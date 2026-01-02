Genel Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır? Başvuru ve İptali Genel sağlık sigortası ve prim borcu nedir, genel sağlık sigortasının şartları nelerdir? GSS tescili nedir ve GSS borcu nasıl yapılandırılır? Tüm detaylar!

Kredi Dereceni Öğren Lütfen tüm alanları doldur! Devam Et

Ocak 2012'de yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi, sosyal güvencesi olmayan bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, Türkiye'de ikamet eden ve sosyal güvenliği olmayan herkesin GSS tescili yapılarak prim ödemesi gerekiyor. Ancak, GSS'nin şartları, kapsamı ve prim borcu gibi konular hakkında vatandaşların bilmesi gereken pek çok detay bulunuyor.

Bu yazımızda, GSS’nin kimleri kapsadığını, hangi şartlarda zorunlu olduğunu ve prim borcunun nasıl biriktiği gibi temel bilgileri ele alacağız. Ayrıca, GSS tescili ve borç yapılandırma fırsatları gibi pratik konulara dair rehber niteliğinde bilgiler sunacağız.

Genel Sağlık Sigortası ve Prim Borcu Nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden ve sosyal güvencesi olmayan bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için oluşturulmuş zorunlu bir sigorta sistemidir. GSS kapsamında olan kişiler, belirlenen primleri ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

GSS prim borcu, GSS kapsamındaki bireylerin ödemesi gereken primleri zamanında ödememesi durumunda oluşan borçtur. Prim borcu, kişinin gelir durumuna göre belirlenen tutarın ödenmemesi halinde birikir ve gecikme faiziyle birlikte artar.

GSS prim borcunun oluşmaması için düzenli olarak prim ödemelerinin yapılması önemlidir. Prim borcu olan kişiler, sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanamayabilir ve borçlarını ödemeden hastanelerde sağlık hizmeti alamayabilir.

Peki, bu primler ne kadar? 2025 yılında güncellenen asgari ücretle birlikte GSS ve diğer sigorta primleri de değişti. Güncel 30 günlük prim tutarları, asgari ücret üzerinden hesaplanan prim oranları ve 1 aylık ödeme yükü hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Sigorta Primi Ne Kadar? 2025 - 30 Günlük, Asgari Ücret ve 1 Aylık başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Genel Sağlık Sigortası Şartları Nelerdir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için zorunlu bir sigorta sistemidir. GSS sağlık sigortası şartları şöyle sıralanabilir:

1. Kapsam ve Zorunluluk

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları: Ülkede ikamet eden tüm Türk vatandaşları, GSS kapsamına alınmıştır. Yabancı Uyruklular: Türkiye'de kesintisiz bir yıl ikamet eden ve talepte bulunan yabancı uyruklu kişiler de GSS kapsamına dahil olabilirler.

2. Prim Ödeme Yükümlülüğü

Çalışanlar: 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanların primleri, işverenleri veya kendileri tarafından ödenir.

Çalışmayanlar: Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve çalışmayan kişiler, gelir testi yaptırarak prim ödeme yükümlülüklerini belirlerler. Gelir testi sonucuna göre, hanedeki kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların primleri devlet tarafından karşılanır.

3. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları

Prim Gün Sayısı: Sağlık hizmeti alabilmek için, başvuru tarihinden önceki son bir yıl içinde en az 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir.

Prim Borcu: Kendi nam ve hesabına çalışanlar (Bağ-Kur'lular) ve prim ödeme yükümlüsü olan diğer sigortalılar için, sağlık hizmeti alacakları tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması şartı aranır.

4. Gelir Testi ve Başvuru Süreci

Gelir Testi Başvurusu: Çalışmayan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler, ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi yaptırmalıdır.

Prim Tutarı Belirleme: Gelir testi sonucuna göre, ödenecek prim tutarı belirlenir. Hanedeki kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar, belirlenen prim tutarını ödemekle yükümlüdür.

