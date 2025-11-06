Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapar? Trafik sigortası ödemelerinin yapıldığı ve yapılmadığı koşullar hakkında kapsamlı bilgiler burada!

Trafik sigortası, tüm motorlu araç sahipleri için zorunlu olan, herhangi bir kaza sonrası karşı tarafa ve 3. kişilere verilen zararı güvence altına alan sigorta çeşididir. Trafik sigortaları, hazine müsteşarlığı tarafından belirlenen standart ve limitlerde kişiyi garanti altına almaktadır.

Normal şartlarda herhangi bir kaza sonrası karşı tarafta yaşanılan yaralanma, vefat ve maddi hasarlı kayıpları belirli bir limit dahilinde karşılayan trafik sigortası, bazı durumlarda devre dışı kalabilir. Bu sebeple trafik sigortası poliçesinde bulunan şartlar ve teminatlar kısmını dikkatlice okumak gereklidir. Trafik sigortasının ödeme politikalarında birçok etken dikkate alınmaktadır. Kaza sonrası sürücünün bulunduğu durum, kazadaki kusuru, alkol oranı ve karşı tarafa verdiği zararın boyutu gibi birçok etken incelenip raporlandıktan sonra ilgili kurumlarca ödeme yapıp yapılamayacağı belirlenmektedir.

Yaptırılan tüm trafik sigortalarının mevzuattaki kapsamı ve teminatları yanısıra kaza sonrası gereken belgelerin de tümüyle eksiksiz olarak sigorta şirketine teslim edilmesi ödeme yapılabilmesi için büyük önem arz etmektedir.

Hangi Koşullarda Trafik Sigortası Ödemesi Yapılır?

Trafikte gerçekleşen kaza sonrasında, kazaya sebebiyet veren araç, karşı tarafa ve 3. kişilere verdiği tüm zararı karşılamak zorundadır. Bu durumda trafik sigortası devreye girerek kusurlu sürücüyü güvence altına alıp tüm zararı haklılık durumuna ve limitlere göre karşılamaktadır.

Kazada karşılaşılan maddi hasar, yaralanma ve ölüm gibi sonuçlar için yapılan ödemenin de bazı şartları bulunmaktadır. Sürücünün verdiği tüm zararın polis ya da uzman bilirkişi tarafından kayıt altına alınması, yapılacak ödemenin daha hızlı ve eksiksiz bir şekilde yapılmasına katkı sağlar.

Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı ve Teminatları Nelerdir? başlıklı yazımızı okuyarak zorunlu trafik sigortasının neleri içerdiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu yazıda yer alan bilgiler sayesinde zorunlu trafik sigortasının teminat detaylarına göz atabilir, bu sigortanın neleri kapsamadığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Trafik Sigortası Ödemesi Yapılamayacak Koşullar Nelerdir?

Trafik sigortası ile sigorta sahibinin karıştığı kazada karşı tarafa yaşatılan maddi hasarı, yaralanma ve vefat gibi durumlarda sigorta sahibinin ödemekle yükümlü olduğu tazminatları poliçede belirtilen limitlerde sigorta şirketi karşılamaktadır.

Sigorta sahibi kişinin yaptığı her kazayı trafik sigortası karşılamamaktadır. Örneğin; kaza yapan iki araç da aynı kişinin ise, olaya 3. kişi dahil olmadığından sigorta ödeme yapmaz. Ya da çalıntı araçla yapılan kazalarda sigorta ödeme yapmaz. Bununla birlikte araç seyir halinde değil ve kazaya karışmış ise bu durumda da ödeme söz konusu olamaz.

Trafik Sigortası Ödemesi Nasıl Yapılır?

Trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaktır. İlk çevirmede durum fark edilip sürücüye ceza yazılır ve araç trafik sigortası yaptırana kadar trafikten men edilir.

Sigorta ödemelerinin eksiksiz ve zamanında gerçekleşmesi için sigorta şirketine tüm evrakların gönderilmesi gerekmektedir. Kaza tutanağı, ruhsat ve ehliyet fotokopisi, kaza fotoğrafları, alkol raporu ve poliçe fotokopisi gibi evraklar hazırlanıp sigorta şirketine gönderilmelidir.

Genel olarak evraklar sigorta firmasına ulaştıktan 8 gün içerisinde ödemeler taraflara gerçekleştirilmektedir. Tüm evrakların zamanında gönderimi tamamlanmaz ise bu süre daha da uzaya bilmektedir.

Zorunlu trafik sigortasının hangi durumları kapsadığını ve sağladığı teminatları detaylı şekilde öğrenmek istiyorsanız Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı ve Teminatları Nelerdir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Trafik Sigortası Manevi Tazminat Öder mi?

Trafik sigortalarında poliçelerde de belirtildiği üzere 3 ana teminat üzerinden ödeme sağlanır. Maddi hasar, yaralanma veya kalıcı sakatlık ve vefat durumlarında trafik sigortası devreye girerek limitler doğrultusunda karşı tarafa ödemeyi gerçekleştirir. Bunların dışındaki durumlar için sigorta şirketi ödeme yapmakla sorumlu tutulamaz.

Kaza sonrasında açılacak olan davalarda da sigortalının masraflarını trafik sigortası karşılar. Sadece manevi tazminat olarak adlandırılan tazminatlardan sigorta şirketi sorumlu tutulmamaktadır. Mevzuatta da belirtildiği gibi sadece maddi hasar kaynaklı ödemeleri sigorta şirketi üstlenebilir. Kaza sonrası zarar gören yakınların manevi tazminatını sigorta şirketi karşılamaz.

TeklifimGelsin ekibi olarak bu yazımızda trafik sigortası ile ilgili en çok merak edilen konular hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık. Umarız faydalı bir yazı olmuştur. Trafik sigortası ve benzeri içerikler için sitemizde bulunan diğer yazılara göz atabilirsiniz.