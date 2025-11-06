Trafik Sigortası Sorgulama Nasıl Yapılır? Nereden Sorgulanır? Trafik sigortasının nasıl ve nereden sorgulandığı, ne zaman yenilendiği ve fiyatlarının neye göre belirlendiği bu rehberde!

Araç kullanırken her ne kadar dikkatli davranılsa da zaman zaman kaçınılmaz olarak kazalar meydana gelebiliyor. Bu gibi durumlarda, karşı tarafın kaza masraflarının karşılanabilmesi adına her araç sürücüsünün trafik sigortası yaptırması bir zorunluluk. Her yıl yenilenmesi gereken trafik sigortalarında devlet tarafından belirlenmiş olan bir üst fiyat olsa da herhangi bir alt sınır yoktur. Bu yüzden de onlarca farklı sigorta şirketi tarafından sunulmuş fiyat tekliflerine ulaşabilme olanağı vardır. Bu noktada trafik sigortası sorgulama işleminin nasıl yapılacağını bilmek, yeni sigorta yaptırmak isteyenlerin işine yarayacak bir durumdur.

Trafik Sigortası Nasıl Sorgulanır?

Trafik sigortası sorgulama motorlu taşıtlar için sigorta yaptırılacağı zaman gereksinim duyulan bir işlemdir. Bu sorgulamanın iki boyutu olduğu söylenebilir. İlk olarak e devlet üzerinden, ilgili taşıtın sigortası olup olmadığına bakılır. Özellikle söz konusu araç ikinci el olarak yeni alınmışsa ve sigorta durumuna dair kesin bir bilgi mevcut değilse, e devlet sorgulamasının yapılması gerekir. Ayrıca mevcut sigortasının bitmesine ne kadar zaman kaldığı da bu sistem üzerinden görülebilir. Trafik sigortası sorulama işleminin ikinci boyutu ise sigorta şirketlerinden fiyat sorgulanmasıdır. Trafik sigortalarının zorunlu olması ve diğer sigorta türlerinin de giderek yaygınlaşması, sigorta şirketlerinin sayısında gözle görülür bir artış yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum da sigorta şirketleri arasında, trafik sigortası yaptırmak isteyenlere sunulan fiyatlarda çeşitlilik yaşanması anlamına gelir. Bu yüzden sigorta şirketleri ile irtibata geçilmesi ve hepsinden fiyat sorgulaması yapılması gerekir. Ancak bu işlem, tek tek yapıldığı zaman oldukça zahmetlidir.

Trafik Sigortası Sorgulaması Nereden Yapılır?

Trafik sigortası sorgulamak isteyenlerin başvurabilecekleri pek çok yöntem mevcut. Bunların başında tek tek sigorta şirketleri ile irtibata geçmek var. Web siteleri üzerinden ya da doğrudan ofislerini ziyaret ederek sorgulama yapabilmek mümkün. Ancak daha önce de belirtildiği gibi bu son derece zahmetli ve süreci uzatacak olan bir yöntem. Diğer bir yol ise farklı sigorta şirketlerinin tekliflerini bir araya getiren ve insanların en uygun teklifi seçmelerini sağlayan karşılaştırma siteleri. Son yıllarda giderek daha popüler hale gelmeye başlayan bu hizmetten yararlanmak, birkaç dakika gibi kısa bir sürede onlarca farklı firmadan trafik sigortası sorgulama yapabilme anlamına gelir. Ancak fiyat kadar, fiyata dahil olan hizmetleri göz önünde bulundurmak gerekir. Sigorta kapsamına nelerin girdiğini bilmemek, sonradan bazı durumlarda masrafların karşılanmamasına yol açabilir.

Trafik Sigortası Neden Önemlidir? başlıklı yazımızı okuyarak trafik sigortasının önemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler sayesinde trafik sigortasının hangi durumlarda devreye girmediğini öğrenebilirsiniz.

Trafik Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Trafik sigortalarının fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan çok sayıda etken mevcut. Bu etkenleri bilmek, daha uygun fiyata trafik sigortası yaptırabilmek isteyenler için oldukça önemli. Her ne kadar devlet tarafından trafik sigortaları için bir üst limit belirlenmiş olsa da fiyatın uygunluğu, sigorta şirketleri arasındaki rekabete bağlı olarak oluşur. Sigorta şirketlerinin fiyat belirlerken göz önünde bulundurdukları hususlar şu şekilde sıralanabilir:

Arabanın markası, modeli ve yaşı

Araç sürücüsünün cinsiyeti

Sürücünün kazasızlık durumu

Aracın kullanıldığı şehir

Araç sürücüsünün yaşı

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Trafik Sigortası Ne Zaman Yenilenir?

Trafik sigortası sorgulama işlemi, sigorta yenilemek için ne kadar zaman kaldığını görebilmek açısından önem taşır. Trafik sigortasının zorunlu olması, sigorta vaktinin geçirilmesi durumunda çeşitli yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Bu yüzden de trafik sigortalarının düzenli olarak yaptırılması gerekir. Trafik sigortasının yenilenmesi için belirlenmiş olan süre 1 yıldır. Her araç sürücüsü, önceki sigorta tarihinden 1 yıl geçtikten sonra arabasına yeniden trafik sigortası yaptırma yükümlülüğüne sahiptir.