 = 4.500 TL sigorta primi ödenir.

Bu konu hakkında daha kapsamlı bilgi alabilmek için Sigorta Primi Ne Kadar? 2026 - 30 Günlük, Asgari Ücret ve 1 Aylık başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Yazıda yer alan bilgiler sayesinde 30 günlük ve 15 günlük sigorta priminin ne kadar olduğunu inceleyebilir, en düşük sigorta primi miktarını öğrenebilirsiniz.

Maaşa Göre Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Maaşa göre sigorta primi, çalışanın brüt maaşına göre değişiklik göstermektedir. Maaşa göre sigorta primi hesaplama işlemi yapılırken brüt maaş ile sigorta prim oranı çarpılır. Çıkan tutar maaşa göre sigorta primi tutarıdır. Ancak maaş dışında ek gelirler de varsa bu da prim hesaplamasına dahil edilir.

Maaşa göre sigorta primi hesaplanırken sigorta primi çalışan ve işveren için tarafından iki taraflı da ödenebilmektedir. Çalışan için hesaplanıyorsa bu oran maaşın %14’üdür. İşverenin ödeyeceği tutar hesaplanırken de prim oranı %20,5’dir.

Engelli Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Engelli sigorta primi hesapma işlemi yapılırken devlet desteği alan iş yeri ve almayan iş yerine göre farklı hesaplamalar yapılır. Engelli sigortalı çalıştıran işletmelere devlet sigorta konusunda yardımcı olmaktadır. Bu yardımlardan faydalanmak için şartları yerine getirerek SGK’ya başvuru yapmak gerekir. Destek alınması doğrultusunda prime esas alt sınır teşviksiz 3.753,00 TL, teşvikli 1.701,36 TL’dir. Prime esas üst sınır ise teşviksiz 28.147,50 TL, teşvikli 22.843,26 TL’dir.

Bebek Bakıcısı Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Bebek bakıcıları için bebek bakıcısı sigorta primi hesaplama işlemi diğer sigorta primleri hesaplamalarından biraz daha farklıdır. Eğer bakıcı 10 günden daha az çalışıyorsa günlük brüt asgari ücretin %2’si kadar sigorta primi ödenir. 10 günlük çalışma 75 saate denk gelir ve 2026 yılı için bu ücret 133,3 TL’dir. Eğer bakıcı aylık olarak çalışıyorsa, o bakıcı için aylık ödenecek prim tutarı 7.500,94 TL’dir.

Memur Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Memur sigorta primi, 5510 sayılı Kanun kapsamında 4/1-c statüsündeki kamu görevlileri için hesaplanır. Hesaplamanın temelini, gösterge aylığı, ek gösterge, taban aylık, kıdem aylığı ve prime tabi bazı tazminatlardan oluşan prime esas kazanç oluşturur. Aile yardımı gibi bazı ödemeler prime dahil edilmez.

Memurun maaşından emeklilik primi ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) için genellikle %14 civarında kesinti yapılır. Buna karşılık devlet, memur adına ayrıca %20–21 oranında işveren payı öder. Bu tutar memurun maaşından kesilmez.

Örneğin prime esas kazancı 20.000 TL olan bir memurun maaşından yaklaşık 2.800 TL prim kesilirken, devlet tarafından da yaklaşık 4.200 TL prim ödenir. Böylece memurun sigorta primi hem sağlık hem de emeklilik haklarını güvence altına alır.

Kasko Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Kasko sigorta primi, kasko sigortası yaptırmak için yıllık veya aylık ödenen sigorta tutarıdır. Kasko sigorta primi hesaplama işlemi pek çok veriye dayanır. Bu veriler sigorta şirketleri arasında değişiklik gösterebilir. Kasko sigorta primi hesaplama formülü ise genel olarak şu şekildedir:

Kasko Sigorta Primi = (Araç Değeri x Risk Faktörü) + (Seçilen Teminatlar - Hasarsızlık İndirimi)

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

İsteğe bağlı sigorta, insanların istekleri dahilinde prim ödeyerek sağlık hizmetleri ve emeklilik haklarından faydalandığı bir sigorta türüdür. İsteğe bağlı sigorta primi hesaplama yaparken toplam gelirin belirli bir yüzdesi sigorta primi olarak ödenir. Bu oranlar ise şöyledir:

Sağlık Sigortası: %12

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm için %20

Toplamda: %32

Özel sağlık sigortası ve diğer sigorta türleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek istiyorsanız, Özel Sağlık Sigortası - Tüm Sigorta Türleri başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.