5. İstisnai Durumlar

18 Yaş Altı Çocuklar: Anne ve babalarının sigortasına bakılmaksızın, 18 yaş altındaki çocuklar GSS kapsamındadır ve primleri devlet tarafından ödenir.

Öğrenciler: Lise ve dengi öğrenim görenler 20 yaşına kadar, yükseköğrenim görenler ise 25 yaşına kadar ailelerinin sigortasından faydalanabilirler.

GSS Tescili Nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) tescili, Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan bireylerin, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik olarak GSS kapsamına alınması işlemidir. Bu tescil ile kişi, GSS prim ödeme yükümlülüğü altına girer ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

GSS Borcu Nasıl Yapılandırılır?

GSS borcunu yapılandırmak isteyen bireyler, belirli dönemlerde devlet tarafından sunulan yapılandırma fırsatlarından yararlanabilir. 2024 yılı itibarıyla, GSS borçlarının yapılandırılması için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Başvuru Süresi ve Yeri: Yapılandırma başvuruları, SGK il veya ilçe müdürlüklerine şahsen yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Başvuru süreleri, çıkarılan yapılandırma kanunlarına göre belirlenir; bu nedenle güncel başvuru tarihlerini takip etmek önemlidir.

Ödeme Seçenekleri: Yapılandırılan borçlar, peşin veya taksitli olarak ödenebilir. Peşin ödemelerde, gecikme faizlerinde indirimler uygulanabilir. Taksitli ödemelerde ise belirli vade farkları eklenerek ödeme planı oluşturulur.

Güncel Düzenlemeler: Yapılandırma kanunları, belirli dönemlerde çıkarıldığından, güncel düzenlemeleri SGK'nın resmi internet sitesi veya Resmi Gazete üzerinden takip etmek önemlidir.

Yapılandırma başvurusu yapmadan önce borç durumunuzu e-Devlet üzerinden "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" hizmeti ile kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, SGK il veya ilçe müdürlüklerinden detaylı bilgi almanız da mümkündür.

GSS Borcu Nasıl Silinir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunun silinmesi için belirli dönemlerde devlet tarafından yapılandırma veya af düzenlemeleri yapılmaktadır. 2024 yılında, 31 Aralık 2023 tarihine kadar olan GSS prim borçları, çıkarılan torba yasa ile otomatik olarak silinmiştir. Ancak, 1 Ocak 2024 ve sonrasına ait borçlar için şu an itibarıyla bir af veya silinme düzenlemesi bulunmamaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Yaptırmak Zorunlu mu?

Evet, Türkiye'de ikamet eden tüm vatandaşlar için Genel Sağlık Sigortası yaptırmak zorunludur. 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle, sosyal güvencesi olmayan herkes GSS kapsamına alınmıştır. Bu sayede, tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanması hedeflenmiştir.

Genel Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Gelir Testi Başvurusu: İkamet ettiğiniz il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) başvurarak gelir testi yaptırmanız gerekmektedir. Bu test, aile içindeki kişi başına düşen geliri belirleyerek, prim ödeme durumunuzu tespit eder. Gerekli Belgeler: Kimlik belgeniz ve ikametgah belgeniz yanınızda olmalıdır. İkametgah belgesini e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden temin edebilirsiniz. Başvuru İşlemi: Gelir testi başvurusu tamamlandıktan sonra, sonuçlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iletilir. Gelir durumunuza göre prim ödeme miktarınız belirlenir. Geliri belirli bir seviyenin altında olanların primleri devlet tarafından karşılanır. Sonuç Takibi: Başvurunuzun sonucunu e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca, SGK il veya ilçe müdürlüklerinden de bilgi alabilirsiniz.Başvurunuz onaylandıktan sonra belirlenen prim tutarını düzenli olarak ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Genel Sağlık Sigortası Ne Kadar?

2025 yılı için GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin %6’sı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Kasım 2025'te 780,17 TL olarak ödenen aylık GSS primi, Aralık 2025'ten itibaren 1.560,34 TL’ye yükselecektir. Gelir testi sonucunda, aile içindeki kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilirse, primler devlet tarafından karşılanır ve prim ödeme yükümlülüğünüz ortadan kalkar.

