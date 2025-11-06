Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Temel Farklar Nelerdir? Trafik sigortasının ve kaskonun ne olduğu, fiyatları, kasko ve trafik sigortası arasındaki temel farkların neler olduğu bu yazıda!

Sık sık birbiriyle karıştırılsalar da trafik sigortası ve kasko en çok yaptırılan sigorta türlerindendir. Aslında birbirini tamamlayan bu iki ayrı sigorta türü araç sahiplerini, trafikte olabilecek kaza ve benzeri durumlarda korumayı hedefler. Trafik sigortası ve kasko sigortası yaptırırken herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına bu iki sigorta türünü de tanımak ve bilmek bir gerekliliktir. Bu sebeple, bu yazımızda, “Kasko ve trafik sigortası arasındaki fark nedir?” sorusunun cevabını vereceğiz.

Trafik Sigortası Nedir?

Tam adıyla “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,” ya da kısaca Zorunlu Trafik Sigortası, yaptırılması kanunen zorunlu olan bir sigorta türüdür. Trafik Sigortasının temel amacı herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın malına veya canına gelen zararı karşılamaktır. En yaygın sigorta türlerinden biri olan trafik sigortası, sorumluluk sigortası kapsamına girmekte olup kaza durumunda üçüncü kişilere, yani karşı tarafa, verilen hasarları kapsar. Burada dikkat etmeniz gereken husus Trafik Sigortasının sizin zararlarınızı karşılamıyor oluşudur. Herhangi bir kaza anında sizin zararlarınızı karşılayacak olan sigorta türü kaskodur. Trafik Sigortası, kasko yerine kullanılamaz.

Trafik Sigortası Sorgulama Nasıl Yapılır? Nereden Sorgulanır? başlıklı yazımızı okuyarak trafik sigortası sorgulama işleminin nasıl yapıldığını inceleyebilir, sorgulamanın nereden yapıldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu sigorta fiyatlarının neye göre belirlendiğini öğrenebilirsiniz.

Kasko Nedir?

Tam adıyla “Kara Taşıtları Sigortası,” yani kasko sigortası, aracınıza gelen zararı karşılayan sigorta türüdür. Kasko tarafından sağlanan güvenceler, ek teminatlar yoluyla genişletilebilir. Bu sebeple, Kasko sigortası yaptırırken sigorta teminatlarını incelemeniz sizin yararınıza olacaktır. Her ne kadar kasko, trafik sigortası gibi zorunlu olmasa da bir kaza anında yaptırdığınız trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılamakta yetersiz kalırsa kasko devreye girebilir ve zararın trafik sigortası tarafından karşılanmayan kısmını karşılayabilir.

Az önce de dediğimiz gibi Kasko Sigortası tarafından sunulan güvenceler genişletilebilir olduğu için Kasko yaptırırken Trafik Sigortasına kıyasla daha dikkatli olmanızda ve daha ince eleyip sık dokumanızda fayda vardır. Zira, Trafik Sigortası ile birleştiğinde Kasko trafikte başınıza gelebilecek herhangi bir olumsuz durumda imdadınıza yetişecektir.

Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kasko ve Trafik Sigortası arasında belli başlı birkaç fark bulunmaktadır. Bu farkları sırayla şöyle sıralayabiliriz:

Trafik sigortası ve Kasko arasındaki en temel fark ilkinin zorunlu ikincisinin isteğe bağlı olmasıdır.

Trafik sigortası, bir kaza durumunda karşı tarafın zararını karşılar, kasko ise sigortayı yaptıran kişinin hasarlarını karşılamayı hedefler. Bunun yanında, trafik sigortası, kasko yerine kullanılamazken; kasko, zaman zaman karşı tarafta oluşan ve trafik sigortasının ödeyemediği hasarları ödeyebilir.

Trafik sigortasının sınırlarını devlet belirler ve genelde sabittir. Bu sebeple eğer trafik sigortası kaza durumunda karşı tarafta oluşan hasarı karşılamaya yetmezse, kişi sigortanın karşılamadığı miktarı kendi cebinden ödemek zorunda kalır. Kaskoda ise poliçe kapsamı genişletilebilirdir, yani sigortanın kapsamını sigorta sahibi belirler.

Her ne kadar trafik sigortasının kapsamı belli olsa da trafik sigortası fiyatları serbest tarife üzerinden belirlenmektedir. Bu durumda bir kişinin yapabileceği en mantıklı şey farklı trafik sigortalarını kıyaslayıp kendilerine en uygun olanını yaptırmalarıdır. Kaskoda ise durum daha farklıdır, zira kaskonun fiyatı sigorta kapsamına göre değiştiği için bu noktada fiyat yerine kaskonun sunduğu avantajlar göz önünde bulundurulmalı ve seçim ona göre yapılmalıdır.

