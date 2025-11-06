Kasko Sigortası Nasıl ve Neye Göre Hesaplanır? Kasko sigortasının nasıl ve neye göre hesaplandığına dair kapsamlı bilgiler burada!

Trafikte araç kullanırken kaza yaşamak herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Her ne kadar dikkatli olunsa da kazalardan kaçınabilmek genellikle mümkün olmaz. Kazalarda oluşan maddi hasarlar, sürücülerin çok korktukları hususların başında gelir. Her ne kadar karşı tarafın hasarları sigorta tarafından karşılansa bile kişi kendi hasarını ödemek durumunda kalabilir. Bu gibi durumlarda yaşanabilecek maddi kayıpları güvence altına alabilmek için kasko sigortasına başvurulur. Normal sigorta gibi zorunlu olmasa da kasko sigortaları hemen hemen tüm araç kullanıcıları tarafından tercih edilir. Yıllık olarak ödenecek küçük bir miktar ile büyük maddi kayıpların önüne geçmeye olanak veren kasko sigortalarının hesaplanmasında kullanılan yöntem oldukça basittir.

Kasko Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Kasko sigortası hesaplama işleminde belirleyici olan pek çok etken bulunur. Bu etkenlerin bilincinde olunması, uygun fiyata kasko yaptırabilme olanağı sunar. Kasko sigortalarının hesaplanmasında belirleyici olan etkenler şu şekilde sıralanabilir:

· Aracın yaşı, markası, modeli ve kullanım amacı.

· Aracı kullanacak sürücünün yaşı, ehliyet sahibi olduğu süre, kaza geçmişi, cinsiyeti ve mesleği.

· Aracın kullanılacağı şehir.

· Poliçe kapsamında yer alan teminatlar ve nitelikleri.

· Aracın hasar ya da hasarsızlık durumu.

· Sigorta şirketinin politikaları

Kasko Sigortası Neye Göre Hesaplanır?

Araçlar için kasko sigortası hesaplama işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar oldukça fazladır. Sürücünün kaza geçmişi bu noktada büyük önem taşır. Sürücüler araçlarını dikkatli kullandıkları ve herhangi bir kazaya karışmadıkları zaman, her geçen yıl daha uygun fiyat ile kasko sigortası yaptırabilir. Üstelik bu araç değişiminde de geçerli olan bir durumdur. Yani hasarsızlık indirimi araca değil, sürücünün geçmişine uygulanır. Kasko yaptırdıktan sonra ilk 12 ay boyunca kaza yapmayanlar, bir sonraki yılda yüzde 30 indirim kazanırlar. İkinci yılın sonunda kaza yapmayanlarda bu oran yüzde 40’a; üçüncü yılı kazasız tamamlayanlarda yüzde 50’ye ve dördüncü yılı hasarsız tamamlayanlarda da yüzde 60’a ulaşır. Bu oranlar bazen şirketten şirkete değişiklik gösterse bile genel olarak benzer oranlar görülür.

Kasko Neden Önemlidir? adlı yazımızı okuyarak kasko ve trafik sigortası arasındaki farkları inceleyebilirsiniz. Ayrıca kasko ya da trafik sigortası arasındaki farklara göz atabilir, ardından hangisini yaptırmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Kasko Sigortası Yaparken Bir Aracın Sigorta Değeri Neye Göre Belirlenir?

Kasko sigortası hesaplama noktasında üzerinde durulan hususlardan biri de bu işlemde araç değerinin neye göre belirlendiğidir. Kasko sigortalarında primler araç değerine göre belirlendiği için; araç değerinin neye göre belirlendiğinin de bilinmesi gerekir. Bu noktada ilk etken aracın durumudur. Yani markası, modeli, sıfır ya da ikinci el olma durumu ön plandadır. Aracın piyasaya değeri göz önünde bulundurulur. Ayrıca aracın hasarsızlık durumu ve değişen parçası olup olmaması da fiyat belirlemede etkili olan bir diğer etkendir. Orijinal parçaları değişmiş ya da hasar kaydı bulunan araçlarda fiyatlar daha düşük olarak tespit edilir. Motorlu taşıtlar vergi sistemi de kasko fiyatlarını doğrudan etkileyen hususlardan biridir.

Mini – Dar Kasko Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler adlı yazımızı okuyarak mini-dar kasko sigortasının ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu yazı ile kimlerin mini-dar kasko sigortası yaptırması gerektiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kasko Sigortası Primi Nasıl Hesaplanır?

Araçlar için kasko sigortası hesaplanırken sigorta şirketleri pek çok hususu göz önünde bulundurur. İstatistiksel olarak kadın sürücülerde kaza sayısının erkeklerden daha fazla olması, kadınların kullandıkları araçlarda kasko priminin daha yüksek olmasına yol açar. Aynı durum genç sürücüler ile yetişkin sürücüler arasında da mevcuttur. Gençlerde kaza oranlarının yüksek olması, daha yüksek kasko primlerine muhatap olmalarına yol açar. Kasko şirketi tarafından sunulan standart paket ve bunlara ek olarak poliçeye eklenmek istenen hususlar da primlerin değişiklik göstermesi anlamına gelir. Kasko yaptırmadan önce paket içeriğini iyi okumak ve nelerin bu fiyata dahil olduğundan emin olmak tavsiye edilen bir husustur.

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