Genel Sağlık Sigortası Kimleri Kapsar?

GSS kapsamında olan bireyler şöyledir:

Çalışanlar: 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olarak çalışanlar.

Emekliler: Sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alan kişiler.

İşsizler: İşsizlik ödeneği alanlar, bu ödenek süresince GSS kapsamındadır.

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler: Sigortalı kişinin eşi, 18 yaşını doldurmamış çocukları, öğrenim gören çocukları (belirli yaş sınırlarına kadar) ve belirli şartları sağlayan anne ve babası.

Gelir Testi Sonucuna Göre Prim Ödeyenler: Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve gelir testi sonucuna göre belirlenen primleri ödeyen kişiler.

Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında Kalanlar

GSS kapsamı dışında kalan bazı özel durumlar ve kişiler bulunmaktadır:

Yabancı Uyruklular: Türkiye'de ikamet etmeyen veya ikamet izni olmayan yabancı uyruklu kişiler.

Askerlik Hizmetini Yapanlar: Er ve erbaş olarak askerlik hizmetini yerine getirenler ile yedek subay ve yedek astsubay okulu öğrencileri.

Cezaevlerindeki Hükümlüler: Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunan kişiler.

Yurt Dışında İkamet Edenler: Yurt dışında ikamet edip, bulundukları ülkenin sosyal güvenlik sistemine tabi olan Türk vatandaşları.

Bu kişiler, GSS kapsamı dışında kaldıkları için Türkiye'deki genel sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanamazlar.

Genel Sağlık Sigortasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Genel sağlık sigortası başvuru adımları için aşağıdaki süreç takip edilebilir:

Gelir Testi Başvurusu: Öncelikle, ikamet ettiğiniz il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) giderek gelir testi başvurusu yapmanız gerekmektedir. Bu test, aile içindeki kişi başına düşen geliri belirleyerek, prim ödeme durumunuzu tespit eder. Gerekli Belgeler: Başvuru sırasında kimlik belgeniz ve ikametgah belgeniz yanınızda olmalıdır. İkametgah belgesini e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden temin edebilirsiniz. Başvuru İşlemi: Gelir testi başvurusu tamamlandıktan sonra, sonuçlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iletilir. Gelir durumunuza göre prim ödeme miktarınız belirlenir. Geliri belirli bir seviyenin altında olanların primleri devlet tarafından karşılanır. Sonuç Takibi: Başvurunuzun sonucunu e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca, SGK il veya ilçe müdürlüklerinden de bilgi alabilirsiniz.

Başvurunuz onaylandıktan sonra belirlenen prim tutarını düzenli olarak ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Genel Sağlık Sigortası Nasıl İptal Edilir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) zorunlu bir sigorta türü olduğundan, isteğe bağlı olarak genel sağlık sigortası iptali mümkün değildir. Ancak, aşağıdaki durumlarda GSS kapsamından çıkabilirsiniz:

Gelir Testi Sonucu: Gelir testi sonucunda, aile içindeki kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilirse, primler devlet tarafından karşılanır ve prim ödeme yükümlülüğünüz ortadan kalkar. Yurt Dışına İkametgahın Taşınması: İkametgahınızı yurt dışına taşımanız durumunda, Türkiye'deki ikametiniz sona erdiği için GSS kapsamından çıkarsınız. Bu durumda, SGK'ya dilekçe ile başvurarak durumu bildirmeniz gerekmektedir.

Eğer yukarıdaki durumlardan biri gerçekleştiyse ve hâlâ GSS prim borcu görünüyorsa, bağlı bulunduğunuz SGK il veya ilçe müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak durumunuzu bildirebilirsiniz. GSS iptali için gerekli dilekçe örneklerine SGK'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Genel Sağlık Sigortası Borcu Neden Olur?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu, Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilerin, zorunlu olarak ödemeleri gereken GSS primlerini ödememeleri durumunda oluşur.