Trafik sigortası sadece karşı tarafa gelen zararı karşılarken, kasko aracın yanması, çalınması, hatta çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi zararları karşılayacak ayrıntılı bir güvence sunmaktadır. Dolayısıyla, kasko, poliçe sahibini ve aracını koruma altına alırken trafik sigortası sadece kaza anında devreye girer.

Kasko Sigortasına Hangi Teminatlar Eklenebilir?

Kasko ve trafik sigortası arasındaki en büyük farklardan birisi yukarıda da bahsettiğimiz gibi kapsamlarıdır. Kasko, çeşitli teminatlar ile genişletilebilir ve kasko sahibi gerek aracının güvenliğini gerek kendi güvenliğini bu teminatlar sayesinde sağlayabilir. Aşağıda kasko sigortasına eklenebilecek bazı teminatların listesini görebilirsiniz:

Yurt Dışı Teminatı: Normalde standart kasko, sigortayı yaptırdığınız ülkeyi kapsasa da yurt dışı teminatı sayesinde sigortanızın yurt dışını kapsamasını da sağlayabilirsiniz.

Terör Teminatı: Gerek terör eylemleri gerek yetkili birimlerin müdahalesi sırasında oluşabilecek zararlar terör teminatı ile karşılanır.

Deprem Teminatı: Deprem sırasında yıkılan ya da etrafına zarar veren araçlar sebebiyle ya da deprem kaynaklı herhangi bir sebepten hasar gören araçların zararı deprem teminatı ile karşılanır.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı: Kaza durumunda karşı tarafın uğradığı zarar trafik sigortasının kapsamını geçiyorsa kaskonun karşı tarafın zararını karşılamasını sağlar.

Hukuksal Yardım Teminatı: Kaza sonrası oluşabilecek hukuksal maliyetleri karşılayan bir teminattır.

Kullanım Kaybı Teminatı: Bu teminat ile, eğer sigorta sahibinin aracı hasar alıp tamire giderse, sigorta şirketi; sigorta sahibine tamir süresince kullanabileceği bir araç tahsis eder ya da taksi kullanım giderlerini öder.

Anahtar Kaybı Teminatı: Araç anahtarının çalınması durumunda anahtarın ve kilit mekanizmasının değiştirilmesi güvence altına alınır.

Ferdi Kaza Teminatı: Kaza sonucu oluşabilecek vefat ya da sakatlanmalara tazminat ödenmesini sağlar. Bu teminat ile vefat durumunda varislere, sakatlanma durumunda ise sigorta sahibine tazminat ödenir.

Bunların yanında yaptıracağınız ek teminatlar ile hayvanlar tarafından verilen zararlar, ani su baskını ya da sel gibi genellikle diğer teminatların kapsamadığı olaylar sonucu oluşabilecek zararlar ve tır ya da kamyon gibi araçların yasalara uygun olarak taşıdığı yüklerin uğrayacağı zararlar da kasko kapsamına dahil edilebilir.

Kasko Yaptırmalı Mıyım?

Kasko zorunlu olmadığı için bazı kişiler kasko yaptırmaya sıcak bakmayabiliyorlar. Ancak, aracınıza gelebilecek neredeyse her türlü zararı karşılayan kasko her sürücünün kesinlikle yaptırması gereken bir sigortadır. Doğal afetlerden hırsızlığa, aracınızı neredeyse her türlü zarardan koruyan kasko, ileride istenmeyen durumlarla karşılaşmanızı önler.

Kasko Fiyatları Nelerdir?

Kısacası, kasko fiyatının belirlenmesindeki temel faktör, aracınızın kaza ya da benzeri bir durumla karşılaşması ihtimalinin ne kadar olduğudur. Eğer işiniz ya da başka bir sebeple aracınızı sık kullanıyorsanız, trafiğin yoğun olduğu bir yerde yaşıyorsanız ve aracınızın hasar kaydı varsa; sigorta şirketi sizin kaza yapma ihtimalinizin aracını sadece hafta sonları kullanan, trafiğin yoğun olmadığı küçük bir ilçede yaşayan ve aracının hasar kaydı olmayan bir kişiye kıyasla daha yüksek olduğunu düşünecektir. Bu da kasko fiyatına direkt olarak yansıyacaktır.

Kasko Sigortası Nasıl ve Neye Göre Hesaplanır? başlıklı yazımızı okuyarak kasko sigortasının nasıl ve neye göre hesaplandığını inceleyebilirsiniz. Ayrıca kasko sigortası priminin nasıl hesaplandığı hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

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