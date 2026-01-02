2026 Kasko Fiyatları Nelerdir?

Trafikte başınıza neler geleceğini asla bilemezsiniz. En tecrübeli sürücüler bile zaman zaman talihsiz durumlarla karşılaşabilir ve istenmeyen durumlar yaşayabilir. İşte bu tarz durumlarda mağdur olmamak için sürücüler kasko sigortası denilen sigortayı yaptırarak araçlarını, kendilerini ve sevdiklerini sigortanın teminatı altına alırlar. Kasko sigortası zaman zaman trafik sigortası ile karıştırılsa da bu iki sigorta arasında belli başlı farklılıklar vardır ve genelde ikisinin de yaptırılması tavsiye edilir. Ancak, trafik sigortasının zorunlu olması insanların zaman zaman kasko sigortasını göz ardı etmesine, trafik sigortası yaptırmakla yetinmelerine sebep oluyor. Ancak, pek çok avantaj sunan kasko sigortası yaptıran kişiler doğal afetlerden hırsızlığa pek çok konuda araçlarını güvence altına almış oluyorlar. Biz de bu yazımızda aracınıza TeklifimGelsin üzerinden nasıl kasko yaptırabileceğinizi anlatacağız.

Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Nedir?

Öncelikle bu iki sigortayı tanımlayarak başlayalım. Tam adıyla “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,” ya da kısaca Zorunlu Trafik Sigortası, yaptırılması yasalarca zorunlu kılınmış olan bir sigorta türüdür. Trafik Sigortasının temel amacı herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın malına veya canına gelecek olan zararı karşılamak ve, eğer varsa, hukuki masrafları karşılamaktır. En yaygın sigorta türlerinden biri olan trafik sigortası, sorumluluk sigortası kapsamına girmekte olup kaza durumunda üçüncü kişilere, yani karşı tarafa, verilen hasarları kapsar. Yani, burada altını çizmemiz gereken kısım trafik sigortasının sizin zararlarınızı değil karşı tarafın zararlarını karşılıyor olduğudur. Herhangi bir kaza anında sizin zararlarınızı karşılayacak olan sigorta türü ise kasko sigortasıdır.

Bunun yanında, tam adı “Kara Taşıtları Sigortası” olan ve kasko sigortası olarak bilinen sigorta, aracınıza ve size gelen zararları karşılayan sigorta türüdür. Kasko tarafından sağlanan güvenceler halihazırda trafik sigortasından daha kapsamlı olup ek teminatlar yoluyla daha da genişletilebilir. Bu sebeple, Kasko sigortası yaptırırken sigorta teminatlarını ve sigorta şirketinin sunduğu ek teminatları incelemeniz sizin yararınıza olacaktır. Her ne kadar kasko, trafik sigortası gibi zorunlu olmasa da bir kaza anında yaptırdığınız trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılamakta yetersiz kalırsa ve eğer siz gerekli ek teminatları yaptırmışsanız, kasko devreye girip zararın trafik sigortası tarafından karşılanmayan kısmını karşılayabilir.

Az önce de dediğimiz gibi Kasko Sigortası tarafından sunulan güvenceler genişletilebilir olduğu için kasko yaptırırken trafik sigortasına kıyasla daha dikkatli olmanızda fayda vardır. Bizim size önerimiz tüm teklifleri inceleyip ona göre karar vermenizdir. Zira, trafik sigortası ile birleştiğinde, kasko; trafikte başınıza gelebilecek herhangi bir olumsuz durumda imdadınıza yetişecektir.

Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kasko ve trafik sigortası zaman zaman birbirine karıştırılabilmektedir. Ancak, bu iki sigorta türü arasında belli başlı birkaç fark bulunmaktadır. Bu farklardan en önemlisi elbette ki trafik sigortasının zorunlu olmasıdır. Bir diğer önemli fark ise kaskonun poliçe sahibini güvence altına alması, trafik sigortasının ise karşı tarafın zararını karşılıyor olmasıdır. Elbette trafik sigortası ve kasko sigortası arasında bir kapsam farkı da bulunmaktadır. Trafik sigortası genelde kasko sigortasına göre daha sınırlı bir teminat sağlamaktadır, zira trafik sigortası kaza anında devreye girer ve az önce de belirttiğimiz gibi karşı tarafın zararlarını karşılar. Kasko ise sadece kaza anında değil, herhangi bir doğal afet anında, su basması durumunda, hırsızlık ve benzeri olaylarda devreye girerek poliçe sahibinin zararlarını karşılar. Trafik sigortasının sınırlarını devlet belirler ve genelde sabittir. Bu sebeple eğer trafik sigortası kaza durumunda karşı tarafta oluşan hasarı karşılamaya yetmezse, kişi sigortanın karşılamadığı miktarı kendi cebinden ödemek zorunda kalır. Kaskoda ise poliçe kapsamı genişletilebilirdir, yani sigortanın kapsamını sigorta sahibi belirler. Bunun yanında, iki sigorta arasında belirgin bir fiyat farkı da bulunmaktadır. Kasko sigortası genelde biraz daha pahalı olsa da trafik sigortasına kıyasla sağladığı avantajlardan ötürü fiyatının fazlasıyla makul olduğunu söyleyebiliriz. Trafik sigortasının fiyatı da belli başlı ek teminatlar ile genişletilebilse dahi kasko sigortası kadar pahalı olmayacaktır.