GSS borcunun oluşmasının başlıca nedenleri şunlardır:

Gelir Testi Yaptırmamak: Kişi, gelir testine başvurmazsa, otomatik olarak en yüksek prim tutarından borçlandırılır. Gelir testi, kişinin ödeme gücüne göre prim belirlenmesini sağlar.

Prim Ödememek: Gelir testi sonucunda belirlenen prim tutarını ödemeyen kişiler için her ay borç birikir. Ödenmeyen primler, gecikme zammı ve faiziyle birlikte artar.

Sosyal Güvencenin Sona Ermesi: İşten ayrılan veya başka bir nedenle sosyal güvencesi sona eren kişiler, yeni bir sosyal güvence edinmezlerse GSS kapsamına alınır ve prim ödemekle yükümlü olurlar.

Genel Sağlık Sigortası Borcu Ödenmezse Ne Olur?

GSS borcunun ödenmemesi durumunda aşağıdaki sonuçlarla karşılaşılabilir:

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamama: GSS prim borcu olan kişiler, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanamayabilirler. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcu olan vatandaşların, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları uzatılmıştır.

Borç Birikimi ve Faiz: Ödenmeyen GSS prim borçları, gecikme zammı ve faiziyle birlikte artar. Bu durum, ilerleyen dönemlerde daha yüksek borç miktarlarıyla karşılaşılmasına neden olabilir.

Yasal Takip ve İcra İşlemleri: SGK, ödenmeyen GSS borçları için icra ve haciz gibi yasal işlemler başlatabilir. Bu süreçte, borçlunun mal varlığına el konulması gibi durumlarla karşılaşılabilir.

Emeklilik İşlemlerinin Engellenmesi: GSS prim borcu bulunan kişiler, emeklilik başvurusu yaparken bu borçlarını ödemedikleri takdirde emeklilik işlemleri tamamlanamaz. Bu nedenle, emeklilik hakkından faydalanabilmek için mevcut GSS borçlarının ödenmesi gerekmektedir.

Genel Sağlık Sigortası ve İsteğe Bağlı Sigorta Arasındaki fark Nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için zorunlu olarak uygulanan bir sigorta türüdür ve sağlık hizmetlerine erişimi güvence altına almayı amaçlar. İsteğe Bağlı Sigorta ise bireylerin emeklilik hakkı elde etmek için, sosyal güvencesi olmayan ya da çalışma süresi eksik olan kişilere, prim ödeyerek kendi isteğiyle sosyal güvenlik kapsamına dahil olma imkanı sunar. Temel fark, GSS’nin zorunlu olması ve yalnızca sağlık hizmetlerini kapsaması iken, isteğe bağlı sigortanın bireyin tercihiyle yapılıyor olması ve emeklilik gibi uzun vadeli sosyal güvenlik haklarını hedeflemesidir.

Ferdi kaza sigortasıyla ilgili kapsam, genel şartlar ve iptal süreci hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Genel Şartları ve İptali başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Yabancılar İçin Genel Sağlık Sigortası Nerede Yaptırılır?

Türkiye'de en az bir yıl ikamet izni olan yabancı uyruklu kişiler, ikamet izinlerinin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak GSS kapsamına girebilirler. Başvurular, ikamet edilen bölgedeki SGK il veya ilçe müdürlüklerine yapılmalıdır.

Öğrenciler Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında mı?

Hayır, öğrenciler GSS kapsamındadır. 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öğrenciler, gelir testi sonucuna göre prim ödeyerek veya prim ödemeden GSS'den yararlanabilirler. Yabancı uyruklu öğrenciler ise Türkiye'de öğrenim gördükleri süre boyunca GSS'ye başvurarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

Genel Sağlık Sigortasında Borç Hangi Bankaya Yatırılır?

