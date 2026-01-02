25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları Nelerdir? 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik sisteminin ne olduğu ve nasıl işleyeceğinin yanı sıra bu sisteme dahil olmak için gereken şartlar bu yazıda!

En Uygun Mevduat Tekliflerini Hesapla ve Başvur Tutar Vade

25 yıllık ev hanımlarına emeklilik müjdesi, ev hanımları tarafından oldukça merak edilen düzenlemelerden biri haline gelmiştir. Bu emeklilik modeli, çalışma hayatına katılamayan ev hanımları için duyurulmuştur. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla ortaya çıkan yeni gelişmeler, kadınlarda merak uyandırmaktadır.

Bu yazımızda 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik sürecinde toplu ödeme sisteminin nasıl işleyeceğini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca bu emeklilik modeli için belirlenen şartları ve başvuru şeklini ele alacağız. Son olarak mevcut yasanın Meclis’ten geçip geçmediğine dair merak edilen sorulara yanıtlar vereceğiz.

25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Nedir?

25 yıllık ev hanımlarına emeklilik sistemi, sosyal güvencesi olmayan ve çalışma hayatına katılamamış kadınların emeklilik hakkı kazanabilmesi için devlet tarafından sunulan bir sistemdir. Bu sistem, devletin ev hanımlarına finansal destek sunması ile şekillenir. Öte yandan bu sistemde ev hanımları belirli şartları yerine getirerek emekli olmaya hak kazanırken, bu süre içerisinde ödeyecekleri primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanır.

Mevduat Fırsatı! Net Bakiye ₺514.646,57 Oran %40,50 Net Kazanç ₺14.646,57 Detay Başvur

25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Toplu Ödeme Sistemi Nasıl İşleyecek?

25 yıllık ev hanımlarına emeklilik toplu ödeme süreci, birikim yöntemine ve ödeme planına göre değişiklik gösterir. Bu ödemeler başvuru yapılan yılın asgari ücretine göre hesaplanır. Örneğin 2026 yılında asgari ücret, 28.075,50 TL**** olduğundan, toplu ödeme sistemi hesaplaması da bu ücret üzerinden gerçekleşecek.

Ancak 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik tasarısı, henüz torba yasa kapsamında öngörülen bir düzenleme olduğundan sistemin işleyişine dair sadece öngörüler bulunmaktadır. Toplu ödeme sisteminin işleyişine dair bu öngörüler aşağıdaki gibidir;

Başvuru ve şartların incelenmesi: Kişi, SGK’ya başvuru yaptıktan sonra bu başvuru gerekli birimler tarafından incelenir. İnceleme sırasında evliliğinin süresi, daha önce sigortalılığı olup olmadığı, prim ödeyip ödemediği ve aylık maaş alıp almadığı gibi durumlara dikkat edilir. Prim gün sayısı ve sigortalılık süresinin saptanması: Başvuru sahibinin daha önce hiç sigorta kaydı yoksa, öneriye göre 15 yıl (örneğin 3.600 gün) prim ödemesi şartı aranabilir. Eğer kişi daha önce sigortalıysa bu sürelerde mahsup uygulanabilir (yani geçmiş prim günleri sayılır). Toplu ödeme / prim ödeme planı belirlenmesi: Kalan prim gün sayısı için aylık olarak ödeme planı çıkarılır. Bu primin bir kısmı devlet tarafından karşılanabilir, emekli ise geriye kalan kısmı öder. Sigortalılık süresi başlatılması / devamı: Başvuru talebinin onaylanmasının ardından sigortalılık süreci başlar ya da devam eder.

Yaş şartı ve emekliliğe hak kazanma: Kişi, önerilen sistemde 50 yaşını doldurmuş olmalıdır. 50 yaşını doldurmuş ise ve yukarıdaki prim gün sayısı ve sigorta süresi gibi şartları yerine getiriyorsa emeklilik hakkı kazanır.

25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları Neler?