Kasko Yaptırmalı Mıyım?

Kasko zorunlu olmadığı için bazı kişiler kasko yaptırmaya sıcak bakmayabiliyorlar. Ancak, aracınıza gelebilecek neredeyse her türlü zararı karşılayan kasko her sürücünün kesinlikle yaptırması gereken bir sigortadır. Doğal afetlerden hırsızlığa, aracınızı neredeyse her türlü zarardan koruyan kasko, ileride istenmeyen durumlarla karşılaşmanızı önler. Bunun yanında, kasko sigortası zaman zaman trafik sigortasının karşılamaya yetmediği zararları da karşılayarak bir kaza durumunda sizin cebinizden para çıkmasını engelliyor. Bu sebeple bizim önerimiz kesinlikle kasko yaptırmanız yönünde. Zira, trafikte başımıza neler geleceğini bilmiyoruz ve kasko yaptırmadığınız takdirde bir kaza ya da benzeri bir olayda istenmeyen durumlarla karşılaşma ihtimaliniz çok daha artacaktır. Bu sebeple oldukça makul fiyata sahip olan kasko sigortasını yaptırarak aracınızı, kendinizi ve hatta sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz.

2026 Kasko Fiyatları Nedir?

Kasko sigortası, sunduğu teminatlar ve sağladığı güvence dikkate alındığında genel olarak makul fiyatlara sahiptir. Ancak kasko fiyatları sigorta şirketine göre değişiklik gösterdiği için herkes için geçerli tek bir rakamdan söz etmek mümkün değildir.

Kasko primleri; sigortalanacak aracın markası, modeli, yaşı, ikinci el olup olmaması, hasar geçmişi, bulunduğu il, sürücünün hasarsızlık durumu ve poliçeye eklenecek ek teminatlar gibi birçok faktöre bağlı olarak belirlenir. Bu unsurlar, fiyatların artmasına ya da azalmasına doğrudan etki eder.

Güncel piyasa koşulları dikkate alındığında, kasko fiyatları ortalama olarak 10.000 TL ile 30.000 TL arasında değişmektedir. Hasarsızlık indirimi, meslek indirimleri ve kampanyalar sayesinde bu tutar düşebileceği gibi; aracın segmenti, yedek parça maliyetleri ve risk durumu gibi etkenler fiyatın yükselmesine neden olabilir. Ayrıca ikame araç, mini onarım ve yol yardım gibi ek teminatlar da kasko primini artıran unsurlar arasındadır.

Bunun yanında, aracın yedek parçalarının kolay temin edilebilmesi ve hasarsız geçmişe sahip olması, daha uygun fiyatlı kasko teklifleri alınmasını sağlayabilir. Sigorta şirketleri bazı araç markalarına daha avantajlı fiyatlar sunarken, bazı markalar için daha yüksek primler belirleyebilir veya kasko yapmamayı tercih edebilir. Araç sahibinin mesleği gibi kişisel faktörler de fiyat üzerinde etkili olabilmektedir.

Bu nedenle en doğru ve uygun kasko fiyatına ulaşmak için birden fazla sigorta şirketinden teklif alınarak karşılaştırma yapılması önerilir.

Aracınıza TeklifimGelsin Üzerinden Nasıl Kasko Yaptırabilirsiniz?

Kasko yaptırmayı düşünüyor ancak en uygun teklifi nereden alabileceğinizi, güvenilir bir sigorta şirketi nasıl bulabileceğinizi ve daha da önemlisi işe nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Zira, TeklifimGelsin olarak biz her türlü kredi, sigorta ve finans konusunda sizin yanınızdayız. Eğer size en uygun kasko teklifleri neler öğrenmek istiyorsanız, internet sitemizin sigorta bölümüne gidip sizden istenen bilgileri girerek en uygun tekliflerin karşınıza gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu tekliflerden sizin ihtiyaçlarınıza en çok hitap edeni seçerek sigorta işlemlerinize oradan devam edebilirsiniz.