GSS prim borçları, SGK ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilir. Bu bankalar arasında Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve PTT bulunmaktadır. Ödemeler, bankaların şubelerinden, internet bankacılığı veya ATM'leri üzerinden T.C. kimlik numarası ile yapılabilir.

Genel Sağlık Sigortası Primi Ne Zaman Ödenecek?

GSS primleri, her ayın sonuna kadar ödenmelidir. Örneğin, Ocak ayına ait prim, en geç 31 Ocak tarihine kadar ödenmelidir. Primlerin düzenli ödenmesi, sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmek için önemlidir.

İşsizlik Maaşı Alırken Genel Sağlık Sigortası Devam Ediyor mu?

Evet, işsizlik maaşı alan kişiler, işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca GSS kapsamındadır ve primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanır. Bu sayede, işsizlik ödeneği süresince sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilirler.

Genel Sağlık Sigortası Aileyi Kapsar mı?

GSS, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuklar ve belirli şartlarda anne ve babayı da kapsar. Bu kişiler, sigortalının üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

Genel Sağlık Sigortası Borcu Aileyi Kapsar mı?

GSS prim borcu, sigortalının kendisine aittir ve aile bireylerini doğrudan etkilemez. Ancak, sigortalının prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamaması durumunda, kendisi üzerinden bakılan aile bireyleri de sağlık hizmetlerinden faydalanamayabilir.

Genel Sağlık Sigortası Nelerden Yararlanabilir?

GSS kapsamında olan kişiler, devlet ve üniversite hastanelerinde muayene, tedavi, ameliyat, ilaç ve tıbbi malzeme gibi sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Özel hastanelerde ise SGK ile anlaşmalı olanlardan, belirli bir fark ücreti ödeyerek hizmet alabilirler.

Yurtdışında İkamet Edenlerin Genel Sağlık Sigortası Olur Mu?

Türkiye'de ikamet etmeyen ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, GSS kapsamı dışında kalır. Ancak, Türkiye'ye döndüklerinde ve ikamet etmeye başladıklarında GSS'ye başvurabilirler.

Genel Sağlık Sigortası Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

GSS, 18 yaşını dolduran ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan herkes için zorunludur. 18 yaş altındaki çocuklar ise ebeveynlerinin sigortası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanırlar.

Genel Sağlık Sigortası Kaç Günde Sonuçlanır?

GSS başvurusu yapıldıktan sonra işlemler genellikle birkaç iş günü içinde tamamlanır ve sigortalılık durumu aktif hale gelir. Ancak başvurunun yapıldığı kurumun işlem yoğunluğuna göre bu süre değişebilir.

Genel Sağlık Sigortası Olmazsa Ne Olur?

GSS kapsamına girmeyen veya primlerini ödemeyen kişiler, sağlık hizmetlerinden faydalanamazlar ve prim borçları birikir. Ayrıca, gecikme zammı ve faiz uygulanarak borç miktarı artabilir.

Genel Sağlık Sigortası 2024 Yılında Ne Kadar?

2025 yılı için GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin %6’sı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Kasım 2025'te 780,17 TL olarak ödenen aylık GSS primi, Aralık 2025'ten itibaren 1.560,34 TL’ye yükselecektir.

Çalışmayan Kişi GSS Öder mi?

Çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan kişiler, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemekle yükümlüdür. Gelir testine tabi tutularak, kişinin aile içinde kişi başına düşen aylık geliri belirlenir. Gelir testi sonucuna göre, gelir belirli bir seviyenin altında çıkarsa primler devlet tarafından ödenir.

İşten Çıktıktan Sonra GSS Ne Zaman Başlar?

İşten çıkanlar, son bir yıl içinde prim ödemelerine göre belirli bir süre sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. En az 30 gün prim ödeyenler 10 gün, en az 90 gün prim ödeyenler ise toplamda 100 gün sağlık hizmeti almaya devam eder. Bu süre sonunda yeni bir işte çalışmıyor veya başka bir sosyal güvenceleri yoksa GSS kapsamında prim ödemeye başlarlar.