Devlet destekli ev hanımlarına emeklilik sisteminde şartlar aşağıdaki gibidir;

Gerekli Şartlar İçerik Evlilik Şartı Başvuru sahibinin 25 yıldır evli olması (çalışmamış veya sosyal güvence kapsamında olmayan) gerekir. Ayrıca kişi 1995 yılından önce evlenmiş olmalıdır. Yaş Şartı Başvuru sahibinin 50 yaşını doldurmuş olması gerekir. Diğer SGK / Bağ-Kur ilişkisi Olmaması Şartı Başvuru anında kişinin aktif olarak SGK / Bağ-Kur ilişkisinin olmaması gerekir. Öte yandan herhangi bir malullük ya da yaşlılık aylığı almaması da, aranan şartlardan biridir. Prim Ödeme / Sigortalılık Süresi Şartı 15 yıl sigortalılık ve 3.600 gün prim ödeme şartı vardır. Yani başvuru sahibi, sigortalı olarak 15 yıl boyunca sisteme dahil olmalıdır. Ayrıca başvuru sahibinin 3.600 prim gününü tamamlaması gerekir. Vergi Yükümlülüğü Şartı Başvuru sahibinin gelir vergisine tabii olmaması gerekir.

25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

25 yıllık evli ev hanımlarına emeklilik başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Ancak bu süreçte gerekli şartların taşınıp taşınmadığına dikkat etmek önemlidir. Emeklilik hakkı kazanan ev hanımları, gerekli şartları sağladıktan sonra E-devlet ev hanımlarına emeklilik başvurusunu online olarak tamamlayabilir.

Öte yandan başvurular, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezi’ne gidilerek de gerçekleştirilebilir.

Bu süreçte izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

Başvuru Aşaması: İkametin bulunduğu bölgedeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek emeklilik başvurusunda bulunmak gerekir.

Gerekli Belgelerin İletilmesi: Nüfus cüzdanı fotokopisi, vesikalık fotoğraf ve ödeme yapıldığını gösteren banka dekontu ilgili birimlere iletilmelidir.

Başvuru Formunun Doldurulması: Bu süreçte, başvuru sırasında verilen isteğe bağlı sigorta başvuru formunun doldurulması gerekir. Form üzerinde belirtilen gerekli bilgiler, eksiksiz ve doğru olmalıdır.

25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Maaşı Ne Kadar Olacak?

25 yıllık ev hanımlarına emeklilik maaşı tutarı, henüz belirtilmemiştir. Yasa tasarısı ve kamuoyunda belirtilen öneriler kapsamında maaşın belirlenmesi için ödenen prim gün sayısı, ödenen prim tutarı ya da prim sınıfı, devlet tarafından verilen destek, katsayılar ve ücret sınırları gibi faktörler göz önünde bulundurulacaktır. Bu faktörlerin maaş üzerinde etkisi şu şekildedir;

Ödenen Prim Gün Sayısının Etkisi: Emeklilik başvurusu yapan birey, ne kadar çok prim öderse, bağlanacak maaşın tutarı da o kadar yüksek olabilir.

Ödenen Prim Tutarları ya da Prim Sınıfının Etkisi: Başvuru sahibinin ödediği prim tutarı düşükse, hesaba yatacak aylık maaş tutarı da düşük olabilir.

Devlet Desteğinin Etkisi: Devlet, prim oranının üçte birini karşılarsa yalnızca prim yükü azalır. Ancak bu maaşı direkt artırmaz.

Katsayı ve Ücret Sınırın Etkisi: Emekli maaşının hesabında kullanılan katsayılar, ücret sınırları ve enflasyon gibi durumlar, maaş üzerinde etkilidir.

25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Meclisten Geçti mi? Son Durum

25 yıllık ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyacak yasa henüz Meclis’ten geçmemiştir. Söz konusu düzenleme, hâlen tasarı aşamasında olup görüşülme süreci devam etmektedir. Meclis’te kabul edilmesi halinde yasa yürürlüğe girecek ve başvuru şartları ile süreç resmî olarak duyurulacaktır.

Kademeli Emeklilik Tablosu – Torba Yasada Yer Alacak mı? (2026) başlıklı yazımızı okuyarak, 2026 yılında gündemde olan torba yasada kademeli emekliliğe dair son gelişmeleri ve olası düzenlemeleri öğrenebilirsiniz. Emeklilik şartları, yaş kriterleri ve beklenen değişikliklerle ilgili tüm detaylara bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Ne Zaman Belli Olacak?

25 yıllık ev hanımlarına yönelik düzenlenen emekliliğin tarihi henüz belli olmamıştır. Tarihin kesinleşmesinin ardından düzenlemenin detayları ve yürürlüğe girme tarihi hakkında daha fazla bilgi sunulacaktır.